క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిన భారత క్రికెటర్ అభిషేక్ శర్మ
భారత యువ సంచలనం, విధ్వంసకర క్రికెటర్ అభిషేక్ శర్మ టీ20 క్రికెటల్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ ఫార్మాట్లో బంతుల పరంగా అత్యంత వేగంగా 6,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన రెండో బ్యాటర్గా ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. అంతేకాకుండా, ఈ ఘనత సాధించిన మొట్టమొదటి ఆసియా ఆటగాడిగానూ నిలిచాడు.
ఢిల్లీ వేదికగా ఆదివారం ఆఫ్ఘనిస్థాన్తో అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో జరిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్లో అభిషేక్ ఈ అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్నాడు. తన టీ20 కెరీర్లో 6,000 పరుగుల మార్కును చేరుకోవడానికి అతడికి కేవలం 3,420 బంతులు మాత్రమే అవసరమయ్యాయి.
ఈ జాబితాలో న్యూజిలాండ్కు చెందిన విధ్వంసకర ఓపెనర్ ఫిన్ అలెన్ (3,386 బంతులు) మాత్రమే అభిషేక్ కంటే ముందున్నాడు. ఈ క్రమంలో అభిషేక్ శర్మ.. ఆండ్రీ రస్సెల్ (3,550 బంతులు), టిమ్ డేవిడ్ (3,681 బంతులు), విల్ జాక్స్, ఫిల్ సాల్ట్ (3,857 బంతులు) వంటి మేటి హార్డ్ హిట్టర్లను వెనక్కి నెట్టడం విశేషం.
ఈ రికార్డును అందుకున్న మ్యాచ్లోనూ అభిషేక్ తనదైనశైలిలో మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఆఫ్ఘన్ బౌలర్లపై పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి, కేవలం 32 బంతుల్లోనే బౌండరీల వర్షం కురిపిస్తూ 82 పరుగులు సాధించాడు. అతని దూకుడైన ఆటతీరుతోనే ఈ రికార్డును మరింత ఘనంగా సొంతం చేసుకున్నాడు.