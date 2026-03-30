సోమవారం, 30 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 30 మార్చి 2026 (23:22 IST)

మలబార్ గోల్డ్- డైమండ్స్ యొక్క రూ. 200 కోట్ల సీఎస్ఆర్ కార్యక్రమాన్ని విడుదల చేసిన కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్

ప్రపంచంలో ఐదవ అతిపెద్ద రిటైల్ ఆభరణాల గ్రూప్, బాధ్యతాయుతమైన ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన మలబార్ గోల్డ్- డైమండ్స్, న్యూఢిల్లీలోని డాక్టర్ అంబేద్కర్ అంతర్జాతీయ కేంద్రంలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీ పీయూష్ గోయల్ సమక్షంలో 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను తమ రూ. 200 కోట్ల విలువైన సీఎస్ఆర్ కార్యక్రమాలను ఈరోజు వెల్లడించింది.
 
ఈ సీఎస్ఆర్ కార్యక్రమంలో, భారతదేశవ్యాప్తంగా 33,000 మంది విద్యార్థినిలకు విద్యా స్కాలర్‌షిప్‌ల పంపిణీని కేంద్ర మంత్రి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మలబార్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ శ్రీ ఎం.పి. అహ్మద్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్- ఇండియా ఆపరేషన్స్ శ్రీ ఓ. ఆషర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లు శ్రీ నిషాద్ ఎ.కె.  మరియు శ్రీ అబ్దుల్లా ఇబ్రహీం, కేరళ హౌస్ రెసిడెంట్ కమిషనర్ శ్రీ పునీత్ కుమార్, ఐఏఎస్, ప్రథమ్ సీఈఓ శ్రీమతి రుక్మిణి బానర్జీ, థానల్ చైర్మన్ డాక్టర్ ఇద్రిస్ తదితరులు హాజరయ్యారు.
 
కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ మాట్లాడుతూ బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా భారతదేశపు ఆడబిడ్డలకు సాధికారత కల్పించాలన్న  ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా, మలబార్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ చేపట్టిన కార్యక్రమాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఆయనే మాట్లాడుతూ సీఎస్ఆర్ కోసం రూ. 200 కోట్లు కేటాయించాలన్న మలబార్ గోల్డ్- డైమండ్స్ నిర్ణయం దేశ ప్రగతిని మరింత బలోపేతం చేస్తుందన్నారు. భారతదేశ వృద్ధి ప్రజల, ముఖ్యంగా మహిళలు, బాలికల సాధికారతలో మిళితమై ఉందని ఆయన నొక్కిచెప్పారు; విద్య ద్వారా అర్థవంతమైన మార్పును తీసుకురావడంలో మలబార్ సంస్థ చేస్తున్న కృషిని ఆయన అభినందించారు.
 
విద్యార్థులు, యువత పెద్ద కలలు కనాలని, పరిమితులను అధిగమించి ఉన్నత ఆశయాలను ఏర్పరుచుకోవాలని, భారతదేశం అందిస్తున్న అపార అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలని ఆయన ప్రోత్సహించారు. దేశ వృద్ధి గాథకు చురుకుగా తోడ్పాటునందించాలని ఆయన కోరారు. 
 
జాతీయ వృద్ధికి వెన్నెముకగా మానవ వనరుల అభివృద్ధి నిలుస్తుంది అని మలబార్ గ్రూప్ చైర్మన్ శ్రీ ఎం.పి. అహ్మద్ చెప్పారు. నాణ్యమైన విద్య ద్వారా ప్రతిభను పెంపొందించడం అత్యవసరం. ఈ స్కాలర్‌షిప్ కార్యక్రమం విద్యార్థులకు విద్యాపరంగా విజయం సాధించి, దేశాభివృద్ధికి తోడ్పడేలా చేస్తుంది అని ఆయన పేర్కొన్నారు. గణనీయమైన రీతిలో సీఎస్ఆర్ పెట్టుబడుల ద్వారా స్థిరమైన, దీర్ఘకాలిక సామాజిక ప్రభావాన్ని సృష్టించడానికి మా గ్రూప్ కట్టుబడి ఉంది అని ఆయన వెల్లడించారు.
 
2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, 15 ప్రధాన కార్యక్రమాల పరిధిలో, 19 రాష్ట్రాల్లోని 3,000కు పైగా ప్రాంతాలలో రూ. 200 కోట్ల విలువైన సీఎస్ఆర్ ప్రాజెక్టులు అమలు చేయబడతాయి. ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా 2 లక్షల మందికి పైగా ప్రయోజనం పొందుతారని అంచనా.
 
వీధి బాలల కోసం మైక్రో-లెర్నింగ్ సెంటర్లు, బాలికల కోసం జాతీయ స్కాలర్‌షిప్ కార్యక్రమాల వంటి వాటికి రూ. 114 కోట్లు కేటాయించడంతో విద్యపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు. ఆకలి రహిత ప్రపంచం ప్రాజెక్ట్ కింద ఆహార పంపిణీకి రూ. 30 కోట్లు, ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్యక్రమాలకు రూ. 14.2 కోట్లు కేటాయించారు. నిరాధార తల్లుల కోసం ఉద్దేశించిన గ్రాండ్ మా హోమ్ కార్యక్రమంతో సహా గృహ నిర్మాణ ప్రాజెక్టులకు రూ. 25 కోట్లు అందనున్నాయి. అదనంగా, ఇతర మానవతా కార్యకలాపాలకు రూ. 6.8 కోట్లు, పర్యావరణ పరిరక్షణకు రూ. 10 కోట్లు కేటాయించనున్నారు.
 
మలబార్ గ్రూప్ 33వ వార్షికోత్సవంలో భాగంగా, ఈ ఏడాది 18 రాష్ట్రాల్లోని 284 జిల్లాలకు చెందిన 33,000 మంది బాలికా విద్యార్థులకు స్కాలర్‌షిప్‌లు అందజేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి 1,15,000 మందికి పైగా బాలికలు లబ్ధి పొందారు. అన్ని సీఎస్ఆర్ కార్యక్రమాలు మలబార్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా నిర్వహించబడతాయి.
 
వీధి బాలల పునరావాసం కోసం, భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ఎన్జీఓలలో ఒకటైన ప్రథమ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్‌తో భాగస్వామ్యంతో మలబార్ గోల్డ్ & డైమండ్స్ 17 రాష్ట్రాల్లో 1,543 మైక్రో-లెర్నింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సంవత్సరం కేంద్రాల సంఖ్యను 2,500కు పెంచనున్నారు, దీనితో విద్యార్థుల నమోదు ప్రస్తుతం ఉన్న 64,000 నుండి 1 లక్షకు పెరుగుతుందని అంచనా.
 
హంగర్ ఫ్రీ వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్ కింద, భారతదేశం, జాంబియా, ఇథియోపియా వ్యాప్తంగా 1,15,000 మందికి ప్రతిరోజూ పౌష్టికరమైన భోజనం అందిస్తున్నారు. ఇతర సీఎస్ఆర్  కార్యక్రమాలలో నిరాధార మహిళలకు ఉచిత వసతి, సంరక్షణను అందించే గ్రాండ్‌మా హోమ్ ప్రాజెక్ట్, మరియు నిరుపేదలకు రాయితీ ధరలకు మందులను అందించే మలబార్-థనాల్ ఫార్మసీలు ఉన్నాయి.
 
మలబార్ గోల్డ్- డైమండ్స్ కార్యకలాపాలు ఈఎస్ జి సూత్రాలచే మార్గనిర్దేశం చేయబడతాయి. కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన నాటి నుండి, ఈ కంపెనీ తమ నికర వాణిజ్య లాభంలో 5% సీఎస్ఆర్  కార్యకలాపాలకు కేటాయిస్తోంది. ప్రథమ్ మరియు థనాల్ వంటి ఎన్ జి ఓ ల సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాలు మహిళా సాధికారత, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విద్య మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణపై దృష్టి సారిస్తాయి. ఈ ప్రయత్నాలు ఇప్పటికే భారతదేశవ్యాప్తంగా 18 లక్షల మందికి పైగా ప్రజల జీవితాలలో సానుకూల మార్పును తీసుకువచ్చాయి.

Kiran Abbavaram: లవ్ స్టోరీస్ లో చెన్నై లవ్ స్టోరీ ఒకటి కాబోతోంది : కిరణ్ అబ్బవరం

Kiran Abbavaram: లవ్ స్టోరీస్ లో చెన్నై లవ్ స్టోరీ ఒకటి కాబోతోంది : కిరణ్ అబ్బవరంహీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా bఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమాకు బిజినెస్ పరంగా మంచి క్రేజ్ ఏర్పడుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మిస్తున్నారు. సాయి రాజేశ్ కథను అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా చిత్రీకరణ తుది దశలో ఉంది.

Hero Venkat: హీరో వెంకట్ మాస్ ఎంటర్ టైనర్ హరుడు

Hero Venkat: హీరో వెంకట్ మాస్ ఎంటర్ టైనర్ హరుడుOG,శ్రీ సీతా రాముల కల్యాణం చూతము రారండి, అన్నయ్య, ప్రేమ కోసం, శివ రామరాజు లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలతో అలరించిన హీరో వెంకట్ సినిమాల్లోకి కమ్ బ్యాక్ ఇస్తున్నారు. విఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ లో వెంకట్ హీరో రూపొందుతున్న మాస్ కమర్శియల్ ఎంటర్ టైనర్ ‘హరుడు’.

ఖైదీలకు 23 చిత్రాన్ని ప్రదర్శించేందుకు ఏర్పాటు చేస్తాం : సౌమ్య మిశ్రా

ఖైదీలకు 23 చిత్రాన్ని ప్రదర్శించేందుకు ఏర్పాటు చేస్తాం : సౌమ్య మిశ్రామల్లేశం, మెట్రో 8am వంటి ఆలోచనత్మక సినిమాలను రూపందించిన దర్శకుడు రాజ్ రాచకొండ రూపొందించిన చిత్రం 23 (ఇరవై మూడు). నేరస్థుల పరివర్తన, నేరలను తగ్గిస్తుందనే కథంశం తో రూపొందిన '23' గతఏడాది విడుదలై విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు గద్దర్ స్పెషల్ జ్యురీ అవార్డు ను దక్కించుకుంది.

హనీ మేడమ్ సెల్ఫీ ప్లీజ్ అంటూ నటి నడుమును అసభ్యంగా తాకిన వ్యక్తి, వీడియో వైరల్

హనీ మేడమ్ సెల్ఫీ ప్లీజ్ అంటూ నటి నడుమును అసభ్యంగా తాకిన వ్యక్తి, వీడియో వైరల్సెలబ్రిటీలు బైటకొస్తే వారికి అభిమానులతో ఇబ్బంది కలుగుతున్న సందర్భాలు ఎక్కువవుతున్నాయి. మరీముఖ్యంగా హీరోయిన్లకు కలిగే అసౌకర్యం అంతాఇంతా కాదు. తాజాగా మలయాళీ నటి హనీరోజ్ పట్ల ఇద్దరు వ్యక్తులు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. కేరళలో ఓ సిటీలోని షాపింగ్ మాల్ ప్రారంభోత్సవానికి హనీరోజ్ రాగా ఆమెతో సెల్ఫీలు తీసుకునేందుకు అభిమానులు ఎగబడ్డారు. హనీరోజ్ వారితో సెల్ఫీలు దిగుతుండగా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆమె నడుముపైనా, వెనుకభాగం పైనా అసభ్యంగా తాకారు. దీనితో ఆమె తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. ఐతే వారిపై ఎలాంటి ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేయకుండా అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయారు.

Salman Khan: సల్మాన్ ఖాన్, వంశీ పైడిపల్లి, దిల్ రాజు కాంబినేషన్ లో చిత్రం ప్రకటన

Salman Khan: సల్మాన్ ఖాన్, వంశీ పైడిపల్లి, దిల్ రాజు కాంబినేషన్ లో చిత్రం ప్రకటనబాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ తన తదుపరి పెద్ద సినిమా ప్రాజెక్ట్‌పై పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ‘మాతృభూమి: మై వార్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్’ షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్న ఆయన, తాజాగా తన కొత్త సినిమాను ప్రకటించారు. ఇది యాక్షన్-థ్రిల్లర్ మూవీగా ఉండగా, దీనికి వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. దర్శకుడితో తీసుకున్న ఫోటోను షేర్ చేస్తూ, ఈ సినిమా ఇంకా టైటిల్ నిర్ణయించలేదని తెలిపారు. ఈ చిత్రం 2027 ఈద్ సందర్భంగా విడుదల కావచ్చని సమాచారం. ఈ సినిమా భారీ స్థాయిలో నిర్మించబడుతుందని, 2026 ఏప్రిల్‌లో షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొన్నారు.

టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏమేమి తినకూడదు?

టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏమేమి తినకూడదు?సీజనల్ వ్యాధులు బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆటలమ్మ వంటి పొంగు వ్యాధులతో పాటు టైఫాయిడ్ కూడా వ్యాపిస్తోంది. టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చినప్పుడు జీర్ణవ్యవస్థ చాలా బలహీనంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, జీర్ణం కావడానికి కష్టంగా ఉండే పదార్థాలను అస్సలు తీసుకోకూడదు. టైఫాయిడ్ సమయంలో తినకుండా ఉండాల్సిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎక్కువ పీచు పదార్థాలున్న వాటిని తినకూడదు. ఎందుకంటే పీచు పదార్థాలు జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, ఇది పేగులపై ఒత్తిడి పెంచుతుంది. అలాగే ముడి బియ్యం, తృణధాన్యాలు వంటివి కాకుండా తెల్లటి అన్నం లేదా జావ తీసుకోవడం ఉత్తమం.

అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్‌కేర్ ప్రొవైడర్స్-తమిళనాడు చాప్టర్ భాగస్వామ్యం

అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్‌కేర్ ప్రొవైడర్స్-తమిళనాడు చాప్టర్ భాగస్వామ్యంతమిళనాడు అంతటా ఆరోగ్య సంరక్షణ సరఫరా వ్యవస్థ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో అఫర్డ్‌ప్లాన్ మరియు అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్‌కేర్ ప్రొవైడర్స్ (ఇండియా)- తమిళనాడు చాప్టర్(AHPI-TN) ఈరోజు ఒక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించాయి. ఒక అధికారిక అవగాహన ఒప్పందం (MOU) ద్వారా, AHPI-TN సభ్యులు అఫర్డ్‌ప్లాన్ యొక్క ప్రొక్యూర్‌మెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్లాట్‌ఫారమ్ అయిన ప్రొకాలిక్స్(Procalyx) యాక్సెస్‌ను పొందుతారు. ఫార్మాస్యూటికల్ మరియు వైద్య పరికరాల రంగాలలో వస్తువులు, వాటి ధరలను పారదర్శకంగా కనుగొనడానికి ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ రూపొందించబడింది.

రవీనా టాండన్, రాషా థడానీలతో తల్లి-కూతుళ్ల నమ్మకాన్ని వేడుక చేసిన గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్

రవీనా టాండన్, రాషా థడానీలతో తల్లి-కూతుళ్ల నమ్మకాన్ని వేడుక చేసిన గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ తమ తాజా ప్రచారంలో నటి రవీనా టాండన్‌తో తమ అనుబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటూ, రాషా థడానీని తమ నూతన ప్రచారంలో పరిచయం చేస్తోంది. ఈ ప్రచారం ద్వారా, ఇంట్లోనే సులభంగా హెయిర్ కలర్ చేసుకోవడాన్ని వేడుకగా చేస్తూనే, బ్రాండ్ యొక్క కీలక విలువలలో ఒకటైన నమ్మకాన్ని చాటిచెప్పడానికి నిజ జీవితంలోని ఈ తల్లి-కూతుళ్ల ద్వయాన్ని ఒకచోట చేర్చింది. ఈ ప్రచారం, గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ యొక్క విశ్వసనీయమైన, సహజంగా కనిపించే హెయిర్ కలర్ వారసత్వాన్ని, రవీనా యొక్క కాలాతీత ఆకర్షణను రాషా యొక్క తాజా, నూతన తరపు అనుబంధాన్ని మేళవించి, బ్రాండ్‌కు ఒక సహజమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది.

మహిళల్లో రుతుక్రమం ఎందుకు ఆలస్యం, ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?

మహిళల్లో రుతుక్రమం ఎందుకు ఆలస్యం, ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?గర్భవతి కారణం కాకుండా కొందరు మహిళల్లో రుతుక్రమంలో తీవ్ర జాప్యం చోటుచేసుకుంటుంది. దీనికి అధిక ఒత్తిడి లేదా తక్కువ శరీర బరువు కారణంగా ఆలస్యం కావచ్చు. పాలీసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్, మధుమేహం వంటివి కూడా ఋతు చక్రంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా పలు కారణాల వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మెనోపాజ్‌కు చేరుకోనివారిలో సాధారణంగా ప్రతి 28 రోజులకోసారి రుతువిరతి వుంటుంది, ఆరోగ్యకరమైన ఋతు చక్రం ప్రతి 21-40 రోజుల వరకు ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి వల్ల హార్మోన్లపై ప్రభావం చూపడంతో అది మెదడులోని మూలాన్ని ప్రభావితం చేయడం వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరగవచ్చు.

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?అనేక మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావించి పచ్చికూరగాయాలను ఆరగిస్తుంటారు. ఇలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని పోషకాలు శరీరానికి అందే మాట నిజమే. అయితే, వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఆరగించవచ్చు. మరికొన్నింటిని ఆరగించరాదు. అలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా జరగొచ్చు. అలాగే, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. దీనిపై అగాహన ఎంతో అవసరం. అందుకే పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడని ఏవో ఓ సారి పరిశీలిద్ధాం.
