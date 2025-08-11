దేశంలో యువ సాధికారతను వేగవంతం చేస్తున్న హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా

అంతర్జాతీయ యువజన దినోత్సవం 2025 సందర్భంగా, హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ భారతదేశ యువతకు సాధికారత కల్పించడంలో తన నిరంతర నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. తన CSR విభాగమైన హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఫౌండేషన్ కార్యక్రమాల ద్వారా, విద్య, ఆరోగ్యం, కళ, క్రీడలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి వంటి కీలక రంగాలలో ఒక తరాన్ని తీర్చిదిద్దడం కొనసాగిస్తోంది.
యువతకు సాధికారత కల్పించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతపై హెచ్ఎంఐఎల్, ఏవిపి & వర్టికల్ హెడ్, కార్పొరేట్ అఫైర్స్, కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్ & సోషల్, శ్రీ పునీత్ ఆనంద్మాట్లాడుతూ, “హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఫౌండేషన్లో, మా ‘మానవాళి కోసం ప్రగతి’ అనే దార్శనికత మా ప్రతి చొరవకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. భారతదేశ యువతను రేపటి రూపకర్తలుగా మేము విశ్వసిస్తున్నాము. వారి ఆకాంక్షలను పెంపొందించే ఒక సమ్మిళిత, భవిష్యత్తుకు-సిద్ధంగా ఉన్న పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించడంలో మేము లోతుగా పెట్టుబడి పెట్టాము. ముఖ్యంగా, 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో హెచ్ఎంఐఎఫ్ చేపట్టిన కార్యక్రమాల ద్వారా లబ్ధి పొందిన 20.1 లక్షల+ మందిలో 56% కంటే ఎక్కువమంది 13-35 ఏళ్ల వయస్సు గలవారే, ఇది దేశవ్యాప్తంగా యువ మార్పు రూపకర్తలకు సాధికారత కల్పించడంలో దాని నిరంతర నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది” అని అన్నారు.
హ్యుందాయ్ యొక్క ముఖ్య యువ-కేంద్రీకృత కార్యక్రమాలు:
విద్య-అకడమిక్స్
విద్యా వాహిని ప్రాజెక్ట్: మొబైల్ ప్రయోగశాలల ద్వారా, ఉత్తర ప్రదేశ్, హర్యానాలోని 14 జిల్లాలలో 1.6 లక్షల మంది విద్యార్థులకు సైన్స్ విద్యను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
హ్యుందాయ్ హోప్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్: 783 మంది వెనుకబడిన విద్యార్థులకు 3.38 కోట్ల రూపాయల విలువైన స్కాలర్షిప్లను పంపిణీ చేసింది. వీరిలో సివిల్ సర్వీసెస్ మరియు CLAT ఆశావహులు, అలాగే వినూత్న ప్రాజెక్టులపై పనిచేస్తున్న IIT విద్యార్థులు ఉన్నారు.
ఆరోగ్యం:
స్పర్శ్ సంజీవని టెలిమెడిసిన్ కేంద్రాలు: గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను అందిస్తోంది, ఇందులో లబ్ధిదారులలో సగటున 32.6% మంది 13-35 ఏళ్ల వయస్సు గలవారే.
వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్లు: క్యాన్సర్ నివారణలో భాగంగా 9-19 ఏళ్ల బాలికలకు 500కు పైగా HPV వ్యాక్సిన్లు వేశారు.
నైపుణ్యాభివృద్ధి:
అప్రెంటిస్షిప్ ప్రోగ్రామ్: చెన్నైలోని తయారీ ప్లాంట్లో ఏటా 2,600 మందికి పైగా అప్రెంటిస్లకు ఆటోమోటివ్ నైపుణ్యాలలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు.
ఐటిఐ & పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులకు ఉపాధి: 9 రాష్ట్రాలలో 403 మంది విద్యార్థులకు డీలర్ నెట్వర్క్లో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించింది.
డ్రైవ్4ప్రోగ్రెస్: ఐదు రాష్ట్రాలలో వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన 1,500 మంది యువతకు (మహిళలతో సహా) ప్రొఫెషనల్ డ్రైవర్లుగా శిక్షణ ఇచ్చింది.
మొబైల్ రోడ్ సేఫ్టీ సిమ్యులేషన్: గురుగ్రామ్లో 50+ పాఠశాలలకు చెందిన 10,000+ మంది విద్యార్థులకు రహదారి భద్రతపై అవగాహన కల్పించింది.
క్రీడలు:
స్పోర్ట్స్ ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్: పంజాబ్ మరియు హర్యానాలోని 60 పాఠశాలల్లో 7,500+ మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇచ్చింది, వీరు రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయిలో 200+ పతకాలు సాధించారు.
సమర్థ్ బై హ్యుందాయ్: 20 మంది పారా-అథ్లెట్లకు సమగ్ర మద్దతు అందించింది, వీరిలో 4 గురు పారిస్ పారాలింపిక్స్లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
కళ:
ఆర్ట్ ఫర్ హోప్: సామాజిక మరియు పర్యావరణ సమస్యలపై సంభాషణను ప్రోత్సహించడానికి, గత నాలుగు సీజన్లలో 130+ మంది యువ కళాకారులకు మద్దతు ఇచ్చింది.
హ్యుందాయ్ యొక్క యువ-కేంద్రీకృత కార్యక్రమాలు కేవలం CSR ప్రాజెక్టులు కావు, కానీ మానవ మూలధనాన్ని పెంపొందించడానికి మరియు భారతదేశ సామాజిక పురోగతికి అర్థవంతంగా దోహదపడటానికి ఒక వ్యూహాత్మక, సమీకృత దార్శనికతలో భాగం.