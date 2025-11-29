శనివారం, 29 నవంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : శనివారం, 29 నవంబరు 2025 (21:10 IST)

9,400 మంది యువతకు శిక్షణనిచ్చే శామ్‌సంగ్ దోస్త్ సేల్స్ కార్యక్రమం

image
శామ్‌సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, తన ఫ్లాగ్‌షిప్ శామ్‌సంగ్ డిజిటల్- ఆఫ్‌లైన్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ (దోస్త్) సేల్స్ కార్యక్రమాన్ని భారీ స్థాయిలో విస్తరించింది. ఈ చొరవలో భాగంగా, తక్కువ సేవలు అందే కమ్యూనిటీలకు చెందిన 9,400 మంది యువతకు ఫ్రంట్‌లైన్ రిటైల్ పాత్రల కోసం శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది. నైపుణ్యం కలిగిన, భవిష్యత్తు-సిద్ధంగా ఉన్న శ్రామిక వర్గాన్ని తీర్చిదిద్దడం ద్వారా సమ్మిళిత ఆర్థిక వృద్ధి లక్ష్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్న శామ్‌సంగ్ నిబద్ధతను ఈ విస్తరణ మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
 
2021లో ప్రారంభించినప్పటి నుండి, దోస్త్ సేల్స్ ప్రోగ్రామ్ భారతదేశం యొక్క వేగంగా విస్తరిస్తున్న వ్యవస్థీకృత రిటైల్ రంగానికి బలమైన టాలెంట్ పైప్‌లైన్‌ను సృష్టించింది. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభమైన దోస్త్ సేల్స్ 4.0 తో, ఎలక్ట్రానిక్స్ సెక్టార్ స్కిల్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (ESSCI) మరియు టెలికాం సెక్టార్ స్కిల్స్ కౌన్సిల్ (TSSC) భాగస్వామ్యంతో శామ్‌సంగ్ తన స్కిల్లింగ్ మిషన్‌ను రెట్టింపు చేస్తోంది.
 
దేశ అభివృద్ధి యాత్రలో అర్థవంతమైన పాత్ర పోషించేందుకు భారత యువతకు సాధికారత కల్పించాలన్న శామ్‌సంగ్ యొక్క నిబద్ధత అచంచలంగా ఉంది. పరిశ్రమలో తొలి ప్రయత్నంగా నిలిచిన దోస్త్ సేల్స్ ప్రోగ్రామ్, ముఖ్యంగా తక్కువ సేవలు అందే వర్గాలకు చెందిన యువతకు నేటి మారుతున్న రిటైల్ రంగంలో రాణించడానికి అవసరమైన విశ్వాసం, జ్ఞానం మరియు ఆచరణాత్మక నైపుణ్యాలను అందించడానికి రూపొందించబడిన ఐదు నెలల శిక్షణా కార్యక్రమం. ఈ ఏడాది నమోదు మూడు రెట్లు పెరగడం, డిజిటల్ స్వీకరణ వేగవంతమవుతున్న మరియు రిటైల్ రూపురేఖలు మారుతున్న సమయంలో, ఉపాధి-సిద్ధమైన బలమైన ప్రతిభావనరులను తయారు చేయడంలో దోస్త్ కార్యక్రమం కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నదని స్పష్టం చేస్తోంది, అని శ్రీ శుభమ్ ముకర్జీ, హెడ్, సిఎస్ఆర్ & కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్స్, శామ్‌సంగ్ నైరుతి ఆసియా తెలిపారు.
 
నిర్మాణాత్మక, పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణమైన శిక్షణా మార్గం
ప్రతి ట్రైనీ ESSCI మరియు TSSC నుండి సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్ల నేతృత్వంలో 120 గంటల ఆన్లైన్ తరగతి గది మాడ్యూల్‌తో పాటు శామ్‌సంగ్ రిటైల్ సేల్స్ టీమ్ ద్వారా 60 గంటల శిక్షణ పొందుతారు. పాఠ్యప్రణాళికలో ఇవి ఉంటాయి:
 
కస్టమర్ ఇంటరాక్షన్ మరియు కమ్యూనికేషన్
అమ్మకాల ప్రాథమిక అంశాలు మరియు రిటైల్ ప్రక్రియలు
ప్రోడక్ట్ పరిజ్ఞానం మరియు ప్రదర్శన నైపుణ్యాలు
నిల్వ కార్యకలాపాలు మరియు సేవా శ్రేష్ఠత
 
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న శామ్‌సంగ్ రిటైల్ స్టోర్లలో 5 నెలల ఆన్-ద-జాబ్ ట్రైనింగ్ (OJT) సమయంలో, అభ్యర్థులు కస్టమర్ ఎంగేజ్‌మెంట్, స్టోర్ కార్యకలాపాలు, ప్రోడక్టులపై పరిజ్ఞానం, సేల్స్ కన్వర్షన్ వంటి కీలక రంగాల్లో అనుభవాన్ని సంపాదిస్తారు. శిక్షణ కాలమంతా వారి అభ్యాస ప్రయాణానికి మద్దతుగా శామ్‌సంగ్ నెలవారీ స్టైపెండ్‌ను కూడా అందిస్తుంది.
 
అసెస్‌మెంట్ పూర్తి చేసిన తరువాత, అర్హులైన అభ్యర్థులు ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన నేషనల్ స్కిల్స్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఫ్రేమ్‌వర్క్(NSQF) అనుసరణతో కూడిన సర్టిఫికేషన్‌ను పొందుతారు. ఈ సర్టిఫికేషన్‌ వారి ఉపాధి అవకాశాలను గణనీయంగా పెంచడమే కాకుండా, దేశంలోని వ్యవస్థీకృత రిటైల్ రంగంలో దీర్ఘకాలిక కెరీర్‌లకు దారిని సుగమం చేస్తుంది.
 
తదుపరి తరానికి చెందిన రిటైల్ నిపుణులను తీర్చిదిద్దడం
శామ్‌సంగ్ యొక్క DOST సేల్స్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా, యువ అభ్యర్థులకు కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రిటైల్‌లో స్థిరమైన కెరీర్ నిర్మించడానికి అవసరమైన ప్రాథమిక నైపుణ్యాలను అందిస్తోంది. నిర్మాణాత్మకంగా రూపొందించిన పాఠ్యక్రమం, కస్టమర్‌లకు ప్రోడక్టు సమాచారం, డెమోలు, కొనుగోలు నిర్ణయాలలో మార్గనిర్దేశం చేసే సేల్స్ ప్రమోటర్‌ల వంటి ఫ్రంట్‌లైన్ పాత్రలకు వారిని సిద్ధం చేస్తుంది.
 
భారతదేశ నైపుణ్య అభివృద్ధి పర్యావరణాన్ని బలోపేతం చేసి, యువతకు సాధికారత కల్పించే DOST సేల్స్ ప్రోగ్రామ్‌లో శామ్‌సంగ్‌తో భాగస్వామ్యం చేసుకోవడం పట్ల ESSCI గర్వపడుతుంది. ఈ సహకారం ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరచడంలోనే కాక సమ్మిళిత ఆర్థిక వృద్ధిని కూడా ప్రోత్సహిస్తోంది. అత్యుత్తమ నాణ్యత గల శిక్షణ, పరిశ్రమకు అనుగుణంగా ఉండే ప్రమాణాలు, భారత యువశక్తికి దీర్ఘకాలిక కెరీర్ మార్గాలను సృష్టించడంపై ఉన్న మా ఉమ్మడి నిబద్ధతను ఇది మరింత బలోపేతం చేస్తోంది, అని మిస్టర్ వినోద్ శర్మ, చైర్మన్, ESSCI అన్నారు.
 
భారతదేశం వేగంగా ఎదుగుతున్న డిజిటల్ ఎకానమీకి అవసరమైన నైపుణ్యాలను కలిగిన శ్రామిక శక్తిని తయారుచేయడం మా ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ దిశగా, DOST సేల్స్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా శామ్‌సంగ్‌తో మా భాగస్వామ్యం రిటైల్ రంగానికి అవసరమైన ఉన్నత శ్రేణి నైపుణ్యాలను యువతకు అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ సాధారణ శిక్షణను దాటి, నైపుణ్యాలను అర్థవంతమైన ఉపాధి అవకాశాలుగా మార్చి, దీర్ఘకాలిక కెరీర్ మార్గాలను సృష్టించే సామర్థ్యాన్ని కల్పిస్తోంది. అంతేకాక, ఇప్పటివరకు నిర్మాణాత్మక నైపుణ్య శిక్షణకు పరిమిత ప్రాప్తి ఉన్న వర్గాలను ప్రధాన ప్రవాహంలోకి తీసుకువచ్చి, వారి సాధికారతను మరింత బలోపేతం చేస్తోంది అని లెఫ్టినెంట్ జనరల్  మిస్టర్. కె. హెచ్. గవాస్, CEO, TSSC తెలిపారు.
 
మెరుగైన స్థాయిలో ప్రభావాన్ని కొనసాగించడం: సమ్మిళిత వృద్ధికి నైపుణ్యాభివృద్ధి
డిజిటల్ ఇండియాను మరింత శక్తివంతం చేయాలన్న శామ్‌సంగ్ దృష్టిని DOST సేల్స్ ప్రోగ్రామ్ మరింత బలోపేతం చేస్తోంది. నైపుణ్యాభివృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా, సామాజికంగా మరియు భౌగోళికంగా విభిన్న వర్గాలకు చెందిన యువత అర్ధవంతమైన ఉపాధి అవకాశాలను పొందేలా ఈ కార్యక్రమం మార్గం సుగమం చేస్తోంది. జాతీయ నైపుణ్యాభివృద్ధి మిషన్‌లతో సమలేఖనం చేయడం ద్వారా, ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని సెక్టార్ స్కిల్ కౌన్సిళ్లతో శామ్‌సంగ్ సన్నిహితంగా పనిచేయడం ద్వారా భారతదేశ రిటైల్ టాలెంట్ ల్యాండ్‌స్కేప్‌ను పునర్నిర్మాణం చేయడంలో ఈ భాగస్వామ్యం కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.

Sudigali Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్ G.O.A.T సినిమాకి బ్యాగ్రౌండ్ అందిస్తున్న మణిశర్మ

Sudigali Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్ G.O.A.T సినిమాకి బ్యాగ్రౌండ్ అందిస్తున్న మణిశర్మజైశ్నవ్ ప్రొడక్షన్ , మాహాతేజ క్రియేషన్స్ లో అద్భుతం, టేనంట్ వంటి అద్బుతమైన చిత్రాలని నిర్మించిన మొగుళ్ళ చంద్రశేఖర్ గారి నిర్మాణంలో... క్రికెట్ నేపధ్యం లోనే కామెడీ ప్రధాన అంశంగా సుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి ప్రధాన పాత్రధారులుగా మూవీ G.O.A.T . ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చివరి దశకి చేరుకుంది.

Aadi Pinisetty: బాలయ్య ముక్కు సూటి మనిషి, అల్లు అర్జున్ తో హలో హాయ్ అంతే.. : ఆది పినిశెట్టి

Aadi Pinisetty: బాలయ్య ముక్కు సూటి మనిషి, అల్లు అర్జున్ తో హలో హాయ్ అంతే.. : ఆది పినిశెట్టికథ వినకుండా చేసిన సినిమా అఖండ2. అంటే కొద్దిగానే చెప్పాడు బోయయపాటి. సరైనేడు చేసిన అనుభవంతో బోయపాటిపై పూర్తి నమ్మకం వుంది. అప్పట్లో ఆయన ఏం చెప్పారో. ఆడియన్స్ కూడా అదే చూపించారు. దాంతో అఖండ 2కు ఏమి మాట్లాడకుండా నమ్మేశాను. అయితే అజ్నాతవాసి సినిమాను కథ వినకుండా చేసేశాను. కానీ ఏదో మిస్ అయి సినిమా పొందలేకపోయిందని.. ఆది పినిశెట్టి అన్నారు.

Shobhan Babu: సోగ్గాడు స్వర్ణోత్సవ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన డి.సురేష్ బాబు

Shobhan Babu: సోగ్గాడు స్వర్ణోత్సవ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన డి.సురేష్ బాబునటభూషణ శోభన్ బాబు నటించిన సోగ్గాడు చిత్రం అప్పట్లో బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లను హోరెత్తించి...అనేక రికార్డులను సొంతం చేసుకుంది. పల్లెటూరు నేపథ్యంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం తర్వాత 'సోగ్గాడు' శోభన్ బాబు అని పిలవడం మొదలు పెట్టారు. శోభన్ బాబు, జయచిత్ర, జయసుధ నాయకానాయికలుగా కె.బాపయ్య దర్శకత్వంలో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై డి.రామానాయుడు నిర్మించిన ఈ చిత్రం నాటి ఇంటిల్లిపాదినీ ఆకట్టుకుని అజరామరంగా నిలిచింది.

Satyaprakash: రాయలసీమ భరత్ నటించిన జగన్నాథ్ విడుదలకు సిద్ధం

Satyaprakash: రాయలసీమ భరత్ నటించిన జగన్నాథ్ విడుదలకు సిద్ధంభరత్ ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ మీద పీలం పురుషోత్తం నిర్మాణంలో భరత్, సంతోష్ దర్శకత్వంలో రానున్న చిత్రం జగన్నాథ్. ఈ మూవీలో రాయలసీమ భరత్ హీరోగా, నిత్యశ్రీ, ప్రీతి, సారా హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. భరత్ హీరోగా, నిర్మాతగా, దర్శకుడిగా చేస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన అన్ని పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం ప్రమోషన్స్ మీద చిత్రయూనిట్ ఫోకస్ పెట్టింది.

Sai Durga Tej: డిస్కవర్ ఆంధ్ర టైటిల్, గ్లింప్స్ లాంఛ్ చేసిన సాయి దుర్గ తేజ్

Sai Durga Tej: డిస్కవర్ ఆంధ్ర టైటిల్, గ్లింప్స్ లాంఛ్ చేసిన సాయి దుర్గ తేజ్ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సహకారంతో నవదీప్ పల్లపొలి, సాయి దుర్గ తేజ్ సారథ్యంలో శ్రీకాంత్ మన్నెపురి డిస్కవర్ ఆంధ్ర డాక్యుమెంటరీని తెరకెక్కించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ని పడాల సురేందర్ రెడ్డి, శ్రావ్య కూనం సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీ టైటిల్, గ్లింప్స్ లాంఛ్‌ని శనివారం ఘనంగా నిర్వహించారు.

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదు

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదుఈమధ్య కాలంలో చాలామంది ఉదయాన్నే లేవగానే గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం అలవాటుగా చేసుకుంటున్నారు. ఐతే కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు, సున్నితమైన కడుపు సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండటం మంచిది. అల్సర్లు, ఇతర జీర్ణ సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండాలి. కిడ్నీలు, గుండె సమస్యలున్నవారు ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదని నిపుణులు చెబుతారు. గర్భిణీ స్త్రీలు గోరువెచ్చని నీటిని తాగే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. అలాగే గొంతు సమస్యలున్నవారు, దంత సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగితే చికాకు అనిపించవచ్చు.

Ginger Pachhadi: శీతాకాలం.. అల్లం పచ్చడితో ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలో తెలుసా?

Ginger Pachhadi: శీతాకాలం.. అల్లం పచ్చడితో ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలో తెలుసా?ముందుగా కడాయిలో స్పూన్ నూనెతో మెంతులు, ధనియాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి. వీటిని ప్లేటులోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. వీటిని ఓ గిన్నెలో వేసి పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఇదే కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి ఎండుమిర్చి వేయించాలి. ఆ తర్వాత దీనిని ప్లేట్​లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని కొద్దిగా చింతపండు వేయాలి. ఇందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసి ఉడకబెట్టాలి. ఆ తర్వాత చింతపండును చల్లారబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్ తీసుకొని వేయించిన అల్లం, ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఇందులో చింతపండు రసంతో పాటు పావు కిలో బెల్లం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అంతే టేస్టీ అల్లం చట్నీ రెడీ.

జుట్టుకు మేలు చేసే ఉల్లిపాయ నూనె.. మసాజ్ చేస్తే అవన్నీ పరార్

జుట్టుకు మేలు చేసే ఉల్లిపాయ నూనె.. మసాజ్ చేస్తే అవన్నీ పరార్మహిళలను ప్రధానంగా వేధిస్తున్న సమస్య జుట్టు రాలడమే అవుతుంది. జుట్టు పోషణకు మహిళలు ఏవేవో ఆయిల్స్ వాడుతుంటారు. అలాంటి వారు మీరైతే జుట్టు రాలకుండా వుండేందుకు ఉల్లినూనె వాడితే సరిపోతుంది. ఉల్లిపాయలో ఉండే పోషకాలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఉల్లినూనెతో పది నిమిషాలు హెయిర్ మసాజ్ చేస్తే కుదుళ్లకు పోషణ అందుతుంది. జుట్టు రాలే సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. ఉల్లిపాయ నూనెతో కుదుళ్లకు మర్దన చేయడం ద్వారా జుట్టు పెరుగుతుంది.

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుంది

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుందిమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?చిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రోజువారీ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరంలోని అదనపు చెడు కొవ్వులు తగ్గుతాయి.
