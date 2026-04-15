భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన శాంసంగ్, తన ప్రతిష్టాత్మకమైన శాంసంగ్ ఇన్నవేషన్ క్యాంపస్ కార్యక్రమం కింద తమిళనాడులో 5,000 మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇచ్చి, ధృవీకరించినట్లు ఈరోజు ప్రకటించింది. భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న శ్రామిక శక్తిని నిర్మించడం, రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆవిష్కరణల పర్యావరణ వ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వడం పట్ల తన నిబద్ధతను ఇది మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
SIC విద్యార్థులకు అధిక డిమాండ్ ఉన్న రంగాలైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(2,200), కోడింగ్ మరియు ప్రోగ్రామింగ్ (1,700), బిగ్ డేటా (600) మరియు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్(500)లలో పరిశ్రమకు సంబంధించిన, భవిష్యత్-టెక్ నైపుణ్యాలను అందించి, వారు విద్య నుండి ఉపాధికి మరింత సమర్థవంతంగా మారడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. దీనికి అదనంగా, ఇది సాంకేతిక శిక్షణను సమస్య పరిష్కారం, కమ్యూనికేషన్ మరియు కార్యాలయ సంసిద్ధత మాడ్యూల్స్తో కలిపి, ఉపాధి అవకాశాలను పెంచడానికి సాఫ్ట్ స్కిల్స్పై దృష్టి పెడుతుంది.
ఈ కార్యక్రమం కింద భారతదేశవ్యాప్తంగా శిక్షణ పొందిన 20,000 మంది యువతలో దాదాపు నాలుగో వంతు తమిళనాడుకు చెందినవారే. ఇది సాంకేతికత, తయారీ మరియు నైపుణ్యం గల ప్రతిభావంతుల అభివృద్ధికి ఈ రాష్ట్రం ఒక కీలక కేంద్రంగా ఉన్న ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతోంది. ముఖ్యంగా, తమిళనాడులో పాల్గొన్న వారిలో 71% మంది మహిళలే ఉన్నారు. ఇది సాంకేతిక విద్య అందుబాటును విస్తరించడంలో మరియు డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎక్కువ మంది మహిళలు పాల్గొనేలా చేయడంలో సాధించిన బలమైన పురోగతిని ప్రతిబింబిస్తోంది.
మద్రాస్ విశ్వవిద్యాలయం, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, క్వీన్ మేరీస్ కళాశాల(చెన్నై), మహమ్మద్ సతక్ ఏజే కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్(చెన్నై), కేపీఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ(కోయంబత్తూరు)వంటి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ సంస్థల సహకారంతో శిక్షణ, ధృవీకరణ నిర్వహించబడ్డాయి.
భారతదేశ వృద్ధి గాథ దాని యువ, నైపుణ్యం కలిగిన శ్రామిక శక్తి ద్వారా రూపుదిద్దుకుంటోంది, ఈ పరివర్తనలో తమిళనాడు కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. సాంకేతికత పరిశ్రమలను పునర్నిర్మిస్తున్నందున, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న శ్రామిక శక్తి అవసరం గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత కీలకంగా మారింది. సమ్మిళితత్వాన్ని నిర్ధారిస్తూ, పెద్ద ఎత్తున డిజిటల్ నైపుణ్యాలను పెంపొందించడం భారతదేశ వృద్ధి వేగాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి కీలకం అవుతుంది. భారతదేశంలో శాంసంగ్ 30 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా, శాంసంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ ద్వారా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క మారుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా సామర్థ్యాలను పెంపొందించుకోవడానికి మేము యువతకు అవకాశం కల్పిస్తున్నాము," అని శాంసంగ్ సౌత్వెస్ట్ ఆసియా సీఎస్ఆర్ మరియు కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్స్ హెడ్ శుభమ్ ముఖర్జీ అన్నారు.
ఈ కార్యక్రమం తన పరిధిని విస్తరిస్తూనే ఉంది, దేశవ్యాప్తంగా 20,000 మంది యువతకు శిక్షణ ఇచ్చి ధృవీకరిస్తోంది. జాతీయంగా, SICలో సుమారు 48% మహిళల భాగస్వామ్యం నమోదైంది, ఇది సమ్మిళిత మరియు సమానమైన టెక్నాలజీ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించాలనే శాంసంగ్ నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం ESSCI మరియు TSSC సహకారంతో, గుర్తింపు పొందిన శిక్షణా భాగస్వాముల ద్వారా అమలు చేయబడుతోంది.
SIC, శాంసంగ్ సాల్వ్ ఫర్ టుమారో మరియు శాంసంగ్ దోస్త్ వంటి కార్యక్రమాలతో కలిసి, భారతదేశపు డిజిటల్ నైపుణ్యాల పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతోంది. యువ ఆవిష్కర్తలు సాంకేతికత ద్వారా నేర్చుకోవడానికి, నిర్మించడానికి మరియు భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడానికి సాధికారత కల్పిస్తోంది. భారతదేశంలో 30 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, విద్య మరియు డిజిటల్ సమ్మిళితత్వాన్ని ప్రోత్సహించడంలో శాంసంగ్ తన నిబద్ధతను మరింత బలోపేతం చేస్తూనే ఉంది.