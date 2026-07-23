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  4. Hindustan Group Expands K–12 Education Footprint with Launch of Hindustan International School, Padappai
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (19:34 IST)

కె-12 విద్యా సంస్థల నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరించిన హిందూస్తాన్ గ్రూపు

hindustan school launch
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (19:34 IST)
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రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ విద్యా సంస్థల్లో ఒకటే హిందుస్తాన్ ఇంటర్నేషనల్ గ్రూపు తన కె-12 విద్యా సంస్థను విస్తరించింది. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రపంచానికి విద్యార్థులను సిద్ధం చేయడానికి వీలుగా హిందుస్తాన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ పేరుతో ఈ కొత్త క్యాంపస్ సాంకేతికత ఆధారిత అభ్యాసం, నూతన ఆవిష్కరణలతో కూడిన విద్య, సంపూర్ణ అభివృద్ధిని మేళవించేలా రూపకల్పన చేసింది. 
 
ముఖ్యంగా, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉండే అభ్యాసకులను తీర్చిదిద్దాలనే తన నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తూ, హిందుస్తాన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్, తమిళనాడులో తన కె-12 విద్యాసంస్థల నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరిస్తూ, పడప్పైలో హిందుస్తాన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్‌ను ప్రారంభించింది. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న పడప్పై ప్రాంతంలోని విద్యార్థులకు విద్యా నైపుణ్యం, సాంకేతికత, సృజనాత్మకత, క్రీడలు మరియు విలువలతో కూడిన విద్యను సమగ్రపరిచే సమకాలీన అభ్యాస వాతావరణాన్ని అందించడానికి ఈ కొత్త క్యాంపస్ స్థాపించబడింది.
 
ఈ క్యాంపస్‌ను మలబార్ మార్ తోమా సిరియన్ చర్చి మెట్రోపాలిటన్, హిస్ గ్రేస్ ది మోస్ట్ రెవ్. డా. థియోడోసియస్ మార్ తోమా ప్రారంభించారు. బాధ్యతాయుతమైన ప్రపంచ పౌరులను తీర్చిదిద్దడంలో విలువలు, శీలం మరియు కరుణతో కూడిన విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఆయన నొక్కి చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమానికి చెన్నై-బెంగళూరు డయోసిస్, మలబార్ మార్ తోమా సిరియన్ చర్చ్‌కు చెందిన రైట్ రెవరెండ్ డా. గ్రెగోరియోస్ మార్ స్టెఫానోస్ ఎపిస్కోపా మరియు కామన్వెల్త్ మెడికల్ అసోసియేషన్, యూకే (2025–27) అధ్యక్షులు ప్రొఫెసర్ (డా.) జె.ఎ. జయలాల్ గౌరవ అతిథులుగా హాజరయ్యారు. నైతిక నాయకత్వం, మేధో జిజ్ఞాస, జీవితకాల అభ్యాసాన్ని పెంపొందించడంలో విద్యా సంస్థల పాత్రను ఈ ప్రముఖులు ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు.
 
అలాగే, ఈ కార్యక్రమానికి హిందుస్థాన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ ఛైర్మన్ డా.ఆనంద్ జాకబ్ వర్గీస్ అధ్యక్షత వహించగా, హెచ్‌జిఐ వ్యవస్థాపక ఛైర్‌పర్సన్ డా.ఎలిజబెత్ వర్గీస్‌తో పాటు గ్రూప్ నాయకత్వ సభ్యులు, విద్యా విభాగాధిపతులు, తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు, పూర్వ విద్యార్థులు మరియు ఆహ్వానిత అతిథులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ ఆనంద్ జాకబ్ వర్గీస్ మాట్లాడుతూ, పడప్పైలోని హిందుస్థాన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ప్రారంభోత్సవం, మునుపెన్నడూ లేనంత వేగంగా మారుతున్న ప్రపంచానికి విద్యార్థులను సిద్ధం చేస్తూ, మరిన్ని కుటుంబాలకు నాణ్యమైన విద్యను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే మా నిరంతర నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. 
 
విద్య కేవలం విద్యాపరమైన విజయాలకే పరిమితం కాకుండా, వ్యక్తిత్వం, సృజనాత్మకత, విమర్శనాత్మక ఆలోచనా విధానం మరియు లక్ష్య సాధన స్ఫూర్తిని పెంపొందించాలని మేము విశ్వసిస్తున్నాము. ఈ క్యాంపస్ ద్వారా, ప్రతి విద్యార్థి తమ సామర్థ్యాన్ని అన్వేషించడానికి, నూతన ఆవిష్కరణలను స్వీకరించడానికి, బలమైన విలువలకు కట్టుబడి ఉంటూనే బాధ్యతాయుతమైన ప్రపంచ పౌరులుగా ఎదగడానికి ప్రోత్సహించే వాతావరణాన్ని సృష్టించాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్టు తెలిపారు. 
 
విద్యార్థుల సంపూర్ణ వికాసాన్ని ప్రోత్సహించేలా రూపొందించబడిన పడప్పై క్యాంపస్, ఆధునిక అభ్యాస స్థలాలను సాంకేతికత ఆధారిత విద్యతో మేళవిస్తుంది. ఈ క్యాంపస్‌లో స్మార్ట్ తరగతి గదులు, రోబోటిక్స్, కంప్యూటర్ ప్రయోగశాలలు, కాంపోజిట్ సైన్స్ ప్రయోగశాలలు, ఆవిష్కరణ మరియు మేకర్ స్పేస్‌లు, ప్రత్యేక క్రీడా మౌలిక సదుపాయాలు, సహకారం, సృజనాత్మకత, సమస్య పరిష్కారాన్ని ప్రోత్సహించే అనుభవపూర్వక అభ్యాస వాతావరణాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడి విద్యా వ్యవస్థ, విద్యార్థుల విద్యాపరమైన విజయంతో పాటు వారి సంపూర్ణ శారీరక, భావోద్వేగ మరియు సామాజిక వికాసానికి తోడ్పడేలా రూపొందించబడినట్టు తెలిపారు. 
 
హిందుస్తాన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్‌ను దార్శనిక విద్యావేత్త డాక్టర్ కె.సి.జి. వర్గీస్ 1965లో స్థాపించారు. ప్రస్తుతం పాఠశాలలు, ఉన్నత విద్యా సంస్థల ద్వారా 20,000 మందికి పైగా విద్యార్థులకు సేవలందిస్తోంది. "ప్రతి ఒక్కరినీ విజేతగా నిలపాలి, ఎవరినీ విఫలం కానివ్వకూడదు" అనే తన శాశ్వత తత్వంతో, ఈ గ్రూప్ నిరంతరం అనుసంధానమై, సాంకేతికతతో నడిచే ప్రపంచంలో రాణించడానికి అవసరమైన జ్ఞానం, నైపుణ్యాలు, విలువలు మరియు ఆత్మవిశ్వాసంతో విద్యార్థులను సన్నద్ధం చేసే అభ్యాస వాతావరణాలను సృష్టించడం ద్వారా తన విద్యా కార్యక్రమాలను విస్తరిస్తూనే ఉంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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