Written By ఠాగూర్

ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ : ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిన అభిషేక్ శర్మ

ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ త్వరలో ప్రారంభంకానుంది. ఈ సీజన్‌ ప్రారంభానికి ముందు భారత స్టార్ క్రికెటర్, సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ (ఎస్ఆర్‌హెచ్) అభిషేక్ శర్మ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 42 బంతుల్లో 94 రన్స్ చేసి విధ్వంసం సృష్టించాడు. శనివారం జరిగిన ఫ్రాంచేజీ అంతర్గత ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌లో యువ ఓపెనర్ రెచ్చిపోయి, ప్రత్యర్థి జట్లకు హెచ్చరిక పంపాడు. 
 
ఇటీవల ముగిసిన టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో 21 బంతుల్లో 52 పరుగులతో మెరిసిన అభిషేక్, ఇప్పుడు అదే ఫామ్‌ను కొనసాగించాడు. ఎస్ఆర్చ్ 'ఏ' జట్టు తరపున ఆడిన అతను జట్టుకు భారీ స్కోరు అందించడంలో కీలకపాత్ర పోషించాడు. ఈ మ్యాచ్ దక్షిణాఫ్రికా స్టార్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్ (31 బంతుల్లో 49), యువ పవర్ హిట్టర్ సలీల్ అరోరా (16 బంతుల్లో 47) కూడా మెరుపులు మెరిపించారు. వీరి ప్రదర్శనతో ఎస్ఆర్చ్ 'ఏ' జట్టు 21 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 253 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. 
 
రెండో ఇన్నింగ్స్ ఎస్ఆర్చ్ 'బీ' జట్టుకు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించిన ఇషాన్ కిషన్ కేవలం 25 బంతుల్లోనే 72 పరుగులతో మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. రెగ్యులర్ కెప్టెన్ పాట్ కమిన్స్ సీజన్‌లోని తొలి కొన్ని మ్యాచ్‌లకు దూరంకానున్న నేపథ్యంలో ఇషాన్ జట్టుకు సారథ్య బాధ్యతలు చేపట్టనున్నాడు.
 
అలాగే, ఐపీఎల్ వేలం పాటల్లో రూ.1.50 కోట్లకు అమ్ముడైన యువ వికెట్ కీపర్ సలీల్ అరోరా తన మెరుపు ఇన్నింగ్స్ తుది జట్టులో స్థానం కోసం గట్టి పోటీ ఇస్తున్నాడు. బౌలింగ్‌లో వెటరన్ పేసర్ జయదేవ్ ఉనద్కత్ 48 పరుగులిచ్చి ఐదు వికెట్లు పడగొట్టడం విశేషం. ఈ నెల 28న రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ)తో ఎస్ఆర్చ్ తమ తొలి మ్యాచ్ ఆంది. 

కామారెడ్డిలో విషాదం - నెల రోజులు గడవకముందే వరుడు ఆత్మహత్యతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కామారెడ్డి జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఇటీవల కవల సోదరీమణులను వివాహం చేసుకుని వార్తల్లో నిలిచిన కవల సోదరుల్లో ఒకరు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వివాహమై నెల రోజులు గడవక ముందే ఈ విషాదం జరగడంతో ఇరు కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.

పశ్చిమాసియాలో తారాస్థాయికి యుద్ధ జ్వాలలు - ఇజ్రాయెల్ అణు కేంద్రంపై ఇరాన్ దాడిపశ్చిమాసియాలో యుద్ధ జ్వాలలు తారా స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఇజ్రాయెల్‌‌లోని కీలకమైన డిమోనా అణు కేంద్రమే లక్ష్యంగా ఇరాన్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో బీకర దాడి చేసింది. తమపై గతంలో జరిగిన దాడులకు ప్రతీకారంగానే ఈ చర్య చేపట్టినట్టు ఇరాన్ ప్రకటించింది. ఈ దాడులు ధాటికి డిమోనా, ఆరాద్ పట్టణాల్లో వంద మదికిపైగా ప్రజలు గాయపడినట్టు సమాచారం.

రూ. 950 కోట్ల అమెరికన్ విమానాన్ని పడగొట్టేసింది, క్షిపణితో 4,000 కి.మీ లక్ష్యంపై దాడి: ఇరాన్ శక్తికి నాటో షాక్ఇరాన్ గత నాలుగైదు రోజులుగా చూపిస్తున్న శక్తిని చూసి డొనాల్డ్ ట్రంపుతో పాటు నాటో దేశాలు కూడా ఉలిక్కిపడే పరిస్థితి తలెత్తింది. ఇరాన్ దేశం హిందూ మహాసముద్రంలో వున్న డియెగో గార్సియాపై రెండు బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించింది. అది హిందూ మహాసముద్రంలో చాలా చిన్న బ్రిటిష్-అమెరికన్ ప్రాంతం. చాలామంది దానిని ప్రపంచ పటంలో కూడా గుర్తించలేరు. సరిగ్గా అందుకే దీనికి అంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ ప్రాంతం ఇరాన్ దేశానికి సుమారుగా 4,000 కిలోమీటర్లు. దీన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే, టెహ్రాన్ నుండి 4,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో రోమ్, ఏథెన్స్, కైరో నగరాలు కూడా ఉన్నాయి.

మాజీ డీజీపీ మనవరాలికి సైబర్ నేరగాళ్ల టోకరా - రూ.1.20 కోట్లు స్వాహాప్రముఖ మహిళా పారిశ్రామికవేత్త, ఓ మాజీ డీజీపీ మనవరాలు దివ్యారెడ్డికి సైబర్‌ నేరగాళ్లు టోకరా వేశారు. ఆమె బ్యాంకు ఖాతా నుంచి రూ.1.20 కోట్లు టోకరా వేశారు. దివ్యారెడ్డి ఏకంగా 18 కంపెనీలకు డైరెక్టర్‌గా ఉన్నారు. సైబర్‌ నేరగాళ్లు ఆమెతో పాటు అకౌంటెంట్‌ను మోసం చేశారు. ఈ నెల 13న దివ్యారెడ్డి పేరు, ఫొటోతో ఉన్న వాట్సప్‌ ఖాతా నుంచి అకౌంటెంట్‌కు మెసేజ్‌ వచ్చింది. తాను మీటింగ్‌లో ఉన్నానని, తానుప్పిన ఖాతాకు రూ.1.20 కోట్లు పంపాలని అందులో ఉంది. దీంతో అకౌంటెంట్‌ ఆ డబ్బును పంపారు.

తిరుమల పవిత్రతకు భంగం కలిగిస్తే కఠిన చర్యలే : సీఎం చంద్రబాబుతిరుమల పవిత్రతకు భంగం కలిగించేవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు హెచ్చరించారు. శనివారం వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌లో బోర్డు సభ్యులు, అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.

దర్శకులను సూపర్ స్టార్లు తొక్కేస్తున్నారు : కంగనా రనౌత్దర్శకులను సూపర్ స్టార్లు తొక్కేస్తున్నారని బాలీవుడ్ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ అన్నారు. హాలీవుడ్‌లో ప్రముఖ నటుల కంటే దర్శకులకే ఎక్కువ పేరు, గౌరవం ఉంటాయని, కానీ బాలీవుడ్‌లో పరిస్థితి దానికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Kiran: అప్పట్లో టీవీకి ఉన్న ప్రాధాన్యత నేపథ్యంగా తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ తీశాంన్యూ టాలెంట్ ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మిస్తున్న సినిమా "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ". తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ హీరో హీరోయిన్స్ గా పరిచయమవుతున్నారు. "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" చిత్రంతో వి.మునిరాజు దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే పీరియాడిక్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 17న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" సినిమా గ్రాండ్ రివీల్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

గద్దర్ అవార్డ్స్ వేడుకలో గడబిడలు - నిర్వాహకులపై విమర్శలు ?తెలంగాణా ప్రభుత్వం తలపెట్టిన గద్దర్ అవార్డ్ లు 2025లో అవార్డు వచ్చిన వారికి సన్మానించడం వరకు బాగానే వుంది. కానీ ఆహ్వానితులుగా వచ్చినవారికి సరైన కుర్చీలు కూడా కొందరికీ లేవని వారు కినుక వహించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. గతంలో గద్దర్ అవార్డులు వేడుకలో సినీరంగానికి చెందిన ప్రముఖులు రాలేదనీ సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కోమటిరెడ్డి ఘాటుగానే స్పందించారు. అయితే ఈసారి వేడుకలలో ఆయన మచ్చుకైనా కానరాలేదు. అందుకు కారణం ఆయన సినిమా రంగంపైన చులకన భావంతో గతంలో మాట్లాడిన మాటలు కారణమని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.

PrakashRaj: ధురంధర్-2 పై ప్రకాష్ రాజ్ విమర్శ - రామ్ గోపాల్ వర్మ ప్రశంసరణవీర్ సింగ్, దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ కలయికలో వచ్చిన ధురంధర్ విజయాన్ని సాధించడంతో సీక్వెల్ కూడా ధురంధర్ 2 గా విడుదలైంది. ఈ చిత్రం విడుదల తర్వాత బాలీవుడ్ లో సినిమా గతినే మార్చేసింది. తెలుగులోని టాప్ కథానాయకులు ఆ చిత్రంపై ప్రశంసలు కురిపించారు. కానీ, ప్రముఖ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ వారిని సున్నితంగా విమర్శిస్తూ కామెంట్ చేశారు. సౌత్ వాళ్ళు పనిగట్టుకుని బాలీవుడ్ సినిమాను మోస్తుంటే ఒక్కసారైన వాళ్ళు మన సౌత్ సినిమాను మెచ్చుకున్నారా? అంటూ జస్ట్ పర్ ఆస్కింగ్ అంటూ తనదైన శైలిలో స్పందించారు.

మా ప్రేయసిరావే రేంజ్‌లో పిఠాపురంలో... హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా: శ్రీకాంత్డాక్టర్ రాజేంద్రప్రసాద్, పథ్వీరాజ్, కేదార్ శంకర్, మణి చందన, అన్నపూర్ణమ్మ, సన్నీ అఖిల్, విరాట్, సాయి ప్రణీత్, శ్రీలు, ప్రత్యూష, రెహానా ప్రధాన పాత్రల్లో ప్రముఖ దర్శకుడు మహేష్ చంద్ర రూపొందించిన చిత్రం ‘పిఠాపురంలో’. దీనికి ఉప శీర్షిక ‘అలా మొదలైంది’. మహేష్ చంద్ర సినిమా టీం బ్యానర్‌పై దుండిగళ్ళ బాలకృష్ణ, ఆకుల సురేష్ పటేల్, ఎఫ్.ఎం. మురళి (గోదావరి కిట్టయ్య) ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈవెంట్‌కి ‘ప్రేయసి రావే’ టీం హీరో శ్రీకాంత్, పృథ్వీ, శివాజీ రాజా, ఎంఎం శ్రీలేఖ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.
