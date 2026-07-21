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  4. NTR Health University Plans 17 Allied Healthcare Courses From 2026–27
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (13:00 IST)

17 అలైడ్, హెల్త్‌కేర్ వృత్తిపరమైన కోర్సులను ప్రవేశపెట్టనున్న ఎన్టీఆర్ వర్శిటీ

NTR Health University
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (13:00 IST)
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NTR Health University
డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం, 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో 'నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ అలైడ్ అండ్ హెల్త్‌కేర్ ప్రొఫెషన్స్ ఆమోదించిన 17 అలైడ్, హెల్త్‌కేర్ వృత్తిపరమైన కోర్సులను ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోంది. 
 
వైస్-ఛాన్సలర్ డాక్టర్ పి. చంద్రశేఖర్ అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో ఈ ప్రతిపాదనపై చర్చించారు. అర్హత కలిగిన అధ్యాపకులు, మౌలిక సదుపాయాల లభ్యత, ఎన్సీఏహెచ్‌పీ నిబంధనల పాటింపు ఆధారంగా, కొత్త కోర్సులను ప్రవేశపెట్టడం, ప్రస్తుతం ఉన్న అలైడ్, హెల్త్‌కేర్ కోర్సులను బలోపేతం చేయడంపై ఈ సమావేశంలో సమీక్షించారు. 
 
ఇక ఎన్సీఏహెచ్‌పీ నిర్దేశించిన నియంత్రణపరమైన అవసరాలను పూర్తి చేసిన తర్వాత, ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో ఈ ప్రతిపాదిత కోర్సులను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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