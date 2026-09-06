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  4. Dr Agarwals Eye Hospital Organises 19th Edition of Kalpavriksha, The Annual Workshop for Post-Graduate Ophthalmology Students
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 6 September 2026 (16:17 IST)

డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్స్ ఆధ్వర్యంలో పీజీ విద్యార్థులకు కల్పవృక్ష వర్క్ ‌షాప్

kalpavirksha awardees
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (16:17 IST)
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దేశంలో అగ్రగామి కంటి ఆస్పత్రిగా గుర్తింపు పొందిన డాక్టర్ అగర్వాల్స్  ఐ హాస్పిటల్స్‌ ఆధ్వర్యంలో పీజీ ఆఫ్తాల్మాలజీ విద్యార్థుల కోసం కల్పవృక్ష 19వ వార్షిక వర్క్‌షాపును చెన్నై నగరంలో శనివారం ప్రారంభమై ఆదివారంతో ముగిసింది. ఈ  సందర్భంగా ప్రముఖ సంస్థలకు చెందిన విశిష్ట అధ్యాపకులచే నిపుణుల నేతృత్వంలోని సెషన్‌లు, హ్యాండ్స్-ఆన్ వర్క్‌షాప్‌లు నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా, యువెటిస్, గ్లాకోమా, కార్నియా, రిఫ్రాక్టివ్, క్యాటరాక్ట్, స్క్వింట్ మరియు న్యూరో ఆప్తాల్, ఆర్బిట్, ఓక్యులోప్లాస్టీ వంటి కీలకమైన స్పెషాలిటీలు తదితర అంశాలు ఇందులో ఇమిడివున్నాయి. ఈ వర్క్‌షాపులో డాక్టర్ ఎం.దివ్య 'డాక్టర్ వి.వేలాయుధం కన్సిస్టెంట్ పెర్ఫార్మర్ అవార్డు'ను అందుకోగా, డాక్టర్ ఆర్.దివ్య 'బెస్ట్ కేస్ ప్రజెంటేషన్'కుగాను 'డాక్టర్ జె.అగర్వాల్ ఎగ్జెంప్లరీ అవార్డు'ను అందుకున్నారు.
 
ఈ వర్క్‌షాపును పరిశోధన, విద్యా విభాగమైన ఐ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఫౌండేషన్‌తో కలిసి, పోస్ట్-గ్రాడ్యుయేట్ ఆప్తాల్మాలజీ విద్యార్థుల కోసం తమ వార్షిక ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమమైన 'కల్పవృక్ష 2026' 19వ ఎడిషన్‌ను నిర్వహించింది. వైద్య, పరీక్షలకు సన్నద్ధతను పెంపొందించే ఒక క్రాష్ కోర్సుగా రూపొందించబడిన ఈ రెండు రోజుల నిరంతర వైద్య విద్యా (సీఎంఈ) కార్యక్రమంలో, భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 30 మందికి పైగా ప్రముఖ అధ్యాపకులు, 400 మందికిపైగా యువ వైద్యులు పాల్గొంటున్నారు.
 
కర్ణాటక ప్రభుత్వ వైద్య విద్యా డైరెక్టరేట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బి.ఎల్.సుజాత రాథోడ్, డాక్టర్ అగర్వాల్స్ రిఫ్రాక్టివ్ అండ్ కార్నియా ఫౌండేషన్ డైరెక్టర్, ఫ్ డాక్టర్ సూసన్ జాకబ్, డాక్టర్ అగర్వాల్స్ కంటి ఆసుపత్రికి చెందిన ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీలు డాక్టర్ ఎస్.సౌందరి, డాక్టర్ ధివ్య అశోక్ కుమార్, డాక్టర్ ప్రీతి నవీన్ సమక్షంలో ఈ సీఎంఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వెట్ ల్యాబ్ సెషన్‌లు మరియు క్విజ్ ప్రోగ్రామ్‌తో పాటు, నేత్ర వైద్యంలో పరీక్షలకు సంబంధించిన అంశాలైన యువైటిస్, గ్లాకోమా, కార్నియా, రిఫ్రాక్టివ్, క్యాటరాక్ట్, స్క్వింట్, న్యూరో ఆప్తాల్, ఆర్బిట్, ఓక్యులోప్లాస్టీలపై నిపుణులు తమ అమూల్యమైన విషయ పరిజ్ఞానాన్ని వెల్లడించారు. 
 
ఇందులో డాక్టర్ బి.ఎల్.సుజాత రాథోడ్ మాట్లాడుతూ, “నేత్ర వైద్య విద్యలో కల్పవృక్ష కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది అవసరమైన జ్ఞానాన్ని పటిష్టం చేయడం, క్లినికల్ రీజనింగ్‌ను బలోపేతం చేయడం, విద్యార్థులను ఆత్మవిశ్వాసంతో, స్పష్టతతో పరీక్షలను ఎదుర్కొనేలా సిద్ధం చేస్తుంది. ఇటువంటి ప్రత్యేక విద్యా కార్యక్రమాలు సాధారణ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ శిక్షణకు తోడ్పడతాయి. మన భవిష్యత్ నేత్ర వైద్యులు తమ జ్ఞానాన్ని సమర్థవంతమైన రోగి సంరక్షణగా మార్చడంలో సహాయపడతాయి. ఈ క్రమబద్ధమైన అభ్యాస కార్యక్రమాలు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వైద్య విద్యలో శ్రేష్ఠత దిశగా ఒక ముఖ్యమైన అడుగుగా పరిగణించబడతాయి అని పేర్కొన్నారు. 
 
ఈ వర్క్‌షాపుపై డాక్టర్ సూసన్ జాకబ్ మాట్లాడుతూ, “నేత్ర వైద్యంలో కల్పవృక్ష ఒక ప్రముఖ జాతీయ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ సీఎంఈ కార్యక్రమంగా అభివృద్ధి చెందింది. ఇది విద్యార్థుల విద్యా పరిజ్ఞానాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, క్లినికల్ అవగాహనను మెరుగుపరచడానికి, వారి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ పరీక్షలకు మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో సిద్ధం కావడానికి ఒక ప్రత్యేక వేదికను అందిస్తోంది. దీని క్రమబద్ధమైన, అధిక ప్రయోజనకరమైన విధానం సాధారణ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ శిక్షణకు విలువైన అనుబంధంగా నిలుస్తుంది. సమర్థవంతమైన, ఆత్మవిశ్వాసం గల నేత్ర వైద్యుల అభివృద్ధికి అర్థవంతంగా దోహదపడుతుంది అని పేర్కొన్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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