Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 11 డిశెంబరు 2025 (13:12 IST)

పెళ్లికి ముందు రోజు రాత్రి పలాష్ అలా పట్టుబడ్డాడు.. అందుకే స్మృతి మంధాన తప్పుకుందట..

Palash Muchhal, Smriti Mandhana
Palash Muchhal, Smriti Mandhana
సంగీత దర్శకుడు పలాష్ ముచ్చల్‌తో తన వివాహాన్ని టీమిండియా మహిళా స్టార్ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన రద్దు చేసుకుంది. వీరి వివాహం రద్దుకు సంబంధించి వివిధ కారణాలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టాయి. తాజాగా డిసెంబర్ 7న జరగాల్సిన వీరి వివాహం రద్దు కావడానికి ప్రధాన కారణం పలాషేనని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. 
 
తన వివాహం రద్దు కావడానికి గల కారణాన్ని స్మృతి మంధాన తన పోస్టులో చెప్పకపోయినా.. కొన్ని విషయాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పలాష్ వివాహానికి ముందు రోజు రాత్రి ఓ మహిళా క్రికెటర్‌కు రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా దొరికిపోయాడని.. పెళ్లికి ముందు రాత్రి ఫామ్ హౌస్‌లో స్మృతి తన స్నేహితులతో గడుపుతూ వుండగా.. ఓ ఊహించని దృశ్యం టీమిండియా క్రికెటర్ శ్రేయంకా పాటిల్ కంట పడిందని టాక్ వస్తోంది. 
 
కొరియోగ్రాఫర్ నందిక ద్వివేదితో పలాష్ సన్నిహితంగా వుండగా శ్రేయంక పాటిల్ చూశారట. ఈ విషయాన్ని స్మృతికి చెప్పడంతో.. ఆమె కూడా వారిద్దరినీ అభ్యంతరకర స్థితిలో చూడటంతోనే ఈ వివాహాన్ని రద్దు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

కొత్త జంట.. అలా కారులో ముద్దుపెట్టుకుంటే.. సీసీటీవీలో రికార్డ్ అయ్యింది.. చివరికి?

కొత్త జంట.. అలా కారులో ముద్దుపెట్టుకుంటే.. సీసీటీవీలో రికార్డ్ అయ్యింది.. చివరికి?ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ఓ జంట ముద్దు పెట్టుకోవడం సీసీటీవీలో రికార్డ్ అయ్యింది. ఇదే వారికి ఇబ్బందులు తెచ్చిపెట్టింది. అక్టోబర్ 25న లక్నోకు చెందిన ఒక నూతన దంపతులు అజంగఢ్ నుండి లక్లక్‌కు ప్రయాణిస్తుండగా.. పూర్వాంచల్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే టోల్ ప్లాజాకు చేరుకునే ముందు, వారు తమ కారును రోడ్డు పక్కన ఆపారు. వారు ఒక ప్రైవేట్ స్థలంలో ఉన్నారని భావించి, ఆ జంట కారు లోపల ముద్దు పెట్టుకోవడం ప్రారంభించారు.

గోవా నైట్ క్లబ్ దుర్ఘటం.. థాయ్‌లాండ్‌లో చేతులకు సంకెళ్ళువేసి లూథ్రా బ్రదర్స్ అరెస్టు

గోవా నైట్ క్లబ్ దుర్ఘటం.. థాయ్‌లాండ్‌లో చేతులకు సంకెళ్ళువేసి లూథ్రా బ్రదర్స్ అరెస్టుప్రముఖ సముద్రతీర పర్యాటక ప్రాంతమైన గోవాలోని ఓ నైట్ క్లబ్‌లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదం కేసులో పురోగతి లభించింది. ఈ నైట్ క్లబ్ యజమానులు లూథ్రా బ్రదర్స్‌ను థాయ్‌లాండ్‌లో అరెస్టు చేశారు. ఈ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే లూథ్రా బ్రదర్స్ థాయ్‌లాండ్‌కు పారిపోయారు. నింధనలకు విరుద్ధంగా క్లబ్ నడుపుతూ 25 మందికి మృతి కారణమయ్యారని పోలీసులు వారిపై కేసు నమోదు చేశారు.

వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో కీలక పరిణామం.. సునీత ఏం చేశారంటే?

వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో కీలక పరిణామం.. సునీత ఏం చేశారంటే?మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఒక కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆయన కుమార్తె సునీత ఈ కేసుపై పూర్తి స్థాయి విచారణ కోరుతూ నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టును ఆశ్రయించారు. బుధవారం కోర్టు తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది. అసలు నిందితులు తప్పించుకోకుండా నిరోధించడానికి పూర్తి విచారణ అవసరమని సునీత తరపు న్యాయవాదులు తెలిపారు. ఈ కేసులో అనుబంధ చార్జిషీట్ దాఖలు చేయాలని సీబీఐని ఆదేశించాలని వారు కోర్టును కోరారు. విచారణ కొనసాగితే మరిన్ని సంచలన వివరాలు వెలుగులోకి వస్తాయని కూడా వారు చెప్పారు.

Amaravati: అమరావతిలో కొత్త కాగ్ కార్యాలయం.. కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్

Amaravati: అమరావతిలో కొత్త కాగ్ కార్యాలయం.. కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి రావడం అమరావతి రాజధాని ప్రాంతానికి కొత్త ఊపిరి పోసింది. రాజధాని ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పనులు చాలా చక్కగా రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. ఇటీవల అమరావతిలో ఏకంగా 25 బ్యాంకులు, కేంద్ర ఆర్థిక సంస్థలు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన తర్వాత, ఇప్పుడు ఒక ప్రధాన కేంద్ర కార్యాలయం రాజధానిలో కొలువుదీరడానికి సిద్ధమవుతోంది.

Nara Lokesh: 30 వాట్సాప్ గ్రూపులలో సభ్యుడిగా వున్నాను.. నారా లోకేష్

Nara Lokesh: 30 వాట్సాప్ గ్రూపులలో సభ్యుడిగా వున్నాను.. నారా లోకేష్పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వాట్సాప్ గ్రూపులను ఎలా ఉపయోగిస్తోందనే దాని గురించి మంత్రి నారా లోకేష్ మాట్లాడారు. విదేశీ సదస్సులో వ్యాపార కార్యనిర్వాహకులతో జరిగిన సమావేశంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే ఏ కంపెనీకైనా ప్రభుత్వం చురుకుగా మద్దతు ఇస్తుందని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. ఒక నిర్దిష్ట పరిమితికి మించిన బడ్జెట్ ఉన్న పెట్టుబడి ప్రాజెక్టులకు మరింత ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుందని, వాటి కోసం ఒక ప్రత్యేక వాట్సాప్ గ్రూప్ సృష్టించబడుతుందని నారా లోకేష్ వెల్లడించారు.

Samantha-Raj: సమంత, రాజ్ నిడిమోరు ఫ్యామిలీ ఫోటో వైరల్

Samantha-Raj: సమంత, రాజ్ నిడిమోరు ఫ్యామిలీ ఫోటో వైరల్స్టార్ సెలెబ్రిటీస్ సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు వివాహం జరిగినప్పటి నుండి, ఫోటోలు వస్తూనే ఉన్నాయి. ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక కొత్త ఫోటో ఇంటర్నెట్‌లో చక్కర్లు కొడుతూనే వుంది. ఇప్పుడు రాజ్ సోదరి, శీతల్, మరో కుటుంబ ఫోటోను పంచుకున్నారు. అది కూడా ఆన్‌లైన్‌లో బాగా వైరల్ అయింది. ఇది పూర్తి గ్రూప్ ఫోటో, ఇందులో సమంత, రాజ్, అతని తల్లిదండ్రులు, శీతల్, పిల్లలు, మొత్తం బృందం అంతా ఒకే ఫ్రేమ్‌లో ఉన్నారు. నిజం చెప్పాలంటే, ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సక్సెస్ ఈవెంట్‌లో వారిని అందరినీ కలిపి చూసిన తర్వాత, ఈ కొత్త ఫోటో ఎవరినీ ఆశ్చర్యపరచలేదు, కానీ అభిమానులు మాత్రం దీనికి పిచ్చెక్కిపోయారు.

Raviteja: రవితేజ, డింపుల్ హయతి.. భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి నుంచి మెలోడీ సాంగ్

Raviteja: రవితేజ, డింపుల్ హయతి.. భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి నుంచి మెలోడీ సాంగ్మాస్ మహారాజా రవితేజ, కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వం వహిస్తున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్‌టైనర్ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'తో అలరించబోతున్నారు . SLV సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని హై ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ తో నిర్మిస్తున్నారు. జీ స్టూడియోస్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తోంది. ఇందులో రవితేజ సరసన ఆషికా రంగనాథ్‌ , డింపుల్ హయతి కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. ఫస్ట్ సింగిల్ బెల్లాబెల్లా చార్ట్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ప్రోమోతో టీజ్ చేసిన తర్వాత మేకర్స్ ఈరోజు అద్దం ముందు లిరికల్ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.

ఎవరు కొత్త తరహా సినిమా చేసినా ప్రోత్సాహించాలి, లేకుంటే ముందడుగు వేయలేరు : కార్తి

ఎవరు కొత్త తరహా సినిమా చేసినా ప్రోత్సాహించాలి, లేకుంటే ముందడుగు వేయలేరు : కార్తిస్టార్ హీరో కార్తి నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ "అన్నగారు వస్తారు" ఈ నెల 12న వరల్డ్ వైడ్ గా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని ప్రెస్టీజియస్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్టూడియో గ్రీన్ బ్యానర్ లో కె.ఇ. జ్ఞానవేల్ రాజా నిర్మిస్తున్నారు. యాక్షన్ కామెడీ కథతో దర్శకుడు నలన్ కుమారస్వామి రూపొందిస్తున్నారు. కృతి శెట్టి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు హీరో కార్తి.

మాకు మనవళ్ళు పుట్టినా నాగార్జున అలానే ఉన్నారు.. యాంటీ ఏజింగ్ టెస్టులు చేయాలి...

మాకు మనవళ్ళు పుట్టినా నాగార్జున అలానే ఉన్నారు.. యాంటీ ఏజింగ్ టెస్టులు చేయాలి...టాలీవుడ్ మన్మథుడు అక్కినేని నాగార్జున నిత్య యవ్వనంగా కనిపిస్తుండటం ఇపుడు చిత్రపరిశ్రమలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అందుకే నాగార్జునను చూస్తే అనేక మంది హీరోహీరోయిన్లు అసూయ పడుతుంటారు. తాజాగా కోలీవుడ్ నటుడు విజయ్ సేతుపతి కూడా నాగార్జున యవ్వనంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మాకు మనవళ్లు పుట్టినా నాగార్జున మాత్రం అలానే ఉన్నారని, అందువల్ల ఆయనను తీసుకెళ్లి యాంటీ ఏజింగ్ పరీక్షలు చేయాలంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.

విదు, ప్రీతి అస్రాని మ‌ధ్య కెమిస్ట్రీ 29 సినిమాకు ప్ర‌ధానాక‌ర్ష‌ణ

విదు, ప్రీతి అస్రాని మ‌ధ్య కెమిస్ట్రీ 29 సినిమాకు ప్ర‌ధానాక‌ర్ష‌ణ29 సినిమాకు ర‌త్న‌కుమార్ ర‌చ‌న‌, ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నారు. రియ‌లిజం, ఫీల్ గుడ్, రా ఎమోష‌న్స్‌తో యూనిట్ స్టోరీతో ఈ సినిమాను ఈయ‌న రూపొందిస్తున్నారు. మెయ్యాద మాన్‌, ఆడై, గులు గులు వంటి విజ‌యవంత‌మైన చిత్రాల త‌ర్వాత గ్రిప్పింగ్ స్టోరీతో, హృద‌యాల‌ను హ‌త్తుకునే మాన‌వ సంబంధాల‌ను తెలియ‌జేసేలా, ప్రేమ గొప్ప‌దనాన్ని తెలియ‌జేసేలా ప్రేమ క‌థా చిత్రంగా 29 రానుంది.
