చెన్నైలో డాక్టర్ అగర్వాల్స్ రెటీనా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో 16వ ఎడిషన్ రెటికాన్ ప్రారంభం

డాక్టర్ అగర్వాల్స్ రెటీనా ఫౌండేషన్ యొక్క ప్రతిష్టాత్మక శాస్త్రీయ సదస్సు, రెటికాన్ 2026 యొక్క 16వ ఎడిషన్ ఆదివారం జరిగింది. ఈ సదస్సుకు భారతదేశం, అంతర్జాతీయంగా విట్రియోరెటినల్ నిపుణులు, సాధారణ నేత్ర వైద్యులు, క్లినిషియన్లు, పరిశోధకులు, నేత్ర వైద్య పోస్ట్గ్రాడ్యుయేట్లతో సహా 1000 మందికి పైగా ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. ఈ ఒక్కరోజు కార్యక్రమం విట్రియోరెటినల్ రుగ్మతల నిర్ధారణ, నిర్వహణలో తాజా శాస్త్రీయ పురోగతులపై దృష్టి సారించింది. ఇది రెటీనా సంరక్షణలో అభివృద్ధి చెందుతున్న పద్ధతులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలపై లోతైన అన్వేషణను అందించడంతో పాటు, సహకార జ్ఞాన భాగస్వామ్యం మరియు శాస్త్రీయ వినిమయానికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని పెంపొందించింది.
మీనాక్షి అకాడమీ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ గౌరవ వైస్ ఛాన్సలర్, ఎండి, ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సి. శ్రీధర్, డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్ ఛైర్మన్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ అమర్ అగర్వాల్, చీఫ్ క్లినికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ అశ్విన్ అగర్వాల్, మరియు విట్రియో-రెటినల్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మనోజ్ ఖత్రి సమక్షంలో రెటికాన్ 2026ను ప్రారంభించారు.
ఈ సదస్సులో భారతదేశం, విదేశాల నుండి సుమారు 50 మంది ప్రముఖ వక్తలు పాల్గొన్నారు. వీరు వైద్య, శస్త్రచికిత్స రెటీనా రెండింటినీ కవర్ చేసే ఒక సమగ్ర శాస్త్రీయ కార్యక్రమం ద్వారా తమ నైపుణ్యాన్ని పంచుకున్నారు. రెటీనా సంరక్షణలో అభివృద్ధి చెందుతున్న పోకడలు, రెటినల్ వాస్కులర్ వ్యాధుల చికిత్సలలో పురోగతులు, మరియు శస్త్రచికిత్స రెటీనా పద్ధతులపై కీలక సెషన్లు దృష్టి సారించాయి. ఇవి ప్రతినిధులకు క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లోని తాజా నవీకరణలపై విలువైన అంతర్దృష్టులను అందించాయి.
గ్లూడ్ ఐఓఎల్, ఎస్ఎఫ్టి, ఇంట్రావిట్రియల్ ఇంజెక్షన్లతో సహా అధునాతన విట్రియోరెటినల్ శస్త్రచికిత్సా పద్ధతులు, నైపుణ్యాభివృద్ధిపై దృష్టి సారించిన ప్రత్యేక వెట్ ల్యాబ్ సెషన్ల ద్వారా ప్రత్యక్ష అభ్యాసం ఒక ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. రెటీనా సంరక్షణలోని ముఖ్యమైన అంశాలపై నిపుణులు చర్చించిన నిపుణుల సంభాషణలు, వాదోపవాదాలు ఇతర ముఖ్యాంశాలుగా ఉన్నాయి. ప్యానెల్ చర్చలు, ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లు, అభివృద్ధి చెందుతున్న విట్రియోరెటినల్ చికిత్సా రంగంపై పాల్గొనేవారికి ఆచరణాత్మక అవగాహనను అందిస్తాయని కూడా ఆశించబడింది.
తన ప్రసంగంలో ప్రొఫెసర్ అమర్ అగర్వాల్ ఇలా అన్నారు, 'ప్రతి సంవత్సరం రెటికాన్ను నిర్వహించడం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న రెటీనా నిపుణులు, అధ్యాపకులు, పరిశోధకులకు ఇది ఒక విశిష్ట వేదికగా పరిణామం చెందడాన్ని చూడటం మాకు ఎంతో గర్వకారణం. జ్ఞానాన్ని పంచుకోవడానికి మరియు ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడానికి మేధావులను ఏకం చేయడం ద్వారా రెటికాన్ ఈ దార్శనికతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
ప్రముఖ వక్తల శ్రేణి, వేలాది మంది పాల్గొనేవారితో, ఈ సదస్సు విట్రియోరెటినల్ నిపుణులు, ఫెలోలు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు మరియు సాధారణ నేత్ర వైద్యులకు పద్ధతులు, సాంకేతికతలు మరియు చికిత్సా వ్యూహాలలో తాజా పురోగతులను అన్వేషించడానికి ఒక ప్రత్యేక అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. నిరంతర విద్య మరియు ప్రపంచ సహకారం ద్వారా రోగి ఫలితాలను మెరుగుపరచడానికి వైద్యులకు సాధికారత కల్పించడమే మా లక్ష్యం.”
రెటికాన్ 2026 ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ డాక్టర్ మనోజ్ ఖత్రి మాట్లాడుతూ, “రెటీనా మరియు విట్రస్ను ప్రభావితం చేసే వ్యాధులు దృష్టి లోపానికి అత్యంత ముఖ్యమైన కారణాలలో ఒకటిగా ఉన్నాయి. అందువల్ల సకాలంలో రోగ నిర్ధారణ, అధునాతన చికిత్స, నిరంతర క్లినికల్ నైపుణ్యాభివృద్ధి అత్యంత కీలకం. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీలో తాజా పరిజ్ఞానాన్ని, ఆచరణాత్మక పురోగతులను వ్యాప్తి చేయడానికి రెటికాన్ 2026 రూపొందించబడింది. ఇది నేత్ర వైద్యులు రోగులకు మెరుగైన ఫలితాలను అందించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.” అని అన్నారు.
ఆయన ఇలా మాట్లాడుతూ, “ఈ సదస్సులోని ముఖ్యాంశాలుగా మెడికల్ రెటీనా, సర్జికల్ రెటీనా, వెట్ ల్యాబ్స్, చర్చలు, ప్యానెల్ డిస్కషన్లు, రెటికాన్ ప్రీమియర్ లీగ్పై ప్రత్యేక సెషన్లు ఉన్నాయి. ఇవి అభ్యాసానికి, పరస్పర సంభాషణకు ఒక డైనమిక్ వేదికను సృష్టిస్తాయి. ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులకు ప్రస్తుత పద్ధతులు, అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతలు, మరియు సాక్ష్యాధారిత విధానాలను అందించడం ద్వారా, భారతదేశం అంతటా, వెలుపల రెటీనా సంరక్షణను బలోపేతం చేయాలని మేము ఆశిస్తున్నాము.”