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  4. University of Hyderabad Opens UG, Integrated PG Admissions for 2026–27 Education
Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 9 July 2026 (17:11 IST)

యూజీ, పీజీ కోర్సులను ప్రవేశపెట్టిన హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం

University of Hyderabad
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (16:33 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (17:11 IST)
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University of Hyderabad
హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను తన అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ (యూజీ) ఇంటిగ్రేటెడ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ (పీజీ) ప్రోగ్రామ్‌లలో ప్రవేశాల కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. మొత్తం 17 యూజీ, ఇంటిగ్రేటెడ్ పీజీ ప్రోగ్రామ్‌లలో ప్రవేశాలు సీయూఈటీ (యూజీ) 2026 స్కోర్ల ఆధారంగా ఉంటాయని విశ్వవిద్యాలయం ప్రకటించింది. 
 
సైన్సెస్, హ్యుమానిటీస్ మరియు సోషల్ సైన్సెస్ వంటి విభాగాలలో కలిపి మొత్తం 470 సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ 2026 జూలై 7న ప్రారంభమైంది. 2026 జూలై 21 వరకు కొనసాగుతుంది. అభ్యర్థులు విశ్వవిద్యాలయం యొక్క అధికారిక అడ్మిషన్ పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 
 
షెడ్యూల్ ప్రకారం, తాత్కాలిక ఎంపిక మరియు వెయిటింగ్ జాబితాలు 2026 ఆగస్టు 3న విడుదలవుతాయి. అడ్మిషన్ కౌన్సెలింగ్ మరియు ధృవపత్రాల పరిశీలన కోసం అభ్యర్థులు స్వయంగా హాజరు కావాల్సిన తేదీలు ఆగస్టు 13, 14గా నిర్ణయించబడ్డాయి, అలాగే తరగతులు 2026 ఆగస్టు 17 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. 
 
ఇన్‌స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్'గా గుర్తింపు పొందిన, నాక్ నుండి ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ సాధించిన ఈ విశ్వవిద్యాలయం, అర్హత ప్రమాణాలు, ఫీజు వివరాలు, రిజర్వేషన్ విధానం వంటి అంశాల కోసం తమ వెబ్‌సైట్‌లోని సమగ్ర సమాచార పత్రంను పరిశీలించాలని దరఖాస్తుదారులకు సూచించింది.
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