జెండర్ సర్జరీ చేయించుకున్న మాజీ క్రికెటర్ కుమార్తె
భారత మాజీ క్రికెటర్, మాజీ కోచ్ సంజయ్ బంగర్ కుమార్తె అనయ బంగర్ జెండర్ సర్జరీ చేయించుకున్నారు. ఈ విషయంలో కుమార్తెకు తండ్రి అండగా నిలబడ్డారు. దీంతో ఆయనపై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. ఈ జెండర్ సర్జరీ థాయ్లాండ్లో జరిగింది. జెండర్ ఆఫర్మింగ్ పేరుతో ఈ సర్జరీ విజయవంతంగా పూర్తయింది. ప్రస్తుతం అనయ బంగర్ క్రికెటర్, ట్రాన్స్ హక్కుల కార్యకర్తగా దేశంలో మంచి గుర్తింపు పొందిన విషయం తెల్సిందే.
ఈ నేపథ్యంలో తన జెండర్ సర్జరీపై భావోద్వేగ ప్రయాణాన్ని ఆమె సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. తన తండ్రి సంజయ్ బంగర్ అందించిన మద్దతుకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 'ఈ ప్రయాణం నాకు, నా కుటుంబానికి అంత సులభం కాదు.. అర్థం. చేసుకోవడానికి, అంగీకరించడానికి, నా పక్కన నిలబడటానికి సమయం పట్టింది. కానీ ఇప్పుడు నాకు కృతజ్ఞత తప్ప మరేమీ లేదు' అని అనయా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ రాశారు.
'నా జీవితంలోని ఈ కీలక సమయంలో నాన్న నా పక్కన ఉండటం నాకు సర్వస్వం. ఆయన మద్దతు ఒక్క రాత్రిలో రాలేదు. కానీ వచ్చినప్పుడు అది నిజమైనది, షరతులు లేనిది' అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
అనయా గతంలో హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు వాజినోప్లాస్టీ (మర్మాంగం ఏర్పాటు) సర్జరీ చేయించుకున్నారు. ఈ సర్జరీకి అయిన ఖర్చు మొత్తాన్ని సంజయ్ బంగర్ భరించారు. తన లింగ నిర్ధారణ గుర్తింపు కోసం క్రికెట్కు తాత్కాలికంగా విరామం ఇచ్చిన అనయా, సర్జరీ నుంచి కోలుకున్నాక మహిళల క్రికెట్లో అడుగుపెట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇందుకు 6 నుంచి 12 నెలల సమయం పట్టవచ్చని అంచనా.