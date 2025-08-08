భారతదేశం యొక్క భవిష్యత్ లీడర్ల కోసం SLAT 2026 రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభం

అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నసింబయాసిస్ యూనివర్శిటీ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించే లా అడ్మిషన్ టెస్ట్ (SLAT) 2026 కోసం రిజిస్ట్రేషన్లు ఇప్పుడు అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ అడ్మిషన్ టెస్ట్ ద్వారా భారతదేశంలోని న్యాయవాదులను పరివర్తనాత్మక న్యాయ విద్య వైపు మొదటి అడుగు వేయడానికి మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము. పరీక్ష తేదీలు డిసెంబర్ 20, 2025(శనివారం), డిసెంబర్ 28, 2025(ఆదివారం). సింబయాసిస్ ఇంటర్నేషనల్(డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ) నిర్వహిస్తున్న SLAT, పూణే, నోయిడా, హైదరాబాద్, నాగ్పూర్లలో ఉన్న సింబయాసిస్ లా స్కూల్స్లో ప్రీమియర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ లా ప్రోగ్రామ్లకు సంబంధించిన ప్రవేశ పరీక్ష ఇది.
SLAT 2026 భారతదేశంలోని 68 నగరాల్లో నిర్వహించబడుతుంది. అభ్యర్థి యొక్క న్యాయ అధ్యయనాల పట్ల ఆప్టిట్యూడ్ను సమగ్రంగా అంచనా వేయడానికి ఈ పరీక్ష రూపొందించబడింది. ఈ పరీక్ష కంప్యూటర్-బేస్డ్ టెస్ట్(CBT) ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. మొత్తం 60 ప్రశ్నలకు 60 నిమిషాల్లో సమాధానాలు రాయాలి. ఈ పరీక్ష ఏటా డిసెంబర్లో మాత్రమే నిర్వహించబడుతుంది. ఇందులో ఐదు కీలక విభాగాలు ఉన్నాయి: లాజికల్ రీజనింగ్, లీగల్ రీజనింగ్, అనలిటికల్ రీజనింగ్, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జ్. ప్రతి విభాగంలో 12 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా, SLAT అభ్యర్థులను రెండుసార్లు పరీక్ష రాయడానికి అనుమతిస్తుంది, ఉత్తమ స్కోరును పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా, SLAT 2026లో నెగటివ్ మార్కింగ్ లేదు, ఇది ఇతర లా ఎంట్రన్స్ పరీక్షల నుండి దీనిని వేరు చేస్తుంది. SLAT 2026 రిజిస్ట్రేషన్ మరియు చెల్లింపు నవంబర్ 30, 2025 (ఆదివారం)న ముగుస్తుంది.
SLAT 01 కోసం అడ్మిట్ కార్డులు డిసెంబర్ 11, 2025 (గురువారం)న మరియు SLAT 02 కోసం డిసెంబర్ 18, 2025 (గురువారం)న విడుదల చేయబడతాయి. అధికారిక రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉండే ప్రతి అభ్యర్థి అడ్మిట్ కార్డ్లో ఖచ్చితమైన పరీక్ష సమయాలు పేర్కొనబడతాయి. ఫలితాలు జనవరి 15, 2026(గురువారం)న ప్రకటించబడతాయి. ఈ పరీక్ష అత్యంత గౌరవనీయమైన ఇంటిగ్రేటెడ్ లా ప్రోగ్రామ్లకు ప్రవేశ బిందువుగా పనిచేస్తుంది: B.A. LL.B. (ఆనర్స్.), B.B.A. LL.B. (ఆనర్స్.), B.A. LL.B., B.B.A. LL.B., మరియు B.Com LL.B. (ఆనర్స్.), ఇది SLS పూణే కింద కొత్తగా ప్రారంభించబడిన కోర్సు ఇది.
అర్హత ప్రమాణాలు:
దరఖాస్తుదారులు కనీసం 45% మార్కులు లేదా తత్సమాన గ్రేడ్తో ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుండి ప్రామాణిక XII (10+2) లేదా తత్సమాన పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగల విద్యార్థులకు, కనీసం 40% మార్కులు అవసరం.
నమోదు ప్రక్రియ:
SLAT 2026 కోసం నమోదు చేసుకోవడానికి, అభ్యర్థులు అధికారిక రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్ను slat-test.orgను సందర్శించాలి. వారి వ్యక్తిగత, విద్యా వివరాలను పూరించాలి. వారి రిజిస్టర్డ్ ఇమెయిల్ లేదా మొబైల్ నంబర్కు పంపిన OTPని నమోదు చేయండి, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లింపును పూర్తి చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు పరీక్షకు రూ. 2250, కళాశాల ఎంపిక కోసం ప్రతి ప్రోగ్రామ్కు రూ. 1000 అదనపు రుసుము చెల్లించాలి.
రిజిస్ట్రేషన్ విజయవంతమైన తర్వాత, అభ్యర్థులు వారి SLAT ID, పాస్వర్డ్ను ఇమెయిల్, SMS ద్వారా అందుకుంటారు. ఏవైనా ప్రశ్నలకు, అభ్యర్థులు వారి SLAT IDతో లాగిన్ అయి ప్రశ్నను అడగవచ్చు. ప్రాసెస్ మొత్తం చెల్లుబాటు అయ్యే ఇమెయిల్, మొబైల్ నంబర్ను నిర్వహించడం, అందించిన మొత్తం సమాచారం అభ్యర్థి ఆధారాలతో ఖచ్చితంగా సరిపోలుతుందని నిర్ధారించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. తప్పుడు సమాచారం అందించినట్లయితే ఏదైనా అభ్యర్థిత్వాన్ని రద్దు చేసే హక్కు సింబయోసిస్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ(SIU)కు ఉంది.
48 సంవత్సరాలకు పైగా విశిష్ట వారసత్వంతో, పూణేలోని సింబయాసిస్ లా స్కూల్, భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక న్యాయ సంస్థలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. NIRF ద్వారా టాప్ ఐదు లా స్కూల్స్లో స్థిరంగా ర్యాంక్ పొంది, విద్యాపరమైన నైపుణ్యం, వినూత్న బోధన, న్యాయ వృత్తిలో, అంతకు మించి నాయకత్వం కోసం విద్యార్థులను సిద్ధం చేసే అధిక-ప్రభావ న్యాయ విద్య పట్ల దాని నిబద్ధతకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. SLS నోయిడా ఢిల్లీ-NCRలోని కోర్టులు, న్యాయ సంస్థలకు సాటిలేని అనుభవాన్ని అందిస్తుంది, అయితే SLS హైదరాబాద్ చట్టాన్ని సాంకేతికత, ఆవిష్కరణలతో అనుసంధానిస్తుంది. SLS నాగ్పూర్ మధ్య భారతదేశంలో సమ్మిళిత, సామాజికంగా నడిచే న్యాయ విద్యపై దృష్టి పెడుతుంది. వారు దేశవ్యాప్తంగా నైతిక, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న న్యాయ నిపుణులను రూపొందిస్తారు