డకౌట్లు అవుతున్నా సరే దూకుడు స్వభాన్ని మార్చుకునేది లేదు : అభిషేక్ శర్మ
తాను డకౌట్లు అవుతున్నా సరే తనలోని దూకుడు స్వభావాన్ని మార్చుకోలేనని భారత క్రికెట్ జట్టు ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ స్పష్టం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఐసీసీ ర్యాంకుల పట్టికలో అభిషేక్ శర్మ ప్రపంచ నంబర్ వన్ బ్యాటర్గా కొనసాగుతున్నారు. అత్యంత డేంజరస్ ఓపెనర్ అనే ట్యాగ్లైన్లతో అభిషేక్ శర్మ టీ20 ప్రపంచ కప్లోకి అడుగు పెట్టాడు. అయితే, తాను ఆడిన మూడు మ్యాచుల్లోనూ డకౌట్గా పెవిలియన్కు చేరాడు.
దీంతో సంజు శాంసన్ను తీసుకొంటే బాగుండేదన్న వ్యాఖ్యలు.. అభిషేక్ శర్మ స్పిన్ను ఎదుర్కోవడంలో ఇబ్బందిపడుతున్నాడనే విమర్శలూ వచ్చాయి. అయితే, జట్టు మేనేజ్మెంట్, కెప్టెన్ సూర్య మాత్రం అభిషేక్పై నమ్మకం ఉంచారు. తప్పకుండా ఫామ్లోకి వస్తాడని చెప్పారు.
ఈ క్రమంలో తాను డకౌట్లు కావడంపై అభిషేక్ శర్మ స్పందించాడు. తన దూకుడైన స్వభావాన్ని మార్చుకొనేది లేదని స్పష్టం చేశాడు. ఆ వీడియోను స్టార్స్పోర్ట్స్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసింది.