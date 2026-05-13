  CBSE Class 12 Result 2026 Out: 85.20 pecrcent Students Pass, Download Link, Official Websites Here
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 13 May 2026 (14:52 IST)

సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు వెల్లడి... బాలికలదే పైచేయి

Publish: Wed, 13 May 2026 (14:50 IST) Updated: Wed, 13 May 2026 (14:52 IST)
సీబీఎస్‌ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలను బుధవారం రిలీజ్ చేశారు. గత ఫిబ్రవరి 17 నుంచి ఏప్రిల్‌ 10 వరకు ఈ పబ్లిక్ పరీక్షలను నిర్వహించిన విషయం తెల్సిందే. ఈ ఫలితాలను సెంట్రల్‌ బోర్డు ఆఫ్‌ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్‌ బుధవారం విడుదల చేసింది. విద్యార్థులు తమ ఫలితాల కోసం సీబీఎస్‌ఈ అధికారిక వెబ్‌సైట్లు cbse.gov.in, cbseresults.nic.in, డిజీలాకర్, ఉమాంగ్‌ యాప్‌ల నుంచి తెలుసుకోవచ్చు.
 
కాగా, ఈ పబ్లిక్ పరీక్షలకు దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 18 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు సీబీఎస్‌ఈ 12వ తరగతి పరీక్షలు రాశారు. తాజాగా వెలువడిన ఫలితాల్లో 85 శాతం మంది ఉత్తీర్ణత సాధించినట్లు బోర్డు వెల్లడించింది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఉత్తీర్ణత 3 శాతం తగ్గడం గమనార్హం. బాలికల్లో 88శాతం, అబ్బాయిల్లో 82శాతం మంది పాస్‌ అయ్యారు. 17 వేల మంది విద్యార్థులు 95 శాతానికి పైగా స్కోర్‌ చేశారు. 94 వేల మంది విద్యార్థులు 90 శాతానికి పైగా మార్కులు సాధించారు.
 
గతంలో సీబీఎస్‌ 10, 12వ తరగతుల పరీక్షల ఫలితాలను ఏకకాలంలో విడుదల చేసేవారు. కానీ, ఈసారి పదోతరగతి పరీక్షలను ఏడాదికి రెండుసార్లు నిర్వహించాలని నిర్ణయించడంతో గత నెలలోనే పదో తరగతి ఫలితాలను ప్రకటించారు. తాజాగా 12వ తరగతి ఫలితాలను విడుదల చేశారు. ఈ ఏడాది సీబీఎస్‌ఈ 12వ తరగతి సమాధాన పత్రాలను 'ఆన్-స్క్రీన్ మార్కింగ్' పద్ధతిలో డిజిటల్‌గా మూల్యాంకనం చేశారు. దీనికోసం ఉపాధ్యాయులకు ముందస్తుగా శిక్షణ కూడా ఇచ్చారు.
