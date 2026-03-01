ఆదివారం, 1 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: ఆదివారం, 1 మార్చి 2026 (21:22 IST)

ఆంధ్రప్రదేశ్- తెలంగాణలో JEE మెయిన్ 2026 ఫలితాల్లో సత్తా చాటిన వేదాంతు

Vedantu
JEE మెయిన్ 2026 సెషన్ 1లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ నుండి విద్యార్థులు అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇచ్చారు. 118 మంది వేదాంతు విద్యార్థులు 90 శాతం కంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేయడంతో, ఈ ప్రాంతంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ నుండి అత్యధికంగా సాధించిన వారిలో సాహిల్ బి ప్రథమస్థానంలో ఉన్నాడు. అతను 99.72 శాతం సాధించాడు. భాస్కరబట్ల సాయి ఆదిత్య 99.51 శాతం, DM అశ్వత్ 99.34 శాతంతో ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు. ఈ ముగ్గురు ఈ ప్రాంతం నుండి అధిక స్కోరర్ల జాబితాలో ఉన్నారు.
 
మొత్తం మీద, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ నుండి ముగ్గురు వేదాంతు విద్యార్థులు 99.5 శాతం కంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేశారు. 10 మంది విద్యార్ధులు 99 శాతం మార్కును దాటారు. దీనిద్వారా టాప్ పర్సంటైల్ బ్రాకెట్లలో స్థిరమైన పనితీరును వేదాంతు ప్రతిబింబిస్తుందని మరోసారి నిరూపితం అయ్యింది.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణలో విద్యా రంగంలో వస్తోన్న అభివృద్ధి మరియు మార్పునకు సంకేతం. వేదాంతు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ అంతటా 17 లెర్నింగ్ సెంటర్స్ ను నిర్వహిస్తోంది. ఈ కేంద్రాలు ఇప్పుడు సెకండ్ ఫుల్ అకడమిక్ సైకిల్ లో ఉన్నాయి. గతేడాది కూడా జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షలలో వేదాంతు విద్యార్ధులు అధిక సంఖ్యలో సత్తా చాటారు.
 
ఈ కేంద్రాలకు మరింత శక్తినిచ్చేలా ఇక్కడ వేద్ అనే ఏఐ టూల్‌ని ఉపయోగిస్తున్నారు. దీనిద్వారా ప్రతి తరగతి గదిలో ప్రతి విద్యార్థి యెక్క సామర్ధ్యాన్ని వ్యక్తిగతంగా పరీక్షించడం, అతడు ఎక్కడ ఇబ్బంది పడుతున్నాడు లాంటి విషయాల్ని చాలా సులభంగా కనుక్కునే అవకాశం ఉంటుంది. స్మార్ట్ క్లిక్కర్ల ద్వారా, తరగతిలో విద్యార్థుల రెస్పాన్స్‌లు రియల్ టైమ్‌లో ట్రాక్ చేస్తారు. తద్వారా  ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థుల యొక్క లోటుపాటుల్ని తక్షణమే గుర్తించగలుగుతారు. క్లాస్ రూమ్ సమయం కాకండా, విద్యార్థులు పర్సనల్ విద్యా మార్గదర్శకత్వం కోసం వేద్ AIని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ప్రశ్నను టైప్ చేయడం లేదా అప్‌లోడ్ చేయడం ద్వారా 24×7 సందేహ నివృత్తి కోసం ఇన్‌స్టాసోల్వ్‌ ను ఉపయోగిస్తారు. ప్రశ్న మరింత బాగా అర్థం కావడం కోసం సిస్టమ్ ఫోకస్ చేసిన వీడియోలు, గమనికలు మరియు క్విజ్‌లను సిఫార్సు చేస్తుంది.
 
JEE మెయిన్ సెషన్ 1లో మా విద్యార్థులు ఈ స్థాయిలో ప్రదర్శన ఇవ్వడం మాకు ఎంతో ఆనందాన్ని స్ఫూర్తిని అందించిందని అన్నారు వేదాంతు సహ వ్యవస్థాపకుడు & విద్యావేత్తల అధిపతి ఆనంద్ ప్రకాష్. ప్రతి విద్యార్థికి వచ్చిన శాతం వెనుక పట్టుదల మరియు కఠోర క్రమశిక్షణ కథనం ఉంటుంది. ఈ ఫలితాలు మా సమగ్ర సాంకేతిక నమూనా, బోధనా నైపుణ్యం మరియు వ్యక్తిగతీకరించిన విద్యా మద్దతు యొక్క బలాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి అని అన్నారు ఆయన.
 
ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మరియు ఉపాధ్యాయులను అభినందిస్తూ, వేదాంతు సహ వ్యవస్థాపకుడు- CEO వంశీ కృష్ణ మాట్లాడారు. ఆయన మాట్లాడుతూ...: ఈ ఫలితాలు ఎన్నో ఏళ్లుగా మేం నమ్మిన విశ్వాసాన్ని, సరైన మార్గదర్శకత్వం ద్వారా అన్‌లాక్ చేయబడిన సామర్థ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ అంతటా 17 లెర్నింగ్ సెంటర్స్ విజయాలతో మేం విస్తరణ ప్రణాళికలు కూడా రచిస్తున్నాము. తద్వారా ఈ ప్రాంతంలో మరియు భారతదేశం అంతటా పర్సనలైజ్డ్ లెర్నింగ్ అందించేందుకు మేం సిద్ధంగా ఉన్నామని అన్నారు ఆయన.

ఒక రాత్రికి రేటెంత అని అనడుగుతారా? మీరు రాక్షసులే: రేణూ దేశాయ్ తీవ్ర ఆగ్రహం

ఒక రాత్రికి రేటెంత అని అనడుగుతారా? మీరు రాక్షసులే: రేణూ దేశాయ్ తీవ్ర ఆగ్రహంటాలీవుడ్ సీనియర్ నటి రేణూ దేశాయ్ తనపై కొంతమంది పనిగట్టుకుని అసభ్య పదజాలంతో దూషణలకు దిగటం ఇన్‌స్టాగ్రాంలో తీవ్ర ఆవేదన, ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... నేను కాశీ విశ్వనాథుని క్షేత్రంలో వున్నాను. అక్కడకి నా స్నేహితురాలు కూడా వచ్చింది. ఆమె నన్ను ఫోటో తీస్తే అది నా ఇన్ స్టాలో పెట్టాను. దాని కింద పనికిమాలిన వెధవలు అసభ్య పదజాలం వాడుతూ బూతులు రాసారు. ఒకడు రాత్రి రేటెంత, నీకు కాశీ యాత్ర అవసరమా, ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు కదా అని రాసాడు. ఇలాంటివారు మనుషులేనా? కాదు ఖచ్చితంగా రాక్షసులే.

Radha: మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అధర్ షోకి జ్యూరీగా అనిల్ రావిపూడి, రాధ, లయ, హోస్ట్ గా శ్రీముఖి

Radha: మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అధర్ షోకి జ్యూరీగా అనిల్ రావిపూడి, రాధ, లయ, హోస్ట్ గా శ్రీముఖిజియోహాట్‌స్టార్ రూపొందిస్తున్న కొత్త రియాలిటీ షో 'మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అధర్' ఇప్పటికే భారీ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. షో చిత్రీకరణ జరుగుతున్న గ్రాండ్ లొకేషన్ “లవ్ మాన్షన్” లోపలి ఎక్స్‌క్లూజివ్ చిత్రాలు బయటికి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం 10 మంది సెలబ్రిటీ జంటలు 70 రోజుల ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యారు. ప్రేమ, నమ్మకం, సహనం, భాగస్వామ్యాన్ని 24/7 కెమెరాల పర్యవేక్షణలో పరీక్షించే విధంగా ఈ లవ్ మాన్షన్‌ను డిజైన్ చేశారు.

VISA - వింటారా సరదాగా చిత్రం నుండి అనగా అనగా అమెరికా విడుదల

VISA - వింటారా సరదాగా చిత్రం నుండి అనగా అనగా అమెరికా విడుదల'VISA - వింటారా సరదాగా' చిత్రం నుండి తొలి గీతం 'అనగా అనగా అమెరికా' విడుదలైంది. విన్న తక్షణమే శ్రోతల హృదయాలను గెలుచుకుంటూ, అన్ని వేదికల్లోనూ విశేష స్పందనను సొంతం చేసుకుంటోంది. ఇప్పటికే టీజర్‌ అద్భుతమైన స్పందనతో అంచనాలను పెంచేయగా, ఇప్పుడు ఈ మధుర గీతం చిత్రంపై ఆసక్తిని రెట్టింపు చేసింది.

లవ్ డ్రామాతో హన్సి ప్రొడక్షన్స్ నూతన కథాంశంతో చిత్రం ప్రారంభం

లవ్ డ్రామాతో హన్సి ప్రొడక్షన్స్ నూతన కథాంశంతో చిత్రం ప్రారంభంప్రస్తుత ట్రెండ్ కు తగ్గట్టు హన్సి ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై శనివారం గ్రాండ్ గా నూతన చిత్రం ప్రారంభమైంది. హన్సి ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై నిర్మితమవుతున్న మొదటి చిత్రం ఈరోజు ఉదయం పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి చిత్ర యూనిట్ తో పాటు సన్నిహితులు హాజరై విజయాశీస్సులు అందించారు.

Rashmika: రియల్ పెండ్లి కంటే ముందే రణబాలి లోని రీల్ పెండ్లి సాంగ్ రష్మికకు అంకితం

Rashmika: రియల్ పెండ్లి కంటే ముందే రణబాలి లోని రీల్ పెండ్లి సాంగ్ రష్మికకు అంకితంవిజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న ఇటీవలే వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన వారి పెళ్లి వేడుక గురించి ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈ కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ "రణబాలి" మూవీ టీమ్ ఈ చిత్రంలోని బ్యూటిఫుల్ వెడ్డింగ్ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ భారీ పాన్ ఇండియా మూవీలో విజయ్ రణబాలిగా, రశ్మిక జయమ్మ పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. "రణబాలి"లో వీరి పెళ్లి వేడుక సందర్భంగా ఓ అందమైన పాట చిత్రీకరించారు.

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసన

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసనహైదరాబాద్: భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఫార్మసీ నెట్‌వర్క్ అపోలో ఫార్మసీ తెలంగాణాలో తన 1,000వ స్టోర్‌ మైలురాయిని చేరుకుంది. హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ స్టోర్‌ను అపోలో హాస్పిటల్స్ సీఎస్ఆర్ వైస్ చైర్‌పర్సన్ ఉపాసన కామినేని కొణిదెల ప్రారంభించారు. తెలంగాణలోని 33 జిల్లాల్లో అపోలో ఫార్మసీ తన కార్యకలాపాలను విస్తరించింది. రిటైల్, డిజిటల్, సప్లై చైన్ విభాగాల ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10,000 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ఈ నెట్‌వర్క్ ద్వారా 50,000 పైగా నాణ్యమైన మందులు, ఇతర వెల్నెస్ ఉత్పత్తులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇరవై ఐదు లక్షల మంది 24/7 వినియోగదారులు ఉన్నారు.

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యం

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యంటైప్ 2 డయాబెటిస్‌తో నివసించే వ్యక్తుల కోసం ఎక్స్‌టెన్సియర్‌ను వాణిజ్యీకరించడానికి నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ దిగ్గజం అబాట్ ఈరోజు ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం GLP-1లలో నోవో నార్డిస్క్ శాస్త్రీయ నాయకత్వాన్ని, అబాట్ బలమైన పంపిణీ నెట్‌ వర్క్‌ను ఉపయోగించుకుని, నోవో నార్డిస్క్ ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న ప్రాంతాలకు మించి భారతదేశంలో అధిక-నాణ్యత, సాక్ష్యా ధారిత డయాబెటిస్ చికిత్సకు ప్రాప్యతను విస్తరించింది. ఎక్స్‌ టెన్సియర్ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంతగా సూచించబడిన GLP-1 RA (రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్) మాలిక్యూల్ అయిన ఓజెంపిక్ రెండో బ్రాండ్.

నిద్రలేమి ఎన్నో ఇబ్బందులు.. ఆరోగ్యానికి చేటు.. అమెరికా వైద్యులు

నిద్రలేమి ఎన్నో ఇబ్బందులు.. ఆరోగ్యానికి చేటు.. అమెరికా వైద్యులునిద్రలేమి, దీర్ఘకాలిక నిద్ర లేమి శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తాయని అమెరికాలోని వర్జీనియాకు చెందిన వైద్యులు మధుకర్ కలోజీ చెప్పారు. శుక్రవారం తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (స్విమ్స్)లో జరిగిన ఉపన్యాసంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. రోజువారీ నిద్ర చాలా అవసరమని తెలిపారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టిటిడి) ప్రవేశపెట్టిన స్వచ్ఛంద వైద్య సేవా చొరవ అయిన శ్రీవారి వైద్య సేవలో భాగంగా డాక్టర్ కలోజీ స్విమ్స్‌ను సందర్శిస్తున్నారు

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?మన దైనందిన జీవితంలో ఆహారాల్లో బాదంను చేర్చుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. బాదంలో మెగ్నీషియం, ప్రోటీన్, రిబోఫ్లేవిన్, జింక్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మరిన్నింటితో సహా 15 ముఖ్యమైన పోషకాలకు మూలం. ఈ పోషకాలు మొత్తం ఆరోగ్యంకు దోహదం చేస్తాయి. బాదములతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ E యొక్క గొప్ప మూలం బాదం. ఇది ఆరోగ్యకరమైన, మెరిసే చర్మానికి తోడ్పడుతుంది. దీనిలోని యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలు మేలు చేస్తాయి. బాదంలోని ప్రోటీన్ కండర ద్రవ్యరాశి పెరుగుదల, నిర్వహణకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకంగా నిలుస్తుంది.

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది తుమ్ములు, ఎంతకీ వదలని దగ్గుతో బాధపడుతున్న కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అది HMPV వైరస్ కావచ్చు. ఈ శ్వాసకోశ వైరస్ తుమ్ములు, దగ్గు, తేలికపాటి జ్వరం వంటి సాధారణ జలుబు లాంటి లక్షణాలను కలిగిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా అన్ని వయసుల వారిని ప్రభావితం చేస్తున్నప్పటికీ, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, బలహీనమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థలు ఉన్నవారు న్యుమోనియా, బ్రోన్కైటిస్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలున్నవారికి వచ్చేస్తుంది. HMPVని నిరోధించేందుకు ఈ చిట్కాలను పాటిస్తే తప్పించుకోవచ్చు.
