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  4. Aaryavir Sehwag’s unbeaten 70 powers India to 10-wicket win over Nepal
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (16:09 IST)

70 పరుగులతో మెరిసిన ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్- నేపాల్‌పై 10 వికెట్ల తేడాతో భారత్‌ విజయం

Team India
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (16:09 IST)
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Team India
శుక్రవారం జరిగిన అండర్-19 ఆసియా కప్ వన్డే క్రికెట్ టోర్నమెంట్‌లో, ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్, లక్ష్య రాయ్‌చందానిలు అద్భుతమైన అర్ధశతకాలతో మెరవగా, భారత్ జట్టు నేపాల్‌పై 10 వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. ఈషాన్ సూద్ (3/18), అర్జున్ రాజ్‌పుత్ (3/8) రాణించడంతో నేపాల్ జట్టు కేవలం 128 పరుగులకే కుప్పకూలింది. 
 
అనంతరం, భారత దిగ్గజ క్రికెటర్ వీరేందర్ సెహ్వాగ్ కుమారుడైన ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ (70 నాటౌట్), లక్ష్య రాయ్‌చందాని (53 నాటౌట్) సునాయాసంగా లక్ష్యాన్ని ఛేదించారు. భారత్ కేవలం 19.1 ఓవర్లలో వికెట్ నష్టపోకుండా 129 పరుగులు చేసి, 185 బంతులు మిగిలి ఉండగానే విజయాన్ని అందుకుని టోర్నమెంట్‌లో అద్భుత ఆరంభాన్ని దక్కించుకుంది. 
 
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన నేపాల్, ఒక దశలో 51 పరుగులకే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. దర్శ్ సోనార్ (93 బంతుల్లో 43 పరుగులు; 1 ఫోర్, 1 సిక్స్) మరియు ఆశిష్ లుథార్ (29 పరుగులు) కొంత ప్రతిఘటించినప్పటికీ, నేపాల్ జట్టు 42.3 ఓవర్లలో 128 పరుగులకే ఆలౌటైంది.

ఈషాన్ సూద్ ప్రారంభంలోనే మూడు వికెట్లు తీసి నేపాల్ బ్యాటింగ్ లైనప్‌ను దెబ్బతీయగా, అర్జున్ రాజ్‌పుత్ ఇన్నింగ్స్ చివరలో వికెట్లు పడగొట్టాడు.భారత్ లక్ష్య ఛేదనను ఆత్మవిశ్వాసంతో మొదలుపెట్టింది. ప్రారంభంలో లక్ష్య రాయ్‌చందాని దూకుడుగా ఆడగా, ఆ తర్వాత ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ చెలరేగిపోయాడు. 
 
అతను 52 బంతుల్లో ఏడు ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లతో 70 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. మరోవైపు లక్ష్య రాయ్‌చందాని 63 బంతుల్లో ఏడు ఫోర్లతో 53 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. భారత్ తన తదుపరి మ్యాచ్‌లో ఆదివారం పాకిస్థాన్‌తో తలపడనుంది. 
 
సంక్షిప్త స్కోర్లు: నేపాల్ అండర్-19 జట్టు 42.3 ఓవర్లలో 128 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది (దర్శ్ సోనార్ 43; ఇషాన్ సూద్ 3/18, అర్జున్ రాజ్‌పుత్ 3/8). దీనికి సమాధానంగా భారత్ అండర్-19 జట్టు 19.1 ఓవర్లలో వికెట్ నష్టపోకుండా 129 పరుగులు చేసి, 10 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది (ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ 70 నాటౌట్, లక్ష్య రాయ్‌చందాని 53 నాటౌట్).
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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