మంగళవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : మంగళవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2026 (17:38 IST)

మే 09, 2026న కామెడ్‌కె యుజిఇటి- యూని-గేజ్ 2026 ప్రవేశ పరీక్ష

COMEDK UGET-Uni-GAUGE 2026 Entrance Examination Scheduled
హైదరాబాద్: కామెడ్‌కె యుజిఇటి, యూని-గేజ్ 2026 ప్రవేశ పరీక్షను మే 09, 2026 (శనివారం) నాడు నిర్వహించనున్నారు. కర్ణాటకలోని 150కి పైగా ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు, భారతదేశం అంతటా ఉన్న 30కి పైగా ప్రసిద్ధ ప్రైవేట్, స్వయం ప్రతిపత్తి గల మరియు డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయాలలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశాలకు ఈ జాతీయ స్థాయి ఏకీకృత పరీక్ష కీలకంగా వ్యవహరిస్తుంది.
 
కర్ణాటక అన్‌ఎయిడెడ్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అసోసియేషన్ (KUPECA) మరియు యూని-గేజ్ సభ్యత్వ విశ్వవిద్యాలయాలకు అనుబంధంగా ఉన్న సంస్థలు అందించే బి.ఇ./బి.టెక్ ప్రోగ్రామ్‌లలో ప్రవేశం కోరుకునే అభ్యర్థుల కోసం ఈ పరీక్షను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష భారతదేశంలోని 200లకు పైగా నగరాల్లో, 400లకు పైగా పరీక్షా కేంద్రాలలో జరగనుంది. 1,40,000 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఈ పరీక్షకు హాజరవుతారని అంచనా వేస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అభ్యర్థులు దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.
 
దరఖాస్తు వివరాలు:
దరఖాస్తు గడువు: ఫిబ్రవరి 3, 2026 నుండి మార్చి 16, 2026 వరకు.
అధికారిక వెబ్‌సైట్లు: comedk.org మరియు unigauge.com
దరఖాస్తు మరియు పరీక్షా ప్రక్రియ మొత్తం ఆన్‌లైన్‌లోనే జరుగుతుంది. అర్హత, దరఖాస్తు విధానం మరియు పరీక్షా మార్గదర్శకాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అధికారిక వెబ్‌సైట్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
 
కామెడ్‌కె కేర్స్ (COMEDK KARES) ఇన్నోవేషన్ హబ్స్:
అకడమిక్ అభ్యాసానికి మరియు పరిశ్రమ అవసరాలకు మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని పూడ్చడానికి, కామెడ్‌కె 2022లో కామెడ్‌కె కేర్స్ ఇన్నోవేషన్ హబ్స్ ను ప్రారంభించింది. ఇవి ప్రయోగాత్మక, నైపుణ్య ఆధారిత శిక్షణను అందిస్తాయి.
 
ప్రస్తుతం కర్ణాటక అంతటా 9 ఇన్నోవేషన్ హబ్‌లు పనిచేస్తున్నాయి. వీటిలో మూడు బెంగళూరులో ఉండగా... మిగిలినవి మైసూరు, కలబురగి, మంగళూరు, బెళగావి, తుమకూరు మరియు హుబ్బళ్లిలో ఉన్నాయి.
 
ఒక్కో హబ్ 5,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది. ఇందులో రాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ టూల్స్, లేజర్ కటింగ్ మెషీన్లు, 3D ప్రింటర్లు, ఏఆర్/విఆర్ (AR/VR) టెక్నాలజీ, రోబోటిక్స్ ల్యాబ్‌లు మరియు మరెన్నో అత్యాధునిక సదుపాయాలు ఉన్నాయి.
 
అభివృద్ధి చెందుతున్న మరియు భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉండే ఈ క్రింది డొమైన్లలో ఈ హబ్‌లు ప్రోగ్రామ్‌లను అందిస్తున్నాయి:
ఇన్నోవేషన్ & ఎంట్రప్రెన్యూర్షిప్ థింకింగ్ (ఆవిష్కరణ మరియు పారిశ్రామిక ఆలోచన)
ప్రోటోటైపింగ్ & ప్రొడక్ట్ డెవలప్‌మెంట్
ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (IoT) – స్మార్ట్ కనెక్టెడ్ సిస్టమ్స్
డేటా సైన్స్ & అప్లైడ్ మెషిన్ లెర్నింగ్
రోబోటిక్స్ & ఇంటెలిజెంట్ సిస్టమ్స్
అప్లైడ్ ఏఐ (AI) & ఏజెంటిక్ సిస్టమ్స్
కామెడ్‌కె (COMEDK) చేపట్టిన ఈ వినూత్న కార్యక్రమం ద్వారా.. ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల్లో నిర్మాణాత్మకమైన, నైపుణ్య ఆధారిత శిక్షణను ప్రవేశపెట్టిన దేశంలోనే మొట్టమొదటి రాష్ట్రంగా కర్ణాటక నిలిచింది.
నాయకుల మాటల్లో...
 
విద్యార్థి యొక్క ప్రతిభ మరియు సామర్థ్యం మాత్రమే వారి విద్యా ప్రయాణానికి మార్గనిర్దేశం చేయాలని కామెడ్‌కెలో మేము బలంగా నమ్ముతున్నాము. కామెడ్‌కె యుజిఇటి (COMEDK UGET) మా నిష్పాక్షికత, పారదర్శకత మరియు సమాన అవకాశాల పట్ల మా నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. 150కి పైగా అగ్రశ్రేణి కళాశాలలు ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ ద్వారా విద్యార్థులకు ప్రవేశం కల్పిస్తున్నాయి. యువ ప్రతిభను నాణ్యమైన విద్యతో అనుసంధానిస్తున్నందుకు మాకెంతో గర్వంగా ఉంది, అని కామెడ్‌కె ఎగ్జిక్యూటివ్ సెక్రటరీ డాక్టర్ కుమార్ అన్నారు.
 
యూని-గేజ్ ద్వారా, భారతదేశ భవిష్యత్ శ్రామిక శక్తి యొక్క సమగ్ర అభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తూనే... నిష్పాక్షికత మరియు నిష్పాక్షికత యొక్క అత్యున్నత ప్రమాణాలను పాటించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. ఈ ముఖ్యమైన కార్యంలో పాలుపంచుకోవడం మాకు గర్వకారణం, అని ఈరా (ERA) ఫౌండేషన్ సీఈఓ శ్రీ పి. మురళీధర్ పేర్కొన్నారు.

