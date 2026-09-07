వెస్ట్రన్ రైల్వేలో ఉద్యోగాలు... క్రీడా కోటాలో విభాగాల వారీగా ఖాళీలు...
వెస్ట్రన్ రైల్వే పరిధిలో వివిధ విభాగాల్లో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు. రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ సెల్ స్పోర్ట్స్ కోటా కింద 64 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైన క్రీడాకారుల నుంచి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. గ్రాడ్యుయేట్ పోస్టులకు ఏదేని గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
లెవల్ 3, లెవల్ 2 విభాగాల్లోని పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఇంటర్మీడియట్ లేదా సమాన కోర్సు ఉత్తీర్ణులే ఉండాలి. పదో తరగతితో పాటు యాక్ట్ అప్రెంటిస్షిప్, ఎన్.సీ.వీ.టీ లేదా ఎస్.సీ.వీ.టీ గుర్తింపు పొందిన సంస్థల నుంచి ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉండాలి. లెవల్ 1 పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి పదో తరగతి లేదా ఐటీఐ లేదా సమాన అర్హత లేదా ఎన్సీవీటీ జారీ చేసిన నేషనల్ అప్రెంటిస్షిప్ సర్టిఫికేట్ కలిగివుండాలి.
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేవారు 2027 జనవరి ఒకటో తేదీ నాటికి 18 సంవత్సరాలు నిండి 25 యేళ్లలోపువారై ఉండాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం అభ్యర్థులకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. ఓబీసీలకు మూడేళ్లు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, పీడబ్ల్యూబీడీలకు పదేళ్లపాటు వయోపరిమిలో సడలింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు రుసుంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఎక్స్ సర్వీస్మెన్, మహిళలు, మైనార్టీలు, ఈబీసీలు రూ.250, ఇతరులు రూ.500 చెల్లించాల్సి వుంటుంది. దరఖాస్తును పూర్తిగా ఆన్లైన్లోనే చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఆఖరు తేదీ సెప్టెంబరు 30. ఈ పోస్టులకు జాతీయ స్థాయి క్రీడల్లో కనబర్చిన ప్రతిభకు 50 మార్కులు, గేమ్స్ స్కిల్, శారీరక దారుఢ్యం, ట్రయల్స్ సమయంలో కోచ్ పరిశీలనకు 40 మార్కులు, విద్యార్హతకు 10 మార్కులు కేటాయిస్తారు. మరిన్ని వివరాల కోసం ఆర్ఆర్సీ-డబ్ల్యూఆర్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ను చూడొచ్చు.