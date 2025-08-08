శనివారం, 9 ఆగస్టు 2025
  1. వార్తలు
  2. కెరీర్
  3. కెరీర్ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 8 ఆగస్టు 2025 (21:52 IST)

భారతదేశం యొక్క భవిష్యత్ లీడర్ల కోసం SLAT 2026 రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభం

SLAT 2026 Registrations Now Open
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నసింబయాసిస్ యూనివర్శిటీ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించే లా అడ్మిషన్ టెస్ట్ (SLAT) 2026 కోసం రిజిస్ట్రేషన్లు ఇప్పుడు అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ అడ్మిషన్ టెస్ట్ ద్వారా భారతదేశంలోని న్యాయవాదులను పరివర్తనాత్మక న్యాయ విద్య వైపు మొదటి అడుగు వేయడానికి మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము. పరీక్ష తేదీలు డిసెంబర్ 20, 2025(శనివారం), డిసెంబర్ 28, 2025(ఆదివారం). సింబయాసిస్ ఇంటర్నేషనల్(డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ) నిర్వహిస్తున్న SLAT, పూణే, నోయిడా, హైదరాబాద్, నాగ్‌పూర్‌లలో ఉన్న సింబయాసిస్ లా స్కూల్స్‌‌లో ప్రీమియర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ లా ప్రోగ్రామ్‌లకు సంబంధించిన ప్రవేశ పరీక్ష ఇది.
 
SLAT 2026 భారతదేశంలోని 68 నగరాల్లో నిర్వహించబడుతుంది. అభ్యర్థి యొక్క న్యాయ అధ్యయనాల పట్ల ఆప్టిట్యూడ్‌ను సమగ్రంగా అంచనా వేయడానికి ఈ పరీక్ష రూపొందించబడింది. ఈ పరీక్ష కంప్యూటర్-బేస్డ్ టెస్ట్(CBT) ఫార్మాట్‌లో ఉంటుంది. మొత్తం 60 ప్రశ్నలకు 60 నిమిషాల్లో సమాధానాలు రాయాలి. ఈ పరీక్ష ఏటా డిసెంబర్‌లో మాత్రమే నిర్వహించబడుతుంది. ఇందులో ఐదు కీలక విభాగాలు ఉన్నాయి: లాజికల్ రీజనింగ్, లీగల్ రీజనింగ్, అనలిటికల్ రీజనింగ్, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జ్. ప్రతి విభాగంలో 12 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా, SLAT అభ్యర్థులను రెండుసార్లు పరీక్ష రాయడానికి అనుమతిస్తుంది, ఉత్తమ స్కోరును పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా, SLAT 2026లో నెగటివ్ మార్కింగ్ లేదు, ఇది ఇతర లా ఎంట్రన్స్ పరీక్షల నుండి దీనిని వేరు చేస్తుంది. SLAT 2026 రిజిస్ట్రేషన్ మరియు చెల్లింపు నవంబర్ 30, 2025 (ఆదివారం)న ముగుస్తుంది.
 
SLAT 01 కోసం అడ్మిట్ కార్డులు డిసెంబర్ 11, 2025 (గురువారం)న మరియు SLAT 02 కోసం డిసెంబర్ 18, 2025 (గురువారం)న విడుదల చేయబడతాయి. అధికారిక రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్‌లో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉండే ప్రతి అభ్యర్థి అడ్మిట్ కార్డ్‌‌లో ఖచ్చితమైన పరీక్ష సమయాలు పేర్కొనబడతాయి. ఫలితాలు జనవరి 15, 2026(గురువారం)న ప్రకటించబడతాయి. ఈ పరీక్ష అత్యంత గౌరవనీయమైన ఇంటిగ్రేటెడ్ లా ప్రోగ్రామ్‌లకు ప్రవేశ బిందువుగా పనిచేస్తుంది: B.A. LL.B. (ఆనర్స్.), B.B.A. LL.B. (ఆనర్స్.), B.A. LL.B., B.B.A. LL.B., మరియు B.Com LL.B. (ఆనర్స్.), ఇది SLS పూణే కింద కొత్తగా ప్రారంభించబడిన కోర్సు ఇది.
 
అర్హత ప్రమాణాలు:
దరఖాస్తుదారులు కనీసం 45% మార్కులు లేదా తత్సమాన గ్రేడ్‌తో ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుండి ప్రామాణిక XII (10+2) లేదా తత్సమాన పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగల విద్యార్థులకు, కనీసం 40% మార్కులు అవసరం.
 
నమోదు ప్రక్రియ:
SLAT 2026 కోసం నమోదు చేసుకోవడానికి, అభ్యర్థులు అధికారిక రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్‌ను slat-test.orgను సందర్శించాలి. వారి వ్యక్తిగత, విద్యా వివరాలను పూరించాలి. వారి రిజిస్టర్డ్ ఇమెయిల్ లేదా మొబైల్ నంబర్‌కు పంపిన OTPని నమోదు చేయండి, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లింపును పూర్తి చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు పరీక్షకు రూ. 2250, కళాశాల ఎంపిక కోసం ప్రతి ప్రోగ్రామ్‌కు రూ. 1000 అదనపు రుసుము చెల్లించాలి.
 
రిజిస్ట్రేషన్ విజయవంతమైన తర్వాత, అభ్యర్థులు వారి SLAT ID, పాస్‌‌వర్డ్‌‌ను ఇమెయిల్, SMS ద్వారా అందుకుంటారు. ఏవైనా ప్రశ్నలకు, అభ్యర్థులు వారి SLAT IDతో లాగిన్ అయి ప్రశ్నను అడగవచ్చు. ప్రాసెస్ మొత్తం చెల్లుబాటు అయ్యే ఇమెయిల్, మొబైల్ నంబర్‌ను నిర్వహించడం, అందించిన మొత్తం సమాచారం అభ్యర్థి ఆధారాలతో ఖచ్చితంగా సరిపోలుతుందని నిర్ధారించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. తప్పుడు సమాచారం అందించినట్లయితే ఏదైనా అభ్యర్థిత్వాన్ని రద్దు చేసే హక్కు సింబయోసిస్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ(SIU)కు ఉంది.
 
48 సంవత్సరాలకు పైగా విశిష్ట వారసత్వంతో, పూణేలోని సింబయాసిస్ లా స్కూల్, భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక న్యాయ సంస్థలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. NIRF ద్వారా టాప్ ఐదు లా స్కూల్స్‌లో స్థిరంగా ర్యాంక్ పొంది, విద్యాపరమైన నైపుణ్యం, వినూత్న బోధన, న్యాయ వృత్తిలో, అంతకు మించి నాయకత్వం కోసం విద్యార్థులను సిద్ధం చేసే అధిక-ప్రభావ న్యాయ విద్య పట్ల దాని నిబద్ధతకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. SLS నోయిడా ఢిల్లీ-NCRలోని కోర్టులు, న్యాయ సంస్థలకు సాటిలేని అనుభవాన్ని అందిస్తుంది, అయితే SLS హైదరాబాద్ చట్టాన్ని సాంకేతికత, ఆవిష్కరణలతో అనుసంధానిస్తుంది. SLS నాగ్‌పూర్ మధ్య భారతదేశంలో సమ్మిళిత, సామాజికంగా నడిచే న్యాయ విద్యపై దృష్టి పెడుతుంది. వారు దేశవ్యాప్తంగా నైతిక, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న న్యాయ నిపుణులను రూపొందిస్తారు

Pranitha: అందమైన ప్రణిత సుభాష్ పవర్‌ఫుల్ రిటర్న్‌కు సిద్ధమవుతోంది

Pranitha: అందమైన ప్రణిత సుభాష్ పవర్‌ఫుల్ రిటర్న్‌కు సిద్ధమవుతోందిదక్షిణాదిలో ఈ నటికి మంచి అభిమానుల సంఖ్య ఉంది. ఆమె స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ మరియు ఆకర్షణ ఆమెను ప్రేక్షకుల అభిమానంగా మార్చాయి. సోషల్ మీడియాలో తన అందమైన క్లిక్‌లతో ప్రణిత అభిమానులను ఆకర్షిస్తూనే ఉంది. ఆమె ఇటీవలి చిత్రాలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. కొత్త ఫోటోలలో ఈ అందం అద్భుతమైన కానీ సరళమైన లుక్‌లో మెరుస్తుంది.

Rajani: రజనీకాంత్ స్టామినా 75 ఏళ్ల వయసులో కూడా తగ్గెదేలే

Rajani: రజనీకాంత్ స్టామినా 75 ఏళ్ల వయసులో కూడా తగ్గెదేలేసరిగ్గా వారం రోజుల టైం వుంది సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కొత్త సినిమా 'కూలీ' థియేటర్లలో భారీ విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రూపొందింది. సత్యరాజ్, ఆమిర్ ఖాన్, నాగార్జున, సౌబిన్ షాహిర్ తోపాటు నటులతో అద్భుతమైన లైనప్‌ను ఏర్పాటు చేశారు.

Naga Shaurya : బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్ నుంచి నాగశౌర్య, విధి ఫస్ట్ సింగిల్

Naga Shaurya : బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్ నుంచి నాగశౌర్య, విధి ఫస్ట్ సింగిల్హీరో నాగశౌర్య అప్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్. ఈ మూవీకి రామ్ దేశినా (రమేష్) దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో నాగశౌర్య జోడిగా విధి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. శ్రీ వైష్ణవి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసరావు చింతలపూడి నిర్మిస్తున్నారు. నాగ శౌర్య క్యారెక్టర్ ఇంటెన్స్ నేచర్ ని ప్రజెంట్ చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Nani: ది ప్యారడైజ్ నుంచి రగ్గడ్, స్టైలిష్ అవతార్‌లో నాని

Nani: ది ప్యారడైజ్ నుంచి రగ్గడ్, స్టైలిష్ అవతార్‌లో నానినేచురల్ స్టార్ నాని మోస్ట్ ఎవైటెడ్ గ్లోబల్ యాక్షనర్ 'ది ప్యారడైజ్' లో ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చేయని క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు. దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, SLV సినిమాస్ బ్యానర్ పై నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ నిర్మిస్తున్నారు. ది ప్యారడైజ్ నుండి నేచురల్ స్టార్ నాని ఫస్ట్ లుక్ విడుదలై అభిమానులు, ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ అందుకుంది. నాని నెవర్ బిఫోర్ లుక్ టాక్ అఫ్ ది టౌన్ గా మారింది.

Rukmini : కాంతార చాప్టర్ 1 నుంచి కనకావతి గా రుక్మిణి వసంత్ లుక్

Rukmini : కాంతార చాప్టర్ 1 నుంచి కనకావతి గా రుక్మిణి వసంత్ లుక్వరమహాలక్ష్మి పండుగ శుభ సందర్భంగా సినిమాటిక్ ఎపిక్ కాంతార చాప్టర్ 1నుంచి కనకావతి పాత్రలో హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్ పాత్ర ఫస్ట్ లుక్‌ను హోంబాలే ఫిల్మ్స్ లాంచ్ చేసింది. రిషబ్ శెట్టి రచన, దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం 2022 బ్లాక్‌బస్టర్ కాంతారకు ప్రీక్వెల్‌. ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల నుండి ప్రశంసలు పొందింది.

కూర్చుని చేసే పని, పెరుగుతున్న ఊబకాయులు, వచ్చే వ్యాధులేమిటో తెలుసా?

కూర్చుని చేసే పని, పెరుగుతున్న ఊబకాయులు, వచ్చే వ్యాధులేమిటో తెలుసా?ఈ రోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసే వారి సంఖ్య పెరగుతోంది. దీనితో పాటు ఊబకాయుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ పోతోంది. ఆరోగ్యపరంగా వుండాల్సిన బరువు కంటే అధిక బరువు వున్నవారిని ఊబకాయులుగా పరిగణిస్తారు. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బరువు పెరగడం మాత్రమే కాదు, అనేక తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీసే ఒక సంక్లిష్టమైన వ్యాధి. అధిక శరీర కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల వివిధ అవయవాలపై ఒత్తిడి పెరిగి, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వస్తాయి. ఊబకాయం వల్ల వచ్చే ప్రధాన వ్యాధులు: టైప్ 2 మధుమేహం (Type 2 Diabetes): ఊబకాయం ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు దారితీస్తుంది.

Heart attack: వర్షాకాలంలో గుండెపోటు ప్రమాదం ఎక్కువా?

Heart attack: వర్షాకాలంలో గుండెపోటు ప్రమాదం ఎక్కువా?వర్షాకాలంలో గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం కాస్తంత పెరుగుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఉష్ణోగ్రత తగ్గడం: వర్షాకాలంలో వాతావరణం చల్లబడటం వల్ల రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోతాయి. దీనివల్ల రక్తపోటు పెరుగుతుంది, గుండెపై భారం పడుతుంది. ఇప్పటికే గుండె సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇది మరింత ప్రమాదకరం. అధిక తేమ: గాలిలో తేమ శాతం పెరగడం వల్ల శ్వాస తీసుకోవడం కొంచెం కష్టమవుతుంది, ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులు ఉన్నవారికి. శరీరం ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించుకోవడానికి గుండె ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల రక్తపోటులో హెచ్చుతగ్గులు, అలసట, గుండెపై ఒత్తిడి పెరుగుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో రక్షా బంధన్‌ను వేడుక చేసుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంతో ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో రక్షా బంధన్‌ను వేడుక చేసుకోండిపండుగ సీజన్ ప్రారంభాన్ని రక్షా బంధన్ సూచిస్తుంది. తోబుట్టువుల మధ్య బంధాన్ని ఇది వేడుక చేస్తోంది. ఈ సంవత్సరం, మీ తోబుట్టువుల దీర్ఘకాలిక విజయం, శ్రేయస్సు కోసం ఆరోగ్యాన్ని ప్రాధాన్యతగా మార్చటం ద్వారా ఆ హృదయపూర్వక వాగ్దానాన్ని ఆలోచనాత్మక సంజ్ఞతో గౌరవించండి. పండుగలు తరచుగా ఆనందకరమైన భోజనం, తీపి వంటకాలతో వస్తాయి. కానీ, ఆ ఆనందాన్ని బుద్ధిపూర్వక ఎంపికలతో సమతుల్యం చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఈ రక్షా బంధన్ వేళ, కాలిఫోర్నియా బాదం వంటి పోషకమైన ఆహారాలను మీ రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చడం ద్వారా వేడుకలను మరింత అర్థవంతంగా మార్చుకోండి.

కదంబ వృక్షం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కదంబ వృక్షం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఆధ్యాత్మిక వృక్షంగా చెప్పుకునే కదంబ వృక్షంలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు వున్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. మధుమేహానికి: కదంబ చెట్టు ఆకులు, బెరడు, వేర్లు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. నొప్పి నివారణకు: దీని ఆకులకు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నందున, వాటిని నలిపి నొప్పి ఉన్న చోట కట్టడం వల్ల వాపు, నొప్పి తగ్గుతాయి. ఇతర ఉపయోగాలు: కదంబ చెట్టు వేర్ల సారం ఊబకాయాన్ని తగ్గించడంలోనూ, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల నివారణలోనూ ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తారు.

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుపప్పు పూర్ణాలు లేదా పూర్ణం బూరెలు ఒక రుచికరమైన సాంప్రదాయక స్వీట్. శనగపప్పు, బెల్లం, నెయ్యి వంటి పోషకాలున్న పదార్థాలతో వీటిని తయారు చేస్తారు. రుచిగా ఉండటమే కాకుండా, పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్యానికి కొన్ని ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. పప్పు పూర్ణాలలో ఉపయోగించే శనగపప్పులో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, మరమ్మత్తుకు సహాయపడుతుంది. ఇది ఫైబర్ కూడా కలిగి ఉంటుంది, ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. పూర్ణాలలో ఉపయోగించే బెల్లం (Jaggery) పంచదారకు మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా బెల్లం పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఇనుము (ఐరన్), మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి.
