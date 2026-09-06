  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. చెన్నై వార్తలు
  4. Honourable Speaker of the Tamil Nadu Legislative Assembly J.C.D Prabhakar inaugurates CME programme at MGM Healthcare
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 6 September 2026 (19:32 IST)

ఎంజీఎం హెల్త్‌కేర్‌లో సీఎంఈను ప్రారంభించిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ స్పీకర్

mgm - jcd prabhakar
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (19:32 IST)
google-news
చెన్నై నగరంలోని ఎంజీఎం హెల్త్‌కేర్ హాస్పిటల్ నిర్వహించిన న్యూరో రిహాబిలిటేషన్‌పై కంటిన్యూయింగ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ (సీఎంఈ) కార్యక్రమాన్ని తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభ సభాపతి జె.సి.డి.ప్రభాకర్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా 'రిస్టోరింగ్ ఫంక్షన్, రిన్యూయింగ్ హోప్’ అనే పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు. 
 
న్యూరో పునరావాసం యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తూ, ఎంజిఎం హెల్త్‌కేర్‌కు చెందిన న్యూరోసర్జరీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ వి.ఆర్.రూపేష్‌కుమార్, రిహాబిలిటేషన్ మెడిసిన్ క్లినికల్ లీడ్ డాక్టర్ ఎ.జె.రాజేంద్రన్, కన్సల్టెంట్ న్యూరోసర్జన్ డాక్టర్ ఎం.పి.కవియరసన్ ఈ పుస్తకానికి గణనీయమైన తోడ్పాటు అందించారు. ఫిజియాట్రిస్టులు, న్యూరాలజిస్టులు, న్యూరోసర్జన్లు, ఫిజియోథెరపిస్టులు, ఆక్యుపేషనల్ థెరపిస్టులు, స్పీచ్-లాంగ్వేజ్ పాథాలజిస్టులు, క్లినికల్ సైకాలజిస్టులతో సహా 150 మందికి పైగా న్యూరో పునరావాస నిపుణులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
 
కార్యతీరును పునరుద్ధరించడం, న్యూరో పునరావాసం, న్యూరో పునరావాసంలో ఇటీవలి పురోగతులు ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రధానాంశాలు. ఇందులో స్ట్రోక్ దిగువ అవయవాల పునరావాసం, ఐసియులో న్యూరో పునరావాసం, పల్మనరీ మెకానిక్స్‌ను ఆప్టిమైజ్ చేయడం, స్ట్రోక్ తర్వాత చేతి కోలుకోవడం, ఇటీవలి ఓటి జోక్యాలు, ఆర్థోటిక్స్ మరియు ప్రొస్థెటిక్స్, బ్రెయిన్-కంప్యూటర్ ఇంటర్‌ఫేస్, న్యూరో పునరావాసంలో అధునాతన చికిత్సలు వంటి అంశాలపై నిపుణుల ప్రసంగాలు ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో 26 మందికి పైగా వక్తలు ప్రసంగించారు.
 
సీఎంఈ కార్యక్రమం డాక్టర్ వి.ఆర్.రూపేష్‌కుమార్ మాట్లాడుతూ, 'న్యూరోలాజికల్ రిహాబిలిటేషన్ రంగంలో జ్ఞానం, అనుభవాలు మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న ఉత్తమ పద్ధతులను పంచుకోవడానికి నిపుణులను, ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులను ఒకచోట చేర్చే ఒక ముఖ్యమైన విద్యాపరమైన కార్యక్రమమే ఈ సీఎంఈ కార్యక్రమం. న్యూరో రిహాబిలిటేషన్ అనేది ఓర్పు, కచ్చితత్వం, కరుణ మరియు బలమైన బహుళ-విభాగాల విధానం అవసరమయ్యే ఒక ప్రయాణం. క్లినికల్ పరిజ్ఞానాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి, అభివృద్ధి చెందుతున్న పునరావాస వ్యూహాలను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు వివిధ స్పెషాలిటీల మధ్య సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఈ కార్యక్రమం ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. వైద్యం మరియు పునరావాసంలో వస్తున్న పురోగతులను నిరంతరం నేర్చుకుంటూ, వాటికి అనుగుణంగా మారడం ద్వారా, మన రోగులు మరింత స్వాతంత్ర్యం, గౌరవం మరియు నాణ్యమైన జీవితాన్ని తిరిగి పొందేలా మనం వారికి సాధికారత కల్పించగలం అని పేర్కొన్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
మా అమ్మ ఏం పాపం చేసింది.. ఇంతగా అవమానించారు : బోరున విలపించిన కొండా సుస్మిత (Video)

Mohanlal: మోహన్‌లాల్ - విష్ణు మోహన్ మూవీ టైటిల్ ఆపరేషన్ గంగా

Mohanlal: మోహన్‌లాల్ - విష్ణు మోహన్ మూవీ టైటిల్ ఆపరేషన్ గంగామోహన్‌లాల్ హీరోగా గోకులం గోపాలన్ నిర్మిస్తున్న పాన్ ఇండియా మూవీ టైటిల్‌ను ‘ఆపరేషన్ గంగా’ ప్రకటించారు. విష్ణు మోహన్ రచన, దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. బైజు గోపాలన్, వి.సి. ప్రవీణ్ కో-ప్రొడ్యూసర్. కృష్ణమూర్తి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్‌. విష్ణు మోహన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న మూడో సినిమా ఇది. ఆయన తొలి చిత్రం ‘మెప్పడియాన్’తోనే నేషనల్ అవార్డు అందుకుని గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

అనూప్ రూబెన్స్ ముగ్గురు కోతులు చిత్రం సాంగ్ రిలీజ్

అనూప్ రూబెన్స్ ముగ్గురు కోతులు చిత్రం సాంగ్ రిలీజ్శోభారాణి గరిమెల్ల నిర్మాణంలో కార్తీక్ గరిమెల్ల తెరకెక్కించిన చిత్రం ముగ్గురు కోతులు. ఈ మూవీలో తేజ కొండపల్లి, గణేష్ బొడ్డ, దేవాన్ష్ ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించగా. వర్షిక పాశం హీరోయిన్‌గా నటించారు. ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ ఇప్పటికే అందరినీ ఆకట్టుకుంది. రీసెంట్‌గా రిలీజ్ చేసిన ‘ముగ్గురు కోతులు’ టైటిల్ సాంగ్‌ అందరినీ మెప్పించింది. ఇక తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఓ ప్రేమ గీతాన్ని విడుదల చేశారు.

Athreyapuram Brothers,: ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ చిత్రీకరణ పూర్తి

Athreyapuram Brothers,: ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ చిత్రీకరణ పూర్తిశ్రీనివాస్ గవిరెడ్డి, సన్నీ పత్సా, గీత్ సాయిని, నేహా పఠాన్, రాజీవ్ కనకాల, శివాజీ రాజా, అన్నపూర్ణమ్మ, దేవి ప్రసాద్, రజిత, ప్రభావతి, హరితేజ, రఘు బాబు, శ్రీనివాస రెడ్డి, ప్రవీణ్, సిద్ధార్థ్ గొల్లపూడి, భద్రం, అరుణ్ దలై, నవీన్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న చిత్రం ‘ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్’. ఈ సినిమాకి రాజేష్ జగన్నాధం రచన, దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

NBK111 టైటిల్ దాదా? విడుదల తేదీ అప్ డేట్ రాబోతోంది

NBK111 టైటిల్ దాదా? విడుదల తేదీ అప్ డేట్ రాబోతోందినందమూరి బాలక్రిష్ణ నటిస్తున్న NBK111 చిత్రం అప్ డేట్ రేపు వెల్లడించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ప్రకటన పోస్టర్ వెలువడింది. 'ఈ ఉన్మాదానికి ఒక 'పేరు' పెడతాం. మరియు రాకకు ఒక 'తేదీ' వేస్తాం' అని వాగ్దానం చేసింది. దీనికి తోడుగా, బాలకృష్ణ గడ్డంతో, ఎర్రటి జుట్టుతో ఉన్న క్లోజప్ మరియు ఇండస్ట్రియల్ గ్రిట్‌లో మోటార్‌సైకిల్ రైడ్ వంటి రఫ్ లుక్స్‌లో ఉన్న పోస్టర్లను విడుదల చేసింది.

విశ్వక్ సేన్ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా లెగసీ విడుదల తేదీ ఖరారు

విశ్వక్ సేన్ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా లెగసీ విడుదల తేదీ ఖరారుమాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘లెగసీ’ విడుదల తేదీ ఖరారైంది. ఇంటెన్స్ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 4, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. సాయికిరణ్ రెడ్డి దైదా రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కలాహి మీడియా బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు. యశ్వంత్ దగ్గుమాటి, సాయి కిరణ్ రెడ్డి దైదా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంజయ్ సాంబ్రాణి, వి.వి.ఎన్. ప్రసాద్ సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.