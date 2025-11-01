శనివారం, 1 నవంబరు 2025
ఐవీఆర్
శనివారం, 1 నవంబరు 2025 (21:33 IST)

భవిష్యత్-సాంకేతిక నైపుణ్యాలను నేర్చుకునే యువతకు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ సత్కారం

Yogi Adityanath
భారతదేశ అతిపెద్ద వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్‌సంగ్, ఈరోజు గోరఖ్‌పూర్‌లో 1600 మంది యువకులను సత్కరించడం ద్వారా తన ప్రధాన సాంకేతిక విద్యా చొరవ, సామ్‌సంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్(SIC)లో ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సాధించింది. యోగి బాబా గంభీర్‌నాథ్ ప్రేక్షాగృహ ఆడిటోరియంలో జరిగిన ఈ వేడుకకు ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ హాజరయ్యారు. ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు ప్రదానం చేశారు. భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న విద్య, డిజిటల్ చేకూర్పు పట్ల ఈ చొరవ చేసిన కృషిని ప్రశంసించారు.
 
భారత ప్రభుత్వ స్కిల్ ఇండియా, డిజిటల్ ఇండియా మిషన్‌లకు అనుగుణంగా, సామ్‌సంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ యువతకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, బిగ్ డేటా, కోడింగ్-ప్రోగ్రామింగ్‌లలో అవసరమైన నైపుణ్యాలను అందిస్తుంది. కంపెనీ ప్రధాన సీఎస్ఆర్ ప్రోగ్రామ్ అయిన సామ్‌సంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ ఇప్పుడు 10 రాష్ట్రాలకు విస్తరించి ఉంది, 2025 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 20,000 మంది విద్యార్థుల నైపుణ్యాలను పెంచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది గత సంవత్సరం కంటే ఆరు రెట్లు విస్తరణ.
 
జాతీయంగా, ఈ చొరవ 44% మహిళా భాగస్వామ్యాన్ని సాధించింది. ఇది సమ్మిళిత, సమాన నైపుణ్యాలపై సామ్‌సంగ్ దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లో, ఈ సంవత్సరం 5000 మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ అందించ బడుతుంది, ఇది జాతీయ లక్ష్యంలో దాదాపు 25% - డిజిటల్ సాధికారత, ఉద్యోగానికి సిద్ధంగా ఉన్న ప్రతిభను ప్రోత్సహించడంలో రాష్ట్రాన్ని అగ్రగామిగా ఉంచుతుంది.
 
సామ్‌సంగ్ సౌత్‌వెస్ట్ ఆసియా ప్రెసిడెంట్, సీఈఓ జెబి పార్క్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, భారతదేశ భవి ష్యత్తు దాని యువత ద్వారా నిర్వచించబడుతుందని సామ్‌సంగ్‌లో మేం విశ్వసిస్తున్నాం. సామ్‌సంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ ద్వారా మేం యువతకు సాంకేతిక నైపుణ్యాలలో విద్యను అందించడమే కాకుండా, యువత అర్థవంతమైన కెరీర్‌లను నిర్మించడానికి, దేశ డిజిటల్ పరివర్తనను రూపొందించడానికి సహాయపడే లక్షణాలైన విశ్వాసం, సృజనాత్మకత, సమస్య పరిష్కార సామర్థ్యాలను పెంపొందిస్తున్నాం.
 
ఈ సంవత్సరం 10 రాష్ట్రాలు, వేలాది తరగతి గదులలో మనం చూస్తున్న వేగం  అభ్యాసం, పురోగతి పట్ల భారతదేశ లోతైన ఆకాంక్షను ప్రతిబింబి స్తుంది. ఏఐ, ఐఓటీ లేదా బిగ్ డేటా, కోడింగ్-ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకునేది ఏది అయినా సరే, ఇవి కేవలం భవిష్యత్తు నైపుణ్యాలు కాదు- అవి నేటి అవకాశాల భాష. భారతదేశ వృద్ధి కథలో భాగస్వామిగా, సామ్‌ సంగ్ ప్రతిభలో పెట్టుబడి పెట్టడం, స్థానిక పర్యావరణ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడం, డిజిటల్‌గా సాధికారత కలిగిన, ఆవిష్కరణ -నేతృత్వంలోని ఆత్మనిర్భర్ భారత్‌ను సృష్టించడానికి ప్రభుత్వాలు, నైపుణ్య సంస్థలతో కలిసి పనిచేయడం కొనసాగిస్తుంది అని అన్నారు.
 
మా యువత ఉత్తరప్రదేశ్ పురోగతికి పునాది, భారతదేశ వృద్ధి కథ వెనుక ఉన్న చోదక శక్తి. సామ్‌సంగ్ వంటి ప్రపంచ కంపెనీలు తమ నైపుణ్యాలు, ఆకాంక్షలలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకు రావడం చూసి నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, బిగ్ డేటా, ఐఓటి వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక పరి జ్ఞానాలను నేర్చుకోవడం ద్వారా, మా విద్యార్థులు రేపటి పరిశ్రమలకు నాయకత్వం వహించడానికి సిద్ధమవుతు న్నారు. ఈ చొరవ కేవలం సాంకేతికతను బోధించడం గురించి కాదు- ఇది మన యువతకు జీవనోపాధి, స్వావలంబన, గౌరవానికి మార్గాలను తెరవడం గురించి. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఉత్తరప్రదేశ్‌ను నైపుణ్యం కలిగిన మానవశక్తి, డిజిటల్ నైపుణ్యానికి కేంద్రంగా మార్చాలనే మా దార్శనికతకు సామ్‌సంగ్ మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ యువకుల విజయం నమ్మకంగా, సమర్థంగా, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రతిబింబం అని ఉత్తరప్రదేశ్ గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ అన్నారు.
 
గుర్తింపు పొందిన శిక్షణ భాగస్వాముల ద్వారా విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి సామ్‌సంగ్, నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ (NSDC) కింద ఎలక్ట్రానిక్స్ సెక్టార్ స్కిల్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా(ESSCI)తో భాగస్వా మ్యం కుదుర్చుకుంది. సామ్‌సంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ 2022లో భారతదేశంలో ప్రారంభించబడింది. 2024 నాటికి ఇది 6,500 మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇచ్చింది. 2025 నాటికి మొత్తం 26,500 మందికి శిక్షణ అందించనుంది. ఇది ఇప్పుడు పేద, సెమీ-అర్బన్ కమ్యూనిటీలపై బలమైన దృష్టితో తన ఉనికిని విస్తరిస్తోంది. సాంకేతిక అభ్యాసంతో పాటు, పాల్గొనేవారికి ఉపాధి, కార్యాలయ సంసిద్ధతను బలోపేతం చేయడానికి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ శిక్షణ, ప్లేస్‌మెంట్ మద్దతు లభిస్తుంది.
 
తన సామ్‌సంగ్ సాల్వ్ ఫర్ టుమారో చొరవతో కలిసి, సామ్‌సంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ సాంకేతికతను అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, ప్రతిభవంతుల సమూహాలను నిర్మించడం అనేది భారతదేశ యువతను అను సంధానమైన, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత భవిష్యత్తు కోసం సిద్ధం చేయడంలో సామ్‌సంగ్ దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది.

Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి జంటగా G.O.A.T షూటింగ్ పూర్తి

Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి జంటగా G.O.A.T షూటింగ్ పూర్తిసుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి జంటగా G.O.A.T చిత్రం రూపొందుతోంది. నేటితో షూటింగ్ పూర్తి అయిందని చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. మొగుళ్ళ చంద్రశేఖర్ గారి నిర్మాణం లో క్రికెట్ నేపధ్యం లోనే కామెడీ ప్రధాన అంశంగా రూపొందుతోంది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు చివరి దశకి చేరుకున్నాయి.

ఆకాష్ జగన్నాథ్ ఆవిష్కరించిన వసుదేవసుతం టైటిల్ సాంగ్

ఆకాష్ జగన్నాథ్ ఆవిష్కరించిన వసుదేవసుతం టైటిల్ సాంగ్మాస్టర్ మహేంద్రన్ హీరోగా బేబీ చైత్ర శ్రీ బాదర్ల, మాస్టర్ యువ్వాంశ్ కృష్ణ బాదర్ల సమర్పణలో ధనలక్ష్మి బాదర్ల నిర్మాతగా వైకుంఠ్ బోను తెరకెక్కించిన చిత్రం వసుదేవసుతం. రెయిన్‌బో సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి సంబంధించిన పోస్టర్లు, మోషన్ పోస్టర్, గ్లింప్స్, టీజర్‌ అందరినీ ఆకట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి టైటిల్ సాంగ్‌ను హీరో ఆకాష్ జగన్నాథ్ రిలీజ్ చేశారు.

Roshan: రోషన్ హీరోగా పీరియాడిక్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా ఛాంపియన్

Roshan: రోషన్ హీరోగా పీరియాడిక్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా ఛాంపియన్రోషన్ పీరియాడిక్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఛాంపియన్ తో అలరించబోతున్నారు. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. జీ స్టూడియోస్ సమర్పణలో స్వప్న సినిమాస్, ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్ , కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. కథల ఎంపికలో, ప్రతిసారీ బ్లాక్‌బస్టర్‌లను అందించడంలో స్వప్న సినిమాస్ వెరీ స్పెషల్.

Janhvi Kapoor: రూటెడ్ మాస్ పాత్రలో అచ్చియమ్మ గా జాన్వీ కపూర్

Janhvi Kapoor: రూటెడ్ మాస్ పాత్రలో అచ్చియమ్మ గా జాన్వీ కపూర్రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా షూటింగ్ కేరళలో జరుగుతోంది. నేటితో షూట్ పూర్తవుతుంది. జానీ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీతో రామ్ చరణ్, జాన్వీ పై ఓ సాంగ్ చిత్రీకరించారు. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. నేడు ఈ చిత్రంలోని జాన్వీ పాత్రను రిలీవ్ చేసే పోస్ట్ చేశారు. ఇందులో రూటెడ్ మాస్ పాత్రలో అచ్చియమ్మ గా నటిస్తోంది. లోగడ రంగస్థలం లో సమంత పాత్ర తరహాలో వుంటుందని తెలుస్తోంది.

The Girlfriend: ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ప్రతి ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది - ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్య కొప్పినీడి

The Girlfriend: ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ప్రతి ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది - ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్య కొప్పినీడినేషనల్ క్రష్ రశ్మిక మందన్న, దీక్షిత్ శెట్టి జంటగా నటిస్తున్న సినిమా ది గర్ల్ ఫ్రెండ్. అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో గీతా ఆర్ట్స్, ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఇంటెన్స్, ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీతో దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ రూపొందిస్తున్నారు. ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్య కొప్పినీడి నిర్మాతలుగా వ్యవహిస్తున్నారు.



అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?హార్మోన్లు భావోద్వేగ, శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఆరోగ్యకరమైన బరువు, మానసిక స్థితి, ఆకలి, మరిన్నింటిని నిర్వహించడానికి హార్మోన్లు అవసరం. అలాంటి హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల సాధారణ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. కనుక అసమతుల్యత కాకుండా ఎలా వుండాలో తెలుసుకుందాము. రెగ్యులర్ వ్యాయామంలో పాల్గొనడం. తినే విషయంలో షుగర్ తీసుకోవడం తగ్గించడం. డైలీ లైఫ్ రొటీన్‌లో ముఖ్యమైన నూనెలను చేర్చడం. ప్రతి భోజనంలో తగినంత ప్రోటీన్ తీసుకోవడం. ఎత్తుకు తగిన బరువును నిర్వహించడం. జీర్ణాశయం యొక్క ప్రభావవంతమైన సంరక్షణ.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్షార్లెట్: అమెరికాలో తెలుగు జాతి కోసం నిరంతరం సేవలు అందిస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం క్రమంగా అమెరికాలో అన్ని నగరాలకు విస్తరిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా నార్త్ కరోలైనా లోని షార్లెట్‌లో నాట్స్ చాప్టర్ ప్రారంభించింది. షార్లెట్ నగరంలో దాదాపు 1000 మంది తెలుగువారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నాట్స్ వెంటే మేము అని మద్దతు ప్రకటించారు. తెలుగు వారికి అమెరికాలో ఏ కష్టం వచ్చినా నాట్స్ అండగా ఉంటుందని నాట్స్ చైర్మన్ ప్రశాంత్ పిన్నమనేని ఈ సందర్భంగా భరోసా ఇచ్చారు.

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్హైదరాబాద్: ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం సందర్భంగా, సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్‌డ్ రోబోటిక్స్ అండ్ రికవరీని హైదరాబాద్‌లోని HCAH సువిటాస్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించింది. ఇది స్ట్రోక్, న్యూరో రిహాబిలిటేషన్‌లో ఒక ప్రధాన ముందడుగును సూచిస్తుంది. రోబోటిక్స్, ఏఐ, సైన్స్, డేటా మరియు మానవ సంరక్షణను సౌకర్యవంతంగా మిళితం చేయటం ద్వారా భారతదేశంలో అత్యంత వేగవంతమైన రికవరీని అందించాలనే HCAH లక్ష్యానికి ఈ కేంద్రం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. తెలంగాణలో స్ట్రోక్ కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి, పట్టణ ప్రాంతాలలోని రోగులలో దాదాపు 20-30% మంది ఇప్పుడు 18 నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారు వుంటున్నారు.
