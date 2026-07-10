సంబంధిత వార్తలు
- తీసుకున్న అప్పును అలా తిరిగిచ్చాడు.. పాలక్కాడు నుంచి తెలంగాణకు జర్నీ
- జూలై 10, 2026 తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
- తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ను కలిసిన కెనరా బ్యాంక్ సీజీఎం అలోక్ కుమార్ అగర్వాల్
- తెలంగాణ పాఠశాలల సందర్శనలు మరియు సమీక్షలన్నింటినీ ఒకే వ్యవస్థతో ఎలా అనుసంధానించారు?
- పోక్సో కేసు : బండి భగీరథ్కు బెయిల్
మామాఎర్త్లో ఏఐ ఇంజనీరింగ్ ఇంటర్న్షిప్ సాధించిన తెలంగాణకు చెందిన స్కేలర్ స్కూల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ విద్యార్థి
భద్రాచలం వెళ్లే భక్తులకు ఒక విడిది కేంద్రంగా సుపరిచితమైన తెలంగాణలోని చిన్న పట్టణం కొత్తగూడెంలో పెరిగిన కేశవ్కు.. టెక్నాలజీ రంగంలో కెరీర్ సాధించే అవకాశాలు చాలా పరిమితంగా కనిపించేవి. కోవిడ్ కాలంలో విద్యనభ్యసించిన కేశవ్ మక్కడ్, 2023లో తన సొంత ఊరిలోనే పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేశాడు. అక్కడ ఎక్కువగా బోర్డు పరీక్షలపైనే దృష్టి పెట్టడం వల్ల, ప్రణాళికాబద్ధంగా ఐఐటీ-జేఈఈ కి సన్నద్ధం కావడానికి అతనికి చాలా తక్కువ సమయం దొరికింది.
జేఈఈ పరీక్షకు సిద్ధం కావడానికి కేవలం ఒక్క నెల మాత్రమే సమయం ఉన్నప్పటికీ, అతను యూట్యూబ్ను తన ప్రధాన అధ్యయన వనరుగా పూర్తిగా ఉపయోగించుకుని 86.6 పర్సంటైల్ సాధించాడు. అనేక ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల ఎంపికలను పరిశీలించిన అనంతరం, అతను 2023లో ప్రారంభమైన మొదటి బ్యాచ్లో 'స్కేలర్ స్కూల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ’(ఎస్ఎస్టీ) లో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. మొదట అతన్ని ఆకర్షించింది ఎస్ఎస్టీ వెబ్సైట్. తాను వెతుకుతున్న ఆధునిక, సాంకేతిక ఆధారిత విద్యాసంస్థ ఎలా ఉండాలో అది ప్రతిబింబించింది. తన బావగారి ప్రోత్సాహంతో, అతను సంప్రదాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల కంటే ఎస్ఎస్టీని ఎంచుకున్నాడు. కేవలం సంప్రదాయ పాఠ్యపుస్తకాల అభ్యసనపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా, మొదటి రోజు నుంచే కోడింగ్ నేర్చుకునే అవకాశం ఉండటం అతని నిర్ణయాన్ని మరింత దృఢం చేసింది.
2023లో ఎస్ఎస్టీ మొదటి బ్యాచ్లో చేరడానికి ముందు, కేశవ్ ఎటువంటి కోడింగ్ అనుభవం లేని ఒక సైన్స్ విద్యార్థి మాత్రమే. ఆ తర్వాతి రెండేళ్లలో, అతను మొదటి నుంచి కోడింగ్ నేర్చుకున్నాడు, కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రాథమిక సూత్రాలపై బలమైన పట్టు సాధించాడు. తన తరగతి గది అభ్యసనను వాస్తవ ప్రపంచ ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఆచరణలో పెట్టి తన సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నాడు మరియు పరిశ్రమకు అవసరమైన విధంగా తనను తాను సన్నద్ధం చేసుకున్నాడు.
ఎస్ఎస్టీలో తన రెండవ సంవత్సరంలో, కేశవ్ నోయిడాలోని ట్రేడ్ఇండియా లో ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్గా తన మొదటి ఇంటర్న్షిప్ను సాధించాడు. ఆ తర్వాత అతను అదే హోదాలో బెంగళూరుకు చెందిన స్టార్టప్ 'జిప్మ్యాట్'లో చేరాడు. ఆ తదనంతరం, భారతదేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కన్స్యూమర్ బ్రాండ్లలో ఒకటైన 'మామాఎర్త్'లో ఏఐ ఇంజనీర్గా తన ప్రస్తుత ఇంటర్న్షిప్కు మారాడు. కళాశాలలో ఉండగానే ఒక సాధారణ విద్యార్థి స్థాయి నుంచి ఏఐ నిపుణుడిగా ఎదిగిన అతని ప్రయాణానికి ఇది నిదర్శనం.
తన ప్రయాణాన్ని నెమరువేసుకుంటూ కేశవ్ ఇలా అన్నాడు, స్కేలర్ స్కూల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో (ఎస్ఎస్టీ) మొట్టమొదటి బ్యాచ్లో చేరడం అనేది కచ్చితంగా నమ్మకంతో వేసిన ఒక సాహసోపేతమైన అడుగు, కానీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే, ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎస్ఎస్టీలో నన్ను అత్యంత ఆకర్షించిన విషయాలలో ఒకటి 'బడ్డీ సిస్టమ్' (బిఎస్ఎమ్). ఇది కేవలం ఒక ప్రోగ్రామ్ కాదు; సిలబస్ విషయంలో మరియు కళాశాలలో కష్టతరమైన దశలను అధిగమించడంలో నాకు సహాయపడిన ఒక కమ్యూనిటీ. ఆ తర్వాత, నేను కూడా ఒక బడ్డీగా మారి అదే ప్రయాణంలో ఉన్న జూనియర్లకు సహాయం చేసే అవకాశం నాకు లభించింది. నేను నేర్చుకున్న ఒక విషయం ఏమిటంటే.. రాణించడానికి మీరు టాపర్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఎల్లప్పుడూ నన్ను ఒక సగటు విద్యార్థిగానే భావించాను, కానీ క్రమశిక్షణ, నిలకడ మిమ్మల్ని మీరు ఊహించిన దానికంటే చాలా ముందుకు తీసుకెళ్తాయి. మీరు 'కేవలం సగటు విద్యార్థి' అని నమ్మి మిమ్మల్ని మీరు పరిమితం చేసుకోకండి; ప్రయత్నిస్తూనే ఉండండి, నేర్చుకుంటూనే ఉండండి, ఆ తర్వాత ఫలితాలు వాటంతట అవే వస్తాయి.
ప్రస్తుతం ఎస్ఎస్టీలో తన నాల్గవ సంవత్సరం చదువుతున్న కేశవ్, 2027లో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేయనున్నాడు. క్యాంపస్లో తనదైన చెరగని ముద్ర వేస్తూనే, అతను కృత్రిమ మేధస్సులో తన కెరీర్ను నిర్మించుకుంటున్నాడు. ఎస్ఎస్టీలో పరీక్షా సమయాల్లో సీటింగ్ ఏర్పాట్లను ఆటోమేట్ చేసే 'సీటింగ్ ప్లాన్ జనరేటర్', కేశవ్ రూపొందించిన అత్యంత ప్రభావవంతమైన ప్రాజెక్ట్లలో ఒకటి. మాన్యువల్ ప్రక్రియను భర్తీ చేసిన ఈ పరిష్కారం, గత ఏడాదిన్నర పైగా వినియోగంలో ఉంటూ విద్యాసంస్థ యొక్క పరీక్షల నిర్వహణకు విశేషంగా తోడ్పడుతోంది.
విద్యాపరమైన విషయాలతో పాటు, అతను ఒక టీచింగ్ అసిస్టెంట్గా జూనియర్ విద్యార్థులకు మార్గనిర్దేశం చేశాడు. అంతేకాకుండా విద్యాసంస్థలో 'మీడియా క్లబ్'ను స్థాపించాడు, ఇది ఇప్పుడు విద్యార్థులు నడిపించే అత్యంత చురుకైన కమ్యూనిటీలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. తన ప్రయాణం ద్వారా, పరిమితమైన అవకాశాలు మన ఆశయాలను ఏమాత్రం అడ్డుకోలేవని నమ్మేలా చిన్న పట్టణాల విద్యార్థులకు కేశవ్ నిరంతరం స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉన్నాడు.
director Ashok :భాగమతి దర్శకుడు అశోక్ పై కేసు నమోదు ?
నానితో పిల్ల జమిందార్, ఆదిసాయికుమార్ తో సుకుమారుడు, అనుష్క తో భాగమతి చిత్రాలు తీసిన దర్శకుడు ఇప్పుడు ఓ కేసును ఎదుక్కొంటున్నట్లు ఫిలిం నగర్ కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఔత్సాహిక కళాకారుడిని హీరోగా సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి, అతని తల్లిదండ్రుల నుంచి రూ.3.5 కోట్లు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై దర్శకుడు గుడ్లూరి అశోక్ బాబుపై కేసు నమోదైంది.
Varun Tej : వరుణ్ తేజ్ చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు డేట్ ఫిక్స్
వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యూనిక్ హారర్-కామెడీ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ఇంతకుముందు విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్, హారర్, కామెడీ, కొరియన్ కల్చర్ ఎలిమెంట్స్ కూడిన ఈ చిత్రంలోని వినోదాత్మకంగా చూపిస్తూ భారీ బజ్ను సృష్టించింది. ఈ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిదా' కూడా చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది.
రామ్ పోతినేని RAPO23 చిత్రానికి సామ్ సిఎస్ మ్యూజిక్
ఈ సినిమా షూటింగ్ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. తాజాగా మేకర్స్ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఖైదీ, పుష్ప 2, మహా అవతార్ నరసింహ వంటి చిత్రాలకు అదిరిపోయే సౌండ్ ట్రాక్స్ అందించిన సామ్ సిఎస్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. #RAPO23లో సామ్ సిఎస్ చేరడంతో మ్యూజికల్ కూడా ఈ చిత్రం భారీ అంచనాలని నెలకొల్పింది. #RAPO23లో మ్యూజిక్ నెక్స్ట్ లెవల్ లో ఉండబోతోంది.
శ్రీకాంత్, లయ, రాజేంద్ర ప్రసాద్ కాంబినేషన్ లో మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్
Nikhil: రోషన్ కనకాల హీరోగా ఫాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం ప్రారంభం
రోషన్ కనకాల, గహజి ప్రధాన పాత్రల్లో సరికొత్త హై-కాన్సెప్ట్ సై-ఫై ఎంటర్టైనర్ అధికారికంగా లాంచ్ అయ్యింది. సత్య, సుదర్శన్, రవి తేజ నన్నిమాల ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ద్వారా విజయ్ కె కామిశెట్టి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు విఐ ఆనంద్ వద్ద చీఫ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్, డైలాగ్ రైటర్గా ఎన్నో ఏళ్లుగా పనిచేసిన విజయ్, 'టైగర్', 'ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా', 'ఒక్క క్షణం', 'డిస్కో రాజా', 'స్వయంభు' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్తో ఆయన దర్శకత్వంతో పాటు స్క్రీన్ప్లే, సంభాషణలు అందిస్తున్నారు.