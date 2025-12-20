దుబాయ్లో క్రిస్మస్ రుచులను ఆస్వాదించేయండి
క్రిస్మస్ వేడుకలకు దుబాయ్ సిద్ధమైంది. ఈ పండుగ కోసం నగరంలోని అత్యుత్తమ హోటళ్లు కూడా సిద్ధమయ్యాయి. క్లాసిక్ క్రిస్మస్ బ్రంచ్ల నుండి కళాత్మక క్యూరేటెడ్ పండుగ బఫేల వరకు, ఈ సెలవు సీజన్లో దుబాయ్లో క్రిస్మస్ యొక్క నిజమైన రుచులను మీరు ఆస్వాదించగల కొన్ని ప్రదేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
సెయింట్ రెగిస్ డౌన్టౌన్ దుబాయ్: బస్తా- గినోరి టెర్రస్లో పండుగ ఇటాలియన్ వేడుకలు, డిసెంబర్ 4 నుండి 30 వరకు, బస్తా! పాస్తాలు, రోస్టెడ్ మీట్ మరియు పండుగ స్పెషల్స్ వంటి రోజువారీ అలా కార్టే ఇటాలియన్ రుచులను అందిస్తుంది. బస్తా! గినోరి టెర్రస్లో క్రిస్మస్ బ్రంచ్ను ఆస్వాదించవచ్చు. ఇందులో లైవ్ స్టేషన్లు, ఇటాలియన్ క్లాసిక్లు కూడా లభ్యమవుతాయి.
రాయల్ మన్సోర్ మర్రాకేష్: లా గ్యాస్ట్రోనమీ, లా గ్రాండే టేబుల్ మారోకైన్లో నక్షత్రాల కింద భోజనం చేయండి, లా గ్రాండే బ్రాస్సేరీలో ఫ్రెంచ్ క్లాసిక్లను ఆస్వాదించండి లేదా సెసామోలో ఇటాలియన్ను ఆస్వాదించండి
సీల్ దుబాయ్ మెరీనా: ఈస్ట్ 14లో క్రిస్మస్ ఈవ్ డిన్నర్, ఈస్ట్ 14 ఒక ఆహ్లాదకరమైన సాయంత్రం కోసం వేదికను సిద్ధం చేస్తుంది, దుబాయ్ మెరీనాలో మెరిసే లైట్ల నేపథ్యంలో అతిథులు నూడుల్స్, లైవ్ డిమ్ సమ్ మరియు సుషీ స్టేషన్లు, సిజ్లింగ్ వోక్స్ మరియు డీకడెంట్ డెజర్ట్లను ఆస్వాదించవచ్చు.
పలాజ్జో వెర్సేస్ దుబాయ్: క్రిస్మస్ ఈవ్- క్రిస్మస్ డే గియార్డినోలో విందు, క్రిస్మస్ సాయంత్రం మరియు క్రిస్మస్ రోజున ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకట్టుకునే వంటకాల శ్రేణిని గియార్డినో అందిస్తుంది.
దుబాయ్లోని అర్మానీ హోటల్: అర్మానీ/మెడిటెర్రేనియోలో క్రిస్మస్ ఈవ్ బఫే, అర్మానీ/మెడిటెర్రేనియోలో క్రిస్మస్ ఈవ్ యొక్క మాయాజాలాన్ని స్వీకరించండి, ఇక్కడ ఆహ్లాదకరమైన సాయంత్రం సీజన్కు ప్రాణం పోస్తుంది.
రిక్సోస్ ప్రీమియం సాదియత్ ఐ ల్యాండ్: క్రిస్మస్ ఈవ్ డిన్నర్ మరియు క్రిస్మస్ డే బ్రంచ్, రిక్సోస్ ప్రీమియంలో క్రిస్మస్ సాదియత్ ఐ ల్యాండ్ అనేది కలకాలం నిలిచే సంప్రదాయం యొక్క వేడుక. క్రిస్మస్ ఈవ్ నాడు, టర్కోయిస్లో విలాసవంతమైన విందులో పాల్గొనండి. చిరస్మరణీయమైన అనుభవాలను సొంతం చేసుకోండి.