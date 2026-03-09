యూరప్లోని అత్యంత ప్రాచీన సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయాలలో ఒకటైన బుడాపెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎకనామిక్స్(బీఎంఈ), 240 సంవత్సరాలకు పైగా విశిష్ట చరిత్ర కలిగి ఉంది. ఇంజినీరింగ్, టెక్నాలజీ విద్యను అభ్యసించాలనుకునే భారతీయ విద్యార్థుల కోసం తన పరిచయాన్ని మరియు అవకాశాలను మరింత విస్తరించడానికి ఈ విశ్వవిద్యాలయం ముందడుగు వేస్తోంది.
బీఎంఈ తన బలమైన విద్యా ప్రమాణాలు, పరిశోధనపై ఉన్న ప్రత్యేక దృష్టి, అలాగే ఇంజినీరింగ్, అనువర్తిత శాస్త్రాల అభివృద్ధికి చేసిన దీర్ఘకాలిక సేవల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. ఇంజినీరింగ్, టెక్నాలజీ విభాగాల్లో ఈ విశ్వవిద్యాలయం ప్రముఖ గ్లోబల్, యూరోపియన్ ర్యాంకింగ్స్లో స్థానం సంపాదించింది.
ఈ విశ్వవిద్యాలయం సివిల్ ఇంజినీరింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్, కెమికల్ ఇంజినీరింగ్ వంటి విభాగాల్లో ఇంగ్లీష్లో బోధించే బ్యాచిలర్, మాస్టర్స్, డాక్టరల్ ప్రోగ్రామ్లను విస్తృతంగా అందిస్తోంది. దీని ద్వారా అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు బహుళ సాంస్కృతిక విద్యా వాతావరణంలో యూరోపియన్ ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే అవకాశం పొందుతున్నారు.
ఇటీవలి కాలంలో బుడాపెస్ట్ అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు ఆకర్షణీయమైన విద్యా గమ్యస్థానంగా వేగంగా ఎదుగుతోంది. ఇది భద్రమైన, విద్యార్థులకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని అందించడంతో పాటు, పశ్చిమ యూరప్, అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా వంటి అనేక చదువు గమ్యస్థానాలతో పోలిస్తే ట్యూషన్ ఫీజులు, జీవన ఖర్చులు తక్కువగా ఉండటం ప్రత్యేకత. దీంతో విదేశాల్లో ఉన్నత స్థాయి ఇంజినీరింగ్ విద్యను కోరుకునే భారతీయ కుటుంబాలకు యూరప్లో చదువు మరింత సులభంగా, అందుబాటులోకి వస్తోంది.
భారతదేశంతో పెరుగుతున్న నియామకాల గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, విశ్వవిద్యాలయ ప్రతినిధి, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల వైస్-రెక్టర్ ఆండ్రాస్ నెమెస్లాకి ఇలా అన్నారు, భారతదేశంలో ఉన్న అనేక ప్రతిభావంతమైన, ఆశయాలు ఉన్న ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల లక్ష్యాలు, బీఎంఈ యొక్క బలమైన విద్యా సామర్థ్యాలతో ఎంతో సమన్వయంగా ఉంటాయి. విద్యార్థులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన యూరోపియన్ అర్హత, ప్రాక్టికల్ ప్రాజెక్ట్ ఆధారిత అధ్యయనం, అలాగే 30కి పైగా దేశాల నుండి వచ్చిన విద్యార్థులతో కూడిన అంతర్జాతీయ క్యాంపస్ వాతావరణంలో విలువైన అనుభవాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
భారతదేశంపై ప్రత్యేక దృష్టితో చేపడుతున్న తన అవుట్రీచ్ కార్యక్రమాల ద్వారా బీఎంఈ, ముఖ్యంగా తూర్పు, దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిలర్లు, విద్యాసంస్థల భాగస్వాములతో సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అదేసమయంలో, ప్రస్తుతం బుడాపెస్ట్లోని ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుతున్న భారతీయ విద్యార్థుల విద్యా ప్రయాణాలను కూడా ప్రత్యేకంగా వెలుగులోకి తీసుకురావాలని యూనివర్సిటీ యోచిస్తోంది.
అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల కోసం బీఎంఈ అందిస్తున్న ఇంగ్లీష్ మాధ్యమ ప్రోగ్రామ్లు, అడ్మిషన్ వివరాల గురించి మరింత సమాచారం కోసం ఈ వెబ్సైట్ను సందర్శించండి xplore.bme.hu