Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 8 ఏప్రియల్ 2026 (20:02 IST)

కాలేజ్ ఆఫ్ ఏవియేషన్ మలేషియాతో చెన్నైస్ అమృత ఇంటర్నేషనల్ ఏవియేషన్ కాలేజ్ అవగాహన ఒప్పందం

చెన్నై: భారతదేశంలోని ప్రముఖ విమానయాన శిక్షణా సంస్థలలో ఒకటైన చెన్నైస్ అమృత ఇంటర్నేషనల్ ఏవియేషన్ కాలేజ్, ప్రపంచ విమానయాన నైపుణ్యాన్ని నేరుగా తమ క్యాంపస్‌కు తీసుకురావడానికి యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఏవియేషన్ మలేషియా (UniCAM)తో ఒక వ్యూహాత్మక అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యాన్ని చేసుకుంది. విద్యార్థుల ఆచరణాత్మక అనుభవాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విమానయాన రంగం కోసం పరిశ్రమకు సంబంధించిన నైపుణ్యాలను వారికి అందించడానికి ఈ కార్యక్రమం రూపొందించబడింది.
 
ఫ్యూచర్ డ్రీమ్ అకాడమీ మలేషియా ఛైర్మన్ శ్రీ కలైయరసన్, ఫ్యూచర్ డ్రీమ్ అకాడమీ మలేషియా సీఈఓ శ్రీ జైనానక్ సింగ్ సమక్షంలో, చెన్నైస్ అమృత గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ ఛైర్మన్ శ్రీ బూమీ నాథన్ మరియు యూనికామ్ మలేషియా డీన్ శ్రీ ఉమర్ అబ్దిల్లా అన్వర్ ఈ అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయు)పై సంతకాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి చెన్నైస్ అమృత ఇంటర్నేషనల్ ఏవియేషన్ కాలేజ్ సీఓఓ- శ్రీమతి బానుమతి, డీన్- శ్రీ సురేన్, ప్రిన్సిపాల్- డాక్టర్ రాహుల్ మరియు హెచ్‌ఓడి- శ్రీ అరుణ్ కూడా హాజరయ్యారు.
 
ఈ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా, ప్రపంచ విమానయాన నిపుణుల హాజరు కాగా, ఏప్రిల్ 6 నుండి 9, 2026 వరకు నాలుగు రోజుల అంతర్జాతీయ శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని ఈ కళాశాల నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో విమానయాన రంగ ప్రముఖులు, యూనికామ్ పూర్వ విద్యార్థులు సైతం పాల్గొన్నారు. వీరు, ఏవియేషన్ 4.0 మరియు డిజిటల్ పరివర్తన; విమానయానంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క పెరుగుతున్న పాత్ర; విమానాశ్రయ కార్యకలాపాలు, విమాన నిర్వహణ ఆవిష్కరణలు; విమానయానంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంప్రదాయేతర వృత్తి మార్గాలు వంటి అంశాలపై ఉపన్యాసాలు మరియు వర్క్‌షాప్‌లు నిర్వహించారు. 
 
చెన్నైస్ అమృత గ్రూప్ ఛైర్మన్ అయిన శ్రీ ఆర్. బూమీ నాథన్ మాట్లాడుతూ, విద్యార్థులకు వారి విద్యా ప్రయాణంలో భాగంగా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలలో శిక్షణను అందిస్తున్న దక్షిణ భారతదేశంలోని తొలి కళాశాలలలో తాము ఒకటి. మా బలమైన ప్రపంచ భాగస్వామ్యాలు మరియు నిజ జీవిత విమాన నమూనా, ఒక చిన్న విమానాశ్రయంతో సహా ప్రత్యేకమైన మౌలిక సదుపాయాలు, లీనమయ్యే, ఆచరణాత్మక అభ్యాసాన్ని సాధ్యం చేస్తాయి. తమిళనాడు, కేరళం, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణతో సహా దక్షిణ భారతదేశం అంతటా విద్యార్థులకు ప్రపంచ స్థాయి అనుభవాన్ని అందించడం మా ప్రాథమిక లక్ష్యం అయినప్పటికీ, మేము ఇప్పుడు భారతదేశ వ్యాప్తంగా మా కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్నాము. త్వరలోనే  న్యూఢిల్లీలో మా కార్యకలాపాలను ప్రారంభించబోతున్నాము అని అన్నారు. 
 
విమానయాన రంగంలో పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ను ఆయన నొక్కి చెబుతూ, 2035 నాటికి పైలట్లు, క్యాబిన్ సిబ్బంది, ఇంజనీర్లు మరియు గ్రౌండ్ స్టాఫ్ వంటి వివిధ ఉద్యోగ విభాగాలలో  1.5-2 లక్షల మంది నైపుణ్యం కలిగిన నిపుణులు అవసరమవుతారని పేర్కొన్నారు. చెన్నైస్ అమృత ఏవియేషన్ కాలేజీలో భాగమైన ఈ సంస్థ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ప్రోగ్రామ్‌లను అందిస్తుంది: వీటిలో  ఏవియేషన్‌లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ (3 సంవత్సరాలు); ఎయిర్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌లో బి.ఎస్.సి., మరియు ఏవియేషన్ అండ్ టూరిజం మేనేజ్‌మెంట్‌లో డిప్లొమా ఉన్నాయి.  ఈ భాగస్వామ్యం కింద, మూడేళ్ల డిగ్రీ మరియు డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్‌లలో చేరిన విద్యార్థులు తమ మొదటి రెండు సంవత్సరాలను చెన్నైలోని చెన్నైస్ అమృత క్యాంపస్‌లో పూర్తి చేసి, ఆ తర్వాత ఒక క్రమబద్ధమైన పద్ధతిలో మలేషియాకు వెళ్తారు. చివరి సంవత్సరంలో యూనికామ్‌లో ఆరు నెలల అకడమిక్ శిక్షణ మరియు మలేషియా విమానాశ్రయాలలో ఆరు నెలల ఇంటర్న్‌షిప్ ఉంటాయి. ఇవి విద్యార్థులకు విలువైన అంతర్జాతీయ అవగాహన మరియు పరిశ్రమలో ప్రత్యక్ష అనుభవాన్ని అందిస్తాయి.
 
విమానయాన పరిశ్రమలో, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ అసోసియేషన్ (IATA) సర్టిఫికేషన్‌ను విమానయాన వృత్తులకు ఒక గ్లోబల్ పాస్‌పోర్ట్‌గా  పరిగణిస్తారు. చెన్నైస్ అమృత ఉచితంగా IATA శిక్షణను అందించడం ద్వారా తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంటుంది. రూ. 50,000 నుండి రూ. 1.5 లక్షల వరకు రుసుము వసూలు చేసే ఇతర సంస్థల వలె కాకుండా, ఇక్కడ విద్యార్థులు పూర్తి శిక్షణ, పరీక్షల సంసిద్ధత అవకాశాలను ఉచితంగా పొందుతారు.  IATAలో అఖిల భారత స్థాయిలో ప్రథమ ర్యాంక్ సాధించిన గ్రీష్మ గారు ఈ IATA శిక్షణను అందిస్తారు.
 
అంతర్జాతీయ అనుభవం కోసం విద్యా రుణ సహాయం; పరిశ్రమతో బలమైన అనుసంధానం, ప్లేస్‌మెంట్‌పై దృష్టి సారించి విద్యార్థులు సంపాదించుకునేందుకు వీలు కల్పించే పార్ట్-టైమ్ ఉద్యోగ అవకాశాలు వంటి విద్యార్థి-కేంద్రీకృత కార్యక్రమాలలో చెన్నైస్ అమృత అగ్రగామిగా కొనసాగుతోంది.

వరుసగా రూ.100 కోట్ల చిత్రాలు.. లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీతో ప్రదీప్‌కు కలిసొస్తుందా?

Lokesh Kanagaraj: ఈ ఏడాదిలోనే అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనకరాజ్ చిత్రం షూటింగ్

Dhanush: ధనుష్ కారాలోని కన్నమ్మా ఎన్ కన్నమ్మ పాట 1 మిలియన్ వ్యూస్ దాటింది

Ramya Krishna: అల్లు అర్జున్.. రాకా లో రమ్యక్రిష్ణ - ఏడు విదేశీ భాషలలో విడుదలకు సన్నాహాలు

Thiruveer: తిరువీర్, ఐశ్వర్య రాజేష్ ల చిత్రం ఓ..! సుకుమారి షూటింగ్ పూర్తి

తమ కొత్త ప్రచారానికి రుక్మిణి వసంత్‌ను ఎంచుకున్న తనిష్క్

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభం

హెచ్చరిక: అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా తన లేటెస్ట్ కలెక్షన్‌ను రూపొందించిన మోచీ

UP Woman Scripts History: ఖాట్మండు నుంచి ఎవరెస్ట్ వరకు సైకిల్ యాత్ర.. దివ్య సింగ్ రికార్డ్ (video)

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?

