ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ : భారత బ్యాటింగ్ జోరు - అభిషేక్ అర్థ సెంచరీ
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ పోటీలో భారత బ్యాటర్లు ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోతున్నారు. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి బ్యాటింగుకు దిగిన ఓపెనర్లు సంజు శాంసన్, అభిషేక్ శర్మలు రెచ్చిపోయారు. వీరిద్దరూ తొలి వికెట్కు ఏకంగా 98 పరుగులు చేసింది. సంజూ శాంసన్ 69 పరుగులు చేయగా, అభిషేక్ శర్మ 52 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో కేవలం 18 బంతుల్లో అర్థ సెంచరీ చేశాడు.
చివరకు మొత్తం 21 బంతుల్లో మూడు సిక్స్లు, ఆరు ఫోర్ల సాయంతో 52 పరుగులు చేసి, రవీంద్ర బౌలింగ్లో సైఫర్ట్కు క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్కు చేరాడు. ఆ తర్వాత క్రీజ్లోకి వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్ క్రీజ్లోకి వచ్చీరాగానే బ్యాట్కు పని చెప్పాడు. భారత్ స్కోరు ప్రస్తుతం 13.3 ఓవర్లలో వికెట్ నష్టానికి 173 పరుగులు చేసింది. ఇందులో సంజూ శాంసన్ 70, ఇషాన్ కిషన్ 43 చొప్పున పరుగులు చేశాడు.