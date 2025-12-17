బుధవారం, 17 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 17 డిశెంబరు 2025 (13:36 IST)

Andhra Pradesh: శ్రీ చరణికి రూ. 2.5 కోట్ల నగదు ప్రోత్సాహకం.. చెక్కును అందజేసిన లోకేష్

ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్‌లో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచినందుకు గుర్తింపుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బుధవారం మహిళా క్రికెటర్ శ్రీ చరణికి రూ. 2.5 కోట్ల నగదు ప్రోత్సాహకాన్ని అందజేసింది. విద్యా, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తన ఉండవల్లి నివాసంలో శ్రీ చరణిని వ్యక్తిగతంగా కలిసి, సంకీర్ణ ప్రభుత్వం తరపున ఆమెకు చెక్కును అందజేశారు.
 
కడప జిల్లాకు చెందిన శ్రీ చరణి అంతర్జాతీయ మహిళల క్రికెట్‌లో భారతదేశపు అత్యంత ప్రతిభావంతులలో ఒకరిగా ఎదిగారు. ఇటీవల ముగిసిన ప్రపంచ కప్‌లో తన జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ప్రపంచ వేదికపై ఆమె చేసిన విశేష కృషిని, నిలకడైన ప్రతిభను గుర్తించి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సమగ్ర ప్రోత్సాహకాల ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. 
 
రూ. 2.5 కోట్ల నగదు బహుమతితో పాటు, ప్రభుత్వం విశాఖపట్నంలో ఆమెకు 500 చదరపు గజాల నివాస స్థలాన్ని కేటాయించింది. ఆమె డిగ్రీ పూర్తి అయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో గ్రూప్-1 స్థాయి ఉద్యోగం కూడా ఇస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు అధికారిక ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు ఇప్పటికే జారీ చేయబడ్డాయి.
 
ఈ చర్య క్రీడా నైపుణ్యాన్ని ప్రోత్సహించడంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఉన్న యువతులను ఆత్మవిశ్వాసంతో, ఆశయంతో క్రీడారంగంలో కెరీర్‌ను కొనసాగించడానికి స్ఫూర్తినివ్వడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుందని ఒక అధికారిక ప్రకటన తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కడప జిల్లాకు చెందిన ఆమె, ఏప్రిల్‌లో అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన తర్వాత తన మొదటి ప్రపంచ కప్‌లో ఆడింది. ఈ ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్ ప్రపంచ కప్‌లో 14 వికెట్లు పడగొట్టింది. 
 
నవంబర్ 2న నవీ ముంబైలో జరిగిన ఐసీసీ మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ టైటిల్‌ను గెలుచుకోవడం ద్వారా మహిళల జాతీయ క్రికెట్ జట్టు చరిత్ర సృష్టించింది. ఫైనల్‌లో భారత్ దక్షిణాఫ్రికాను 52 పరుగుల తేడాతో ఓడించింది.

మానవత్వం మరుగయిపోతుందా? రోడ్డుపై గుండెపోటుతో వ్యక్తి, అతడి భార్య సాయం అర్థిస్తున్నా... (video)

మానవత్వం మరుగయిపోతుందా? రోడ్డుపై గుండెపోటుతో వ్యక్తి, అతడి భార్య సాయం అర్థిస్తున్నా... (video)మానవత్వం చచ్చిపోయిందా అనే సందేహాలు కొన్ని సంఘటనలు చూసినప్పుడు వస్తుంటాయి. కర్నాటక రాష్ట్రంలోని బెంగళూరు నగరంలో ద్విచక్రవాహనంపై తన భార్యతో కలిసి వెళ్తున్న వ్యక్తికి హఠాత్తుగా గుండెపోటు వచ్చింది. దీనితో అతడు వాహనం నడపలేకపోవడంతో ఇద్దరూ కిందపడిపోయారు. వెంటనే తేరుకున్న అతడి భార్య రోడ్డుపై వెళ్తున్న వారిని సాయం కోసం అర్థించింది. కానీ దారిన వెళ్తున్నవారు ఏ ఒక్కరూ వారిని ఆదుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు. ప్రాణాల కోసం కొట్టుమిట్టాడుతున్న వ్యక్తిని రోడ్డుపై అలా చూస్తూ వెళ్లారే తప్ప ఏ ఒక్కరూ సాయం అందించలేదు. దీనితో ఆ జంట అలాగే ద్విచక్రవాహనంపై ఆసుపత్రికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు.

తెలంగాణ పల్లెపోరు : ఉప సర్పంచ్ అయిన టెక్కీ

తెలంగాణ పల్లెపోరు : ఉప సర్పంచ్ అయిన టెక్కీతెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న గ్రామ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో ఆసక్తికరమైన అంశాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఒక యువకుడు టెక్కీ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి, వార్డు సభ్యుడుగా గెలుపొంది, ఉప సర్పంచ్ అయ్యాడు. ఈ ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా కొండాపూర్ మండలం, మల్కాపూర్ గ్రామంలో ఇటీవల సర్పంచ్ ఎన్నికలు జరిగాయి.

మా తండ్రిని ఇకపై ప్రాణాతో చూడలేం : ఇమ్రాన్ కుమారులు

మా తండ్రిని ఇకపై ప్రాణాతో చూడలేం : ఇమ్రాన్ కుమారులుమా తండ్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్‌ను ఇకపై ప్రాణాలతో చూడలేం అని ఆయన కుమారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ తండ్రిని జైలులో నిర్బంధ గదిలో వుంచి మానసికంగా చిత్రహింసలకు గురి చేస్తున్నారని వారు ఆరోపించారు. తాజాగా ఇమ్రాన్ కుమారులైన ఖాసీం, సులేమాన్‌లు ఓ వార్తా సంస్థకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు.

వైద్య కళాశాలలను పీపీపీ నమూనాలో నిర్మిస్తున్నాం.. ప్రైవేటీకరణ ఆరోపణలపై బాబు క్లారిటీ

వైద్య కళాశాలలను పీపీపీ నమూనాలో నిర్మిస్తున్నాం.. ప్రైవేటీకరణ ఆరోపణలపై బాబు క్లారిటీఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పీపీపీ నమూనాలో వైద్య కళాశాలల నిర్మాణంపై స్పష్టత ఇచ్చారు. కలెక్టర్ల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, మెరుగైన సేవలు అందించడానికి పీపీపీ ఒక సరైన మార్గమని ఆయన అన్నారు. కళాశాలలను ప్రైవేటీకరిస్తున్నారనే ఆరోపణలపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైద్య కళాశాలలను పీపీపీ నమూనాలో నిర్మిస్తున్నప్పటికీ, అవి ప్రభుత్వ కళాశాలలుగానే పనిచేస్తాయని చంద్రబాబు అన్నారు.

జగన్‌కు హిందువులంటే లెక్కలేదు.. ఆ మాటలు వింటుంటే.. శ్రీనివాసానంద సరస్వతి

జగన్‌కు హిందువులంటే లెక్కలేదు.. ఆ మాటలు వింటుంటే.. శ్రీనివాసానంద సరస్వతితిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పరకామణిలో జరిగిన చోరీపై వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు చూస్తుంటే గుండె తరుక్కుని పోతోందనని ఏపీ సాధుపరిషత్ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసానంద సరస్వతి మండిపడ్డారు. ఆయన విశాఖలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, పరకామణి చోరీని చిన్న కేసు అని మాజీ సీఎం జగన్‌ వ్యాఖ్యానించడం ఆయన లెక్కలేని తనానికి నిదర్శనమన్నారు. పైగా, హిందువులంటే వైకాపా నేతలకు అంత హీనంగా కనిపిస్తున్నారా? అని నిలదీశారు.

