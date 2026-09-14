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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

క్రికెట్‌లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిన భారత క్రికెటర్ అభిషేక్ శర్మ

abhishek sharma
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (10:46 IST)
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భారత యువ సంచలనం, విధ్వంసకర క్రికెటర్ అభిషేక్ శర్మ టీ20 క్రికెటల్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ ఫార్మాట్లో బంతుల పరంగా అత్యంత వేగంగా 6,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన రెండో బ్యాటర్‌గా ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. అంతేకాకుండా, ఈ ఘనత సాధించిన మొట్టమొదటి ఆసియా ఆటగాడిగానూ నిలిచాడు.
 
ఢిల్లీ వేదికగా ఆదివారం ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌తో అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో జరిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్‌లో అభిషేక్ ఈ అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్నాడు. తన టీ20 కెరీర్‌లో 6,000 పరుగుల మార్కును చేరుకోవడానికి అతడికి కేవలం 3,420 బంతులు మాత్రమే అవసరమయ్యాయి. 
 
ఈ జాబితాలో న్యూజిలాండ్‌కు చెందిన విధ్వంసకర ఓపెనర్ ఫిన్ అలెన్ (3,386 బంతులు) మాత్రమే అభిషేక్ కంటే ముందున్నాడు. ఈ క్రమంలో అభిషేక్ శర్మ.. ఆండ్రీ రస్సెల్ (3,550 బంతులు), టిమ్ డేవిడ్ (3,681 బంతులు), విల్ జాక్స్, ఫిల్ సాల్ట్ (3,857 బంతులు) వంటి మేటి హార్డ్ హిట్టర్లను వెనక్కి నెట్టడం విశేషం.
 
ఈ రికార్డును అందుకున్న మ్యాచ్‌లోనూ అభిషేక్ తనదైనశైలిలో మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఆఫ్ఘన్ బౌలర్లపై పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి, కేవలం 32 బంతుల్లోనే బౌండరీల వర్షం కురిపిస్తూ 82 పరుగులు సాధించాడు. అతని దూకుడైన ఆటతీరుతోనే ఈ రికార్డును మరింత ఘనంగా సొంతం చేసుకున్నాడు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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