ఉచితాలు సరే... వాటి అమలుకు నిధులు ఎలా? వెంకయ్య నాయుడు ప్రశ్న
ఎన్నికల సమయంలో ఓటర్లను ఆకర్షించి లబ్ధి పొందేందుకు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ప్రకటిస్తున్న ఉచిత హామీలపై మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, ఈ ఉచితాల అమలుకు నిధులు ఎలా సమకూర్చుతారని ఆయన ప్రశ్నించారు. చెన్నైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ, ఉచితాలను ప్రకటించేవారు రాజకీయ పార్టీలు, రాష్ట్రాలు వాటి నిధుల గురించి ప్రజలకు వివరించాలని, అలాగే దీనిపై ప్రజలు ప్రశ్నలు కూడా లేవనెత్తాలని వెంకయ్య నాయుడు కోరారు.
'ఒక వ్యక్తికి చేపను ఉచితంగా ఇవ్వడం కంటే, చేపలు పట్టడం నేర్పించడం మేలు' అనే సామెత ఉంది. మీరు ఉచితాలు ఇస్తూనే ఉంటే, ప్రజలు ఇంకా ఎక్కువ ఆశించడం ప్రారంభిస్తారు. ఈ విషయాన్నే తాను పాల్గొనే కార్యక్రమంలో చెబుతుంటానని వెల్లడించారు. తాను ఏ రాష్ట్రాన్నీ ప్రస్తావించడం లేదు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతోందన్నారు.
దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రతి ప్రభుత్వం ప్రజల విద్య, ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాలి. ప్రభుత్వం అందించగలిగితే, ఉచితాలు కూడా అందించగలదు. అదే సమయంలో, ఏ పార్టీ, రాష్ట్రం లేదా ప్రభుత్వం అయినా ఉచితాల గురించి వాగ్దానాలు చేస్తున్నప్పుడు, వాటికి నిధుల కేటాయింపు కోసం ఒక ప్రణాళికతో కూడిన వాగ్దానాలు చేయాలి. బడ్జెట్ నివేదిక లేకుండా, రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోకుండా మరిన్ని ఉచితాలను ప్రకటిస్తే, ప్రజలు ప్రశ్నలు లేవనెత్తాలి. అది ఏ పార్టీ అయినా సరే, వారు ప్రశ్నలు అడగాలని కోరారు.
మీరు ఉచితాలను ప్రకటించినప్పుడు, వాటి కోసం కేటాయించిన నిధులతో మీరేం చేయబోతున్నారు? బడ్జెట్ను ఎలా ప్రణాళిక చేయబోతున్నారు? నిధులను ఎలా సమీకరించబోతున్నారు? వంటి ప్రశ్నలను ప్రజలు అడగాలి. ఈ విషయాన్ని తాను చాలా గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నట్టు తెలిపారు.
అలాగే, మహిళా రిజర్వేషన్పై ప్రత్యేక పార్లమెంటరీ సమావేశం గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ వెంకయ్య నాయుడు ఇలా అన్నారు, "మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును ఆమోదించడం కోసం పార్లమెంటరీ సమావేశాలను పొడిగించడాన్ని నేను గట్టిగా స్వాగతిస్తున్నాను. ఇది ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రాజెక్ట్. జనాభాలో మహిళలు 50 శాతం ఉన్నారు. వారు సమాజంలో అంతర్భాగం కాబట్టి, దేశాభివృద్ధికి దోహదపడాలి. అందువల్ల, వారికి 33 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించడంలో ఎలాంటి సమస్య ఉండకూడదు. ఇది కొత్త ఆలోచన కాదు; దీనిపై గతంలో చర్చ జరిగింది. గతంలో ఇది ఆమోదించబడింది. అందువల్ల, ఈ బిల్లు పూర్తిగా ఆమోదం పొందేలా సభలోని అన్ని పార్టీలు కలిసి పనిచేయాల్సిన సమయం ఇది అన్నారు.