మంగళవారం, 12 ఆగస్టు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 11 ఆగస్టు 2025 (23:06 IST)

దేశంలో యువ సాధికారతను వేగవంతం చేస్తున్న హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా

అంతర్జాతీయ యువజన దినోత్సవం 2025 సందర్భంగా, హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ భారతదేశ యువతకు సాధికారత కల్పించడంలో తన నిరంతర నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. తన CSR విభాగమైన హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఫౌండేషన్ కార్యక్రమాల ద్వారా, విద్య, ఆరోగ్యం, కళ, క్రీడలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి వంటి కీలక రంగాలలో ఒక తరాన్ని తీర్చిదిద్దడం కొనసాగిస్తోంది.
 
యువతకు సాధికారత కల్పించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతపై హెచ్‌ఎంఐఎల్, ఏవిపి & వర్టికల్ హెడ్, కార్పొరేట్ అఫైర్స్, కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్ & సోషల్, శ్రీ పునీత్ ఆనంద్మాట్లాడుతూ, “హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఫౌండేషన్‌లో, మా ‘మానవాళి కోసం ప్రగతి’ అనే దార్శనికత మా ప్రతి చొరవకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. భారతదేశ యువతను రేపటి రూపకర్తలుగా మేము విశ్వసిస్తున్నాము. వారి ఆకాంక్షలను పెంపొందించే ఒక సమ్మిళిత, భవిష్యత్తుకు-సిద్ధంగా ఉన్న పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించడంలో మేము లోతుగా పెట్టుబడి పెట్టాము. ముఖ్యంగా, 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో హెచ్‌ఎంఐఎఫ్ చేపట్టిన కార్యక్రమాల ద్వారా లబ్ధి పొందిన 20.1 లక్షల+ మందిలో 56% కంటే ఎక్కువమంది 13-35 ఏళ్ల వయస్సు గలవారే, ఇది దేశవ్యాప్తంగా యువ మార్పు రూపకర్తలకు సాధికారత కల్పించడంలో దాని నిరంతర నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది” అని అన్నారు.
 
హ్యుందాయ్ యొక్క ముఖ్య యువ-కేంద్రీకృత కార్యక్రమాలు:
విద్య-అకడమిక్స్
విద్యా వాహిని ప్రాజెక్ట్: మొబైల్ ప్రయోగశాలల ద్వారా, ఉత్తర ప్రదేశ్, హర్యానాలోని 14 జిల్లాలలో 1.6 లక్షల మంది విద్యార్థులకు సైన్స్ విద్యను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
హ్యుందాయ్ హోప్ స్కాలర్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్: 783 మంది వెనుకబడిన విద్యార్థులకు 3.38 కోట్ల రూపాయల విలువైన స్కాలర్‌షిప్‌లను పంపిణీ చేసింది. వీరిలో సివిల్ సర్వీసెస్ మరియు CLAT ఆశావహులు, అలాగే వినూత్న ప్రాజెక్టులపై పనిచేస్తున్న IIT విద్యార్థులు ఉన్నారు.
ఆరోగ్యం:
స్పర్శ్ సంజీవని టెలిమెడిసిన్ కేంద్రాలు: గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను అందిస్తోంది, ఇందులో లబ్ధిదారులలో సగటున 32.6% మంది 13-35 ఏళ్ల వయస్సు గలవారే.
వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్‌లు: క్యాన్సర్ నివారణలో భాగంగా 9-19 ఏళ్ల బాలికలకు 500కు పైగా HPV వ్యాక్సిన్‌లు వేశారు.
నైపుణ్యాభివృద్ధి:
అప్రెంటిస్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్: చెన్నైలోని తయారీ ప్లాంట్‌లో ఏటా 2,600 మందికి పైగా అప్రెంటిస్‌లకు ఆటోమోటివ్ నైపుణ్యాలలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు.
ఐటిఐ & పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులకు ఉపాధి: 9 రాష్ట్రాలలో 403 మంది విద్యార్థులకు డీలర్ నెట్‌వర్క్‌లో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించింది.
డ్రైవ్4ప్రోగ్రెస్: ఐదు రాష్ట్రాలలో వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన 1,500 మంది యువతకు (మహిళలతో సహా) ప్రొఫెషనల్ డ్రైవర్లుగా శిక్షణ ఇచ్చింది.
మొబైల్ రోడ్ సేఫ్టీ సిమ్యులేషన్: గురుగ్రామ్‌లో 50+ పాఠశాలలకు చెందిన 10,000+ మంది విద్యార్థులకు రహదారి భద్రతపై అవగాహన కల్పించింది.
క్రీడలు:
 
స్పోర్ట్స్ ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్: పంజాబ్ మరియు హర్యానాలోని 60 పాఠశాలల్లో 7,500+ మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇచ్చింది, వీరు రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయిలో 200+ పతకాలు సాధించారు.
సమర్థ్ బై హ్యుందాయ్: 20 మంది పారా-అథ్లెట్లకు సమగ్ర మద్దతు అందించింది, వీరిలో 4 గురు పారిస్ పారాలింపిక్స్‌లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
 
కళ:
ఆర్ట్ ఫర్ హోప్: సామాజిక మరియు పర్యావరణ సమస్యలపై సంభాషణను ప్రోత్సహించడానికి, గత నాలుగు సీజన్లలో 130+ మంది యువ కళాకారులకు మద్దతు ఇచ్చింది.
హ్యుందాయ్ యొక్క యువ-కేంద్రీకృత కార్యక్రమాలు కేవలం CSR ప్రాజెక్టులు కావు, కానీ మానవ మూలధనాన్ని పెంపొందించడానికి మరియు భారతదేశ సామాజిక పురోగతికి అర్థవంతంగా దోహదపడటానికి ఒక వ్యూహాత్మక, సమీకృత దార్శనికతలో భాగం.

బిగ్ బాస్ సీజన్ 19: పహల్గామ్ దాడి బాధితురాలు హిమాన్షి నర్వాల్.. ఈ షోలో ఎంట్రీ ఇస్తారా?

బిగ్ బాస్ సీజన్ 19: పహల్గామ్ దాడి బాధితురాలు హిమాన్షి నర్వాల్.. ఈ షోలో ఎంట్రీ ఇస్తారా?బిగ్ బాస్ సీజన్ 19 చాలా మంది ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని అందిస్తోంది. కానీ ఈసారి ఇది కొత్త వివాదానికి దారితీసింది. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ హోస్ట్ చేసిన షో హై డ్రామాకు బాగా పేరు పెట్టిందనే చెప్పాలి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల పహల్గామ్ దాడి బాధితుడి భార్య హిమాన్షి నర్వాల్ ఈ షోలో చేరవచ్చని నివేదికలు వస్తున్నాయి. దీంతో బిగ్ బాస్ పరిమితులు దాటిందని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఇటీవల ఉగ్రవాద దాడిలో తన భర్తను కోల్పోయిన వ్యక్తిని తీసుకురావడం అవసరమా అనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి.

పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా విజయ్ ఆంటోనీ భద్రకాళి డేట్ ఫిక్స్

పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా విజయ్ ఆంటోనీ భద్రకాళి డేట్ ఫిక్స్తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించిన 'మార్గన్' విజయం తర్వాత విజయ్ ఆంటోనీ మరో పవర్ ఫుల్ ప్రాజెక్ట్‌తో 'భద్రకాళి' వస్తున్నారు. విజయ్ ఆంటోనీకి ల్యాండ్‌మార్క్ మూవీగా నిలిచే ఈ చిత్రానికి అరుణ్ ప్రభు దర్శకత్వం వహించగా, సర్వంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై రామాంజనేయులు జవ్వాజీ నిర్మించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను విజయ్ ఆంటోనీ ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్, మీరా విజయ్ ఆంటోనీ సమర్పిస్తున్నారు.

మోతేవారి లవ్ స్టోరీ’ అద్వితీయ విజయం,3 రోజుల్లో ఆకర్షించిన బ్లాక్ బస్టర్ సిరీస్

మోతేవారి లవ్ స్టోరీ’ అద్వితీయ విజయం,3 రోజుల్లో ఆకర్షించిన బ్లాక్ బస్టర్ సిరీస్గ్రామీణ కథలు, మూలాల్లోంచి ఎమోషన్స్ తీసుకుని ZEE5 సరి కొత్త సిరీస్‌లను అందిస్తోంది. తాజాగా ZEE5 గ్రామీణ తెలంగాణ ప్రాంతంలోని మూలాల్ని ప్రతిబింబించేలా ‘మోతేవారి లవ్ స్టోరీ’ని ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకు వచ్చింది. ఇందులో అనిల్ గీలా, వర్షిణి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఆగస్టు 8న ప్రీమియర్ అయిన ఈ సిరీస్ సంచలనాత్మక స్పందనను దక్కించుకుంది. విడుదలైన మూడు రోజుల్లోనే 2,00,000 మందికి పైగా వీక్షకులను ఆకర్షించింది.

దక్షిణాది సినిమాల్లో నటనకు, బాలీవుడ్ లో గ్లామరస్ కు పెద్దపీఠ : పూజా హెగ్డే

దక్షిణాది సినిమాల్లో నటనకు, బాలీవుడ్ లో గ్లామరస్ కు పెద్దపీఠ : పూజా హెగ్డేదక్షిణాది సినిమాల్లో హీరోలతోపాటు నాయికలకు కాస్తకూస్తో కథలో అవకాశం వున్న పాత్రలు వచ్చేవి. అలా తనకు అలవైకుంఠపురం, రెట్రో వంటి పాత్రలు చేశాననీ, కానీ బాలీవుడ్ లో గ్లామరస్ డాల్ గా మార్చేశారని తెలియజేస్తుంది పూజా హెగ్డే, తాజాగా నేడు సోషల్ మీడియాలో ముంబైలో జిమ్ కు వెళుతున్న ఫోటోలు వైరల్ గా మారాయి. లోదుస్తులు ధరించి కారు దిగగానే ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చింది. ఇదిలా వుండగా, ఇటీవల జరిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో పూజా హెగ్డే, ఉత్తర భారతదేశంలోని చిత్రనిర్మాతలు తనను గ్లామరస్ పాత్రల్లో చూపించారని వెల్లడించారు.

మెక్‌డోవెల్స్ సోడా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా విజయ్ దేవరకొండ

మెక్‌డోవెల్స్ సోడా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా విజయ్ దేవరకొండహీరోలతో ప్రముఖ కంపెనీలు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ప్రకటించుకోవడం, ప్రచారం చేయడం మామూలే. ఇటీవలే గేమ్ యాప్ కు ప్రచారం చేసి పోలీసు అధికారుల ఎంక్వయిరీకి వెళ్ళి వచ్చిన విజయ్ దేవరకొండ తాజాగా సోడాకు వ్యాపార ప్రచార కర్తగా నిలిచాడు. హౌస్ ఆఫ్ మెక్‌డోవెల్స్ సోడా తన కొత్త వ్యాపారప్రచారకర్తగా నటుడు విజయ్ దేవరకొండను ప్రకటించింది. తాజాగా విజయ్ నటించిన సినిమా కింగ్ డమ్ రిలీజ్ అయింది. మరో రెండు సినిమాలు షూటింగ్ లు జరుగుతున్నాయి.

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానం

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానంసత్తెనపల్లి: తెలుగునాట నాట్స్ సేవా కార్యక్రమాలను ముమ్మరంగా చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే నాట్స్ అధ్యక్షుడు శ్రీహరి మందాడి ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లిలోని మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో అన్నదానం చేశారు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా వృద్ధాశ్రమం నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకులను శ్రీహరి మందాడి ప్రశంసించారు. మొల్లమంబ వృద్ధాశ్రమానికి నాట్స్ తన వంతు చేయూత అందిస్తుందని శ్రీహరి భరోసా ఇచ్చారు. కన్న తల్లిదండ్రులను ఎవరూ విస్మరించకూడదని శ్రీహరి అన్నారు. పేద వృద్ధులకు మానవత్వంతో సాయం చేయడం అందరి బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో నాట్స్ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుందని, ముఖ్యంగా పేదల ఆకలి బాధలు తీర్చేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తుందని శ్రీహరి తెలిపారు.

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?టమోటాలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి జీర్ణక్రియకు బాగా ఉపయోగపడుతాయి. ఉదరానికి సంబంధించిన రోగాలుంటే టమోటాలు దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. త్రేన్పులు, కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం, నోట్లో పొక్కులు రావడంలాంటివి ఉంటే టమోటా సూప్ తయారు చేసుకుని అల్లం, నల్ల ఉప్పు కలుపుకుని సేవించండి. దీంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది. టమోటా సూప్‌ను సేవిస్తుంటే శరీరంలో కొత్త శక్తి పుట్టుకొస్తుంది. కడుపు తేలికగా ఉంటుంది. టమోటా సూప్ సేవిస్తే జలుబు సంబంధిత వ్యాధులు దరిచేరవు. రక్తలేమితో బాధపడేవారు నిత్యం టమోటాలు తింటుంటే మంచి ఫలితాలుంటాయి. మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడేవారు సరిపడ మోతాదులో టమోటాలు తింటే మేలు చేస్తాయి.

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?ఫ్రిజ్‌లో ఉల్లిపాయలు పెట్టకూడదు. అలాగే దుంపలకు సంబంధించిన పదార్థాలను ఫ్రిజ్‌లో వుంచకూడదు. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు పిండిని కలిపేసి చపాతీలను చేసే టైం అందరికీ ఉండకపోవచ్చు. అందుకే చాలా మంది ఒకేసారి ఎక్కువ పిండిని కలిపేసి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టేస్తుంటారు. అలా ఫ్రిజ్‌లో కలిపిన చపాతీ పిండిని వుంచకూడదు అంటున్నారు చాలామంది. చపాతీ పిండి ఎక్కువ సేపు ఫ్రిజ్‌లో ఉంటే దానిపై పొర గడ్డకడుతుంది. అలాగే పిండి వాసన కూడా వస్తుంది. అందుకే చాలా మంది ఇది మంచిది కాదని, ఇలాంటి పిండి చపాతీలను తినకూడదని చెప్తుంటారు. అలాగే కొంతమంది అయితే ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన పిండి విషంలా మారుతుందని కూడా అంటుంటారు. ఒకవేళ నిల్వ చేయాలనుకుంటే పిండిని సరిగ్గా నిల్వ చేయడం చాలా అవసరం.

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. వంకాయ తినడం బరువు తగ్గడానికి చాలా మంచిది. ఇది కొవ్వు బర్నింగ్ రేటును మరింత పెంచుతుంది. కళ్ళను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంతో పాటు, వంకాయ రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడంలో కూడా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని లోపలి నుండి మెరుస్తూ, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. వంకాయ తినటం వల్ల గుండె సమస్యలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు.

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులు

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులుఅనేక ప్రతిరోజు ఇష్టానుసారంగా శీతలపానీయాలు తాగుతుంటారు. అలాగే డైట్ సోడా కూడా తాగుతుంటారు. ఇలాంటి వారికి పక్షవాతం తప్పదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ మాస పత్రికలో ఈ అధ్యయన నివేదిక ప్రచురితమైంది. అధ్యయనకారులు 45 ఏళ్లు దాటిన 2,800 మందిని పదేళ్లపాటు పరిశీలించారు. వారి పరిశోధనలో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.
