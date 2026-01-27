ప్రపంచవ్యాప్తంగా చదువుకున్న యువత రిటైల్ శిక్షణను ఎందుకు ఎంచుకుంటున్నారు?

యువ భారతీయులు ప్రపంచ కార్పొరేట్ ఉద్యోగాలు, కొత్త కొత్త కార్యాలయ హోదాలను వెంబడించే కాలంలో, భారతదేశ రిటైల్ షాప్ఫ్లోర్లలో ఆశ్చర్యకరమైన కెరీర్ ఎంపిక మలుపు నిశ్శబ్దంగా చోటుచేసుకుంటోంది. విదేశీ అర్హత కలిగిన గ్రాడ్యుయేట్లు కూడా తాము చేయబోయే ఉద్యోగానికి సిద్ధంగా ఉండటానికి ఫ్రంట్లైన్ రిటైల్ శిక్షణను ఎంచుకుంటున్నారు.
వారు అలా ఎంచుకునేందుకు కారణం వారికి మరో ఆప్షన్ లేక కాదు. వారిలో చాలామంది ముందుగానే ఏదో ఒకటి పొందుతున్నారు కాబట్టి డిగ్రీలు తలుపులు తెరుస్తాయి, కానీ కస్టమర్ మీ ముందు నిలబడి ఉన్న సందర్భానికి అన్ని వేళలా అవి మిమ్మల్ని సిద్ధం చేయవు. అసహనం, అనిశ్చితి, బ్రాండ్లను పోల్చడం, సెకన్లలో సమాధానాలను ఆశించడం లాంటి వాటిని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
ఈ మార్పు శామ్సంగ్ యొక్క DOST సేల్స్ ప్రోగ్రామ్లో కనిపిస్తుంది. ఇది యువ నిపుణులు మొదటి నుండి వ్యాపారాన్ని నేర్చుకోవడానికి ఒక నిర్మాణాత్మక మార్గంగా క్రమంగా అభివృద్ధి చెందింది. 2026 బృందం ఆ మా ర్పును స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. అంతర్జాతీయ విద్యను పొందిన గ్రాడ్యుయేట్లతో సహా విభిన్న విద్యా నేపథ్యాల నుండి వచ్చి పాల్గొనేవారు, దీర్ఘకాలిక కెరీర్లకు పునాదిగా ఆచరణాత్మక రిటైల్ అనుభవాన్ని ఎంచుకుంటారు.
ఇంతకూ, DOST అంటే ఏమిటి? సరళంగా చెప్పాలంటే, ఇది ఒక నిర్మాణాత్మక రిటైల్ నైపుణ్య కార్యక్రమం. ఇది తరగతి గది అభ్యాసం, ఆన్-గ్రౌండ్ స్టోర్ ఎక్స్పోజర్ మిశ్రమం ద్వారా యువతకు వ్యవస్థీకృత అమ్మకాల పాత్రలకు శిక్షణ ఇస్తుంది. పాల్గొనేవారు కస్టమర్ నిర్వహణ, ఉత్పత్తి అవగాహన, కమ్యూనికేషన్, రిటైల్ కార్యకలాపాల ప్రాథమికాలను నేర్చుకుంటారు. ఒక కొత్త వ్యక్తి ప్రారంభ స్థాయిలోనే ఉండిపోతాడా లేదా పెరుగుతాడా అని తరచుగా నిర్ణయించేది ఈ నైపుణ్యాలే.
భారతదేశ రిటైల్ మార్కెట్ నేడు కేవలం అమ్మకం గురించి కాదు. ఇది పరిష్కారం గురించి. కస్టమర్లు ఆన్లైన్ సమీక్షలు, ధర పోలికలు, బలమైన అభిప్రాయాలతో వస్తారు. షాప్ఫ్లోర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇకపై కేవలం అమ్మకందారు కాదు. వారు వేగంగా కదిలే వినియోగదారు వాతావరణంలో మార్గదర్శి, సమస్య పరిష్కారం, నమ్మకాన్ని నిర్మించేవారు.
అమరావతిలో ప్రస్తుతం శిక్షణ పొందుతున్న అమరావతి విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఎంబీఏ గ్రాడ్యుయేట్ అయిన క్వాజీ ఫైజాన్ అఫ్రోజ్ అఖ్లాక్ ఉజ్ జామా (27) మాటల్లో చెప్పాలంటే ఈ కార్యక్రమం థియరీ గురించి తక్కువగా మరియు నిజ-సమయ నిర్ణయం తీసుకోవడం నేర్చుకోవడం గురించి ఎక్కువగా ఉంది. శిక్షణ, ఆచరణాత్మక అనుభవం ద్వారా, నేను కస్టమర్లతో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలో, పరిస్థితులను ఎలా ని ర్వహించాలో, నిజ సమయంలో సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం నేర్చుకున్నాను అని ఆయన అన్నారు. కస్టమర్ ప్రవర్తన, ఉత్పత్తి భేదాన్ని అర్థం చేసుకోవడం నాకు స్పష్టత, నమ్మకంతో సంభాషణలను సంప్రదించడంలో సహాయపడింది.
ఈ సంవత్సరం విశేషం ఏమిటంటే, ఈసారి విద్యార్థి బృందంలో ప్రపంచవ్యాప్త అనుభవం ఉన్న వారు సైతం చే రారు. రష్నీత్ కౌర్ ఛబ్రా(26)ను చూడండి. ఆమె బయో-ఇంటిగ్రేటెడ్ డిజైన్పై దృష్టి సారించిన ఆర్కిటెక్చర్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీతో లండన్ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ (UCL) నుండి గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యారు - ప్రస్తుతం పుణెలో శిక్షణ పొందుతున్నారు. అలాంటి చదువు చదివి ఇలాంటి శిక్షణ పొందడం అనేది సాధారణంగా చోటు చేసుకునే చర్య కాదు. కానీ ఇది అవసరమైన చర్య అని ఆమె చెబుతున్నారు.
‘వయస్సు, నేపథ్యం, అనుభవం అంతటా ఈ కార్యక్రమం యొక్క వైవిధ్యం వ్యాపారాన్ని మానవ దృక్కోణం నుం డి ఎంతగానో అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు సహాయపడింది అని ఆమె అన్నారు. భారతదేశంలో, రిటైల్ సంబం ధాలు, సాంస్కృతిక అవగాహనలో లోతుగా పాతుకుపోయింది. కస్టమర్లతో నమ్మకం, వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని నిర్మించడం చాలా ముఖ్యం, నేను ప్రపంచ మార్కెట్లలోకి తీసుకువెళ్ళే పాఠం అది అని ఆమె అన్నారు.
ఆమె అనుభవం చాలామంది యువ నిపుణులు కనుగొంటున్న వాటిని తెలియజేస్తుంది. నిజమైన విశ్వాసం తరగతి గదిలో కాదు, స్టోర్ అంతస్తులో నిర్మించబడింది. ఇది మీరు స్క్రిప్ట్ చేయలేని సంభాషణల నుండి, మీరు అంచనా వేయలేని అభ్యంతరాల నుండి, మీరు పాజ్ చేయలేని ఒత్తిడి పరిస్థితుల నుండి వస్తుంది. సిడ్నీలోని టెక్నాలజీ విశ్వవిద్యాలయం నుండి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తుషార్ వంటి వారు కూడా ఈ బృందంలో ఉన్నారు, యువతలో పెరుగుతున్న అభిప్రాయాన్ని నొక్కి చెబుతున్నారు. ఫ్రంట్లైన్ అనుభవం తాత్కాలిక స్టాప్ కాదు, తీవ్రమైన కెరీర్ యాక్సిలరేటర్ కావచ్చు.
వ్యక్తిగత చదువులకు అతీతంగా, DOST సేల్స్ వంటి కార్యక్రమాలు భారతదేశంలో ఉపాధి సామర్థ్యం అంటే ఏమిటో విస్తృత మార్పును ప్రతిబింబిస్తాయి. వివిధ రంగాలలోని కంపెనీలు తరచుగా భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న ప్రతిభ గురించి మాట్లాడుతుండగా, సవాలు వాస్తవమే: చాలా మంది గ్రాడ్యుయేట్లు అర్హత కలిగి ఉంటారు కానీ అధిక ఒత్తిడితో కూడిన కస్టమర్ వాతావరణాలు, పనితీరు-ఆధారిత పాత్రలు, వేగవంతమైన ఆన్-ది-స్పాట్ సమస్య పరిష్కారానికి పూర్తిగా సిద్ధంగా లేరు.
అక్కడే నిర్మాణాత్మక రిటైల్ నైపుణ్య కార్యక్రమాలు పెద్ద సామాజిక ప్రభావాన్ని చూపుతాయి- విద్యను అను భవంగా, అనుభవాన్ని అవకాశంగా మార్చడం. చాలామంది యువ భారతీయులకు, ముఖ్యంగా మొదటితరం నిపుణులకు, షాప్ఫ్లోర్ కేవలం కార్యాలయం మాత్రమే కాదు- ఇక్కడ విశ్వాసం నిర్మించబడుతుంది, కెరీర్లు రూపుదిద్దుకుంటాయి, ఆశయం ఆచరణాత్మకంగా మారుతుంది.
పరిశ్రమలోనే మొదటి స్థానంలో ఉన్న ఐదు నెలల శిక్షణా చట్రంతో, శామ్సంగ్ DOST రిటైల్ పర్యావరణ వ్యవస్థలో ఉద్యోగానికి సిద్ధంగా ఉన్న ప్రతిభ కోసం కీలకమైన అవసరాన్ని పరిష్కరిస్తోంది. ఈ సంవత్సరం ప్రపంచ విద్యకు సంబంధించిన అభ్యర్థులతో సహా నమోదులో పదునైన పెరుగుదల ఈ కార్యక్రమం యొక్క పెరుగుతున్న ఔచిత్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. డిజిటల్ పరివర్తన రిటైల్ను పునర్నిర్మిస్తున్న సమయంలో, భవిష్యత్తు కోసం సన్నద్ధమైన నైపుణ్యం కలిగిన శ్రామిక శక్తిని నిర్మించడంలో DOST సహాయపడుతుంది అని శామ్సంగ్ సౌత్ఈస్ట్ ఆసియా సీఎస్ఆర్ & కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్స్ అధిపతి శుభం ముఖర్జీ అన్నారు.
భారతదేశ వ్యవస్థీకృత రిటైల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ విస్తరిస్తున్న కొద్దీ, ఉత్పత్తి జ్ఞానాన్ని కస్టమర్ విశ్వాస నిర్మాణంతో మిళితం చేయగల నిపుణుల డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చదువుకున్న యువ భారతీయుల సంఖ్య పెరుగుతున్నందున, గ్రౌండ్ లెవల్ నుండి ప్రారంభించడం ఇకపై చిన్నదిగా పరిగణించ బడదు. దీనిని స్మార్ట్గా చూస్తారు. ఎందుకంటే నేటి ఆర్థిక వ్యవస్థలో, నేర్చుకోవడానికి వేగవంతమైన మార్గం ఎల్లప్పుడూ ఉద్యోగ శీర్షిక ద్వారా కాదు. కొన్నిసార్లు, ఇది మిమ్మల్ని మీరు నిరూపించుకోవడం ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది - ఒక సమయంలో ఒక కస్టమర్.