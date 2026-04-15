గురువారం, 16 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. కెరీర్
  3. కెరీర్ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 15 ఏప్రియల్ 2026 (23:40 IST)

తమిళనాడులో 5,000 మంది యువతకు శామ్‌సంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ ధృవీకరణ

image
భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన శాంసంగ్, తన ప్రతిష్టాత్మకమైన శాంసంగ్ ఇన్నవేషన్ క్యాంపస్ కార్యక్రమం కింద తమిళనాడులో 5,000 మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇచ్చి, ధృవీకరించినట్లు ఈరోజు ప్రకటించింది. భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న శ్రామిక శక్తిని నిర్మించడం, రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆవిష్కరణల పర్యావరణ వ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వడం పట్ల తన నిబద్ధతను ఇది మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
 
SIC విద్యార్థులకు అధిక డిమాండ్ ఉన్న రంగాలైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(2,200), కోడింగ్ మరియు ప్రోగ్రామింగ్ (1,700), బిగ్ డేటా (600) మరియు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్(500)లలో పరిశ్రమకు సంబంధించిన, భవిష్యత్-టెక్ నైపుణ్యాలను అందించి, వారు విద్య నుండి ఉపాధికి మరింత సమర్థవంతంగా మారడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. దీనికి అదనంగా, ఇది సాంకేతిక శిక్షణను సమస్య పరిష్కారం, కమ్యూనికేషన్ మరియు కార్యాలయ సంసిద్ధత మాడ్యూల్స్‌తో కలిపి, ఉపాధి అవకాశాలను పెంచడానికి సాఫ్ట్ స్కిల్స్‌పై దృష్టి పెడుతుంది.
 
ఈ కార్యక్రమం కింద భారతదేశవ్యాప్తంగా శిక్షణ పొందిన 20,000 మంది యువతలో దాదాపు నాలుగో వంతు తమిళనాడుకు చెందినవారే. ఇది సాంకేతికత, తయారీ మరియు నైపుణ్యం గల ప్రతిభావంతుల అభివృద్ధికి ఈ రాష్ట్రం ఒక కీలక కేంద్రంగా ఉన్న ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతోంది. ముఖ్యంగా, తమిళనాడులో పాల్గొన్న వారిలో 71% మంది మహిళలే ఉన్నారు. ఇది సాంకేతిక విద్య అందుబాటును విస్తరించడంలో మరియు డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎక్కువ మంది మహిళలు పాల్గొనేలా చేయడంలో సాధించిన బలమైన పురోగతిని ప్రతిబింబిస్తోంది.
 
మద్రాస్ విశ్వవిద్యాలయం, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, క్వీన్ మేరీస్ కళాశాల(చెన్నై), మహమ్మద్ సతక్ ఏజే కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్(చెన్నై), కేపీఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ(కోయంబత్తూరు)వంటి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ సంస్థల సహకారంతో శిక్షణ, ధృవీకరణ నిర్వహించబడ్డాయి.
 
భారతదేశ వృద్ధి గాథ దాని యువ, నైపుణ్యం కలిగిన శ్రామిక శక్తి ద్వారా రూపుదిద్దుకుంటోంది, ఈ పరివర్తనలో తమిళనాడు కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. సాంకేతికత పరిశ్రమలను పునర్నిర్మిస్తున్నందున, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న శ్రామిక శక్తి అవసరం గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత కీలకంగా మారింది. సమ్మిళితత్వాన్ని నిర్ధారిస్తూ, పెద్ద ఎత్తున డిజిటల్ నైపుణ్యాలను పెంపొందించడం భారతదేశ వృద్ధి వేగాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి కీలకం అవుతుంది. భారతదేశంలో శాంసంగ్ 30 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా, శాంసంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ ద్వారా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క మారుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా సామర్థ్యాలను పెంపొందించుకోవడానికి మేము యువతకు అవకాశం కల్పిస్తున్నాము," అని శాంసంగ్ సౌత్‌వెస్ట్ ఆసియా సీఎస్ఆర్ మరియు కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్స్ హెడ్ శుభమ్ ముఖర్జీ అన్నారు.
 
ఈ కార్యక్రమం తన పరిధిని విస్తరిస్తూనే ఉంది, దేశవ్యాప్తంగా 20,000 మంది యువతకు శిక్షణ ఇచ్చి ధృవీకరిస్తోంది. జాతీయంగా, SICలో సుమారు 48% మహిళల భాగస్వామ్యం నమోదైంది, ఇది సమ్మిళిత మరియు సమానమైన టెక్నాలజీ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించాలనే శాంసంగ్ నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం ESSCI మరియు TSSC సహకారంతో, గుర్తింపు పొందిన శిక్షణా భాగస్వాముల ద్వారా అమలు చేయబడుతోంది.
 
SIC, శాంసంగ్ సాల్వ్ ఫర్ టుమారో మరియు శాంసంగ్ దోస్త్ వంటి కార్యక్రమాలతో కలిసి, భారతదేశపు డిజిటల్ నైపుణ్యాల పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతోంది. యువ ఆవిష్కర్తలు సాంకేతికత ద్వారా నేర్చుకోవడానికి, నిర్మించడానికి మరియు భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడానికి సాధికారత కల్పిస్తోంది. భారతదేశంలో 30 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, విద్య మరియు డిజిటల్ సమ్మిళితత్వాన్ని ప్రోత్సహించడంలో శాంసంగ్ తన నిబద్ధతను మరింత బలోపేతం చేస్తూనే ఉంది.

Raka: రాకా లుక్ కోసం రోజూ నాలుగు గంట‌ల స‌మ‌యాన్ని వెచ్చిస్తోన్న అల్లు అర్జున్‌ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, డైరెక్ట‌ర్ అట్లీ కాంబోలో రూపొందుతోన్న భారీ చిత్రం ‘రాకా’. రీసెంట్‌గా ఈ ప్రెస్టీజియ‌స్‌ ప్రాజెక్ట్ నుంచి వ‌చ్చిన అప్‌డేట్‌ భారతదేశ‌మంత‌టా ప్రేక్ష‌కుల‌తో పాటు సినీ వ‌ర్గాల్లోనూ భారీ ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. దేశంలో అత్యంత పేరు సంపాదించిన‌, క‌మ‌ర్షియ‌ల్ స‌క్సెస్‌ఫుల్ స్టార్స్‌లో కరైన అల్లు అర్జున్‌తో, భారీ చిత్రాల‌ను లార్జ్ స్కేల్‌లో రూపొందించే ఫిల్మ్ మేక‌ర్ అట్లీ కాంబోలో రూపొందుతోన్న రాకా సినిమాను భారతీయ సినిమా చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టంగా చూస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటికే సరిహద్దులను దాటి కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లే విజువ‌ల్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌డ్ మూవీగా నిలవబోతుందని చర్చ జరుగుతోంది.

VarunTej: వాలీబాల్ శిక్షణలో మోకాలికి గాయమైన వరుణ్ తేజ్‌కు శస్త్రచికిత్సతన సోదరి నిహారిక కొణిదెల పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్న 'భరి' చిత్రంలోని కష్టతరమైన వాలీబాల్ సన్నివేశాల కోసం తీవ్రంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా వరుణ్ తేజ్‌కు మోకాలికి గాయమైంది. మంగళవారం హైదరాబాద్‌లోని అపోలో ఆసుపత్రిలో వరుణ్ తేజ్‌కు విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ప్రస్తుతం వైద్య సంరక్షణలో బాగా కోలుకుంటున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఫస్ట్ క్లాప్‌తో యదు వంశీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, ప్రామాణికమైన యాక్షన్ పట్ల వరుణ్ యొక్క నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తూ, సంక్రాంతి 2027కి విడుదల కానుంది.

Peddi: పెద్ది విడుదల జూన్‌కు వాయిదా పడిందని నిర్మాతలు ప్రకటించారురామ్ చరణ్ హీరోగా, బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'పెద్ది' చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 30 నుండి జూన్‌కు వాయిదా వేస్తున్నట్లు చిత్ర నిర్మాతలు ప్రకటించారు. జూన్ 4 లేదా జూన్ 25 వంటి ఖచ్చితమైన తేదీని ఇంకా ఖరారు చేయలేదు. సినిమా ఎడిటింగ్ పట్ల, ఇంకా చిత్రీకరించాల్సిన ఒక పాట పట్ల చిత్ర బృందం సంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఈ చిత్రాన్ని మరింత మెరుగ్గా అందించాలని వారు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్, శివ రాజ్‌కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు, బోమన్ ఇరానీ నటిస్తున్నారు. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించారు.

మీర్జాపురంరాణి కృష్ణవేణి ఈ తరానికి స్ఫూర్తి --ఎం.వెంకయ్య నాయుడుఅలనాటి నటి, గాయని, నిర్మాత కృష్ణవేణమ్మ జీవితాన్ని గ్రంధస్తం చెయ్యడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని, ఆమె జీవితం నేటి తరానికి స్ఫూర్తిదాయకమని మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు పేర్కొన్నారు. 'మీర్జాపురంరాణి -కృష్ణవేణి' పుస్తకాన్ని రచయిత భగీరథ, నిర్మాత ఎన్.ఆర్. అనురాధాదేవి వెంకయ్య నాయుడుకి బహుకరించారు .

Nabha Natesh: బ్యూటిపుల్ స్టిల్స్ తో ఆకట్టుకుంటున్న నభా నటేష్బ్యూటిఫుల్, టాలెంటెడ్ హీరోయిన్ నభా నటేష్ తన కొత్త స్టిల్స్ తో ఆకట్టుకుంటోంది. నాలుగేళ్ల క్రితం ఆమె భుజానికి గాయమైంది. ఆ గాయాల మచ్చలను దాచుకోకుండా కొత్త స్టిల్స్ లో నభా నటేష్ కనిపించడం విశేషం. 2022లో నభాకు మల్టిపుల్ ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యాయి. ఎడమ భుజానికి గాయమైంది. ఆ ప్రమాదం తర్వాత తన కాన్పిడెంట్ కోల్పోకుండా ఆ పరిస్థితిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్న నభా నటేష్ మళ్లీ బిజీ హీరోయిన్ గా మారిపోయింది.

Watch More Videos

మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించే ఆహార పదార్థాలు కూడా వున్నాయా?ఈరోజుల్లో మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా వున్నవారు లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. చేస్తున్న ప్రతి పనిలోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురవడం ఎక్కువైంది. దీని నుంచి బైటపడేందుకు యోగా, ధ్యానం వున్నప్పటికీ మనం తినే ఆహార పదార్థాలు కూడా అందుకు సహకరించేవిగా వుండాలి. అలాంటి 6 ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. లెమన్, లేవండర్ తదితర హెర్బల్ టీలను తాగితే క్రమంగా ఒత్తిడి నుంచి రిలాక్స్ అవుతారు. యాంటిఆక్సిడెంట్లు కలిగి వున్న బ్లూబెర్రీలు తింటే మానసిక ఒత్తిడి నుంచి బైటపడవచ్చు. స్ట్రెస్ హార్మోన్లను తగ్గించి, ప్రశాంతతను కలిగించే ఫ్లేవనాయిడ్లు కలిగిన డార్క్ చాక్లెట్ తింటే ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.

గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి వస్తుంది, ఎందుకని?వేసవి కాలం వచ్చేసింది. వీటితో పాటు పుచ్చకాయలు కూడా మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పుచ్చకాయలు ముందుగానే పండేందుకు పచ్చివాటికి ఇంజెక్షన్లు తదితర పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు. వీటి కారణంగా పలు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి తలనొప్పి రావడం అనేది అందరికీ జరగదు, కానీ కొందరిలో ఇది కనిపిస్తుంది. దీనికి ప్రధానంగా సైంటిఫిక్ మరియు ఆరోగ్యపరమైన కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ప్రభావం పుచ్చకాయలో సిట్రులిన్ అనే అమినో యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది.

సింహాలకు మనిషి వెన్ను చూపిస్తే వేటాడుతాయా? ఎదురుగా ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?, వీడియోఅడవికి రాజైన సింహంతో ముఖాముఖి తలపడటం అనేది ఒక మైండ్ గేమ్ లాంటిది. సింహాల ప్రవర్తన గురించి తెలుసుకోవాలంటే అందులో చాలా సైకాలజీ దాగి ఉంది. దీనికి సమాధానం అవును మరియు కాదు రెండూ కూడా. వాటి వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కారణాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. సింహాలకు వెన్ను చూపిస్తే ఏమవుతుంది? సింహాలు అంబుష్ ప్రిడేటర్స్. అంటే ఇవి పొంచి ఉండి దాడి చేస్తాయి. మనిషి వెన్ను చూపించి పరిగెత్తడం మొదలుపెడితే, సింహం మెదడులో "ప్రే డ్రైవ్" (Prey Drive) అనే సహజ సిద్ధమైన వేట ప్రేరణ కలుగుతుంది.

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవికాలంలో పుచ్చకాయలు మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తాయి. వీటిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇవి రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తాయి. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గ్లాసు పుచ్చకాయ రసంలో స్పూన్‌ తేనె కలిపి ప్రతిరోజు తీసుకుంటే గుండెజబ్బులు, మూత్రపిండాల వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?చాలా మందికి మోచేతుల కిందవుండే చర్మ నల్లబడిపోయి కనిపిస్తుంది. దీన్ని పోగొట్టుకునేందుకు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, స్కిన్ స్పెషలిస్టులు మాత్రం ఇందుకు చిన్న చిట్కాలు చెబుతున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com