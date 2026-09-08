  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. చెన్నై వార్తలు
  4. SIMS Hospital Performs Asia’s First New-Generation Bone-Sparing Hip Procedure on International Patients
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (18:35 IST)

ఆసియాలోనే తొలిసారిగా సిమ్స్‌లో న్యూ జనరేషన్ బోన్-స్పారింగ్ హిప్ ఆపరేషన్

sims doctors
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (18:35 IST)
google-news
చెన్నై నగరంలోని సిమ్స్ ఆస్పత్రి వైద్యులు తుంటి పునర్నిర్మాణంలో ఒక కొత్త మైలురాయిని నెలకొల్పారు. ఆసియాలోనే మొట్టమొదటి నూతన తరం, ఎముకను కాపాడే తుంటి శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ మార్గదర్శక శస్త్రచికిత్సను ఇద్దరు అంతర్జాతీయ రోగులపై నిర్వహించారు. వారిలో ఒకరు అమెరికాలోని నెబ్రాస్కాకు చెందిన 44 ఏళ్ల వ్యక్తి కాగా, మరొకరు యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లోని లండన్‌కు చెందిన 58 ఏళ్ల రోగి. సాంప్రదాయ తుంటి శస్త్రచికిత్సలలో తరచుగా ఎముకను అధికంగా తొలగించాల్సి ఉండగా, ఈ వినూత్న విధానం రోగి యొక్క ఆరోగ్యకరమైన సహజ ఎముకలో గణనీయమైన భాగాన్ని కాపాడుతూనే, స్థిరమైన, క్రియాత్మకమైన పునర్నిర్మాణాన్ని సాధిస్తుంది. ఇది భవిష్యత్తులో తుంటి శస్త్రచికిత్సల కోసం రోగులకు మరిన్ని అవకాశాలను అందిస్తుంది.
 
అంతేకాకుండా, ఎముకను కాపాడే ఈ విధానం ఇంప్లాంట్ స్థిరత్వాన్ని పెంచుతూ, శస్త్రచికిత్స తర్వాత అత్యంత క్రియాశీలకంగా, దాదాపు సాధారణ కార్యకలాపాలకు తిరిగి రావడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. శరీర నిర్మాణపరంగా, జీవశాస్త్రపరంగా మరింత గౌరవప్రదమైన విధానంగా పరిగణించబడే ఈ ప్రక్రియ, తుంటి ఎముకను స్థిరంగా పునర్నిర్మించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది రోగులు అనేక రకాల సాధారణ రోజువారీ కార్యకలాపాలను తిరిగి ప్రారంభించడానికి అనుమతిస్తుంది. ఎముకను కాపాడుకోవడం మరియు శరీర పనితీరును కొనసాగించడం అనేవి ప్రధానమైన అంశాలుగా ఉండే యువ మరియు చురుకైన రోగులకు ఇటువంటి ఫలితం ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమైనది.
 
వివరణాత్మక క్లినికల్ అంచనాలు, సమగ్ర ఇమేజింగ్, వైద్యపరమైన ఆప్టిమైజేషన్, నిశితమైన శస్త్రచికిత్స ప్రణాళిక తర్వాత ఈ ప్రక్రియలు నిర్వహించబడ్డాయి. ఈ ప్రక్రియల తర్వాత ఇద్దరు రోగులు ప్రోత్సాహకరమైన ప్రారంభ క్రియాత్మక పునరుద్ధరణను ప్రదర్శించారు, శస్త్రచికిత్స అనంతర ప్రారంభ కాలంలో మంచి పురోగతి నమోదైంది.
 
శస్త్రచికిత్స బృందానికి నాయకత్వం వహించిన ఆర్థోపెడిక్స్ జాయింట్ డైరెక్టర్ అండ్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ విజయ్ సి బోస్ మాట్లాడుతూ, 'హిప్ రీప్లేస్‌మెంట్, పునర్నిర్మాణ శస్త్రచికిత్సను మనం సంప్రదించే విధానంలో ఈ ప్రక్రియ ఒక ముఖ్యమైన మార్పును సూచిస్తుంది. దీని లక్ష్యం కేవలం బాధాకరమైన కీలును మార్చడం మాత్రమే కాదు, తుంటి యొక్క సహజ యంత్రాంగాన్ని గౌరవిస్తూ, రోగి యొక్క సొంత ఎముకను వీలైనంత వరకు సంరక్షించడం. ఇది ఒక సరళమైన కానీ ముఖ్యమైన సూత్రంపై ఆధారపడి ఉంది. సాధ్యమైనప్పుడల్లా, శస్త్రచికిత్స రోగి యొక్క ఎముకను సంరక్షించాలి మరియు శరీరం యొక్క సహజ శరీర నిర్మాణ శాస్త్రంతో కలిసి పనిచేయాలన్నారు. 
 
ఈ ప్రక్రియ విజయవంతం కావడానికి రోగి ఎంపిక చాలా కీలకం. వయస్సు, ఎముక నాణ్యత, రోగ నిర్ధారణ, శరీర నిర్మాణం, కార్యాచరణ అవసరాలు, మొత్తం వైద్య పరిస్థితి, సర్జన్ యొక్క అంచనాతో సహా అనేక అంశాలపై అనుకూలత ఆధారపడి ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా రోగిని ఎంపిక చేయడం, నిశితమైన ప్రణాళిక, అధునాతన సాంకేతికత మరియు ఖచ్చితమైన శస్త్రచికిత్స అమలుతో, ఈ విధానం చాలా మంది రోగులకు స్థిరమైన పునర్నిర్మాణాన్ని సాధించడానికి, అత్యంత క్రియాశీలక, చురుకైన జీవితానికి తిరిగి రావడానికి సహాయపడుతుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము అని పేర్కొన్నారు. 
 
ఈ విజయంపై ఎస్ఆర్ఎం గ్రూప్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ రవి పచ్చముత్తు మాట్లాడుతూ, “ఇది తుంటి శస్త్రచికిత్స యొక్క భవిష్యత్తుకు సంబంధించినది. ఈ భవిష్యత్తు ఎముకలను మరింతగా సంరక్షించేదిగా, శరీర నిర్మాణపరంగా, క్రియాత్మకంగా మరియు రోగుల దీర్ఘకాలిక అవసరాలపై దృష్టి సారించేదిగా ఉంటుంది. అధునాతన శస్త్రచికిత్స మౌలిక సదుపాయాలు, అత్యంత శిక్షణ పొందిన బహుళ-విభాగాల బృందాలు, పటిష్టమైన రోగి-భద్రతా వ్యవస్థలు, ఆర్థోపెడిక్ సంరక్షణలో ఆవిష్కరణలపై మేము చేస్తున్న నిరంతర పెట్టుబడిని ఈ విజయం ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ అధునాతన ప్రక్రియ కోసం అమెరికా మరియు యూకే నుండి రోగులు చెన్నైకి రావాలని ఎంచుకోవడం, భారతదేశ వైద్య నైపుణ్యం, వినూత్న శస్త్రచికిత్స సామర్థ్యాలు, ఉన్నత ప్రమాణాల రోగి సంరక్షణపై పెరుగుతున్న విశ్వాసానికి నిదర్శనం. సిమ్స్ హాస్పిటల్‌పై నమ్మకం ఉంచిన రోగులకు మరియు వారి కుటుంబాలకు మేము హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈ మైలురాయి, చెన్నైని అధునాతన, ప్రత్యేక ఆరోగ్య సంరక్షణకు గమ్యస్థానంగా మార్చాలనే మా సంకల్పాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది అని పేర్కొన్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
తిరునెల్వేలి గ్యాంగ్ రేప్ కేసు.. ముద్దాయికి ఉరిశిక్ష - పోక్సో కోర్టు తీర్పు

Sumanth: పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వారాహి పాజిటివ్‌గా హెల్ప్ అయింది : సుమంత్

Sumanth: పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వారాహి పాజిటివ్‌గా హెల్ప్ అయింది : సుమంత్సుమంత్, ఐశ్వర్య రాజేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న డివోషనల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్. ‘మహేంద్రగిరి వారాహి’. స్టార్ బాయ్ సిద్దు జొన్నలగడ్డ ప్రత్యేక పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. సంతోష్ జాగర్లపూడి దర్శకత్వం వహించారు. రాజశ్యామల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, బ్రిడ్జ్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్లపై కలిపు మధు, లక్ష్మణ్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. సెప్టెంబర్ 11న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో సుమంత్ సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Anaswara Rajan look: కాకా చిత్రానికి అనస్వర రాజన్ హృదయం అని కితాబు

Anaswara Rajan look: కాకా చిత్రానికి అనస్వర రాజన్ హృదయం అని కితాబురాబోయే తెలుగు చిత్రం 'కాకా' నిర్మాతలు, నటి అనస్వర రాజన్‌కు ఆమె పుట్టినరోజున ప్రత్యేక ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లతో సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఆమెను ఈ సినిమాకు 'హృదయం' అని, చిరంజీవి కుమార్తె, మెడికల్ విద్యార్థిని అయిన అమ్ములగా అభివర్ణించారు. నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి అధికారిక ఖాతా ఈ చిత్రాలను పంచుకుంటూ, జనవరి 13, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతోంది.

Maheshbabu Latest: వారణాసి విడుదలకు ఏడు నెలల కౌంట్‌డౌన్ చేస్తున్న మహేష్ బాబు అభిమానులు

Maheshbabu Latest: వారణాసి విడుదలకు ఏడు నెలల కౌంట్‌డౌన్ చేస్తున్న మహేష్ బాబు అభిమానులుతెలుగు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళిల తొలి కలయికతో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'వారణాసి'. రామాయణ అంశాలు, భారీ దేవతలు, హృద్యమైన తండ్రీకొడుకుల కథ మేళవింపుతో అంటార్కిటికా నుండి ఆఫ్రికా వరకు ప్రపంచాన్ని చుట్టివచ్చే ఈ సాహస గాథను రాజమౌళి తన కెరీర్‌లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనదిగా అభివర్ణిస్తున్నారు.

మహిళల వ్యక్తిత్వాన్ని నిందించడం అలవాటుగా మారిపోయింది : కంగనా రనౌత్

మహిళల వ్యక్తిత్వాన్ని నిందించడం అలవాటుగా మారిపోయింది : కంగనా రనౌత్రాజకీయ వివాదాల్లో మహిళల వ్యక్తిత్వాన్ని నిందించడం అలవాటుగా మారిందంటూ నటి, ఎంపీ కంగనా రనౌత్‌ మండిపడ్డారు. తమిళనాడులో నటి త్రిషపై ఇటీవల ఉదయనిధి చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో కంగనా స్పందించారు. తాజాగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆమె ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.

పిఠాపురంలో… అలా మొదలైంది విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది

పిఠాపురంలో… అలా మొదలైంది విడుదలకు సిద్ధమవుతోందిడా. రాజేంద్రప్రసాద్, పృథ్వీరాజ్, కేదార్ శంకర్, మణిచందన, అన్నపూర్ణమ్మ, సన్నీ అఖిల్, విరాట్, సాయి ప్రణీత్, శ్రీలు, ప్రత్యూష, రెహానా తదితరులు నటించిన చిత్రం ‘పిఠాపురంలో… అలా మొదలైంది’. మహేష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో ఎవర్ గ్రీన్ ఎపిక్ సినిమా సంయుక్త నిర్మాణంలో దుండిగళ్ళ బాలకృష్ణ, ఆకుల సురేష్ పటేల్, ఎఫ్.ఎం. మురళి (గోదారి కిట్టయ్య) నిర్మించారు.