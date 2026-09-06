ఎంజీఎం హెల్త్కేర్లో సీఎంఈను ప్రారంభించిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ స్పీకర్
చెన్నై నగరంలోని ఎంజీఎం హెల్త్కేర్ హాస్పిటల్ నిర్వహించిన న్యూరో రిహాబిలిటేషన్పై కంటిన్యూయింగ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ (సీఎంఈ) కార్యక్రమాన్ని తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభ సభాపతి జె.సి.డి.ప్రభాకర్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా 'రిస్టోరింగ్ ఫంక్షన్, రిన్యూయింగ్ హోప్’ అనే పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు.
న్యూరో పునరావాసం యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తూ, ఎంజిఎం హెల్త్కేర్కు చెందిన న్యూరోసర్జరీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ వి.ఆర్.రూపేష్కుమార్, రిహాబిలిటేషన్ మెడిసిన్ క్లినికల్ లీడ్ డాక్టర్ ఎ.జె.రాజేంద్రన్, కన్సల్టెంట్ న్యూరోసర్జన్ డాక్టర్ ఎం.పి.కవియరసన్ ఈ పుస్తకానికి గణనీయమైన తోడ్పాటు అందించారు. ఫిజియాట్రిస్టులు, న్యూరాలజిస్టులు, న్యూరోసర్జన్లు, ఫిజియోథెరపిస్టులు, ఆక్యుపేషనల్ థెరపిస్టులు, స్పీచ్-లాంగ్వేజ్ పాథాలజిస్టులు, క్లినికల్ సైకాలజిస్టులతో సహా 150 మందికి పైగా న్యూరో పునరావాస నిపుణులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
కార్యతీరును పునరుద్ధరించడం, న్యూరో పునరావాసం, న్యూరో పునరావాసంలో ఇటీవలి పురోగతులు ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రధానాంశాలు. ఇందులో స్ట్రోక్ దిగువ అవయవాల పునరావాసం, ఐసియులో న్యూరో పునరావాసం, పల్మనరీ మెకానిక్స్ను ఆప్టిమైజ్ చేయడం, స్ట్రోక్ తర్వాత చేతి కోలుకోవడం, ఇటీవలి ఓటి జోక్యాలు, ఆర్థోటిక్స్ మరియు ప్రొస్థెటిక్స్, బ్రెయిన్-కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్, న్యూరో పునరావాసంలో అధునాతన చికిత్సలు వంటి అంశాలపై నిపుణుల ప్రసంగాలు ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో 26 మందికి పైగా వక్తలు ప్రసంగించారు.
సీఎంఈ కార్యక్రమం డాక్టర్ వి.ఆర్.రూపేష్కుమార్ మాట్లాడుతూ, 'న్యూరోలాజికల్ రిహాబిలిటేషన్ రంగంలో జ్ఞానం, అనుభవాలు మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న ఉత్తమ పద్ధతులను పంచుకోవడానికి నిపుణులను, ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులను ఒకచోట చేర్చే ఒక ముఖ్యమైన విద్యాపరమైన కార్యక్రమమే ఈ సీఎంఈ కార్యక్రమం. న్యూరో రిహాబిలిటేషన్ అనేది ఓర్పు, కచ్చితత్వం, కరుణ మరియు బలమైన బహుళ-విభాగాల విధానం అవసరమయ్యే ఒక ప్రయాణం. క్లినికల్ పరిజ్ఞానాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి, అభివృద్ధి చెందుతున్న పునరావాస వ్యూహాలను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు వివిధ స్పెషాలిటీల మధ్య సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఈ కార్యక్రమం ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. వైద్యం మరియు పునరావాసంలో వస్తున్న పురోగతులను నిరంతరం నేర్చుకుంటూ, వాటికి అనుగుణంగా మారడం ద్వారా, మన రోగులు మరింత స్వాతంత్ర్యం, గౌరవం మరియు నాణ్యమైన జీవితాన్ని తిరిగి పొందేలా మనం వారికి సాధికారత కల్పించగలం అని పేర్కొన్నారు.