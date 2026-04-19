తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : రెండు రోజుల పాటు చంద్రబాబు పర్యటన
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న అన్నాడీఎంకే - బీజేపీ సారథ్యంలోని ఎన్డీయే కూటమి తరపున ప్రచారం చేసేందుు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రచారం చేయనున్నారు. సోమవారం నుంచి ఆయన రెండు రోజుల పాటు ప్రచారం చేస్తారు. ఆయన తన ప్రచారంలో చెన్నై, కోయంబత్తూరు, మదురైలలో జరిగే సభలు, రోడ్షోలలో పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు. తన ప్రచారంలో ఎన్డీయే అభివృద్ధి జెండాను ప్రజల్లో తీసుకెళ్లేలా ఆయన ప్రచారం చేయనున్నారు.
ఈ పర్యటనలో భాగంగా సోమవారం మధ్యాహ్నం కోయంబత్తూరులో జరిగే బహిరంగ సభలో ప్రసంగించి తన ప్రచారాన్ని ప్రారంభిస్తారు. ఆ తర్వాత హోసూరు, తాలిలో జరిగే ర్యాలీలో పాల్గొంటారు. సాయంత్రం చెన్నైలోని ఆవడిలో భారీ రోడ్ షో నిర్వహించి ప్రజలు, ఎన్డీయే మద్దతుదారులతో ఆయన నేరుగా మాట్లాడుతారు.
రెండో రోజు మదురై సాత్తూరులో పర్యటించి స్తానిక నేతలతో సమావేశమవుతారు. ఈ పర్యటన ద్వారా ఎన్డీయే కూటమి శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం నింపడం, ఓటర్ల సంబంధాలు బలోపేతం చేయడంతో పాటు కూటమి అభివృద్ధి ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లడమే లక్ష్యమని టీడీపీ తెలిపింది. టెక్నాలజీ ఆధారిత పాలనలో పేరున్న నేతగా తమిళనాడు భవిష్యత్ను ఎన్డీయే దార్శనికతను చంద్రబాబు వివరిస్తారని పార్టీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
కాగా, ఈ నెల 23వ తేదీన తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికల పోలింగ్ జరుగనుంది. మొత్తం 234 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు ఒకేసారి పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. మే 4వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు జరుగనుంది.