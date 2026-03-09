సోమవారం, 9 మార్చి 2026
భారతదేశంలో బుడాపెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎకనామిక్స్ ప్రత్యేక అవుట్‌రీచ్ కార్యక్రమం

యూరప్‌లోని అత్యంత ప్రాచీన సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయాలలో ఒకటైన బుడాపెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎకనామిక్స్(బీఎంఈ), 240 సంవత్సరాలకు పైగా విశిష్ట చరిత్ర కలిగి ఉంది. ఇంజినీరింగ్, టెక్నాలజీ విద్యను అభ్యసించాలనుకునే భారతీయ విద్యార్థుల కోసం తన పరిచయాన్ని మరియు అవకాశాలను మరింత విస్తరించడానికి ఈ విశ్వవిద్యాలయం ముందడుగు వేస్తోంది.
 
బీఎంఈ తన బలమైన విద్యా ప్రమాణాలు, పరిశోధనపై ఉన్న ప్రత్యేక దృష్టి, అలాగే ఇంజినీరింగ్, అనువర్తిత శాస్త్రాల అభివృద్ధికి చేసిన దీర్ఘకాలిక సేవల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. ఇంజినీరింగ్, టెక్నాలజీ విభాగాల్లో ఈ విశ్వవిద్యాలయం ప్రముఖ గ్లోబల్, యూరోపియన్ ర్యాంకింగ్స్‌లో స్థానం సంపాదించింది.
 
ఈ విశ్వవిద్యాలయం సివిల్ ఇంజినీరింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్, కెమికల్ ఇంజినీరింగ్ వంటి విభాగాల్లో ఇంగ్లీష్‌లో బోధించే బ్యాచిలర్, మాస్టర్స్, డాక్టరల్ ప్రోగ్రామ్‌లను విస్తృతంగా అందిస్తోంది. దీని ద్వారా అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు బహుళ సాంస్కృతిక విద్యా వాతావరణంలో యూరోపియన్ ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే అవకాశం పొందుతున్నారు.
 
ఇటీవలి కాలంలో బుడాపెస్ట్ అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు ఆకర్షణీయమైన విద్యా గమ్యస్థానంగా వేగంగా ఎదుగుతోంది. ఇది భద్రమైన, విద్యార్థులకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని అందించడంతో పాటు, పశ్చిమ యూరప్, అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా వంటి అనేక చదువు గమ్యస్థానాలతో పోలిస్తే ట్యూషన్ ఫీజులు, జీవన ఖర్చులు తక్కువగా ఉండటం ప్రత్యేకత. దీంతో విదేశాల్లో ఉన్నత స్థాయి ఇంజినీరింగ్ విద్యను కోరుకునే భారతీయ కుటుంబాలకు యూరప్‌లో చదువు మరింత సులభంగా, అందుబాటులోకి వస్తోంది.
 
భారతదేశంతో పెరుగుతున్న నియామకాల గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, విశ్వవిద్యాలయ ప్రతినిధి, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల వైస్-రెక్టర్ ఆండ్రాస్ నెమెస్లాకి ఇలా అన్నారు, భారతదేశంలో ఉన్న అనేక ప్రతిభావంతమైన, ఆశయాలు ఉన్న ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల లక్ష్యాలు, బీఎంఈ యొక్క బలమైన విద్యా సామర్థ్యాలతో ఎంతో సమన్వయంగా ఉంటాయి. విద్యార్థులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన యూరోపియన్ అర్హత, ప్రాక్టికల్ ప్రాజెక్ట్‌ ఆధారిత అధ్యయనం, అలాగే 30కి పైగా దేశాల నుండి వచ్చిన విద్యార్థులతో కూడిన అంతర్జాతీయ క్యాంపస్ వాతావరణంలో విలువైన అనుభవాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
 
భారతదేశంపై ప్రత్యేక దృష్టితో చేపడుతున్న తన అవుట్‌రీచ్ కార్యక్రమాల ద్వారా బీఎంఈ, ముఖ్యంగా తూర్పు, దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిలర్లు, విద్యాసంస్థల భాగస్వాములతో సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అదేసమయంలో, ప్రస్తుతం బుడాపెస్ట్‌లోని ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుతున్న భారతీయ విద్యార్థుల విద్యా ప్రయాణాలను కూడా ప్రత్యేకంగా వెలుగులోకి తీసుకురావాలని యూనివర్సిటీ యోచిస్తోంది.
 
అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల కోసం బీఎంఈ అందిస్తున్న ఇంగ్లీష్ మాధ్యమ ప్రోగ్రామ్‌లు, అడ్మిషన్ వివరాల గురించి మరింత సమాచారం కోసం ఈ వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి xplore.bme.hu

తరుణ్ భాస్కర్.. గాయపడ్డ సింహం నుంచి సెటైరికల్ రాప్ సాంగ్

తరుణ్ భాస్కర్.. గాయపడ్డ సింహం నుంచి సెటైరికల్ రాప్ సాంగ్తరుణ్ భాస్కర్, రైటర్- డైరెక్టర్ కశ్యప్ శ్రీనివాస్‌తో కలిసి 'గాయపడ్డ సింహం' తో అలరించబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని సప్తస్వ మీడియా వర్క్స్, పిఓవి స్టోరీస్, జీ స్టూడియోస్ నిర్మిస్తున్నాయి. పవన్ సాదినేని ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. ఇటివల విడుదలైన ఫన్ ఫిల్డ్ ట్రైజర్‌ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా సినిమాకు సంబంధించిన ఫన్ ప్రమోషనల్ ర్యాప్ సాంగ్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ పాట సినిమా సాటైరికల్ టోన్‌ను అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేస్తోంది.

Santosh Krishnan: విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ తో R చిత్రం ప్రారంభం

Santosh Krishnan: విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ తో R చిత్రం ప్రారంభంసంతోష్ కృష్ణన్, భాగ్య రెడ్డి, బ్రహ్మానందం రెడ్డి, దుర్గమ నాయుడు, పవన్, సిరి, సంధ్య, భాను చందర్, స్వాతి తదితరులు నటిస్తున్న చిత్రం ఆర్. గోలి రామకృష్ణ దర్శక నిర్మానంలో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి గాలి బాల కిరణ్ రెడ్డి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో రానున్న ఈ చిత్రం నేడు శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో పూజ కార్యక్రమాలతో ఘనంగా మొదలు కావడం జరిగింది.

Devakonda: హృదయాలను తాకుతున్న ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్ గీతం సంచారమే

Devakonda: హృదయాలను తాకుతున్న ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్ గీతం సంచారమేప్రఖ్యాత గీత రచయిత గోరేటి వెంకన్న రచించిన ఈ పాట స్వచ్ఛమైన తెలుగు కవిత్వంతో పాటు హృదయాన్ని తాకే భావాలతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. దేశీ మూలాలు, విదేశీ జీవితానికి మధ్య ఉన్న విరుద్ధ భావాలను సున్నితంగా ప్రతిబింబిస్తూ సినిమా కథనానికి అనుగుణంగా ఈ పాట సాగుతుంది. ఈ గీతానికి హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్ అద్భుతమైన సంగీతాన్ని సమకూర్చారు. ఆ కూర్పుకు మరింత గాఢతను జోడిస్తూ హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్, గోరేటి వెంకన్న కలిసి శ్రావ్యంగా పాటను ఆలపించారు.

Manchu Laxmi: లేచింది మహిళాలోకం మర్డర్ చేయమని చెప్పే సినిమా కాదు, నవ్వించే చిత్రం: మంచు లక్ష్మి

Manchu Laxmi: లేచింది మహిళాలోకం మర్డర్ చేయమని చెప్పే సినిమా కాదు, నవ్వించే చిత్రం: మంచు లక్ష్మిమంచు లక్ష్మి, శ్రీరామ చంద్ర, అనన్య నాగళ్ల, హరితేజ, హేమ, సుప్రిత, శ్రద్ధాదాస్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన చిత్రం ‘లేచింది మహిళాలోకం’. బ్రిహస్పతి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, అప్పారెంట్లీ సినిమా, స్టోరీ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్స్‌పై హైమ రాజశేఖర్, శ్వేత మహి, నిరోష నవీన్ సంయుక్తంగా నిర్మించగా, అర్జున్-కార్తిక్ దర్శకద్వయం వహించారు.

Raviteja: డిజిటల్ ప్రీమియర్‌కు సిద్ధంగా భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి

Raviteja: డిజిటల్ ప్రీమియర్‌కు సిద్ధంగా భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తిమాస్ మహారాజ్ రవితేజ నటించిన రీసెంట్ బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రం ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’. కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో ఈ మూవీని ఎస్ఎల్‌వీ సినిమాస్ పతాకంపై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మించారు. ఈ సినిమాలో రవితేజ, ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. కావాల్సినంత కామెడీ, గుండెల్ని తాకే ఎమోషన్స్‌ను మిళితం చేసి ఈ కథను కిషోర్ తిరుమల తెరపైకి తీసుకు వచ్చారు.

షార్లెట్‌లో నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు

షార్లెట్‌లో నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో మహిళా దినోత్సవ వేడుకలుషార్లెట్: అమెరికాలో తెలుగు వారి కోసం అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా షార్లెట్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించింది. ఉమెన్స్ నైట్ పేరుతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు 250 మందికి పైగా తెలుగు మహిళలు పాల్గొని సందడి చేశారు. మహిళా శక్తిని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చాటిచెప్పేలా సాగిన ఈ వేడుకలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ హబ్ ప్రతినిధి లోపాముద్ర, శక్తి ఫౌండేషన్ ప్రతినిధి నిదియా గాస్పర్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసి మహిళా సాధికారత గురించి ప్రసంగించారు.

నెలసరి సమయంలో కడుపునొప్పి, తగ్గించే చిట్కాలు

నెలసరి సమయంలో కడుపునొప్పి, తగ్గించే చిట్కాలుచాలామంది మహిళల్లో నెలసరి సమయంలో కడుపునొప్పి, నడుంనొప్పి సహజంగా కనిపిస్తాయి. అయితే వీటి తీవ్రత ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కోలా ఉంటుంది. కొందరిలో రుతుస్రావం మొదలుకావడానికి రెండు మూడు రోజుల నుండే పొత్తికడుపులో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. నడుమునొప్పిగా ఉంటుంది. మరి వాటిని తగ్గించే చిట్కాలేంటో చూద్దాం. 1. నీటిని ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటే అంత మంచిదనే విషయం మనందరికి తెలిసిందే. ప్రతిరోజూ ఈ నియమాన్ని పాటించి కావల్సినంత నీటిని త్రాగడం వల్ల నెలసరి సమయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉంటాయి. 2. ప్రతిసారి నీళ్ళు తాగాలంటే కూడా ఇబ్బందే కాబట్టి హెర్బల్ టీని తీసుకోండి. వెచ్చటి ద్రవం గొంతులో దిగుతుంటే హాయిగా ఉంటుంది.

కుండనీరు తాగితే ఏంటి లాభం.. తెలుసుకుందామా?

కుండనీరు తాగితే ఏంటి లాభం.. తెలుసుకుందామా?కుండ, మట్టి పాత్రలో నీరు నిల్వచేసి తాగడం ఆరోగ్యదాయకం. ఎందుకంటే ఇది సహజమైన చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. అంతేగాకుండా మట్టికుండలోని సూక్ష్మ రంధ్రాల ద్వారా నీరు ఆవిరయ్యే ప్రక్రియ నీటిని చల్లగా వుంచడంలో సహాయపడుతుంది. కుండలోని నీరు ఫ్రిజ్‌లోని ఐస్ -కోల్డ్ లాగా జీర్ణ వ్యవస్థకు ఎలాంటి ఇబ్బందిని ఇవ్వదు. ముఖ్యంగా వేసవిలో గొంతుకు, జీర్ణక్రియకు సౌకర్యంగా వుంటుంది. ఇంకా మట్టి సహజంగానే ఆల్కలైన్ స్వభావం కలిగి వుండటం వల్ల శరీరంలోని ఆమ్లత్వాన్ని సమతుల్యం చేస్తుంది. ఎసిడిటీ సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. మెటబాలిజం ప్రాసెస్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది.

వేసవిలో గర్భిణీస్త్రీలు ఆరోగ్యం

వేసవిలో గర్భిణీస్త్రీలు ఆరోగ్యంఎండాకాలం వచ్చేసింది. ఈకాలంలో గర్భిణీ స్త్రీలు ఆరోగ్య పరంగా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. ఎండ వేడి వల్ల గర్భిణుల చర్మం ఎర్రగా కమిలి పోతుంది. అందువల్ల గర్భిణులు వదులుగా వున్న దుస్తులు వేసుకుంటే మంచిది. ఇలాంటి దుస్తులు ధరించటం వల్ల చల్లటి గాలి శరీరం లోపలి భాగాలకు కూడా తాకి హాయిగా ఉంటుంది. గర్భిణుల శరీర ఉష్ణోగ్రత గర్భదారణ సమయంలో నార్మల్ కన్నా కాస్త ఎక్కువుగా ఉంటుంది. అందుకే గర్భిణులకు బయట ఎండ వేడి తగిలితే తీవ్ర అస్వస్థతకు గురి అవుతారు. కనుక అత్యవసరమైతే తప్ప బైటకు వెళ్లకూడదు.

కిడ్నీలలో సమస్యలు మొదలయ్యాయని చెప్పే లక్షణాలు ఇవే

కిడ్నీలలో సమస్యలు మొదలయ్యాయని చెప్పే లక్షణాలు ఇవేమన శరీరంలో కిడ్నీలు చాలా ప్రదానమైనవి. కిడ్నీలు రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. జీర్ణవ్యవస్థ నుండి వచ్చే వ్యర్దాలను అదనపు ద్రవాలను బయటకు పంపిస్తాయి. రక్తపోటు, ఎలక్ట్రోలైట్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తాయి. అంతేకాక ఎర్రరక్తకణాలను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఆరోగ్యకరమైన ఎముకలకు భరోసా కలిగిస్తాయి. గుండె సంబందిత వ్యాదులు, షుగర్, క్యాన్సర్ లాగానే కిడ్నీ సమస్యలు కూడా భయంకరంగా ఉంటాయి. అయితే కిడ్నీ సమస్యను ముందుగా గుర్తించడం ఎలాగో తెలుసుకుందాము.
