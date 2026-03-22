ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ : ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిన అభిషేక్ శర్మ
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ త్వరలో ప్రారంభంకానుంది. ఈ సీజన్ ప్రారంభానికి ముందు భారత స్టార్ క్రికెటర్, సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ (ఎస్ఆర్హెచ్) అభిషేక్ శర్మ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 42 బంతుల్లో 94 రన్స్ చేసి విధ్వంసం సృష్టించాడు. శనివారం జరిగిన ఫ్రాంచేజీ అంతర్గత ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లో యువ ఓపెనర్ రెచ్చిపోయి, ప్రత్యర్థి జట్లకు హెచ్చరిక పంపాడు.
ఇటీవల ముగిసిన టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో 21 బంతుల్లో 52 పరుగులతో మెరిసిన అభిషేక్, ఇప్పుడు అదే ఫామ్ను కొనసాగించాడు. ఎస్ఆర్చ్ 'ఏ' జట్టు తరపున ఆడిన అతను జట్టుకు భారీ స్కోరు అందించడంలో కీలకపాత్ర పోషించాడు. ఈ మ్యాచ్ దక్షిణాఫ్రికా స్టార్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్ (31 బంతుల్లో 49), యువ పవర్ హిట్టర్ సలీల్ అరోరా (16 బంతుల్లో 47) కూడా మెరుపులు మెరిపించారు. వీరి ప్రదర్శనతో ఎస్ఆర్చ్ 'ఏ' జట్టు 21 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 253 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది.
రెండో ఇన్నింగ్స్ ఎస్ఆర్చ్ 'బీ' జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన ఇషాన్ కిషన్ కేవలం 25 బంతుల్లోనే 72 పరుగులతో మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. రెగ్యులర్ కెప్టెన్ పాట్ కమిన్స్ సీజన్లోని తొలి కొన్ని మ్యాచ్లకు దూరంకానున్న నేపథ్యంలో ఇషాన్ జట్టుకు సారథ్య బాధ్యతలు చేపట్టనున్నాడు.
అలాగే, ఐపీఎల్ వేలం పాటల్లో రూ.1.50 కోట్లకు అమ్ముడైన యువ వికెట్ కీపర్ సలీల్ అరోరా తన మెరుపు ఇన్నింగ్స్ తుది జట్టులో స్థానం కోసం గట్టి పోటీ ఇస్తున్నాడు. బౌలింగ్లో వెటరన్ పేసర్ జయదేవ్ ఉనద్కత్ 48 పరుగులిచ్చి ఐదు వికెట్లు పడగొట్టడం విశేషం. ఈ నెల 28న రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ)తో ఎస్ఆర్చ్ తమ తొలి మ్యాచ్ ఆంది.