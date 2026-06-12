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మహిళా ఇంజనీర్ల కోసం రూపా రాహుల్ బజాజ్ స్కాలర్షిప్ ద్వారా బజాజ్ ఆటో ఫౌండేషన్ రూ. 400 కోట్లు
విశాఖపట్నం: బజాజ్ ఆటో లిమిటెడ్ యొక్క సి.ఎస్.ఆర్. విభాగమైన బజాజ్ ఆటో ఫౌండేషన్, 'రూపా రాహుల్ బజాజ్ స్కాలర్షిప్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్' ద్వారా మహిళా ఇంజనీర్లకు సాధికారత కల్పించేందుకు రాబోయే దశాబ్ద కాలంలో రూ. 400 కోట్లు వెచ్చించనున్నట్లు ఈరోజు ఒక చారిత్రాత్మక ప్రకటన చేసింది.
కోర్ ఇంజనీరింగ్ రంగంలో మహిళల కోసం ఉద్దేశించిన భారతదేశపు అతిపెద్ద స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అయిన ఈ 'రూపా రాహుల్ బజాజ్ స్కాలర్షిప్', మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇండస్ట్రియల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, మెకాట్రానిక్స్, రోబోటిక్స్ మరియు అనుబంధ రంగాలలో విద్యను అభ్యసిస్తున్న ప్రతిభావంతులైన యువతుల కోసం రూపొందించబడింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద, ఐఐటీలు, ఎన్ఐటీలు, ట్రిపుల్ ఐటీలు మరియు ప్రసిద్ధ రాష్ట్ర, ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాలతో సహా 40 ప్రముఖ విద్యాసంస్థలలో ఇంజనీరింగ్ చదివే విద్యార్థినులు వారి కోర్సు వ్యవధిలో రూ. 8 లక్షల వరకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందుకుంటారు.
కేవలం ఆర్థిక సహాయం మాత్రమే కాకుండా, ఈ స్కాలర్షిప్ ద్వారా నిర్మాణాత్మక మార్గదర్శకత్వం, నాయకత్వ లక్షణాల అభివృద్ధి, పరిశ్రమలతో అనుసంధానం మరియు వృత్తిపరమైన నెట్వర్క్లను అందించడం ద్వారా తదుపరి తరం మహిళా ఇంజనీరింగ్ లీడర్లను తీర్చిదిద్దేలా ఇది రూపొందించబడింది.
పుణెలోని బజాజ్ ఆటో లిమిటెడ్ ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో, ఫౌండేషన్ అధికారికంగా ఈ స్కాలర్షిప్ గుర్తింపును ఆవిష్కరించింది. అలాగే 506 మంది ప్రతిభావంతులైన యువ విద్యార్థులతో కూడిన తొలి బ్యాచ్ను సత్కరించింది. బజాజ్ ఆటో లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ రాజీవ్ బజాజ్తో పాటు, బయోకాన్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకురాలు మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి కిరణ్ మజుందార్ షా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
భారతదేశ ఆర్థిక వృద్ధి మరియు ప్రపంచ స్థాయి పోటీతత్వానికి అధునాతన ఉత్పాదక రంగం, డీప్ టెక్నాలజీ మరియు పారిశ్రామిక ఆవిష్కరణలు అత్యంత కీలకంగా మారుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో, కోర్ ఇంజనీరింగ్ మరియు తయారీ రంగాలలో మహిళల ప్రాతినిధ్యం తక్కువగా ఉండటం అనే సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఈ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కృషి చేస్తుంది. నైపుణ్యాభివృద్ధి, విద్య మరియు అవకాశాల సృష్టి ద్వారా భారతదేశ భవిష్యత్ శ్రామిక శక్తిని నిర్మించాలనే విస్తృత నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తూ, బజాజ్ ఆటో ఫౌండేషన్ యొక్క సమగ్ర నినాదం - “నైపుణ్యం ఉంటే, మార్గం ఉంటుంది” - కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ఆవిష్కరించబడింది.
ఈ సందర్భంగా బజాజ్ ఆటో లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ రాజీవ్ బజాజ్ మాట్లాడుతూ.. కోర్ ఇంజనీరింగ్ ఉద్యోగాలలో రాణించడానికి అవసరమైన అత్యంత బలమైన లక్షణాలైన ఓర్పు, తాదాత్మ్యం మరియు శ్రద్ధ వంటి సహజ నైపుణ్యాలను మహిళలు కలిగి ఉంటారు. దీనిని మేము చాలా కాలం క్రితమే గుర్తించాము మరియు మా శ్రామిక శక్తిలో మహిళా ఇంజనీర్లను ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా చేసాము. వాస్తవానికి, ఒక దశాబ్దం క్రితం వరకు మా సంస్థ కార్యకలాపాలలో మహిళలు దాదాపుగా లేరు. కానీ నేడు వారు మా శ్రామిక శక్తిలో దాదాపు 20% ఉన్నారు. ఇది మా పని తీరులో ఒక అర్ధవంతమైన మార్పును తీసుకువచ్చింది మరియు బజాజ్ ఆటో యొక్క అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదగడానికి దోహదపడింది. తద్వారా మమ్మల్ని ప్రపంచానికి ఇష్టమైన భారతీయులుగా నిలబెట్టింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ మా అనుభవాన్ని విస్తృత ఉత్పాదక పరిశ్రమకు అందిస్తుంది.
నా ప్రియమైన తల్లి రూపా రాహుల్ బజాజ్ పేరుతో ఉన్న ఈ 'రూపా రాహుల్ బజాజ్ స్కాలర్షిప్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్' నా హృదయంలో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉంది. విద్య పట్ల ఆమెకున్న అంకితభావం మరియు మహిళలు తమ సమాజంలో మార్పును తీసుకురాగలరనే ఆమె నమ్మకమే ఈ ప్రోగ్రామ్కు ప్రధాన స్ఫూర్తి. ఈ స్కాలర్షిప్ అనేది ప్రతిభ, ఆశయం మరియు అవకాశం అసాధారణ సామర్థ్యాన్ని వెలికితీయగలదనే నమ్మకం మీద పెట్టిన పెట్టుబడి. ఇంజనీరింగ్ మరియు తయారీ రంగాల భవిష్యత్తును రూపొందించడంలో మహిళలు మరింత గొప్ప పాత్ర పోషించేలా చూడటానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము.
ఈ ప్రకటన యొక్క ప్రభావం గురించి బయోకాన్ లిమిటెడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి కిరణ్ మజుందార్ షా తన ఆలోచనలను పంచుకుంటూ.. సైన్స్, ఇంజనీరింగ్, ఉత్పాదక రంగాల భవిష్యత్తు సమ్మిళితం, సమాన అవకాశాల ఆధారంగా నిర్మించబడాలి. కోర్ ఇంజనీరింగ్ విభాగాలను అభ్యసించేలా మరింతమంది మహిళలను ప్రోత్సహించడం కేవలం సామాజిక అవసరం మాత్రమే కాదు, ఆర్థికపరమైన అవసరం కూడా. రూపా రాహుల్ బజాజ్ స్కాలర్షిప్ వంటి కార్యక్రమాలు భారతదేశం కోసం మరింత బలమైన, విభిన్నమైన ఆవిష్కరణల పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టించడంలో సహాయపడతాయి.
Kiran Abbavaram: దర్శకుడిగా తొలి చిత్రం రియాలిటీ ని ప్రారంభించిన కిరణ్ అబ్బవరం
తెలుగు నటుడు కిరణ్ అబ్బవరం, తాత్కాలికంగా 'రియాలిటీ' లేదా #KA13 అనే పేరుతో పిలుస్తున్న తన తొలి దర్శకత్వ చిత్రం షూటింగ్ను ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఒక ఘనమైన పూజ అనంతరం ప్రారంభించారు. పల్లెటూరి జీవితాన్ని, హృద్యమైన భావోద్వేగాలను మేళవించే ఈ భారీ బడ్జెట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్కు ఆయనే దర్శకత్వం వహిస్తూ, కథ, స్క్రీన్ప్లే రాస్తూ, నటిస్తున్నారు.
Vishal: విశాల్ దర్శకత్వంలో మకుటం యాక్షన్ టీజర్ విడుదల
హీరోగా, దర్శకుడిగా విశాల్ చేసిన తొలి ప్రాజెక్ట్ మకుటం. సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లో 99వ సినిమాగా ‘మకుటం’ రూపుదిద్దుకుంటోంది. స్వర్గీయ నిర్మాత ఆర్.బి. చౌదరి ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం రాబోతోంది. రవి అరసు అందించిన కథ ఈ సినిమాకి ప్రధాన ఆకర్షణ. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ అన్నింటికీ ఆడియెన్స్ నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ దక్కింది. మేకర్స్ టీజర్ను విడుదల చేశారు.
Television producers: టాప్కోస్ ను ఏర్పాటు చేసిన టెలివిజన్ ప్రొడ్యూసర్స్
గత రెండేళ్లుగా తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మళయాల టెలివిజన్ నిర్మాతలతో ఎన్నోసార్లు చర్చించి, చివరగా జనవరి 2026లో చెన్నైలో అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కలిసి మీటింగ్ నిర్వహించుకుని ‘టెలివిజన్ అండ్ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్’(టాప్కోస్)ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందుకోసం కావలసిన అన్ని ప్రక్రియలు రిజిస్ట్రేషన్, బైలాస్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నాలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులతో కలిసి ‘టెలివిజన్ అండ్ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్’సంస్థ అధికారికంగా ఏర్పరిచారు. ఈ టాప్కోస్ కు సంబంధించిన వివరాలను అన్నిటినీ తెలియజేశారు.
Samantha మా ఇంటి బంగారం చూస్తే మీ డబ్బు, సమయానికి నేను హామీ : సమంత
ట్రాలాలా పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మించిన సినిమా ‘మా ఇంటి బంగారం’. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ జూన్ 19న విడుదల కాబోతోంది. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్లతో సినిమా టీం ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెంచేసింది. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన సెన్సార్ పూర్తయింది.
Sing Geetham Review: ఆసక్తిగా మలిచిన సింగీతం శ్రీనివాస్ చిత్రం... సింగ్ గీతం రివ్యూ
సింగీతం శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాలు ఒక్కోటి ఒక్కో వినూత్నమైన కథలు. పుష్పక విమానం, ‘ఆదిత్య 369 వంటి సినిమాలు క్రియేటివ్ ఐడియాలతో చేసినవే. ఇప్పుడు కూడా 94 ఏళ్ళ వయసులో కూడా సింగ్ గీతం’ అనే సినిమా తీశారు. కల్కి దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ నిర్మాత. వైయంతీ మూవీస్ అధినేతలు మరో నిర్మాతలు. మాటలు పాటలుగా వుండడమే సింగ్ గీతం ప్రత్యేకత అని చెప్పిన మాటలు నిజామా కాదా? అసలు అలాంటి సినిమా ఎలా వుంటుందనేది ఆసక్తి నెలకొంది. మరి సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.