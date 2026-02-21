శనివారం, 21 ఫిబ్రవరి 2026
  క్రీడలు
  క్రికెట్
  వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శనివారం, 21 ఫిబ్రవరి 2026 (20:00 IST)

డకౌట్లు అవుతున్నా సరే దూకుడు స్వభాన్ని మార్చుకునేది లేదు : అభిషేక్ శర్మ

abhishek sharma
తాను డకౌట్లు అవుతున్నా సరే తనలోని దూకుడు స్వభావాన్ని మార్చుకోలేనని భారత క్రికెట్ జట్టు ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ స్పష్టం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 
 
ఐసీసీ ర్యాంకుల పట్టికలో అభిషేక్ శర్మ ప్రపంచ నంబర్‌ వన్ బ్యాటర్‌గా కొనసాగుతున్నారు. అత్యంత డేంజరస్‌ ఓపెనర్‌ అనే ట్యాగ్‌లైన్లతో అభిషేక్ శర్మ టీ20 ప్రపంచ కప్‌లోకి అడుగు పెట్టాడు. అయితే, తాను ఆడిన మూడు మ్యాచుల్లోనూ డకౌట్‌గా పెవిలియన్‌కు చేరాడు. 
 
దీంతో సంజు శాంసన్‌ను తీసుకొంటే బాగుండేదన్న వ్యాఖ్యలు.. అభిషేక్‌ శర్మ స్పిన్‌ను ఎదుర్కోవడంలో ఇబ్బందిపడుతున్నాడనే విమర్శలూ వచ్చాయి. అయితే, జట్టు మేనేజ్‌మెంట్, కెప్టెన్ సూర్య మాత్రం అభిషేక్‌పై నమ్మకం ఉంచారు. తప్పకుండా ఫామ్‌లోకి వస్తాడని చెప్పారు. 
 
ఈ క్రమంలో తాను డకౌట్‌లు కావడంపై అభిషేక్ శర్మ స్పందించాడు. తన దూకుడైన స్వభావాన్ని మార్చుకొనేది లేదని స్పష్టం చేశాడు. ఆ వీడియోను స్టార్‌స్పోర్ట్స్‌ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసింది. 

ఏపీ లిక్కర్ స్కామ్ : ఏపీ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి అరెస్టు

ఏపీ లిక్కర్ స్కామ్ : ఏపీ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి అరెస్టుగత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన లిక్కర్ స్కామ్‌లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. దాదాపు రూ.3.5 వేల కోట్ల కుంభకోణంలో రెండో నిందితుడుగా ఉన్న అప్పటి ఏపీ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డిని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) అధికారులు అరెస్టు చేశారు.

తిరుపతి లడ్డూ కల్తీ అంశం.. ఏకసభ్య కమిటీపై ఫైర్ అయిన వైకాపా

తిరుపతి లడ్డూ కల్తీ అంశం.. ఏకసభ్య కమిటీపై ఫైర్ అయిన వైకాపాతిరుపతి లడ్డూ కల్తీ అంశాన్ని దర్యాప్తు చేస్తున్న సిట్ నోట్‌ను పరిశీలించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏక సభ్య కమిటీని నియమించడంపై వైకాపా మండిపడింది. ఈ కమిటీ నియామకం సుప్రీంకోర్టుకు, న్యాయ ప్రక్రియకు అవమానం అని సీనియర్ వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకుడు, టిటిడి మాజీ చైర్మన్ బి కరుణాకర్ రెడ్డి అన్నారు.

మార్చి 31 నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు చైనాలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ పర్యటన

మార్చి 31 నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు చైనాలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ పర్యటనచైనాలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పర్యటించనున్నారు. మార్చి 31 నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు ఆయన మూడు రోజుల పాటు చైనాలో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌తో ఉన్నత స్థాయి వాణిజ్య చర్చలు జరపనున్నారు. ట్రంప్ ప్రపంచవ్యాప్త టారిఫ్ విధానాన్ని అమెరికా సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసినట్లు వార్తలు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ పర్యటన జరగనుండటం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

విదేశీ పర్యటనకు పట్టుబట్టిన భార్య.. నో చెప్పిన భర్త.. ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య

విదేశీ పర్యటనకు పట్టుబట్టిన భార్య.. నో చెప్పిన భర్త.. ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యసెలవుల్లో విదేశీ పర్యటనకు సంబంధించిన విషయంలో ఏర్పడిన వివాదం విషాదాన్ని మిగిల్చింది. సెలవుల్లో విదేశీ ట్రిప్పుకు వెళ్లాలని పట్టుబట్టిన మహిళకు కుటుంబంతో వివాదం జరిగింది. దీంతో మనస్తాపానికి గురైన మహిళ ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ ఘటన మైసూరులోని సరస్వతిపురంలో చోటుచేసుకుంది. మృతురాలు సంధ్య తన భర్త రంగనాథ్‌తో విదేశీ పర్యటన ప్రణాళికల గురించి గొడవ పడ్డారని తెలుస్తోంది. తమ కొడుకు పరీక్షలు ఉన్నాయని పేర్కొంటూ రంగనాథ్ తక్షణ పర్యటనకు అభ్యంతరం తెలిపాడని వర్గాలు తెలిపాయి. వాదన తర్వాత, అతను కొద్దిసేపు ఇంటి నుండి వెళ్లిపోయాడని తెలుస్తోంది.

యాచకుని వద్ద లక్షలాది రూపాయలు.. పెట్టెలో నోట్లకట్టలు.. బ్యాంకు ఖాతాలో..?

యాచకుని వద్ద లక్షలాది రూపాయలు.. పెట్టెలో నోట్లకట్టలు.. బ్యాంకు ఖాతాలో..?భిక్షాటన చేస్తున్న వ్యక్తుల్ని తక్కువగా అంచనా వేయకూడదనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. తాజాగా పదేళ్లుగా భిక్షాటన చేస్తూ కనిపించిన ఒక వృద్ధుడి దగ్గర ఏకంగా లక్షలాది రూపాయల సంపద బయటపడింది. చిరిగిన చొక్కా.. అతని పెట్టెల్లో లక్షలాది రూపాయల సంపద బయటపడింది. బట్టలతో దీనంగా కనిపించే ఆ యాచకుడి పెట్టెలో నోట్లకట్టలు, బ్యాంకు ఖాతాలో లక్షల రూపాయలు ఉండడం స్థానికులను ఆశ్చర్యపరిచింది.

Kalki 2 shoot: కల్కి 2 తాజా అప్ డేట్ - ప్రభాస్, అమితాబ్ బచ్చన్ పై సన్నివేశాల చిత్రీకరణ

Kalki 2 shoot: కల్కి 2 తాజా అప్ డేట్ - ప్రభాస్, అమితాబ్ బచ్చన్ పై సన్నివేశాల చిత్రీకరణవైజయంతీ ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై అశ్వనీ దత్ నిర్మించిన ఈ సినిమా కల్కి 2898 ఏ.డీ. నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వం వహించాడు. దీనికి సీక్వెల్ వుంటుందని ప్రచారం చేశారు. అనుకున్నట్లుగా కల్కి 2 చిత్రం షూటింగ్ మొదలైంది. నేడు అనగా శనివారం నాడు ప్రభాస్ పై కీలక సన్నివేశాలు చిత్రీకరణ ప్రారంభించారు. గత కొద్దిరోజులుగా ఫౌజీ సినిమా షూట్ లో పాల్గొన్న ప్రభాస్ నేడు కల్కి 2తో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. పురాణ సైన్స్‌ ఫిక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ గా రూపొందిన ఈ సినిమా అద్భుతమైన సెట్ లో చిత్రీకరిస్తున్నారు.

Varalakshmi: వరలక్ష్మి ని చూసి బాలయ్య గారు ఊర్వశి శారద తో పోల్చారు : గోపీచంద్ మలినేని

Varalakshmi: వరలక్ష్మి ని చూసి బాలయ్య గారు ఊర్వశి శారద తో పోల్చారు : గోపీచంద్ మలినేనివరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ స్వీయ దర్శకత్వంలో, తన సోదరి పూజా శరత్ కుమార్ తో కలిసి దోస డైరీస్‌ బ్యానర్ పై నిర్మిస్తున్న చిత్రం'సరస్వతి'. హై-కాన్సెప్ట్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ ప్రేక్షకులలో క్యురియాసిటీ పెంచింది. మార్చి 6న ఈ సినిమా థియేటర్స్ లో విడుదల కానుంది. ఈ రోజు బస్టర్ డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని సినిమా ట్రైలర్ ని లాంచ్ చేశారు.

బ్యాండ్ మేళం నుంచి ఎనర్జిటిక్ సాంగ్ తిప్పుకుంటన్నవ్ రిలీజ్

బ్యాండ్ మేళం నుంచి ఎనర్జిటిక్ సాంగ్ తిప్పుకుంటన్నవ్ రిలీజ్కోన వెంకట్ రూపొందించిన చిత్రం ‘బ్యాండ్ మేళం’. సతీష్ జవ్వాజీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో హర్ష్ రోషన్, శ్రీదేవీ జంటగా నటించారు. కావ్య, శ్రావ్య నిర్మించిన ఈ మూవీని మార్చి 13న విడుదల చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ని ప్రారంభించారు. ఫస్ట్ సింగిల్ ‘తిప్పుకుంటన్నవ్’ పాటను రిలీజ్ చేశారు. శనివారం నాడు రిలీజ్ చేసిన ఈ పాట యూట్యూబ్‌లో ఇన్ స్టంట్‌గా చార్ట్ బస్టర్‌ అయింది.

Trigun: త్రిగుణ్ హీరోగా లక్కీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై ఆకర్షిత చిత్రం ప్రారంభం

Trigun: త్రిగుణ్ హీరోగా లక్కీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై ఆకర్షిత చిత్రం ప్రారంభంత్రిగుణ్ హీరోగా పదినే కుమార్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న చిత్రం ఆకర్షిత. రాజ్ కుమార్ కసిరెడ్డి, అదుర్స్ రఘు, సత్యం రాజేష్, రవివర్మ, ప్రియా ముఖ్య పాత్రల్ని పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకి సూరిశెట్టి కిషోర్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని కోరె సందీప్ యాదవ్, శ్రీకాంత్ బట్టు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ షేక్ హజారత్ (వలి) కెమెరామెన్‌గా పని చేయనున్నారు. శనివారం పూజా కార్యక్రమానికి ప్రముఖ నిర్మాత, డిస్ట్రిబ్యూటర్ వంశీ నందిపాటి, వేణు స్వామి, ప్రముఖ నిర్మాత దామోదర ప్రసాద్, సి. కళ్యాణ్ తదితరులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.

Anil Ravipudi : రీల్ లైఫ్ లో రియల్ లైఫ్ జంట కిల్లర్ లో ఆసక్తికరంగా ఉంది : అనిల్ రావిపూడి

Anil Ravipudi : రీల్ లైఫ్ లో రియల్ లైఫ్ జంట కిల్లర్ లో ఆసక్తికరంగా ఉంది : అనిల్ రావిపూడిజ్యోతి పూర్వజ్, పూర్వాజ్, లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న సినిమా "కిల్లర్". మనీష్ గిలాడా, చంద్రకాంత్ కొల్లు, విశాల్ రాజ్, అర్చన అనంత్, గౌతమ్ చక్రధర్ కొప్పిశెట్టి ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను ధ్యానం నాన్నగారు ఆశీస్సులతో థింక్ సినిమా, ఏయూ అండ్ ఐ స్టూడియోస్ బ్యానర్స్ పై పూర్వాజ్ , పద్మనాభ రెడ్డి.ఎ. నిర్మిస్తున్నారు. ఉర్వీశ్ పూర్వజ్ సమర్పకులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
