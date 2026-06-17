సంబంధిత వార్తలు
- ఐఎంటి హైదరాబాద్లో వేడుకగా జరిగిన 2026 బ్యాచ్ స్నాతకోత్సవం
- 2023-2025 గ్రాడ్యుయేటింగ్ బ్యాచ్ కోసం ఐఎంటి హైదరాబాద్ వైభవోపేతంగా స్నాతకోత్సవ వేడుక
- అభ్యుదయ్ 2025 మేనేజ్మెంట్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ను ముగించిన ఐఎంటి హైదరాబాద్
- మహిళా ఇంజనీర్ల కోసం రూపా రాహుల్ బజాజ్ స్కాలర్షిప్ ద్వారా బజాజ్ ఆటో ఫౌండేషన్ రూ. 400 కోట్లు
- 30 వైద్య విభాగాల్లో 433 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టుల భర్తీ
అభ్యుదయ్తో విద్యా సంవత్సరాన్ని ప్రారంభించిన ఐఎంటి హైదరాబాద్
హైదరాబాద్: ఐఎంటి హైదరాబాద్, 2026-28 విద్యాసంవత్సరం కోసం ప్రవేశించనున్న పిజిడిఎం బ్యాచ్ విద్యార్థుల కోసం తమ ప్రతిష్టాత్మక మేనేజ్మెంట్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అయిన అభ్యుదయ్ 2026ను ప్రారంభించింది. ఇది మేనేజ్మెంట్ నిపుణుల సరికొత్త బృందానికి ఒక పరివర్తనాత్మక విద్యా ప్రయాణానికి నాంది పలికింది. ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి జాగిల్ (Zaggle) వ్యవస్థాపకుడు, ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ డాక్టర్ రాజ్ పి నారాయణం ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకాగా ఇన్ఫోర్(Infor) ఇండియా సబ్ కాంటినెంట్ ఎండి మరియు గ్లోబల్ డెలివరీ సర్వీసెస్ ఎస్ వి పి శ్రీ రంగ పోతుల గౌరవ అతిథిగా విచ్చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐఎంటి హైదరాబాద్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ (డాక్టర్) కె ఎం బహరుల్ ఇస్లాం కూడా పాల్గొన్నారు.
జ్ఞానం, వివేకం యొక్క అన్వేషణకు ప్రతీకగా నిలిచే సాంప్రదాయ జ్యోతి ప్రకాశనం, సరస్వతీ వందనంతో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. కొత్త బ్యాచ్కు స్వాగతం పలుకుతూ, ప్రొఫెసర్(డాక్టర్) నిఖిల్ రస్తోగి, ఈ తరగతిలో చేరిన విద్యార్థుల అసాధారణ వైవిధ్యత, పోటీతత్వాన్ని ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. భారతదేశంలోని 24 రాష్ట్రాలు, 186 నగరాలు, విస్తృత శ్రేణి విద్యా విభాగాల నుండి వచ్చిన విద్యార్థులు, ఆధునిక మేనేజ్మెంట్ విద్య పెంపొందించాలని కోరుకునే విభిన్న దృక్కోణాల గొప్పతనాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నారన్నారు. మేనేజ్మెంట్ అభ్యాసం తరగతి గదులకు మాత్రమే పరిమితం కాదని, అది తోటివారితో సంభాషణలు, సహకార అనుభవాలు, మేధో జిజ్ఞాస వంటి వాటిలో కూడా సమానంగా వ్యక్తమవుతుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
ప్రొఫెసర్(డాక్టర్) కె.ఎం. బహరుల్ ఇస్లాం తన ప్రారంభోపన్యాసంలో, వేగవంతమైన సాంకేతిక మార్పులు, సమాచారానికి అపూర్వమైన అవకాశాలు కలిగిన ఈ యుగంలో నాయకత్వం యొక్క పరిణామ స్వభావంపై తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. విద్యార్థులు లోతైన జిజ్ఞాసను, మేధోపరమైన చురుకుదనాన్ని కలిగి ఉండాలని, అలాగే తమకంటే భిన్నమైన వ్యక్తులు, అనుభవాలు, దృక్కోణాల నుండి నేర్చుకోవడానికి సుముఖంగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు. ఆవిష్కరణకు మానవ పరిజ్ఞానం తోడుగా ఉండాలని నొక్కిచెబుతూ, విద్యార్థులు కేవలం బోధనను నిష్క్రియాత్మకంగా స్వీకరించేవారిగా కాకుండా, పరిష్కారాలను చురుకుగా అన్వేషించేవారిగా మారాలని ఆయన కోరారు.
సభను ఉద్దేశించి డీన్ (అకాడమిక్స్) డాక్టర్ సౌరభ్ భట్టాచార్య మాట్లాడుతూ లక్ష్య-ఆధారిత అభ్యాసం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి, వ్యక్తిగత ప్రయాణాలను తీర్చిదిద్దడంలో అనుసరించే విధానం యొక్క పాత్ర గురించి మాట్లాడారు. సవాళ్లను దృఢత్వంతో, దృఢ విశ్వాసంతో ఎదుర్కోవాలని విద్యార్థులను ప్రోత్సహిస్తూ, సంస్థ యొక్క స్ఫూర్తిని నిర్వచించే విలువలను ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. ఆత్మపరిశీలనలో నిజాయితీగా ఉండటం, నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించడం, సరైన దానిని సాధించడంలో నిర్భయంగా ఉండటంవంటివి వీటిలో ఉన్నాయి.
పని , నాయకత్వం యొక్క భవిష్యత్తుపై గౌరవ అతిథి శ్రీ రంగ పోతుల మాట్లాడుతూ, సాంకేతిక పరమైన మార్పులు, ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, పరిశ్రమలను అపూర్వమైన వేగంతో ఎలా పునర్నిర్మిస్తున్నాయో వివరించారు. అనుకూలత అనేది ఇకపై పోటీలో ఒక ప్రయోజనం కాదని, ప్రాసంగికతకు అది ఒక ముందస్తు అవసరమని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. విద్యార్థులను ఆత్మవిశ్వాసంతో మార్పును స్వీకరించమని ప్రోత్సహిస్తూ, నిరంతరం మారుతున్న ఈ ప్రపంచంలో జిజ్ఞాస, నిరంతర అభ్యాసమే అత్యంత మన్నికైన ఆస్తులని ఆయన పేర్కొన్నారు.
తన ప్రసంగంలో, ముఖ్య అతిథి డాక్టర్ రాజ్ పి నారాయణం తన వ్యవస్థాపక ప్రయాణం నుండి పొందిన పరిజ్ఞానం పంచుకున్నారు. శాశ్వత విలువను సృష్టించే సంస్థలను నిర్మించడానికి అవసరమైన మనస్తత్వంపై తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. విద్యార్థులు తమ రెండేళ్ల ప్రయాణాన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ప్రోత్సహిస్తూ, ఆయన ప్రామాణికమైన సంబంధాలు, మేధో జిజ్ఞాస, యాజమాన్య భావన యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారు. స్వల్పకాలిక మైలురాళ్ల కంటే విలువ సృష్టిపై దృష్టి పెట్టాలని విద్యార్థులను కోరుతూ, వృత్తి జీవితాలు కేవలం దక్కించుకున్న అవకాశాల ద్వారానే కాకుండా, అభివృద్ధి చేసుకున్న సామర్థ్యాల ద్వారా కూడా నిర్మించబడతాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
అభ్యుదయ్, అంటే ఉన్నతి లేదా అభివృద్ధి, ఐఎంటి హైదరాబాద్లోని పీజీడీఎమ్ అనుభవానికి పునాదిగా నిలుస్తుంది. ఒక సమగ్ర పరిచయ కార్యక్రమంగా రూపొందించబడిన అభ్యుదయ్, సంస్థకు ప్రత్యేకతను ఇచ్చే విద్యాపరమైన కఠినత్వం, సహకార సంస్కృతి, నాయకత్వ విలువలను విద్యార్థులకు పరిచయం చేస్తుంది. ప్రముఖ పారిశ్రామిక నాయకులు, అధ్యాపక సభ్యులు, పూర్వ విద్యార్థులు, సమాజ భాగస్వాములతో సంభాషణల ద్వారా, ఈ కార్యక్రమం పరిశోధనాత్మక దృక్పథం, అనుకూలత, బాధ్యతాయుతమైన నాయకత్వాన్ని పెంపొందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
2026-28 బ్యాచ్ తమ మేనేజ్మెంట్ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తున్న తరుణంలో, అభ్యుదయ్ 2026 కేవలం ఒక పరిచయ కార్యక్రమంగా మాత్రమే కాకుండా, వేగంగా మారుతున్న ప్రపంచంలో లోతుగా నేర్చుకోవడానికి, ధైర్యంగా ఆలోచించడానికి, సదుద్దేశంతో నాయకత్వం వహించడానికి ఒక ఆహ్వానంగా నిలుస్తుంది.
Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభం
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో చిత్రం "స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే" అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సినిమాను మరింత అద్భుతంగా ప్రేక్షకులకు అందించేందుకు సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా సంస్థ P[XL], Big Pix, Screen X, ICE, 4DX, MX4D వంటి ప్రీమియం లార్జ్ ఫార్మాట్ స్క్రీన్లలో విడుదల చేయనుంది. దీంతో అభిమానులు అత్యంత భారీ అనుభూతితో సినిమాను ఆస్వాదించే అవకాశం పొందనున్నారు.
Vadde Naveen: ప్రస్తుతం ప్రేక్షకులు సినిమాల్ని చూసే తీరు మారింది : వడ్డే నవీన్
దివాన కథ ఓ యాంకర్ ను చూసి రాసుకున్నా - డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి
శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయం కానున్నారు. "దీవాన" సినిమా గీతా ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా ఈ నెల 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు.
ప్రియాంక చోప్రా ఎండార్స్మెంట్ల జాబితాలో రోలెక్స్
భారతదేశపు అత్యంత విలువైన సెలబ్రిటీ ఎండార్సర్లలో ఒకరిగా ప్రియాంక చోప్రా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటున్నారు. బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా అత్యధిక ఆదాయం సంపాదించే భారతీయ సెలబ్రిటీలలో ఒకరిగా నిలిచిన ఆమె, ఇప్పుడు మరో ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ను జోడించారు. ప్రియాంక చోప్రా ఇప్పటికే బల్గరీ, బెంట్లీ మోటార్స్తో సహా పలు అంతర్జాతీయ లగ్జరీ బ్రాండ్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. రోలెక్స్తో ఆమెకున్న అనుబంధం, ప్రపంచ వేదికపై అత్యంత సుపరిచితమైన సెలబ్రిటీల్లో ఒకరిగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.
Tamannaah Bhatia: మాధురీ దీక్షిత్ చోలీ కే పీచే రీమిక్స్ వెర్షన్.. నో చెప్పిన తమన్నా భాటియా?
బాలీవుడ్, దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలలో ఐటమ్ సాంగ్స్ కోసం అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న నటీమణులలో ఒకరిగా తమన్నా భాటియా నిలిచారు. జైలర్ చిత్రంలోని కావాలా, స్త్రీ 2లోని ఆజ్ కీ రాత్ నుండి, జై లవ కుశలోని స్వింగ్ జరా, సరిలేరు నీకెవ్వరులోని డాంగ్ డాంగ్ వంటి తెలుగు సూపర్ హిట్ పాటల వరకు... తమన్నా వరుసగా బ్లాక్బస్టర్ డ్యాన్స్ నంబర్లను అందించారు. ముఖ్యంగా ఆజ్ కీ రాత్ పాటలో ఆమె ప్రదర్శన భారీ సంచలనాన్ని సృష్టించింది. ఇది స్ట్రీమింగ్, సోషల్ మీడియాలో కొత్త రికార్డులను నెలకొల్పడమే కాకుండా, ప్రత్యేక గీతాల కోసం పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన తారగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.