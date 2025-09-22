సోమవారం, 22 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 22 సెప్టెంబరు 2025 (20:00 IST)

ఆసియా కప్: పాక్ మ్యాచ్‌లో సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పిన అభిషేక్ శర్మ

abhishek sharma
ఆసియా కప్ క్రికెట్ టోర్నీలో భాగంగా, ఆదివారం రాత్రి భారత్, పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య మరో మ్యాచ్ జరిగింది. ఇందులో భారత్ మరోమారు పైచేయి సాధించి ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. అయితే, ఈ మ్యాచ్‌లో ఓపెనర్‌గా బరిలోకి దిగిన యువసంచలనం అభిషేక్ శర్మ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్‌‍తో జరిగిన కీలక మ్యాచ్‌లో చరిత్రాత్మక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. తన గురువు యువరాజ్ సింగ్ రికార్డును బద్దలు కొడుతూ, కేవలం 24 బంతుల్లోనే అర్థశతకం పూర్తి చేశాడు. అభిషేక్ సృష్టించిన విధ్వంసానికి భారత జట్టు 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది.
 
ఈ మ్యాచ్‌లో 25 ఏళ్ల అభిషేక్ శర్మ తన విశ్వరూపం చూపించాడు. ఆరంభం నుంచే పాక్ బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగి కేవలం 39 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 5 భారీ సిక్సర్లతో 74 పరుగులు సాధించాడు. ఈ టోర్నమెంట్‌లో వరుసగా 30 పరుగుల వద్ద ఔటవుతూ వస్తున్న గండాన్ని దాటి, కీలక మ్యాచ్ అద్భుతమైన అర్థశతకాన్ని నమోదు చేశాడు.
 
ఈ ఇన్నింగ్స్ అభిషేక్ పలు అరుదైన రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో అరంగేట్రం చేసిన 14 నెలల్లోనే, కేవలం 20వ ఇన్నింగ్స్‌లో 50 సిక్సర్ల మైలురాయిని అందుకున్నాడు. తద్వారా అత్యంత వేగంగా ఈ ఘనత సాధించిన ఎవిన్ లూయిస్ ప్రపంచ రికార్డును సమం చేశాడు. అంతేగాక ఆడిన బంతుల పరంగా చూస్తే (331 బంతుల్లో) ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా 50 సిక్సర్లు బాదిన తొలి ఆటగాడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఎవిన్ లూయిస్ 366 బంతుల్లో ఈ ఫీట్ సాధించాడు.
 
ఇన్నింగ్స్ తొలి బంతికే షాహీన్ అఫ్రిది బౌలింగులో సిక్సర్ బాది అభిషేక్ మరో రికార్డు నెలకొల్పాడు. అఫ్రిది తన కెరీర్‌లో ఇన్నింగ్స్ మొదటి ఓవర్ వేయడం ఇది 70వ సారి కాగా, అతని తొలి బంతికి సిక్సర్ ఎదుర్కోవడం ఇదే మొదటిసారి. అలాగే, టీ20ల్లో ఇన్నింగ్స్ తొలి బంతికి రెండుసార్లు సిక్సర్ కొట్టిన తొలి భారత ఆటగాడిగానూ అభిషేక్ నిలిచాడు. ఇంతకుముందు రోహిత్ శర్మ, యశస్వి జైస్వాల్, సంజూ శాంసన్ ఈ ఘనతను ఒక్కోసారి సాధించారు. పాకిస్థాన్‌పై అత్యంత వేగవంతమైన అర్థశతకం (29 బంతులు) సాధించిన యువరాజ్ సింగ్ రికార్డును అభిషేక్ తన మెరుపు ఇన్నింగ్స్ చెరిపేశాడు. 

హెచ్1బి వీసా ఫీజు పెంపు... అమెరికా కంపెనీలపై రూ.1.23 లక్షల కోట్ల భారం

హెచ్1బి వీసా ఫీజు పెంపు... అమెరికా కంపెనీలపై రూ.1.23 లక్షల కోట్ల భారంఅమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై ఆ దేశ టెక్ కంపెనీలపై రూ.1.23 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక భారం పడింది. హెచ్1బి వీసా ధరలను ట్రంప్ సర్కారు పెంచింది. ఈ భారం టెక్ కంపెనీలపై పడనుంది. దీంతో టెక్ కంపెనీలు యజమాన్యాలు ఇక నుంచి హెచ్1బి వీసాలపై ఏటా 14 బిలియన్ డాలర్ల మేరకు వెచ్చించాల్సి ఉంటుందని ఆర్థిక రంగ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఈవీఎంలను కాంగ్రెస్ హ్యాక్ చేస్తే ఎవరూ అడగలేదు.. మేం చేస్తే మాత్రం : ఢిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తా

ఈవీఎంలను కాంగ్రెస్ హ్యాక్ చేస్తే ఎవరూ అడగలేదు.. మేం చేస్తే మాత్రం : ఢిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తాగత 70 యేళ్లుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈవీఎంలను హ్యాక్ చేస్తూనే ఉందని, అపుడు మాత్రం ఎవరూ అడగలేదని ఇపుడు మేము చేస్తే మాత్రం ప్రశ్నిస్తున్నారని ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి, బీజేపీ మహిళా నేత రేఖా గుప్తా అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు పెను దుమారాన్ని రేపాయి. ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా ఈవీఎం మెషీన్ల ట్యాంపరింగ్‌పై చర్చ సాగుతున్న వేళ బీజేపీకి చెందిన ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి ఇలా వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

Nara Lokesh : మెగా డీఎస్సీ వేడుక.. పవన్‌కు నారా లోకేష్ ఆహ్వానం

Nara Lokesh : మెగా డీఎస్సీ వేడుక.. పవన్‌కు నారా లోకేష్ ఆహ్వానంమెగా డీఎస్సీలో ఎంపికైన అభ్యర్థులకు సెప్టెంబర్ 25న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నియామక లేఖలను పంపిణీ చేయనుంది. ఈ సందర్భంగా భారీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. వెలగపూడి సచివాలయం సమీపంలో వేదికను సిద్ధం చేస్తున్నారు. గతంలో, సెప్టెంబర్ 19న లేఖలను అందజేయాలని నిర్ణయించారు. అయితే, భారీ వర్షాల కారణంగా ఈ కార్యక్రమం వాయిదా పడింది. సవరించిన తేదీని ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ 25కి నిర్ణయించారు. జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి కార్యాలయం అభ్యర్థులను పిలవడం ప్రారంభించింది.

మెగా డీఎస్సీని అడ్డుకునేందుకు వైకాపా నేతలు 106 కేసులు వేశారు : మంత్రి నారా లోకేశ్

మెగా డీఎస్సీని అడ్డుకునేందుకు వైకాపా నేతలు 106 కేసులు వేశారు : మంత్రి నారా లోకేశ్రాష్ట్రంలో టీడీపీ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మెగా డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ వేస్తే దాన్ని అడ్డుకునేందుకు వేకాపా నేతలు ఏకంగా 106 కేసులు వేశారని విద్యాశాఖామంత్రి నారా లోకేశ్ ఆరోపించారు. ఆయన సోమవారం సచివాలయంలో ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌తో సమావేశమయ్యారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాల విరామ సమయంలో పవన్ ఛాంబర్‌కు వచ్చిన మంత్రి లోకేశ్.. ఈ నెల 25వ తేదీన నిర్వహించే మెగా డీఎస్సీ విజేతలకు నియామకపత్రాల పంపిణీ కార్యక్రమానికి హాజరుకావాలని ఆహ్వానించారు.

కెనడాలో ఖలీస్థానీ ఉగ్రవాది ఇంద్రజీతి సింగ్ అరెస్టు

కెనడాలో ఖలీస్థానీ ఉగ్రవాది ఇంద్రజీతి సింగ్ అరెస్టుఖలీస్థానీ ఉగ్రవాది ఇంద్రజీత్ సింగ్‌ గోసల్‌ను కెనడాలో అరెస్టు చేశారు. సిఖ్స ఫర్ జస్టిస్ (ఎస్ఎఫ్‌జే) పేరుతో ఒక వేర్పాటువాద సంస్థ వ్యవస్థాపకుల్లో ఒకరిగా ఉన్న గుర్‌పత్వంత్ సింగ్ పన్నూకు ఇంద్రజీత్ సింద్ అత్యంత సన్నిహితుడు. గత 2023 నుంచి ఇంద్రజీత్ సింగ్ కెనడాలో ఎఫ్.ఎఫ్.జె కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తున్నారు.

Watch More Videos

Kantara Chapter 1: రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ లాంచ్ చేసిన రిషబ్ శెట్టి కాంతార: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ (video)

Kantara Chapter 1: రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ లాంచ్ చేసిన రిషబ్ శెట్టి కాంతార: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ (video)రిషబ్ శెట్టి, హోంబాలే ఫిల్మ్స్ కాంతార బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సంచలనం సృష్టించింది. 2022లో విడుదలైన ఈ చిత్రం పాన్-ఇండియా లెవెల్‌లో భారీగా విజయం సాధించి, కొత్త బంచ్‌మార్క్స్ క్రియేట్ చేసింది. హోంబలే ఫిలింస్‌కి గ్రేట్ మైల్ స్టోన్‌గా నిలిచింది. ఇప్పుడు అదే సినిమాకి ప్రీక్వెల్‌గా రాబోతున్న కాంతార: చాప్టర్- పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న కాంతారా: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్‌ని రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ లాంచ్ చేశారు. 'నాన్న ఇక్కడే ఎందుకు మాయమయ్యాడు? అనే డైలాగ్‌తో మొదలైన ట్రైలర్ విజువల్ వండర్ ఎక్స్ పీరియన్స్ ఇస్తూ ప్రేక్షకులుని కాంతారా ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్ళింది.

Mardaani 3: నవరాత్రి ఆరంభం సందర్భంగా రాణి ముఖర్జీ మర్దానీ 3 పోస్టర్ విడుదల

Mardaani 3: నవరాత్రి ఆరంభం సందర్భంగా రాణి ముఖర్జీ మర్దానీ 3 పోస్టర్ విడుదలనవరాత్రి శుభారంభం సందర్భంగా యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ నిర్మిస్తున్న మర్దానీ 3 పోస్టర్‌ను ఆవిష్కరించారు. మంచి, చెడుకి జరిగే పోరాటాల్ని మర్దానీ 3లో చూపించబోతోన్నారు. రాణి ముఖర్జీ తనకు ఎంతో ఇష్టమైన, ప్రేమించిన డేర్ డెవిల్ పోలీస్ శివానీ శివాజీ రాయ్ పాత్రలో మరోసారి కనిపించబోతోన్నారు. మహిషాసురుడిని చంపినప్పుడు దుర్గా మాత శక్తిని తెలిపే అయిగిరి నందిని శ్లోకంతో రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్ అదిరిపోయింది. ఓ కేసుని పరిష్కరించడానికి, దాని కోసం తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టే శివానీ సంకల్పం ఎలాంటిదో ఈ పోస్టర్ చెప్పకనే చెబుతోంది.

అనకొండ తిరిగి వచ్చేసింది: పాల్ రుడ్, జాక్ బ్లాక్‌లతో నవ్వులు, యాక్షన్, థ్రిల్స్ పక్కా

అనకొండ తిరిగి వచ్చేసింది: పాల్ రుడ్, జాక్ బ్లాక్‌లతో నవ్వులు, యాక్షన్, థ్రిల్స్ పక్కాప్రేక్షకులను ఒకప్పుడు ఉర్రూతలూగించిన హాలీవుడ్ యాక్షన్ సిరీస్ అనకొండ సరికొత్త అవతారంలో మళ్లీ వెండి తెరపైకి రాబోతోంది. ఈసారి కేవలం భయం మాత్రమే కాకుండా యాక్షన్, కామెడీ, క్రూరమైన గందరగోళం కలగలిపి ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. పాల్ రుడ్, జాక్ బ్లాక్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం, ఈ క్రిస్మస్ కానుకగా డిసెంబర్ 25, 2025న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

ఓజీ చిత్రానికి సహకరించిన తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు కృతజ్ఞతలు: డిప్యూటీ సీఎం పవన్

ఓజీ చిత్రానికి సహకరించిన తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు కృతజ్ఞతలు: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ఓజీ చిత్రానికి సహకారం అందించిన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను. సినిమా పరిశ్రమకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అందుతున్న ప్రోత్సాహకాలకు ఇరువురు ముఖ్యమంత్రులూ చూపిస్తున్న చొరవే కారణం. హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన ఓజీ కన్సెర్ట్‌కు అనుమతులు ఇవ్వడంలో శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సహకరించింది.

వేట‌కు సిద్ధ‌మైన‌ బెంగాల్ టైగ‌ర్, OG ట్రైల‌ర్‌పై హీరో సాయి దుర్గ తేజ్‌రివ్యూ

వేట‌కు సిద్ధ‌మైన‌ బెంగాల్ టైగ‌ర్, OG ట్రైల‌ర్‌పై హీరో సాయి దుర్గ తేజ్‌రివ్యూపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ మూవీ ట్రైలర్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. ఎఫ్పుడెప్పుడా అని ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్న ట్రైలర్ మాత్రం ఇప్పుడు ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చేసింది. ఇక ఈ ట్రైలర్‌ను వీక్షించిన సుప్రిమ్ హీరో సాయిదుర్గ తేజ్ తన ఆనందాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. ఈ మేరకు ఆయన వేసిన పోస్ట్ అభిమానులందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ‘మేం ఇన్నాళ్లుగా మిస్ అవుతున్న బెంగాల్ టైగర్ ఇప్పుడు వేటకు బయల్దేరింది.. నాతో సహా ప్రతీ అభిమాని కోరిక తీర్చిన, అందరినీ సంతృప్తి పరిచిన సుజీత్ గారికి థాంక్స్.. ట్రైలర్‌ను అద్భుతంగా కట్ చేశారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com