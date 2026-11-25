మాపై వైభవ్ సూర్యవంశీ ఫీట్లు చేయకుండా ఉంటే చాలు : కివీస్ బౌలర్
భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ కేవలం 52 బంతుల్లోనే డబుల్ సెంచరీ చేసి సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఆ కుర్రోడి ఇన్నింగ్స్పై న్యూజిలాండ్ బౌలింగ్ కోచ్ జాకబ్ ఓరమ్ స్పందించాడు. అలాంటి ఫీట్ను అతడు తమపై చేయకుండా ఉండాలని మాత్రమే కోరుకుంటానని చెప్పాడు. భవిష్యత్తులో వన్డే క్రికెట్కు ఎలాంటి ఢోకా ఉండదని స్పష్టం చేశాడు.
'ఓ 15 ఏళ్ల కుర్రాడిని సేవియర్గా పిలవడం గొప్పగా అనిపిస్తోంది. మున్ముందు ఇది ఎలాంటి ఫలితం ఇస్తుందో చూడాలి. ఇప్పుడున్న యువత ఎక్కువ మంది టీ20 క్రికెట్ను.. సంప్రదాయవాదులు టెస్టులను ఇష్టపడతారు. కానీ, 50 ఓవర్ల క్రికెట్కూ ఇంకా స్థానం ఉందని నమ్ముతా. వైభవ్ ఆటను చూస్తుంటే ముచ్చటేస్తోంది. అభిమానులను అలరించడమే అతడి లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది. ఇలాంటి ఆటగాళ్లు మరింత మంది వస్తే క్రికెట్ భవిష్యత్తు మరింత శోభాయమానంగా మారుతుంది. అయితే, వైభవ్ మాపై మాత్రం ఇలాంటి ఫీట్ను చేయకూడదని కోరుకుంటా' అని ఓరమ్ తెలిపాడు.
'రెండో టెస్టు మొదలయ్యే శుక్రవారం వరకూ మా బౌలింగ్ ప్రణాళికపై ఎలాంటి తుది నిర్ణయం తీసుకోం. అక్కడి వాతావరణం పరిస్థితులకు అనుగుణంగానే మా ప్లాన్ ఉంటుంది. వెలింగ్టన్ కంటే ఈసారి ఇంకాస్త బౌన్స్ ఉండొచ్చనేది మా అభిప్రాయం. టాస్ నెగ్గుతామనే ఆశాభావంతోనే ఉన్నాం. న్యూజిలాండ్లో నాణ్యమైన పిచ్లే ఉంటాయి. కొంతమంది పచ్చికను చూసి ఆందోళన చెందుతారు. కానీ, ఆ పచ్చిక చాలా త్వరగానే పొడిబారుతుంది. వెలింగ్టన్లోనూ భారత బౌలర్లు ఐదో రోజు తొలి సెషన్లో బాగా బౌలింగ్ చేశారు. ఆ తర్వాత మరింత ఫ్లాట్గా మారిపోయింది' అని ఓరమ్ వ్యాఖ్యానించాడు.