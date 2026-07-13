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టిజి 20లో విజయాన్ని అందించిన అనుభవం, యువత యొక్క పరిపూర్ణ కలయిక
ఛాంపియన్షిప్ గెలిచే జట్లు రాత్రికి రాత్రే ఏమీ వచ్చేయవు. అవి దూరదృష్టి, ప్రణాళిక, వ్యక్తులపై నమ్మకంతో నిర్మించబడతాయి. టిజి 20 టోర్నమెంట్లో హైదరాబాద్ ఇ-ఛాంపియన్స్ ప్రదర్శన చూస్తే ఇదే అనిపిస్తుంది. అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లను, ఉత్సాహభరితమైన యువ ప్రతిభను మేళవించి తొలి టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది.
మొదటి మ్యాచ్ నుంచే, ఈ జట్టు అద్భుతమైన సమతుల్యతను ప్రదర్శించింది. అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లు స్థిరత్వాన్ని అందించగా, వర్ధమాన క్రికెటర్లు ఆత్మవిశ్వాసంతో బాధ్యతను స్వీకరించారు. దీని ఫలితంగా, ఈ జట్టు ఎప్పుడూ ఒక్క వ్యక్తిపై ఆధారపడినట్లు కనిపించలేదు. పరిస్థితులకు తగినట్లుగా విభిన్న సమయాల్లో , విభిన్న ఆటగాళ్లు ముందుకు వచ్చి హైదరాబాద్ను ఈ పోటీలో ముందుండేలా చేశారు.
లీగ్ దశలో ఈ జట్టు అజేయంగా నిలవడం జట్టు యొక్క ప్రతిభను వెల్లడించింది. బ్యాటర్లు విభిన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తమ శైలి మార్చుకుంటే, బౌలర్లు ఒత్తిడిలో రాణించారు , ఫీల్డింగ్ విభాగం అవకాశాలను నిలకడగా మ్యాచ్ గెలిపించే క్షణాలుగా మలిచింది.
టైటిల్కు అతీతంగా, వర్ధమాన ప్రతిభపై పెట్టుబడి పెట్టడం యొక్క విలువను హైదరాబాద్ ఇ-ఛాంపియన్స్ నిరూపించింది. టోర్నమెంట్ అంతటా యువ ఆటగాళ్లకు అర్థవంతమైన బాధ్యతలు అప్పగించబడ్డాయి. వారు పరిణతి చెందిన ప్రదర్శనలతో ఆ నమ్మకానికి తగిన ప్రతిఫలం ఇచ్చారు. విజయాన్ని కేవలం ట్రోఫీలతోనే కాకుండా, ఆటగాళ్లు నిరంతరం ఎదిగే వాతావరణాన్ని సృష్టించడం ద్వారా కూడా కొలవ వచ్చు.
హైదరాబాద్ ఇ-ఛాంపియన్స్ ఈ టోర్నమెంట్ నుండి అర్హులైన ఛాంపియన్లుగా, తెలంగాణలో క్రికెట్ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడానికి కట్టుబడిన ఫ్రాంచైజీగా విజయంతో ముందుకు వెళ్లడం శుభసూచకం.
వైద్యం వికటించి మహిళకు కాలు తీసేశారు... అభిషేక్ బెనర్జీకి చిక్కులు
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో అధికారానికి దూరమైన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నేతలు అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎంపీ అభిషేక్ బెనర్జీకి మరిన్ని చిక్కులు ఎదురవుతున్నాయి. ఆయన మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన 'సేవాశ్రయ్' ఉచిత హెల్త్ క్యాంప్లో చికిత్స తీసుకున్న ఒక మహిళ, వైద్యం వికటించి తన కాలును కోల్పోయింది. దీనిపై వచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ క్యాంపులలో వైద్య నిర్లక్ష్యం నేపథ్యంలో అభిషేక్ బెనర్జీపై కేసు నమోదు కావడం ఇది మూడోసారి కావడం గమనార్హం.
బ్యాంకాక్ పబ్లో విషాదం... 27 మంది అగ్నికి ఆహుతి
థాయ్లాండ్ రాజధాని బ్యాంకాక్లో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. నగరంలోని ఓ ప్రముఖ పబ్లో ఆదివారం అర్థరాత్రి జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో కనీసం 27 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 63 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పబ్ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి, భవనం మొత్తం దట్టమైన పొగ కమ్ముకోవడంతో లోపల ఉన్నవారు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని పరుగులు తీశారు.
పుట్టింటికి వెళ్తానన్న భార్య ముక్కు కోసేసిన భర్త.. ఈ గొడవ అంతటితో ఆగలేదు..
ఉత్తరప్రదేశ్లోని లఖింపూర్ ఖేరీ జిల్లాలో నమ్మశక్యం కాని ఒక దారుణ సంఘటన వెలుగుచూసింది. పుట్టింటికి వెళ్లే విషయంలో మొండికేసిందన్న కారణంతో ఒక భర్త తన భార్య ముక్కు కోసేశాడు. ఆదివారం తన కజిన్ సోదరి వివాహ వేడుక ఉండటంతో తాను పుట్టింటికి వెళ్తానని భర్త శ్రావణ్తో చెప్పింది. అయితే అందుకు భర్త నిరాకరించాడు. అయినప్పటికీ ప్రీతి పుట్టింటికి వెళ్లాల్సిందేనని పట్టుబట్టడంతో ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన శ్రావణ్, భార్యపై దాడి చేసి బ్లేడుతో ఆమె ముక్కును కోసేశాడు.
ఓ బట్టతల ముఖ్యమంత్రి, ఈ రోడ్లేంటి?: అవమానించిన వ్యక్తికి పోలీసులు చికిత్స, వీడియో
ఈమధ్య కాలంలో అత్యున్నత హోదాలో వున్న నాయకులను కూడా నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడేవారు ఎక్కువైపోతున్నారు. అభివృద్ధి పనులు గురించి విమర్శిస్తే ఫర్వాలేదు. కానీ వ్యక్తిగత దూషలకు దిగుతున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇలాగే ఓ వ్యక్తి తన నోటి దురుసును ప్రదర్శించాడు. రోడ్లు అధ్వాన్నంగా వున్నాయంటూ విమర్శించే క్రమంలో... ఓ బట్టతల ముఖ్యమంత్రీ... ఇక్కడ ఈ అభివృద్ధి చూడు అంటూ రఫీక్ అనే వ్యక్తి విమర్శించాడు. ఈ వీడియో కాస్తా వైరల్ కావడంతో పోలీసులు అతడిని వెదికిపట్టుకుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తమదైన శైలిలో అతడికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
వయనాడ్ వైపు కన్నెత్తి చూడని ప్రియాంక - విపక్షాల విమర్శలు
ఇటీవల ప్రకృతి ప్రకోపానికి గురైన కేరళ రాష్ట్రంలోని వయనాడ్ జిల్లా వైపు సిట్టింగ్ ఎంపీ ప్రియాంకా గాంధీ కన్నెత్తి చూడలేదు. దీంతో ప్రియాంక గాంధీ వాద్రాపై బీజేపీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ఆమె ఇప్పటివరకు బాధిత ప్రాంతాన్ని సందర్శించలేదని ఆరోపించింది. మృతుల కుటుంబాలను కూడా పరామర్శించలేదని ఆ పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి సీఆర్ కేశవన్ అన్నారు. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం తప్ప బాధితులకు ఆమె ఏమాత్రం అండగా నిలవలేదని విమర్శించారు.
Jani Master: మా మధ్య గొడవలు లేవు, డ్యాన్సర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కి 18 లక్షలు విరాళం : జానీ మాస్టర్
తెలుగు సినిమా టీవీ డ్యాన్సర్స్ అండ్ డ్యాన్స్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ (TFTDDA) ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమం రసాభాసాగా మారింది. జానీ మాస్టర్, శేఖర్ మాస్టర్కి సంబంధించిన విజువల్స్ అన్నీ కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగిందంటూ వార్తలు వ్యాపించాయి. ఇక ఈ మేరకు జానీ మాస్టర్, టీఎఫ్టీడీడీఏ అధ్యక్షురాలు సుమలత వివరణ ఇచ్చేందుకు సోమవారం నాడు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు.
Bhagyashri: రాజమౌళి గారి దర్శకత్వంలో రాణి లా నటించాలని కోరిక : భాగ్యశ్రీ బోర్సే
లెనిన్' విజయం నాకు గొప్ప ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. 'భారతి' పాత్ర జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుంది' అని హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే అన్నారు. అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా, భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించిన 'లెనిన్' చిత్రాన్ని అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మించగా, మురళీకిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఇటీవల విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుని బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ సందర్భంగా భాగ్యశ్రీ బోర్సే పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
SS Karthikeya: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్ లాంటి జానర్లో సినిమా రాలేదు :ఎస్ఎస్ కార్తికేయ
ఫహాద్ ఫాజిల్ హీరోగా ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి సమర్పణలో ఆర్కా మీడియా వర్క్స్, షోయింగ్ బిజినెస్ బ్యానర్స్పై శోభు యార్లగడ్డ, ప్రసాద్ దేవినేని, ఎస్.ఎస్.కార్తికేయ నిర్మించిన చిత్రం ‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’. శశాంక్ యేలేటి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ మూవీని సెప్టెంబర్ 11న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్ను సోమవారం నాడు రిలీజ్ చేశారు.
నా భర్త 50 ఎఫైర్లు పెట్టుకున్నా మీకేంటి నష్టం? నటుడు గోవిందా భార్య
తన భర్తకు 50 మంది మహిళలతో అక్రమ సంబంధం ఉన్నప్పటికీ తాను మాత్రం తన భర్తను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని ప్రముఖ బాలీవుడ నటుడు గోవిందా భార్య సునీత అహుజా అన్నారు. ఇపుడు ఈ వ్యాఖ్యలు బాలీవుడ్తో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తన భర్త గోవిందా 50 మంది మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకున్నా తాను మాత్రం అతడిని వదిలిపెట్టబోనని ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. 'లాకప్: సచ్ యా సజా' అనే హిందీ రియాలిటీ షోలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. షో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా తాను అన్న మాటలకు కట్టుబడి ఉన్నానని, వాటిపై ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
రమ్యకృష్ణ లంచ్ బాక్సును చూపెట్టిన శ్రుతి హాసన్ (video)
శ్రుతి హాసన్- రమ్యకృష్ణల తాజా వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో, బాహుబలి నటి రమ్యకృష్ణ విమాన ప్రయాణంలో తీసుకునే భోజనాన్ని శ్రుతి అభిమానులకు చూపించారు. తాను ఎప్పుడూ విమానంలో లభించే ఆహారాన్ని తిననని, దానికి బదులుగా ఎప్పుడూ ఇంట్లో వండుకున్న ఆహారాన్నే వెంట తీసుకెళ్తానని శ్రుతి పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత, తాజా పండ్లతో నిండి ఉన్న తన సీనియర్ సహనటి లంచ్ బాక్స్ను ఆమె చూపించారు. ఈ వీడియో క్లిప్ చూస్తుంటే, ఆ నటీమణులు సినిమా షూటింగ్ లేదా వ్యక్తిగత పర్యటన నిమిత్తం కలిసి ప్రయాణిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.