వ్యాపార నిర్వహణలో సుస్థిర పద్ధతులపై 4వ అంతర్జాతీయ సదస్సును విజయవంతంగా నిర్వహించిన ఎంబీయూ
తిరుపతి: తిరుపతిలోని మోహన్ బాబు విశ్వవిద్యాలయం(ఎంబీయూ) స్కూల్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో "ఏఐ, సుస్థిరత మరియు డిజిటల్ పరివర్తన ద్వారా వ్యాపార వ్యవస్థల పునర్నిర్వచనం" అనే ఇతివృత్తంతో 'వ్యాపార నిర్వహణలో సుస్థిర పద్ధతులపై 4వ అంతర్జాతీయ సదస్సు' (INCSPBM-2026) ఘనంగా జరిగింది. మూడు రోజుల పాటు సాగిన ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సులో విద్యావేత్తలు, పరిశోధకులు, విద్యార్థులు, రీసెర్చ్ స్కాలర్లు మరియు పారిశ్రామిక నిపుణులు పాల్గొని.. సుస్థిర మరియు సాంకేతికత ఆధారిత వ్యాపార నిర్వహణలో వస్తున్న నూతన పోకడలపై విస్తృతంగా చర్చించారు.
నేపాల్లోని త్రిభువన్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ ధ్రుబ కుమార్ గౌతమ్, ఐఐఎం తిరుచ్చికి చెందిన ప్రొఫెసర్ నిత్యానంద కె.వి., బెంగళూరులోని ఆక్టోపి హెల్త్ వ్యవస్థాపకులు & సీఈఓ శ్రీ లోకేష్ నాయుడు తదితర ప్రముఖుల సమక్షంలో ఈ సదస్సు ప్రారంభమైంది. భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా వ్యాపార వ్యవస్థలను తీర్చిదిద్దడానికి కృత్రిమ మేధస్సు, సుస్థిరత, డిజిటల్ పరివర్తన మరియు బాధ్యతాయుతమైన వ్యాపార విధానాలను ఏకీకృతం చేయాల్సిన ఆవశ్యకతను వారు తమ ప్రసంగాలలో స్పష్టం చేశారు.
ఈ సదస్సులో ఏఐ- డిజిటల్ పరివర్తన, సుస్థిర వ్యాపారం మరియు ఈఎస్జీ, ఏఐ-ఆధారిత మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ మరియు ఫిన్టెక్, హెచ్ఆర్ఎం మరియు బాధ్యతాయుత నాయకత్వం, వ్యవస్థాపకత, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్, బాధ్యతాయుత ఏఐ- గవర్నెన్స్ వంటి సమకాలీన అంశాలపై చర్చలు జరిగాయి. భారతదేశం నలుమూలల నుండి వచ్చిన పరిశోధకులు, విద్యావేత్తలతో పాటు అమెరికా, యూకే, నేపాల్, ఉజ్బెకిస్తాన్, శ్రీలంక మరియు థాయిలాండ్ వంటి దేశాల నుండి అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు ఇందులో భాగస్వాములయ్యారు. కీలకోపన్యాసాలు, నిపుణుల సెషన్లు, ప్యానెల్ చర్చలు మరియు పరిశోధనా పత్రాల సమర్పణల ద్వారా పాల్గొన్న వారందరికీ విజ్ఞాన మార్పిడికి, అకడమిక్ నెట్వర్కింగ్కు చక్కటి వేదిక లభించింది.
యూకేలోని కార్డిఫ్ విశ్వవిద్యాలయ ప్రొఫెసర్ జిల్ అట్కిన్స్ "సుస్థిరత నివేదికల చట్టాల సమన్వయం" అనే అంశంపై నిర్వహించిన ప్రత్యేక వర్చువల్ సెషన్ ఈ సదస్సులో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. సుస్థిరత నివేదికలు, ఈఎస్జీ బహిర్గతం మరియు అంతర్జాతీయ సుస్థిరత నివేదికల ప్రమాణాల మధ్య మరింత సమన్వయం అవసరమనే విషయంపై ఆమె విలువైన అంతర్జాతీయ దృక్కోణాలను పంచుకున్నారు.
అలాగే, "ఏఐ యుగంలో సుస్థిర వ్యాపారం: ఆవిష్కరణ, ఈఎస్జీ, బాధ్యతాయుత నాయకత్వం" అనే అంశంపై జరిగిన ప్యానెల్ చర్చ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు, లాభదాయకత, పర్యావరణ సుస్థిరత, సామాజిక బాధ్యత, నైతిక నాయకత్వం మధ్య సమతుల్యతను ఎలా సాధించాలనే అంశాలను ఇందులో విశ్లేషించారు. సదస్సులోని వివిధ విభాగాలలో పరిశోధక విద్యార్థులు, ప్రతినిధులు తమ పరిశోధనా పత్రాలను సమర్పించగా, అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి 'బెస్ట్ పేపర్ అవార్డుల'ను ప్రదానం చేశారు.
చెన్నైలోని అన్నా విశ్వవిద్యాలయ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎస్. గణపతి వెంకటసుబ్రమణియన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ముగింపు సమావేశంతో ఈ సదస్సు విజయవంతంగా ముగిసింది. సమకాలీన వ్యాపార నిర్వహణలో సుస్థిరత, సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు, పర్యావరణ బాధ్యత, నైతిక విలువలను అనుసంధానించాల్సిన ప్రాముఖ్యతను ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
మొత్తంమీద, INCSPBM-2026 సదస్సు పరిశోధనల వ్యాప్తికి, విజ్ఞాన మార్పిడికి, పరస్పర సహకారానికి ఒక అంతర్జాతీయ, బహుళ విభాగాల వేదికగా నిలిచింది. ఆవిష్కరణలు, సుస్థిరత, నాణ్యమైన పరిశోధన, అంతర్జాతీయ విద్యా భాగస్వామ్యం, బాధ్యతాయుతమైన వ్యాపార నాయకత్వం పట్ల మోహన్ బాబు విశ్వవిద్యాలయానికి ఉన్న నిబద్ధతను ఈ సదస్సు మరోసారి చాటిచెప్పింది.