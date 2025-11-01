భవిష్యత్-సాంకేతిక నైపుణ్యాలను నేర్చుకునే యువతకు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ సత్కారం

భారతదేశ అతిపెద్ద వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్సంగ్, ఈరోజు గోరఖ్పూర్లో 1600 మంది యువకులను సత్కరించడం ద్వారా తన ప్రధాన సాంకేతిక విద్యా చొరవ, సామ్సంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్(SIC)లో ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సాధించింది. యోగి బాబా గంభీర్నాథ్ ప్రేక్షాగృహ ఆడిటోరియంలో జరిగిన ఈ వేడుకకు ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ హాజరయ్యారు. ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు ప్రదానం చేశారు. భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న విద్య, డిజిటల్ చేకూర్పు పట్ల ఈ చొరవ చేసిన కృషిని ప్రశంసించారు.
భారత ప్రభుత్వ స్కిల్ ఇండియా, డిజిటల్ ఇండియా మిషన్లకు అనుగుణంగా, సామ్సంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ యువతకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, బిగ్ డేటా, కోడింగ్-ప్రోగ్రామింగ్లలో అవసరమైన నైపుణ్యాలను అందిస్తుంది. కంపెనీ ప్రధాన సీఎస్ఆర్ ప్రోగ్రామ్ అయిన సామ్సంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ ఇప్పుడు 10 రాష్ట్రాలకు విస్తరించి ఉంది, 2025 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 20,000 మంది విద్యార్థుల నైపుణ్యాలను పెంచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది గత సంవత్సరం కంటే ఆరు రెట్లు విస్తరణ.
జాతీయంగా, ఈ చొరవ 44% మహిళా భాగస్వామ్యాన్ని సాధించింది. ఇది సమ్మిళిత, సమాన నైపుణ్యాలపై సామ్సంగ్ దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఉత్తరప్రదేశ్లో, ఈ సంవత్సరం 5000 మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ అందించ బడుతుంది, ఇది జాతీయ లక్ష్యంలో దాదాపు 25% - డిజిటల్ సాధికారత, ఉద్యోగానికి సిద్ధంగా ఉన్న ప్రతిభను ప్రోత్సహించడంలో రాష్ట్రాన్ని అగ్రగామిగా ఉంచుతుంది.
సామ్సంగ్ సౌత్వెస్ట్ ఆసియా ప్రెసిడెంట్, సీఈఓ జెబి పార్క్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, భారతదేశ భవి ష్యత్తు దాని యువత ద్వారా నిర్వచించబడుతుందని సామ్సంగ్లో మేం విశ్వసిస్తున్నాం. సామ్సంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ ద్వారా మేం యువతకు సాంకేతిక నైపుణ్యాలలో విద్యను అందించడమే కాకుండా, యువత అర్థవంతమైన కెరీర్లను నిర్మించడానికి, దేశ డిజిటల్ పరివర్తనను రూపొందించడానికి సహాయపడే లక్షణాలైన విశ్వాసం, సృజనాత్మకత, సమస్య పరిష్కార సామర్థ్యాలను పెంపొందిస్తున్నాం.
ఈ సంవత్సరం 10 రాష్ట్రాలు, వేలాది తరగతి గదులలో మనం చూస్తున్న వేగం అభ్యాసం, పురోగతి పట్ల భారతదేశ లోతైన ఆకాంక్షను ప్రతిబింబి స్తుంది. ఏఐ, ఐఓటీ లేదా బిగ్ డేటా, కోడింగ్-ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకునేది ఏది అయినా సరే, ఇవి కేవలం భవిష్యత్తు నైపుణ్యాలు కాదు- అవి నేటి అవకాశాల భాష. భారతదేశ వృద్ధి కథలో భాగస్వామిగా, సామ్ సంగ్ ప్రతిభలో పెట్టుబడి పెట్టడం, స్థానిక పర్యావరణ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడం, డిజిటల్గా సాధికారత కలిగిన, ఆవిష్కరణ -నేతృత్వంలోని ఆత్మనిర్భర్ భారత్ను సృష్టించడానికి ప్రభుత్వాలు, నైపుణ్య సంస్థలతో కలిసి పనిచేయడం కొనసాగిస్తుంది అని అన్నారు.
మా యువత ఉత్తరప్రదేశ్ పురోగతికి పునాది, భారతదేశ వృద్ధి కథ వెనుక ఉన్న చోదక శక్తి. సామ్సంగ్ వంటి ప్రపంచ కంపెనీలు తమ నైపుణ్యాలు, ఆకాంక్షలలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకు రావడం చూసి నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, బిగ్ డేటా, ఐఓటి వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక పరి జ్ఞానాలను నేర్చుకోవడం ద్వారా, మా విద్యార్థులు రేపటి పరిశ్రమలకు నాయకత్వం వహించడానికి సిద్ధమవుతు న్నారు. ఈ చొరవ కేవలం సాంకేతికతను బోధించడం గురించి కాదు- ఇది మన యువతకు జీవనోపాధి, స్వావలంబన, గౌరవానికి మార్గాలను తెరవడం గురించి. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఉత్తరప్రదేశ్ను నైపుణ్యం కలిగిన మానవశక్తి, డిజిటల్ నైపుణ్యానికి కేంద్రంగా మార్చాలనే మా దార్శనికతకు సామ్సంగ్ మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ యువకుల విజయం నమ్మకంగా, సమర్థంగా, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రతిబింబం అని ఉత్తరప్రదేశ్ గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ అన్నారు.
గుర్తింపు పొందిన శిక్షణ భాగస్వాముల ద్వారా విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి సామ్సంగ్, నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ (NSDC) కింద ఎలక్ట్రానిక్స్ సెక్టార్ స్కిల్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా(ESSCI)తో భాగస్వా మ్యం కుదుర్చుకుంది. సామ్సంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ 2022లో భారతదేశంలో ప్రారంభించబడింది. 2024 నాటికి ఇది 6,500 మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇచ్చింది. 2025 నాటికి మొత్తం 26,500 మందికి శిక్షణ అందించనుంది. ఇది ఇప్పుడు పేద, సెమీ-అర్బన్ కమ్యూనిటీలపై బలమైన దృష్టితో తన ఉనికిని విస్తరిస్తోంది. సాంకేతిక అభ్యాసంతో పాటు, పాల్గొనేవారికి ఉపాధి, కార్యాలయ సంసిద్ధతను బలోపేతం చేయడానికి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ శిక్షణ, ప్లేస్మెంట్ మద్దతు లభిస్తుంది.
తన సామ్సంగ్ సాల్వ్ ఫర్ టుమారో చొరవతో కలిసి, సామ్సంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ సాంకేతికతను అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, ప్రతిభవంతుల సమూహాలను నిర్మించడం అనేది భారతదేశ యువతను అను సంధానమైన, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత భవిష్యత్తు కోసం సిద్ధం చేయడంలో సామ్సంగ్ దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది.