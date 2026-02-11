కాబెల్ స్టార్ సీజన్ 4 విజేతలను ప్రకటించిన ఆర్ఆర్ కాబెల్

విశాఖపట్నం: భారతదేశంలోని ప్రముఖ వినియోగదారుల ఎలక్ట్రికల్- వైర్, కేబుల్ తయారీదారు ఆర్ఆర్ కాబెల్ విశాఖపట్నంలో తన కాబెల్ స్టార్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ 2025 విజేతలను గర్వంగా ప్రకటించింది. ఈ సంవత్సరం 10వ తరగతి పరీక్షలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన ఎలక్ట్రీషియన్ల పిల్లల కోసం పరిశ్రమ-ప్రముఖ చొరవ అయిన స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ రూపొందించబడింది. విద్యావంతులైన, సాధికారత కలిగిన భారతదేశం గురించి ఆర్ఆర్ కాబెల్ యొక్క దృష్టికి అనుగుణంగా, ఈ ఆశాజనక విద్యార్థుల ఉన్నత మాధ్యమిక విద్యను ప్రోత్సహించడానికి, మద్దతు ఇవ్వడానికి ఈ కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం కోటి రూపాయలకు పైగా కేటాయించింది.
దేశవ్యాప్తంగా, ఇప్పటివరకు ఒక్కొక్కరికి 10,000 రూపాయల వ్యక్తిగత స్కాలర్షిప్లను అందుకోవడానికి దాదాపు 4000 మంది విద్యార్థులను ఎంపిక చేశారు. ఈ అత్యుత్తమ పండితులు వారి ఉన్నత మాధ్యమిక విద్యకు ఆర్థిక సహాయం పొందడమే కాకుండా వారి ఆకాంక్షలను సాకారం చేసే దిశగా గణనీయమైన అడుగు వేశారు. ఈ సంవత్సరం విజేతలతో పాటు, కాబెల్ స్టార్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ సీజన్ 2 నుండి అగ్రశ్రేణి విద్యార్థులను కూడా వారి తదుపరి విద్యను మెరుగుపరచడానికి, మద్దతు ఇవ్వడానికి ల్యాప్టాప్ పాటు ఈ కార్యక్రమంలో గుర్తించి సత్కరించారు.
కాబెల్ స్టార్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క నాల్గవ సీజన్లో దరఖాస్తుదారుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 1,000 మంది విజేతలలో, విశాఖపట్నం 59 మంది గౌరవాలతో నిలిచింది, వీరిని విశాఖపట్నంలోని మంత్రిస్ హోటల్లో జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో సత్కరించారు. 2022లో ప్రారంభించిన కాబెల్ స్టార్స్ స్కాలర్షిప్, వారి ఉన్నత విద్యా ఆకాంక్షలకు మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా కాబెల్ దోస్త్ అని ఆప్యాయంగా పిలువబడే ఎలక్ట్రీషియన్ల పిల్లలకు సాధికారత కల్పించడానికి రూపొందించబడింది. ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, ఈ చొరవ నిజంగా పరివర్తన ప్రభావాన్ని చూపింది-దేశవ్యాప్తంగా అర్హులైన విద్యార్థులకు ఆర్థిక సహాయం అందించడం. సంవత్సరాలుగా, ఈ కార్యక్రమం పరిమాణం, ప్రాముఖ్యత రెండింటిలోనూ పెరిగింది, ఏటా వేలాదిమంది విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తోంది.
ఈ నాల్గవ ఎడిషన్ ఎలక్ట్రీషియన్ కమ్యూనిటీని ఉద్ధరించడానికి, వారి పిల్లల భవిష్యత్తులో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఆర్ఆర్ కాబెల్ యొక్క దీర్ఘకాల నిబద్ధతను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. కొత్త విద్యా మార్గాలను తెరవడం ద్వారా, ఆర్థిక పరిమితులు ఆశయానికి ఆటంకం కలిగించకుండా చూసుకోవడం ద్వారా, స్కాలర్షిప్ విద్యాపరంగా రాణించి, ఆశాజనకమైన వృత్తిని ప్రారంభించిన గత గ్రహీతల లెక్కలేనన్ని విజయ కథలను ప్రేరేపించింది.
ఆమె దృష్టి, నాయకత్వం ఫలితంగా వచ్చిన స్కాలర్షిప్ కార్యక్రమాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, కృతి కబ్రా డైరెక్టర్, ఆర్ఆర్ గ్లోబల్ మాట్లాడుతూ, ఆర్ఆర్ కాబెల్లో, మా కాబెల్ దోస్త్ ఎల్లప్పుడూ వ్యాపారంలో భాగస్వాముల కంటే ఎక్కువగా ఉంది-వారు మా ప్రయాణానికి పునాది. కాబెల్ స్టార్ స్కాలర్షిప్తో, మేము కేవలం ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడమే కాకుండా, తరతరాలుగా జీవితాలను మార్చగల అవకాశాలకు తలుపులు తెరుస్తున్నాము. పెద్ద కలలు కనే ప్రతి పిల్లవాడు దానిని సాధించే అవకాశానికి అర్హుడు, ఈ కార్యక్రమం ఏ కల పరిస్థితుల ద్వారా పరిమితం కాకుండా చూసుకోవడానికి మన మార్గం. ఈ యువ సాధకులు తమ భవిష్యత్తు వైపు ఆత్మవిశ్వాసంతో అడుగులు వేయడం చూడటం ఈ చొరవకు నిజమైన బహుమతి అని అన్నారు.
స్కాలర్షిప్ విజేతలు, వారి తల్లిదండ్రులు తమ అవార్డులను అందుకోవడంతో ఆనందం, గర్వంతో మునిగిపోయారు. తల్లిదండ్రులకు, ఇది సంవత్సరాల పట్టుదల, అంకితభావాన్ని ప్రతిబింబించే ఒక భావోద్వేగ క్షణం, అదేసమయంలో వారు ఎంచుకున్న రంగాలలో విజయవంతమైన వృత్తిని నిర్మించాలనే వారి పిల్లల ఆశయాలను వేడుకలో జరుపుకున్నారు. ఈ చొరవ ద్వారా, ఆర్ఆర్ కాబెల్ ఈ యువ సాధకులకు వారి విద్యను కొనసాగించడానికి, వారి పూర్తి సామర్థ్యాన్ని అన్లాక్ చేయడానికి బలమైన పునాదిని అందిస్తోంది.
కాబెల్ స్టార్స్ స్కాలర్షిప్ కార్యక్రమం సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వడానికి, తరువాతి తరానికి ప్రకాశవంతమైన, మరింత విద్యావంతులైన భవిష్యత్తును పెంపొందించడానికి ఆర్ఆర్ కాబెల్ చేసిన ముఖ్యమైన చొరవగా నిలుస్తుంది. ఈ విద్యార్థులు తమ విద్యా ప్రయాణాలలో పురోగతి సాధిస్తున్నందున, ఎలక్ట్రీషియన్లు, వారి కుటుంబాల ఆకాంక్షలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, గౌరవించడానికి, రేపటి నాయకులను రూపొందించడంలో సహాయపడటానికి ఆర్ఆర్ కాబెల్ కట్టుబడి ఉన్నారు.