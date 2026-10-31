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  4. PhysicsWallah Expands Presence in Andhra Pradesh by Opening Info Centre in Tirupati for JEE-NEET Counselling
Last Modified: Saturday, 31 October 2026 (18:20 IST)

జేఈఈ- నీట్ కౌన్సెలింగ్ కోసం తిరుపతిలో ఫిజిక్స్‌వాలా సమాచార కేంద్రం ప్రారంభం

PhysicsWallah Opening Info Centre in Tirupati
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (18:22 IST)
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తిరుపతి- విద్యా సంస్థ ఫిజిక్స్‌వాలా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తిరుపతిలో ఒక కొత్త ఫిజిక్స్‌వాలా సమాచార కేంద్రాన్ని ప్రారంభించింది. సమీప భవిష్యత్తులో అదే ప్రదేశంలో సాంకేతికతతో కూడిన ఒక కొత్త ఆఫ్‌లైన్ విద్యాపీఠ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించేందుకు కూడా యోచిస్తోంది. ఈ కొత్త కేంద్రం ఎయిర్ బైపాస్ రోడ్డులో ఉండగా, వారంలో ఏడు రోజులూ ఉదయం 9 గంటల నుండి సాయంత్రం 7 గంటల వరకు పనిచేస్తుంది. జేఈఈ, నీట్ వంటి పరీక్షలకు కౌన్సెలింగ్ పొందాలనుకునే విద్యార్థులు ఈ సమాచార కేంద్రాన్ని సందర్శించవచ్చు. ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ఫిజిక్స్‌వాలా విద్యాపీఠం ఎస్‌వీపీ అమిత్ సింగ్ రాథోర్ హాజరయ్యారు.
 
కొత్త ఫిజిక్స్‌వాలా (PW) సమాచార కేంద్రం పూర్తి చిరునామా: 23-8-162/A, ఎయిర్ బైపాస్ రోడ్, రెవెన్యూ వార్డ్ నెం 23, తిరుపతి, ఆంధ్రప్రదేశ్
 
నాయుడుపేట, కడప, మదనపల్లి, పుత్తూరు, పరిసర ప్రాంతాలలోని విద్యా సలహా, పోటీ పరీక్షల కోచింగ్ అవసరాలను తీర్చడానికి ఈ కొత్త ఫిజిక్స్‌వాలా (PW) సమాచార కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రాంతాలలోని విద్యార్థులకు మార్గదర్శకత్వం, వనరులను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, తద్వారా వారు సుదూర ప్రయాణాలు చేయవలసిన అవసరాన్ని తగ్గించడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
 
ఫిజిక్స్‌వాలా (PW) సమాచార కేంద్రం, ప్రవేశాలు, ఆర్థిక సహాయం, ఫిజిక్స్‌వాలా బ్యాచ్‌ల నమోదుకు సంబంధించిన సమాచారం కోసం ఒకేచోట అన్ని సౌకర్యాలను అందించే కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా, విద్యార్థులు తమ విద్యా ప్రయాణం గురించి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సహాయపడటానికి కౌన్సెలింగ్, సహాయక సేవలను కూడా అందిస్తుంది. విద్యార్థులు JEE, NEET ప్రిపరేషన్ కోసం వ్యక్తిగత కౌన్సెలింగ్ పొందవచ్చు. స్టడీ ప్లాన్‌లు, పరీక్షా వ్యూహాలు, సమగ్ర కోర్సు వివరాలపై సలహాలను స్వీకరించవచ్చు.
 
ఫిజిక్స్‌వాలావిద్యాపీఠ్-ఆఫ్‌లైన్ సీఈఓ అంకిత్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, తిరుపతిలో మొదటి ఫిజిక్స్‌వాలా ఇన్ఫో సెంటర్‌ను ప్రారంభించడం అనేది, ఆ ప్రాంతంలోని విద్యార్థులకు కౌన్సెలింగ్, విద్యా మార్గదర్శకత్వం అందించడంతో పాటు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మా ఉనికిని విస్తరించాలనే మా ప్రయత్నాలకు నిదర్శనం. ఈ సేవల కోసం ప్రయాణించాల్సిన అవసరాన్ని తగ్గించడమే ఈ చర్య లక్ష్యం. భవిష్యత్తులో, ఇదే ప్రాంతంలోని ఒక విద్యాపీఠ్ కేంద్రంతో ఈ ఇన్ఫో సెంటర్‌ను అనుసంధానించాలని మేము యోచిస్తున్నాము. అక్కడ విద్యార్థులకు నీట్, జేఈఈ పరీక్షల తయారీ, ఫౌండేషన్‌కు సంబంధించిన కోర్సులు అందించబడతాయి అని వివరించారు.
 
ఫిజిక్స్‌వాలా విద్యాపీఠాలు సాంకేతికతతో కూడిన ఆఫ్‌లైన్ కేంద్రాలు. ఇక్కడ విద్యార్థులు అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయులచే బోధించబడే ప్రత్యక్ష తరగతులకు హాజరవుతారు. ఈ కేంద్రాలు జేఈఈ/నీట్/ఫౌండేషన్ కోసం సమగ్రమైన పాఠ్యప్రణాళికను అందిస్తాయి. అలాగే ఒలింపియాడ్స్ వంటి విద్యా సంబంధిత పరీక్షలపై దృష్టి పెడతాయి. ఇంకా రికార్డ్ చేసిన ఉపన్యాసాలు, NCERT మెటీరియల్స్‌తో సహాయం, ఆఫ్‌లైన్ సందేహ నివృత్తి, రోజువారీ అభ్యాస సమస్యలు, ప్రత్యేక మాడ్యూల్స్, యాక్టివిటీ-బేస్డ్ లెర్నింగ్, గత సంవత్సర ప్రశ్నలు, PW-AITS వంటి సేవలను అందిస్తాయి. ఈ కేంద్రాలలో విద్యార్థుల పురోగతిపై తాజా సమాచారం కోసం ప్రత్యేక విద్యార్థి విజయ బృందం (SST) డెస్క్, తల్లిదండ్రులు-ఉపాధ్యాయుల డాష్‌బోర్డ్ కూడా ఉన్నాయి.
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