అంతర్జాతీయ ఐవీ పోటీలో ఎస్ఐబీఎం హైదరాబాద్ ఫార్మ్దీదీ కేస్కు రెండో స్థానం
హైదరాబాద్: సింబయాసిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, హైదరాబాద్(ఎస్ఐబీఎం-హెచ్)కు చెందిన ఒక ఫ్యాకల్టీ సభ్యులు, ఒక విద్యార్థి కలిసి రాసిన టీచింగ్ కేస్, ఐవీ పబ్లిషింగ్ నిర్వహించిన 2026 ఐవీ విమెన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ లీడర్షిప్ (IWIL) కేస్ రైటింగ్ పోటీలో రెండో స్థానంతో పాటు 2,000 అమెరికన్ డాలర్ల నగదు బహుమతిని గెలుచుకుంది. 19 దేశాల్లోని 50 విద్యాసంస్థలు, సంస్థలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న 157 మంది రచయితల నుంచి ఈ పోటీకి 78 కేస్లు వచ్చాయి.
ఫార్మ్దీదీ: భారతదేశ చేతివృత్తి ఆహార ఆర్థిక వ్యవస్థలో మహిళల జీవనోపాధికి స్థిరత్వం పేరుతో రూపొందిన ఈ కేస్, సమ్మిళిత వ్యాపార వృద్ధికి సంబంధించిన ఒక మౌలిక ప్రశ్నను పరిశీలిస్తుంది: ఒక సంస్థ విస్తరిస్తున్నప్పుడు, దాని విజయానికి తోడ్పడిన మహిళలు కూడా ఆ ఆర్థిక ప్రయోజనాల్లో భాగస్వాములవుతున్నారా? చేతితో పచ్చళ్లు తయారు చేసే గ్రామీణ మహిళలపై దృష్టి సారించిన ఈ కేస్ యాజమాన్యం, నిర్ణయాధికారం, ఆర్థిక సాధికారత వంటి అంశాలను విశ్లేషిస్తూ, లింగ సమానత్వం, జీవనోపాధికి సంబంధించిన ప్రశ్నలను మేనేజ్మెంట్ తరగతి గదిలోకి తీసుకువస్తుంది.
ఈ విజయం ఎస్ఐబీఎం హైదరాబాద్లోని కేస్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ కృషిని ప్రతిబింబిస్తోంది. వాస్తవ వ్యాపార సవాళ్ల ఆధారంగా రూపొందించిన టీచింగ్ కేస్ల ద్వారా ఈ కేంద్రం అనుభవపూర్వక అభ్యాసాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. సమకాలీన వ్యాపార సందిగ్ధతలను తరగతి గదిలోకి తీసుకురావడం ద్వారా, కేస్ ఆధారిత అభ్యాసం విద్యార్థులు పరస్పర విరుద్ధ ప్రయోజనాలను విశ్లేషించడానికి, వ్యూహాత్మక ప్రత్యామ్నాయాలను అంచనా వేయడానికి, అవగాహనతో కూడిన నిర్వహణ నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి దోహదపడుతుంది.
ఎస్ఐబీఎం హైదరాబాద్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ కె. పి. వేణుగోపాల రావు మాట్లాడుతూ, “అర్థవంతమైన, వాస్తవ ప్రపంచంతో ముడిపడిన అభ్యాస అనుభవాలను సృష్టించడంలో అధ్యాపకులు, విద్యార్థుల మధ్య సహకారానికి ఉన్న విలువను ఈ విజయం ప్రతిబింబిస్తోంది. పరిశోధన కేవలం విద్యాపరమైన అన్వేషణకే పరిమితం కాకుండా, విమర్శనాత్మక ఆలోచనను పెంపొందించాలని, సమకాలీన వ్యాపార సవాళ్లను పరిష్కరించాలని, ఆచరణాత్మక ప్రాధాన్యం గల అంతర్దృష్టులను అందించాలని మేం విశ్వసిస్తున్నాం. పరిశోధన, అనుభవపూర్వక అభ్యాసం, పరిశ్రమతో అనుబంధం ద్వారా భవిష్యత్తుకు సిద్ధమైన మేనేజర్లను తీర్చిదిద్దాలన్న మా నిబద్ధతను ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరింత బలోపేతం చేస్తాయి” అని పేర్కొన్నారు.
పరిశోధన, అనువర్తిత అభ్యాసంపై సంస్థ దృష్టి కేస్ డెవలప్మెంట్కే పరిమితం కాలేదు. సంస్థకు చెందిన సెల్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, అధ్యాపకులు, డాక్టోరల్ స్కాలర్లు, పోస్ట్గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థుల్లో పరిశోధనా సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేసేందుకు పలు కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. ఎస్పీఎస్ఎస్ సౌత్ ఏషియా సహకారంతో నిర్వహించిన రీసెర్చ్ వీక్ 2025లో దేశవ్యాప్తంగా వివిధ సంస్థల నుంచి 45 మంది పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పరిమాణాత్మక పరిశోధనా పద్ధతులపై వర్క్షాప్లు, రీసెర్చ్ ప్రపోజల్ మెంటరింగ్ క్లినిక్, రీసెర్చ్ పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ పోటీ జరిగాయి.
సంస్థ పరిశోధనా కార్యక్రమాల ఫలితంగా అంతర్జాతీయ జర్నళ్లలో ప్రచురణలు కూడా వెలువడ్డాయి. అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు కలిసి రాసిన “వినియోగదారుల ప్రవర్తనపై సోషల్ మీడియా ప్రకటనల ప్రభావం: విశ్వసనీయత, గ్రహించిన ప్రామాణికత, సుస్థిరతల పాత్ర” అనే పరిశోధనా పత్రం 2025 మేలో ఫ్రాంటియర్స్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్లో ప్రచురితమైంది. సంస్థ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, 2026 అక్టోబర్ 29 నాటికి ఈ పత్రానికి 95,177కు పైగా వ్యూస్, 8,430 డౌన్లోడ్లు, 53 సైటేషన్లు నమోదయ్యాయి.
వీటితో పాటు, సెల్ ఫర్ స్కిల్స్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్, అనలిటిక్స్, ఫైనాన్స్, టెక్నాలజీ, ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ విభాగాల్లో పరిశ్రమ అనుసంధానిత శిక్షణ, సర్టిఫికేషన్లను అందిస్తోంది. ఎస్ఐబీఎం హైదరాబాద్తో అనుబంధం ఉన్న రెండు టీచింగ్ కేస్లను ఐవీ పబ్లిషింగ్ ప్రచురించింది. గత రెండేళ్లలో స్కోపస్ మరియు/లేదా వెబ్ ఆఫ్ సైన్స్లో ఇండెక్స్ అయిన జర్నళ్లలో సంస్థ అధ్యాపకుల 179 పరిశోధనా ప్రచురణలు నమోదయ్యాయి.
కేస్ డెవలప్మెంట్, పరిశోధనపై దృష్టితో పాటు, ఎస్ఐబీఎం హైదరాబాద్ అనుభవపూర్వక అభ్యాసం, కెరీర్కు ఉపయోగపడే నైపుణ్యాభివృద్ధి ద్వారా విద్యార్థులను పరిశ్రమకు సిద్ధం చేయడానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. సంస్థ ప్లేస్మెంట్ ఫలితాలు ఇదే విషయాన్ని చాటుతున్నాయి. 2026 బ్యాచ్లో అర్హులైన విద్యార్థుల్లో 96% మందికి ప్లేస్మెంట్లు లభించాయి. సగటు వార్షిక కాస్ట్ టు కంపెనీ (సీటీసీ) ₹9.6 లక్షలు కాగా, అత్యధిక ఆఫర్ ₹26 లక్షలు. మొత్తంగా, మేనేజ్మెంట్ విద్యను వాస్తవ వ్యాపార సవాళ్లతో అనుసంధానించి, మారుతున్న సంస్థాగత అవసరాలకు తగ్గట్టుగా భవిష్యత్ మేనేజర్లను తీర్చిదిద్దాలన్న సంస్థ నిబద్ధతకు ఈ కార్యక్రమాలు అద్దం పడుతున్నాయి.