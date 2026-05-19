2026లో కెరీర్ వృద్ధి కోసం హైదరాబాద్లోని అగ్రశ్రేణి కంపెనీల జాబితాను వెల్లడించిన లింక్డ్ఇన్
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్క్ అయిన లింక్డ్ఇన్, ఈ రోజు హైదరాబాద్ కోసం తమ 2026 అగ్రశ్రేణి కంపెనీల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ ప్రాంతంలోని నిపుణులు తమ కెరీర్లను నిర్మించుకోవడానికి, అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి వీలు కల్పించే పది పెద్ద కంపెనీలను ఈ జాబితా ప్రముఖంగా వెల్లడించింది. లింక్డ్ఇన్ ప్లాట్ఫారమ్పై లక్షలాది మంది నిపుణులు నిర్వహించే కార్యకలాపాల నుండి లభించిన సంకేతాల ఆధారంగా, భారతదేశంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన కెరీర్ మార్కెట్లలో ఒకటైన హైదరాబాద్లో ప్రతిభపై పెట్టుబడి పెడుతూ, వృద్ధికి ప్రాధాన్యతనిస్తున్న సంస్థలను ఈ జాబితా ప్రముఖంగా చూపింది.
ఇప్పుడు 10వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టిన ఈ జాతీయ అగ్రశ్రేణి కంపెనీల జాబితా, మారుతున్న పరిశ్రమలు, కొత్తగా వస్తున్న ఉద్యోగాలు, కొత్త నైపుణ్యాల డిమాండ్ల కోణం నుండి పని ప్రపంచం యొక్క పరిణామాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. పురోగతి సాధించే సామర్థ్యం, నైపుణ్యాల వృద్ధి, బాహ్య అవకాశాలు, కంపెనీ పట్ల అనుబంధం వంటి ఎనిమిది ప్రధాన అంశాలకు సంబంధించిన లింక్డ్ఇన్ డేటా నుండి రూపొందించబడిన ఈ జాబితా, ఏ కెరీర్ దశలో ఉన్న నిపుణులకైనా ఒక ఆచరణాత్మక సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది.
లింక్డ్ఇన్ కెరీర్ నిపుణురాలు, ఇండియా సీనియర్ మేనేజింగ్ ఎడిటర్ అయిన నిరాజిత బెనర్జీ మాట్లాడుతూ, ఈ జాబితాలో హైదరాబాద్ ఐదు ఐటీ కంపెనీలతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ఇది దేశంలోని మరే ఏ ఇతర నగరం కంటే ఎక్కువ. వీటితో పాటు ఫైనాన్స్, ప్రత్యేకమైన ఆహార, పానీయాల పరిశ్రమ కూడా ఇక్కడ ఉంది. యజమానులు వివిధ విభాగాలలో చురుకుదనాన్ని ప్రదర్శించగల నిపుణులను కోరుకుంటున్నారు. ఉద్యోగార్థులకు, హైదరాబాద్లో ఉద్యోగ మార్కెట్ను అందిపుచ్చుకోవడంలో, లోతైన సాంకేతిక నైపుణ్యాలతో పాటు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, ప్రత్యేకమైన మానవ నైపుణ్యాలను కలిగి ఉండటం చాలా కీలకం. ఇక్కడ విస్తృత స్థాయి నైపుణ్యాలు, పరిధి, విజయవంతమైన కలయికగా నిలుస్తుంది అని అన్నారు.
హైదరాబాద్లో అగ్రశ్రేణి కంపెనీల జాబితాలో ఐటీ- సాఫ్ట్వేర్ ఆధిపత్యం చలాయిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో అగ్రగామి కంపెనీలు 2026 జాబితా సాంకేతికతలో దాని బలానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. పది స్థానాలలో ఐదు ఐటీ- సాఫ్ట్వేర్వే దక్కించుకున్నాయి. ఇది అన్ని మెట్రో నగరాలలోకెల్లా అత్యధికం. గ్లోబల్ టెక్ హబ్గా నగరం ఆవిర్భవించడాన్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. ఐటీ రంగం నుండి అమెజాన్, సి1 , గూగుల్ , మైక్రోసాఫ్ట్, సర్వీస్నౌ ముందు వరుసలో ఉండగా, వెల్స్ ఫార్గో, జేపీ మోర్గాన్ చేజ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రంగానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాయి. ఈ జాబితాలో పెప్సికో రూపంలో ఒక ఆహార, పానీయాల సంస్థ ఉన్న ఏకైక నగరంగా కూడా హైదరాబాద్ నిలుస్తుంది.
జాతీయ ప్రాముఖ్యతతో పాటు స్థానిక బలాన్ని కూడా హైదరాబాద్ సమతుల్యం చేస్తోంది. హైదరాబాద్ యొక్క జాబితా జాతీయ ర్యాంకింగ్లతో ఒక నిర్దిష్టమైన అనుసంధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ ప్రాంతంలోని టాప్ టెన్ కంపెనీలలో ఏడు, లింక్డ్ఇన్ యొక్క 25 లార్జ్ టాప్ కంపెనీస్ ఇండియా జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాయి. హైదరాబాద్లో రెండవ స్థానంలో ఉన్న వెల్స్ ఫార్గో, జాతీయంగా పదవ స్థానంలో ఉండగా, హైదరాబాద్లో మూడవ స్థానంలో ఉన్న జేపీ మోర్గాన్ చేజ్ జాతీయంగా నాలుగవ స్థానంలో, హైదరాబాద్లో నాలుగవ స్థానంలో ఉన్న అమెజాన్ జాతీయంగా మూడవ స్థానంలో నిలిచాయి. నగర జాబితాలోని మిగిలిన మూడు కంపెనీలు- పెప్సికో, ఎంఎస్డి, సి1 జాతీయ దిగ్గజాలతో సమానంగా హైదరాబాద్లోని నిపుణులకు స్థానికంగా విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయని సూచిస్తున్నాయి.
ఒక టాప్ కంపెనీలో ఉద్యోగ అవకాశాలను అన్వేషించడానికి, వారితో కనెక్ట్ అవ్వడానికి నిరాజిత అందిస్తున్న చిట్కాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
మీ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ మాట్లాడనివ్వండి: టాప్ కంపెనీలలోని రిక్రూటర్లు నిరంతరం ప్రతిభావంతుల కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు, కాబట్టి మీ ప్రొఫైల్లో మీ సాంకేతిక, మానవ నైపుణ్యాలు రెండూ కనిపించేలా చూసుకోండి. వాటిని నిరంతరం మెరుగుపరుచుకోండి. మార్కెట్ ఏ దిశగా వెళ్తుందో తెలుసుకుని, దానికంటే ముందు ఉండటానికి లింక్డ్ఇన్ లెర్నింగ్ మీకు సహాయపడుతుంది.
సరైన ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోండి: వచ్చిన దరఖాస్తుల సంఖ్యపై దృష్టి పెట్టకుండా, ముఖ్యమైన వాటిపై మీ శక్తిని కేంద్రీకరించండి. లింక్డ్ఇన్ యొక్క జాబ్ మ్యాచ్, మీ నైపుణ్యాలు ఇప్పటికే ఏ ఉద్యోగాలకు సరిగ్గా సరిపోతాయో త్వరగా గుర్తించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది. తద్వారా, మీకు బాగా సరిపోయే ఉద్యోగ దరఖాస్తులపై మీరు ఎక్కువ సమయం వెచ్చించవచ్చు.
మీ నెట్వర్కే మీ ఆస్తి: మీరు ఇష్టపడే కంపెనీలలోని ప్రస్తుత మరియు మాజీ ఉద్యోగులతో వాస్తవ అనుబంధం ఏర్పరచుకోండి, వారి కంటెంట్తో మమేకమవ్వండి మరియు కాలక్రమేణా ఆ సంబంధాలను పెంపొందించుకోండి. ఒక లక్ష్యంతో మీ కమ్యూనిటీతో కనెక్ట్ అవ్వడం, మీకు తెలియని అవకాశాలను కనుగొనడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.
క్రమబద్ధంగా ఉండండి మరియు వేగాన్ని కొనసాగించండి: అగ్రశ్రేణి కంపెనీలు నియామకాలు చేపడుతున్నాయి, కానీ ఈ ప్రక్రియకు సమయం పడుతుంది. మీ దరఖాస్తులను తప్పకుండా పర్యవేక్షించండి, మీ ఫాలో-అప్లను ప్లాన్ చేసుకోండి మరియు మీరు ఎక్కువగా దృష్టి సారించిన కంపెనీలలో మీరు ప్రత్యేకంగా నిలబడటానికి సహాయపడగల మీ నెట్వర్క్లోని వ్యక్తులను గుర్తిస్తూ ఉండండి.
2026 హైదరాబాద్ టాప్ కంపెనీస్ ఇండియా జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్న 10 కంపెనీలు ఇవి:
1. పెప్సికో
2. వెల్స్ ఫార్గో
3. జేపీమోర్గాన్చేస్
4. అమెజాన్
5 .యాక్సెంచర్
6. ఎంఎస్డి
7. సి1
8. గూగుల్
9. మైక్రోసాఫ్ట్
10. సర్వీస్నౌ
