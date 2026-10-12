నిరుపేద యువతను ఉపాధి, వ్యవస్థాపకత కోసం హైదరాబాద్లో జీటా నైపుణ్య శిక్షణా కేంద్రం
తదుపరి తరం బ్యాంకింగ్ టెక్నాలజీ కంపెనీ అయిన జీటా, నిరుపేద యువతకు ఉద్యోగాలు, వ్యవస్థాపకతకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించేందుకు హైదరాబాద్లో ఒక నైపుణ్య శిక్షణా కేంద్రాన్ని ప్రారంభించింది. జీటా నిధులతో, నైపుణ్య శిక్షణ ద్వారా అట్టడుగు వర్గాల యువత జీవితాలను మార్చేందుకు కృషి చేసే లాభాపేక్షలేని సంస్థ అయిన హెడ్ హెల్డ్ హై ఫౌండేషన్తో భాగస్వామ్యంతో అందించబడుతున్న ఈ కార్యక్రమం అక్షరాస్యత, కమ్యూనికేషన్, కార్యాలయ నైపుణ్యాలను మిళితం చేస్తుంది.
హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ముంబైలలోని మూడు కేంద్రాలలో పాఠ్యప్రణాళిక, శిక్షణా కేంద్రం ఏర్పాటు, శిక్షకుల ఫీజులతో సహా కార్యక్రమ నిర్వహణకు అవసరమైన నిధులను జీటా సమకూరుస్తోంది. ప్రతి కేంద్రంలో 60 మంది చొప్పున 2 బ్యాచ్లకు మూడు నెలల పాటు శిక్షణా కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది. అక్టోబర్ 10న అధికారిక ప్రారంభోత్సవంతో హైదరాబాద్ కేంద్రంలో శిక్షణ ప్రారంభమైంది. బెంగళూరు, ముంబై కేంద్రాలలో కూడా కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యాయి, రాబోయే నెలల్లో ఈ కేంద్రాల లాంఛన ప్రాయ ప్రారంభోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈ కార్యక్రమం జీటా కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సీఎస్ఆర్) కార్యక్రమమైన ‘జీటా కేర్స్’లోని ఉపాధి కల్పన విభాగంలో భాగంగా అమలవుతోంది. జీటా కేర్స్ కార్యక్రమం విద్య, ఉపాధి కల్పన, వ్యవస్థాపకత, పర్యావరణం అనే నాలుగు అంశాలపై దృష్టి సారిస్తోంది.
ఈ కార్యక్రమం ఎందుకు?
'ఇండియా స్కిల్స్ రిపోర్ట్ 2026' ప్రకారం మనదేశంలో ఉపాధియోగ్యత 56.35%గా ఉంది. అంటే, అంచనా వేయబడిన ప్రతి పది మంది అభ్యర్థులలో నలుగురి కంటే ఎక్కువ మంది ఇప్పటికీ యజమానులకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను అందుకోలేకపోతున్నారు. వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన యువతలో, హార్డ్ మరియు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మధ్య అంతరం ఇప్పటికీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ అంతరాన్ని తగ్గించేందుకు సాంకేతిక నైపుణ్యాలు, వ్యక్తిగత నైపుణ్యాలను మిళితం చేసిన పాఠ్యప్రణాళికతో శిక్షణ అందించాలని జీటా నిర్ణయించింది. శిక్షణ పొందిన వారికి ఉద్యోగాలు లభించేలా చేయడంపై ఈ కార్యక్రమం దృష్టి సారిస్తుంది.
ఈ కార్యక్రమం పరిధిలోకి వచ్చే అంశాలు
ఈ కార్యక్రమాన్ని హెడ్ హెల్డ్ హై ఫౌండేషన్ వారి ‘మేక్ ఇండియా కేపబుల్’ కార్యక్రమం ద్వారా అందిస్తున్నారు. మేక్ ఇండియా కేపబుల్ అనేది ఒక నైపుణ్యాభివృద్ధి, జీవనోపాధి కార్యక్రమం. దీని ద్వారా వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన గ్రామీణ యువతకు ఈ క్రింది నైపుణ్యాలు అందిస్తారు:
క్రియాత్మక నైపుణ్యాలు: కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యం, ఆంగ్లంలో అనర్గళంగా మాట్లాడటం మరియు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవడం
డిజిటల్ నైపుణ్యాలు: రోజువారీ మరియు పని ప్రదేశాలలో డిజిటల్ సాధనాలు , సాంకేతికతను ఉపయోగించడం
కార్యాలయ నైపుణ్యాలు: వృత్తిపరమైన ప్రవర్తన, బృందంగా పనిచేయడం, వాస్తవ పని వాతావరణాలకు అనుగుణంగా పనిచేయగల నేర్పు.
"భారతదేశంలో ఆశయాలున్న యువతకు కొదువ లేదు. వారిలో చాలా మందికి ఉపాధి పొందడానికి, జీవనోపాధిని ఏర్పరుచుకోవటానికి సహాయపడే నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకునే అవకాశమే కొరవడింది. జీటా కేర్స్ ద్వారా యువత ఒక వృత్తిని లేదా వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి అవసరమైన సాంకేతిక, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ను అందించే ఆచరణాత్మక శిక్షణకు మేము మద్దతు ఇస్తున్నాము. హెడ్ హెల్డ్ హై ఫౌండేషన్తో మా భాగస్వామ్యం ద్వారా మూడు నగరాల్లోని యువతకు ఈ అవకాశాన్ని అందిస్తున్నాము" అని జీటా ఇండియా ప్రెసిడెంట్, శివరామ్ కౌతా అన్నారు.
“యువత నేపథ్యంతో సంబంధం లేకుండా, నైపుణ్య శిక్షణ అనేది యువతకు అందుబాటులో ఉన్న అవకాశాలను విస్తృతం చేయాలి. జీటా మద్దతుతో, యువత ఉద్యోగ రంగంలోకి ప్రవేశించడానికి, వ్యవస్థాపకతను కొనసాగించడానికి, వారి స్వంత జీవనోపాధిని తీర్చిదిద్దుకోవడానికి అవసరమైన నైపుణ్యాలను, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవడంలో మేము సహాయం చేస్తున్నాము” అని హెడ్ హెల్డ్ హై ఫౌండేషన్, సీఈఓ,పంకజ్ సింగ్ ఠాకూర్ అన్నారు.
డిజిటల్ అభ్యాసానికి అవకాశాలను విస్తరించడానికి జీటా చేస్తున్న కృషిని ఈ కార్యక్రమం మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్తుంది. గత రెండేళ్లలో ‘ప్రాజెక్ట్ శిక్ష’ ద్వారా బెంగళూరులోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో రెండు కంప్యూటర్ ల్యాబ్లను జీటా ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ల్యాబ్లు మొత్తం మీద 600 మందికి పైగా విద్యార్థులకు డిజిటల్ అభ్యాస సాధనాలు, నిర్మాణాత్మక రీతిలో కంప్యూటర్ విద్య, కోడింగ్, స్టెమ్ పై అవగాహన కల్పించాయి. పాఠశాల స్థాయిలో డిజిటల్ విద్యను అందించడం నుంచి యువతకు ఉపాధి కోసం అవసరమైన శిక్షణ ఇవ్వడం వరకు ఈ కొత్త కేంద్రాలు జీటా కార్యక్రమాలను విస్తరిస్తున్నాయి.