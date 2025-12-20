శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025 (17:18 IST)

దుబాయ్‌లో క్రిస్మస్ రుచులను ఆస్వాదించేయండి

Palazzo
క్రిస్మస్‌ వేడుకలకు దుబాయ్ సిద్ధమైంది. ఈ పండుగ కోసం నగరంలోని అత్యుత్తమ హోటళ్లు కూడా సిద్ధమయ్యాయి. క్లాసిక్ క్రిస్మస్ బ్రంచ్‌ల నుండి కళాత్మక క్యూరేటెడ్ పండుగ బఫేల వరకు, ఈ సెలవు సీజన్‌లో దుబాయ్‌లో క్రిస్మస్ యొక్క నిజమైన రుచులను మీరు ఆస్వాదించగల కొన్ని ప్రదేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
 
సెయింట్ రెగిస్ డౌన్‌టౌన్ దుబాయ్: బస్తా- గినోరి టెర్రస్‌లో పండుగ ఇటాలియన్ వేడుకలు, డిసెంబర్ 4 నుండి 30 వరకు, బస్తా! పాస్తాలు, రోస్టెడ్ మీట్  మరియు పండుగ స్పెషల్స్ వంటి రోజువారీ అలా కార్టే ఇటాలియన్ రుచులను అందిస్తుంది. బస్తా! గినోరి టెర్రస్‌లో క్రిస్మస్ బ్రంచ్‌ను ఆస్వాదించవచ్చు. ఇందులో లైవ్ స్టేషన్లు, ఇటాలియన్ క్లాసిక్‌లు కూడా లభ్యమవుతాయి.
 
రాయల్ మన్సోర్ మర్రాకేష్: లా గ్యాస్ట్రోనమీ, లా గ్రాండే టేబుల్ మారోకైన్‌లో నక్షత్రాల కింద భోజనం చేయండి, లా గ్రాండే బ్రాస్సేరీలో ఫ్రెంచ్ క్లాసిక్‌లను ఆస్వాదించండి లేదా సెసామోలో ఇటాలియన్‌ను ఆస్వాదించండి 
 
సీల్ దుబాయ్ మెరీనా: ఈస్ట్ 14లో క్రిస్మస్ ఈవ్ డిన్నర్, ఈస్ట్ 14 ఒక ఆహ్లాదకరమైన సాయంత్రం కోసం వేదికను సిద్ధం చేస్తుంది, దుబాయ్ మెరీనాలో  మెరిసే లైట్ల నేపథ్యంలో అతిథులు నూడుల్స్, లైవ్ డిమ్ సమ్ మరియు సుషీ స్టేషన్లు, సిజ్లింగ్ వోక్స్ మరియు డీకడెంట్ డెజర్ట్‌లను ఆస్వాదించవచ్చు.
 
పలాజ్జో వెర్సేస్ దుబాయ్: క్రిస్మస్ ఈవ్- క్రిస్మస్ డే గియార్డినోలో విందు, క్రిస్మస్ సాయంత్రం మరియు క్రిస్మస్ రోజున ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకట్టుకునే  వంటకాల శ్రేణిని గియార్డినో అందిస్తుంది. 
 
దుబాయ్‌లోని అర్మానీ హోటల్: అర్మానీ/మెడిటెర్రేనియోలో క్రిస్మస్ ఈవ్ బఫే, అర్మానీ/మెడిటెర్రేనియోలో క్రిస్మస్ ఈవ్ యొక్క మాయాజాలాన్ని స్వీకరించండి, ఇక్కడ ఆహ్లాదకరమైన సాయంత్రం సీజన్‌కు ప్రాణం పోస్తుంది. 
 
రిక్సోస్ ప్రీమియం సాదియత్ ఐ ల్యాండ్: క్రిస్మస్ ఈవ్ డిన్నర్ మరియు క్రిస్మస్ డే బ్రంచ్, రిక్సోస్ ప్రీమియంలో క్రిస్మస్ సాదియత్ ఐ ల్యాండ్ అనేది కలకాలం నిలిచే సంప్రదాయం యొక్క వేడుక. క్రిస్మస్ ఈవ్ నాడు, టర్కోయిస్‌లో విలాసవంతమైన విందులో పాల్గొనండి. చిరస్మరణీయమైన అనుభవాలను సొంతం చేసుకోండి. 

ఇదేం పిచ్చిరా బాబూ.. హైవే వంతెనపై డేంజరస్ స్టంట్స్ (Video Viral)

ఇదేం పిచ్చిరా బాబూ.. హైవే వంతెనపై డేంజరస్ స్టంట్స్ (Video Viral)ఓ వ్యక్తి జాతీయ రహదారిపై నిర్మించిన వంతెనకు వేలాడుతూ ప్రమాదకర స్టంట్స్ చేస్తూ కనిపించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Indian Army: ఆపరేషన్ సింధూర్‌ ఎఫెక్ట్: 850 కామికాజ్ డ్రోన్‌లను కొనుగోలు చేసిన భారత సైన్యం

Indian Army: ఆపరేషన్ సింధూర్‌ ఎఫెక్ట్: 850 కామికాజ్ డ్రోన్‌లను కొనుగోలు చేసిన భారత సైన్యంఆపరేషన్ సింధూర్‌ నుండి పాఠాలు నేర్చుకున్న భారత సైన్యం, మూడు రక్షణ దళాలు, ప్రత్యేక దళాల సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి 850 కామికాజ్ డ్రోన్‌లను కొనుగోలు చేయనుంది. రక్షణ వర్గాలు ఏఎన్‌ఐకి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సైన్యం యొక్క ఈ ప్రతిపాదన ఉన్నత దశలో ఉంది. ఈ నెలాఖరులో జరగబోయే రక్షణ సేకరణ మండలి ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో దీనికి త్వరలో ఆమోదం లభించే అవకాశం ఉంది. ఫాస్ట్-ట్రాక్ సేకరణ ప్రక్రియ కింద, సైన్యం దేశీయ తయారీదారుల నుండి వాటి లాంచర్లతో పాటు సుమారు 850 లోయిటరింగ్ కమ్యూనిషన్లను కొనుగోలు చేయాలని యోచిస్తోంది.

వైకాపా రౌడీలకు యోగి ఆదిత్యనాథ్ ట్రీట్మెంట్ కావాలి : పవన్ కళ్యాణ్

వైకాపా రౌడీలకు యోగి ఆదిత్యనాథ్ ట్రీట్మెంట్ కావాలి : పవన్ కళ్యాణ్వైకాపా రౌడీలకు యోగి ఆదిత్యనాథ్ ట్రీట్మెంట్ కావాల్సివుందని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ఆయన శనివారం తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలు మండలం, పెరవలిలో అమరజీవి జలధారన పథకానికి ఆయన శుంకుస్థాపన చేశారు. మొత్తం రూ.7910 కోట్ల వ్యయంతో గోదావరి వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టును నిర్మించనున్నారు. దీని ద్వారా 1.20 కోట్ల మందికి దాహార్తిని తీర్చనున్నారు.

బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్న ఆమని.. మోదీపై ప్రశంసలు.. ప్రజాసేవే ప్రధాన లక్ష్యం (video)

బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్న ఆమని.. మోదీపై ప్రశంసలు.. ప్రజాసేవే ప్రధాన లక్ష్యం (video)ప్రముఖ నటి ఆమని బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. శనివారం బీజేపీ పార్టీ కార్యాలయంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్‌రావు, కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి సమక్షంలో ఆమె కాషాయ కండువా కప్పుకుని అధికారికంగా బీజేపీలో చేరారు. ఇటీవలే రాంచందర్‌రావుతో భేటీ అయిన ఆమని ఆ సమావేశంలో రాజకీయ పరిస్థితులు, మహిళా సాధికారత, యువతకు అవకాశాలు వంటి అంశాలపై చర్చించారు. కొద్దిరోజులకే ఆమె బీజేపీలో చేరడం ఆసక్తి రేపుతోంది. బీజేపీలో చేరిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ఆమని.. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వాన్ని ప్రశంసించారు.

Nara Lokesh: రెడ్ బుక్‌లో కేవలం మూడు పేజీలు మాత్రమే నిండాయి.. నారా లోకేష్

Nara Lokesh: రెడ్ బుక్‌లో కేవలం మూడు పేజీలు మాత్రమే నిండాయి.. నారా లోకేష్మంచి సినిమాలో కూడా ఒక చిన్న విలన్ ఉంటాడని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితిని దానికి పోల్చారు. అధికారంలోకి వస్తే నాయకులను జైలుకు పంపిస్తానని బెదిరించే ఒక చిన్న విలన్ ఉన్నాడని ఆయన పేర్కొన్నారు. రాజమండ్రిలో జరిగిన పార్టీ సమావేశంలో నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ, ఇలాంటి బెదిరింపులకు భయపడాల్సిన అవసరం ఉందా అని ప్రశ్నించారు. గతంలో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసిన నాయకులకు ఏమైందో పార్టీ కార్యకర్తలకు గుర్తు చేశారు. ప్రతిపక్షం ఇటీవల 'రప్ప రప్ప' అనే నినాదంతో రెచ్చగొట్టడం ప్రారంభించిందని లోకేష్ అన్నారు. రెచ్చగొడితే తన పార్టీ రెట్టింపు బలంతో స్పందిస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు.

శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు.. మిథునరాశి వారికి.. ఆదాయం ఎంత?

శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు.. మిథునరాశి వారికి.. ఆదాయం ఎంత?మిథునరాశి : మృగశిర 3, 4 పాదములు, ఆర్ద్ర 1 2 3 4 పాదములు పునర్వసు 1, 2, 3 పాదములు ఈ రాశివారికి ఈ సంవత్సరం మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. కొన్నింట అపజయం పొందినా మరికొన్నింట మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యవహారానుకూలతలు ఉన్నాయి. ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. కీలక బాధ్యతలు, పనులు స్వయంగా చూసుకోవాలి. నిరంతరం శ్రమిస్తుంటారు. ఫలితాలు కూడా అందుకు తగ్గట్టుగానే ఉంటాయి. తరచు ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తుంటారు.

17-12-2025 బుధవారం ఫలితాలు - రుణవిముక్తులవుతారు. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు

17-12-2025 బుధవారం ఫలితాలు - రుణవిముక్తులవుతారు. తాకట్టు విడిపించుకుంటారుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి మరింత శ్రమించాలి. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. ఆదాయం అంతంతమాత్రమే. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. సన్నిహితుల సాయంతో అవసరం తీరుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కష్టం ఫలిస్తుంది. వాహనసౌఖ్యం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. పనులు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య సుఖ్యత నెలకొంటుంది. కొత్తయత్నాలు మొదలెడతారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు శుభకార్యానికి హాజరవుతాడు.

2026-2027: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు.. వృషభరాశి వారికి.. వ్యయం ఎంతంటే?

2026-2027: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు.. వృషభరాశి వారికి.. వ్యయం ఎంతంటే?వృషభరాశి : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదములు, రోహిణి 1 2 3 4 పాదములు, మృగశిర 1, 2, పాదములు ఆదాయం- 5 వ్యయం- 14 అవమానం -5 రాజపూజ్యం- 4 వృషభరాశి వారికి ఈ సంవత్సరం అన్ని విధాలా శుభదాయకం. ఆత్మీయులు, సన్నిహితులతో నిత్యం ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. సంఘంలో కీర్తిప్రతిష్టలు ఇనుమడిస్తాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఉన్నతికి దోహదపడతాయి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. పొదుపునకు అవకాశం లేదు. గృహనిర్మాణాలు, కొనుగోలుపై దృష్టి సారిస్తారు. గత కొంత కాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. తరచు వేడుకలు, శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై మరింత శ్రద్ధ వహించండి. ఆహార నియయాలు, ఔషధసేవనంలను క్రమం తప్పకుంటా పాటించండి.

టీటీడీకి రూ.60 లక్షలు విరాళం

టీటీడీకి రూ.60 లక్షలు విరాళంతిరుమల: టీటీడీ శ్రీ వేంకటేశ్వర అన్న ప్రసాదం ట్రస్టుకు మంగళవారం రూ.60 లక్షలు విరాళంగా అందింది. బెంగుళూరుకు చెందిన శ్రీమతి కె.యన్.నయన, శ్రీమతి వి.ప్రభా, శ్రీ రాజేష్, శ్రీ కె.యన్.రాజేష్, గుంటూరుకు చెందిన శ్రీ దేవరశెట్టి రితీష్, శ్రీ దేవరశెట్టి సత్యనారాయణలు వేర్వేరుగా రూ.10 లక్షలు విరాళంగా అందజేశారు. ఈ మేరకు దాతలు తిరుమలలోని టీటీడీ చైర్మన్ క్యాంపు కార్యాలయంలో చైర్మన్ శ్రీ బీ.ఆర్.నాయుడుకు విరాళం డీడీలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా దాతలను చైర్మన్ అభినందించారు.

16-12-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - మీ జీవితంలో ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది...

16-12-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - మీ జీవితంలో ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సన్నిహితుల హితవు కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. స్థిమితంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. శుభకార్యానికి యత్నాలు సాగిస్తారు. ముఖ్యులలో ఒకరికి వీడ్కోలు పలుకుతారు.
