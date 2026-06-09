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సేల్స్ఫోర్స్, 2030 నాటికి 10 లక్షల మంది అభ్యాసకులకు నైపుణ్య శిక్షణ
నంబర్ 1 ఏఐ సిఆర్ఎం అయిన సేల్స్ఫోర్స్, 2030 నాటికి భారతదేశవ్యాప్తంగా పది లక్షల మంది అభ్యాసకులకు ఏఐ-కేంద్రీకృత నైపుణ్యాలను అందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నట్లు ఈరోజు వెల్లడించింది. సేల్స్ఫోర్స్ ఇండియా యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (సిఓఈ)10 సంవత్సరాల ఆవిష్కరణ, వృద్ధిని వేడుక జరుపుకుంటున్న తరుణంలో ఈ అంశాన్ని వెల్లడించారు. పది లక్షల మంది అభ్యాసకులకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వాలనే ఈ నిబద్ధత కేవలం డిజిటల్ అక్షరాస్యతకు మాత్రమే పరిమితం కాదు, ఇది భారతదేశ శ్రామిక శక్తిని భవిష్యత్ ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధం చేస్తుంది.
సేల్స్ఫోర్స్ వారి ఉచిత డిజిటల్ అభ్యాస వేదిక అయిన ట్రైల్హెడ్ను ఉపయోగించుకుంటూ, భారతదేశ భవిష్యత్తు కోసం ఏఐ-సిద్ధమైన శ్రామిక శక్తిని తీర్చిదిద్దాలనే ఉమ్మడి లక్ష్యంతో విద్యాసంస్థలు, పరిశ్రమ దిగ్గజాలు, ప్రభుత్వ సంస్థలను ఏకం చేసే సమగ్ర వ్యూహాత్మక కార్యక్రమాల ద్వారా ఈ సంకల్పం కార్యరూపం దాల్చుతోంది.
ఇండియాఏఐ, భారత ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ (మీటి) వంటి సంస్థల సహకారంతో ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఏఐ నైపుణ్య శిక్షణా కార్యక్రమాలు, భారతదేశపు తదుపరి తరానికి ఏఐ-సంబంధిత నైపుణ్యాలను అందించే లక్ష్యంతో వర్ధమాన ప్రతిభను మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి.
ఏఐసీటీఈతో వర్చువల్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్, విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్ ప్రాజెక్ట్ అనుభవాన్ని అందించి, భారతదేశంలోని పట్టణాలు మరియు నగరాల్లోని విద్యార్థులకు ఉద్యోగానికి సిద్ధంగా ఉండే సేల్స్ఫోర్స్ మరియు ఏఐ నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.
మణిపాల్ అకాడమీ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ (MAHE) వంటి సంస్థలతో సేల్స్ఫోర్స్ అకడమిక్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్, సేల్స్ఫోర్స్ మరియు ఏఐ నైపుణ్యాలకు ప్రాక్టికల్ అనుభవంతో కూడిన అవకాశాలను ప్రజాస్వామ్యీకరించడానికి ఒక ప్రయోజనాత్మక, బహుళ-అంచెల వ్యూహాన్ని అందిస్తుంది.
యాక్సెంచర్, డెలాయిట్, గ్రాంట్ థోర్న్టన్ భారత్, ఇన్ఫోసిస్, పీడబ్ల్యూసీ మరియు టీసీఎస్లతో కూడిన సేల్స్ఫోర్స్ భాగస్వామ్య నెట్వర్క్, నిర్మాణాత్మక శిక్షణా కార్యక్రమాలు, మార్గదర్శకత్వంతో కూడిన అభ్యాసం, ఉద్యోగంలో భాగంగా లభించే ప్రాజెక్ట్ అనుభవం ద్వారా ఈ కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా అమలుచేస్తోంది, తద్వారా సేల్స్ఫోర్స్ వ్యవస్థలోనే నేరుగా ఉపాధి పొందే అవకాశాలను ఇది సృష్టిస్తోంది.
సేల్స్ఫోర్స్, సౌత్ ఏషియా ప్రెసిడెంట్- సీఈఓ అరుంధతి భట్టాచార్య మాట్లాడుతూ, ట్రెండ్లను అనుసరించడం ద్వారా కాకుండా, వాటికి ఒక రూపాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా ప్రపంచ సాంకేతిక రంగంలో భారతదేశం తనకంటూ ఒక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. మా సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ పదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటున్న వేళ, ఈ ప్రయాణంలో సాధించిన అత్యున్నత విజయాలు, మేము సాధికారత కల్పించిన వ్యక్తులేనని నాకు గుర్తుకొస్తోంది. 2030 నాటికి 10 లక్షల మంది అభ్యాసకులకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వాలనే మా నిబద్ధత, భారతదేశ శ్రామిక శక్తి ఏఐ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సిద్ధంగా ఉండటమే కాకుండా, దానికి నాయకత్వం వహించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉందనే మా గట్టి నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. సేల్స్ఫోర్స్ వద్ద, ఆ సామర్థ్యం వృధా కాకుండా చూసుకోవడానికి, మరియు తదుపరి తరం టెక్నాలజీ నాయకులు ఇక్కడి నుంచే ఉద్భవించేలా చూడటానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము అని అన్నారు.
విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ, ఏఐసీటీఈ ముఖ్య సమన్వయ అధికారి బుద్ధా చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ, భవిష్యత్తులో పని స్వభావానికి అనుగుణంగా మన విద్యార్థులను మరియు శ్రామిక శక్తిని మనం ఎంత సమర్థవంతంగా సిద్ధం చేస్తామనే దానిపైనే, ప్రపంచ స్థాయి డిజిటల్ మరియు ఏఐ శక్తి కేంద్రంగా భారత్ ఎదగడం ఆధారపడి ఉంటుంది. తరగతి గదిలో అభ్యసన, వాస్తవ ప్రపంచ ఆవిష్కరణల మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించడంలో పరిశ్రమ-విద్యాసంస్థల సహకారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. సేల్స్ఫోర్స్తో మా భాగస్వామ్యం, డిజిటల్, క్లౌడ్, డేటా మరియు ఏఐ సామర్థ్యాలతో కూడిన, పరిశ్రమకు సిద్ధంగా ఉన్న ప్రతిభావంతుల సమూహాన్ని నిర్మించాలనే మా ఉమ్మడి నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. పాఠ్యప్రణాళిక ఏకీకరణ, అధ్యాపకుల సాధికారత , వర్చువల్ ఇంటర్న్షిప్ల వంటి కార్యక్రమాలు, భారతదేశం యొక్క వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక ఆర్థిక వ్యవస్థలో విద్యార్థులు పాల్గొనడానికి అర్థవంతమైన మార్గాలను సృష్టించడంలో సహాయపడుతున్నాయి అని అన్నారు.
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