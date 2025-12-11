పెళ్లికి ముందు రోజు రాత్రి పలాష్ అలా పట్టుబడ్డాడు.. అందుకే స్మృతి మంధాన తప్పుకుందట..
సంగీత దర్శకుడు పలాష్ ముచ్చల్తో తన వివాహాన్ని టీమిండియా మహిళా స్టార్ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన రద్దు చేసుకుంది. వీరి వివాహం రద్దుకు సంబంధించి వివిధ కారణాలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టాయి. తాజాగా డిసెంబర్ 7న జరగాల్సిన వీరి వివాహం రద్దు కావడానికి ప్రధాన కారణం పలాషేనని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి.
తన వివాహం రద్దు కావడానికి గల కారణాన్ని స్మృతి మంధాన తన పోస్టులో చెప్పకపోయినా.. కొన్ని విషయాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పలాష్ వివాహానికి ముందు రోజు రాత్రి ఓ మహిళా క్రికెటర్కు రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికిపోయాడని.. పెళ్లికి ముందు రాత్రి ఫామ్ హౌస్లో స్మృతి తన స్నేహితులతో గడుపుతూ వుండగా.. ఓ ఊహించని దృశ్యం టీమిండియా క్రికెటర్ శ్రేయంకా పాటిల్ కంట పడిందని టాక్ వస్తోంది.
కొరియోగ్రాఫర్ నందిక ద్వివేదితో పలాష్ సన్నిహితంగా వుండగా శ్రేయంక పాటిల్ చూశారట. ఈ విషయాన్ని స్మృతికి చెప్పడంతో.. ఆమె కూడా వారిద్దరినీ అభ్యంతరకర స్థితిలో చూడటంతోనే ఈ వివాహాన్ని రద్దు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.