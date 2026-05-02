మే 3 నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష.. సర్వం సిద్ధం... పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద జిరాక్స్ షాపులు క్లోజ్
జాతీయ స్థాయిలో వైద్య విద్యా ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించ్ నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష మే 3వ తేదీ ఆదివారం జరుగనుంది. ఈ పరీక్ష కోసం అధికారులు సర్వం సిద్ధం చేశారు. ఈ పరీక్షలు సజావుగా సాగేందుకు వీలుగా పరీక్షా కేంద్రాల సమీపంలో జిరాక్స్ షాపులతో పాటు ఇంటర్నెట్ కేంద్రాలను మూసివేయాలని సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ ఆదేశాలు జారీచేశారు.
ముఖ్యంగా, పరీక్షల్లో ఎలాంటి మాస్ కాపీయింగ్, ఇతరాత్రా అవకతవకలు జరుగకుండా ఉండేందుకు వీలుగా పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు... దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద ఆదివారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు బీఎన్ఎస్ఎస్లోని 163 సెక్షన్ (గతంలో 144 సెక్షన్) అమలులో ఉంటుందని అధికారులు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఓ పబ్లిక్ నోటీసును విడుదల చేశారు.
పరీక్షా కేంద్రానికి 200 మీటర్ల పరిధిలో ఐదుగురు అంతకన్నా ఎక్కువ మంది గుమిగూడటం నిషిద్ధమని నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. అలాగే, పరీక్ష కేంద్రానికి 100 మీటర్ల పరిధిలో జిరాక్స్, ఇంటర్నెట్ సెంటర్లు మూసి ఉంటాయని తెలిపారు. ఈ పరీక్ష సజావుగా జరిగేందుకు ప్రజలు సహకరించాలని సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ డా.ఎం.రమేశ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ ఆదేశాలను ఎవరైనా ఉల్లంఘిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.
వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం దేశ వ్యాప్తంగా జరిగే ఈ పరీక్షకు దాదాపు 22.79 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరు కానున్నారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5గంటల వరకు జరిగే ఈ పరీక్ష కోసం విద్యార్థులు అరగంట ముందుగానే పరీక్షా కేంద్రాల వద్దకు చేరుకోవాలని ఇప్పటికే నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ(ఎన్టీఏ) అధికారులు సూచించారు. మధ్యాహ్నం 1.30గంటలు దాటితే పరీక్షా కేంద్రం గేట్లు మూసివేస్తారని తెలిపారు.
అలాగే, ఆదివారం పలు చోట్ల వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నందున తదనుగుణంగా విద్యార్థులు ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలంటూ ఎన్టీఏ శనివారం ఓ అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. అడ్మిట్ కార్డు, ఫొటోగ్రాఫ్లు తడిసిపోకుండా ఉండేందుకు ట్రాన్స్పరెంట్ పౌచ్లను వాడాలని సూచించింది. వాతావరణం, ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని పరీక్షా కేంద్రం వద్ద గేటు మూసివేయడానికి ముందే చేరుకొనేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలని తెలిపింది. విద్యార్థులకు ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే 011-40759000/011-69227700 నంబర్లకు కాల్ చేయడం లేదా [email protected]
కు మెయిల్ చేయడం ద్వారా తమను సంప్రదించవచ్చని పేర్కొంది.