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యూజీ, పీజీ కోర్సులను ప్రవేశపెట్టిన హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం
హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను తన అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ (యూజీ) ఇంటిగ్రేటెడ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ (పీజీ) ప్రోగ్రామ్లలో ప్రవేశాల కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. మొత్తం 17 యూజీ, ఇంటిగ్రేటెడ్ పీజీ ప్రోగ్రామ్లలో ప్రవేశాలు సీయూఈటీ (యూజీ) 2026 స్కోర్ల ఆధారంగా ఉంటాయని విశ్వవిద్యాలయం ప్రకటించింది.
University of Hyderabad
సైన్సెస్, హ్యుమానిటీస్ మరియు సోషల్ సైన్సెస్ వంటి విభాగాలలో కలిపి మొత్తం 470 సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ 2026 జూలై 7న ప్రారంభమైంది. 2026 జూలై 21 వరకు కొనసాగుతుంది. అభ్యర్థులు విశ్వవిద్యాలయం యొక్క అధికారిక అడ్మిషన్ పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
షెడ్యూల్ ప్రకారం, తాత్కాలిక ఎంపిక మరియు వెయిటింగ్ జాబితాలు 2026 ఆగస్టు 3న విడుదలవుతాయి. అడ్మిషన్ కౌన్సెలింగ్ మరియు ధృవపత్రాల పరిశీలన కోసం అభ్యర్థులు స్వయంగా హాజరు కావాల్సిన తేదీలు ఆగస్టు 13, 14గా నిర్ణయించబడ్డాయి, అలాగే తరగతులు 2026 ఆగస్టు 17 నుండి ప్రారంభమవుతాయి.
ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్'గా గుర్తింపు పొందిన, నాక్ నుండి ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ సాధించిన ఈ విశ్వవిద్యాలయం, అర్హత ప్రమాణాలు, ఫీజు వివరాలు, రిజర్వేషన్ విధానం వంటి అంశాల కోసం తమ వెబ్సైట్లోని సమగ్ర సమాచార పత్రంను పరిశీలించాలని దరఖాస్తుదారులకు సూచించింది.
Sagar: వంద మందిని పరిచయం చేస్తూ కొత్త సినిమా..మేము కూడా సినిమా తీసినామురో
కొత్త దర్శకుడు అజర్ లోకల్ టాలెంట్ తో స్థానికంగా రూపొందించిన సినిమా "కొత్త సినిమా". ఈ సినిమాతో వంద మంది న్యూ టాలెంట్ టాలీవుడ్ కు పరిచయం కావడం విశేషం. సురేశ్, రాకేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అజర్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ తో పాటు డైలాగ్స్, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మహమ్మద్ వాసిమ్ అక్రమ్, సాగి సుధీర్ రావు, యడండ్ల సతీష్ యాదవ్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
Naresh Vijaya Krishna: తమిళనాడు ఆదర్శంగా ఆంధ్ర లో కొత్త రాజకీయ శక్తి : నరేష్ విజయ కృష్ణ
సీనియర్ నటుడు నరేష్ తమిళనాడు తరహాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు మారిపోతున్నా యని విశ్లేషణను ఎక్స్ లో పంచుకున్నారు. సినీ నటుడు జోసెఫ్ విజయ్ ను ఓ కీలక రాజకీయ శక్తిగా మలచి, ఏకంగా ప్రభుత్వం ఏర్పర్చేటట్లు చేసిన విధంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో సహితం సరికొత్త రాజకీయ సమీకరణలకు క్రైస్తవ శక్తులు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాయా? అవునని స్పష్టమైన సంకేతాలు వెలువడుతున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలపైసీనియర్ నటుడు నరేష్ విజయ కృష్ణ ఎక్స్ లో చేసిన వరుస పోస్టులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
M.S. Raju: మిస్టిక్ డివైన్ థ్రిల్లర్ గా అగధ వుంటుంది : ఎం.ఎస్. రాజు
నిర్మాత గా ఒక చరిత్ర సృష్టించిన ఎం.ఎస్. రాజు , దర్శకునిగా ‘అగధ’ చిత్రాన్ని ఒక విజువల్ వండర్ గా తీర్చిదిద్దారు. అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందించిన మిస్టిక్ డివైన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం ‘అగధ’ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆగస్ట్ 14, 2026న భారీ స్థాయిలో విడుదల కానుంది. శ్రీ ఆది వరాహ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై అజయ్ కేఆర్ సమర్పణలో కాశీ విశాలాక్షి బలుసు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
చంపడం సరదా కాదు.. అలా అని క్షమించడం చేతకాదు...వసుదేవసుతం రిలీజ్ ట్రైలర్
మాస్టర్ మహేంద్రన్, అంబికా వాణి జంటగా రెయిన్బో సినిమాస్ బ్యానర్ మీద ధనలక్ష్మి బాదర్ల నిర్మాణంలో వైకుంఠ్ బోను తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘వసుదేవసుతం’. ఈ సినిమాని జూలై 10న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇప్పటి వరకు మూవీ నుంచి రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, ట్రైలర్ ఆడియెన్స్లో అంచనాల్ని పెంచేశాయి. జూలై 10 మూవీ విడుదలవుతున్న తరుణంలో మరింత హైప్ పెంచేందుకు రిలీజ్ ట్రైలర్ను తీసుకు వచ్చారు మేకర్స్. సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి ఈ రిలీజ్ ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు.
Eluru Srinu : బర్నింగ్ ఇష్యూ ఆధారంగా డ్యూ డేట్ చిత్రం ప్రారంభం
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో పీఆర్ఓగా, జర్నలిస్ట్గా అందరికి సుపరిచితుడైన ఏలూరు శ్రీను నిర్మాతగా మారారు. మరో నిర్మాత పవన్ తరిగోపులతో కలిసి డ్యూ డేట్ చిత్రం నిర్మిస్తున్నారు. ప్రారంభోత్సవ పూజా కార్యక్రమాలు జూబ్లిహిల్స్ దైవసన్నిదానంలో పలువురు సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా జరిగాయి. వర్షిష్ స్టూడియోస్ పతాకంపై ఆనంద్.కె. దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది.