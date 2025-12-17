Andhra Pradesh: శ్రీ చరణికి రూ. 2.5 కోట్ల నగదు ప్రోత్సాహకం.. చెక్కును అందజేసిన లోకేష్
ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్లో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచినందుకు గుర్తింపుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బుధవారం మహిళా క్రికెటర్ శ్రీ చరణికి రూ. 2.5 కోట్ల నగదు ప్రోత్సాహకాన్ని అందజేసింది. విద్యా, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తన ఉండవల్లి నివాసంలో శ్రీ చరణిని వ్యక్తిగతంగా కలిసి, సంకీర్ణ ప్రభుత్వం తరపున ఆమెకు చెక్కును అందజేశారు.
కడప జిల్లాకు చెందిన శ్రీ చరణి అంతర్జాతీయ మహిళల క్రికెట్లో భారతదేశపు అత్యంత ప్రతిభావంతులలో ఒకరిగా ఎదిగారు. ఇటీవల ముగిసిన ప్రపంచ కప్లో తన జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ప్రపంచ వేదికపై ఆమె చేసిన విశేష కృషిని, నిలకడైన ప్రతిభను గుర్తించి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సమగ్ర ప్రోత్సాహకాల ప్యాకేజీని ప్రకటించింది.
రూ. 2.5 కోట్ల నగదు బహుమతితో పాటు, ప్రభుత్వం విశాఖపట్నంలో ఆమెకు 500 చదరపు గజాల నివాస స్థలాన్ని కేటాయించింది. ఆమె డిగ్రీ పూర్తి అయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో గ్రూప్-1 స్థాయి ఉద్యోగం కూడా ఇస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు అధికారిక ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు ఇప్పటికే జారీ చేయబడ్డాయి.
ఈ చర్య క్రీడా నైపుణ్యాన్ని ప్రోత్సహించడంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఉన్న యువతులను ఆత్మవిశ్వాసంతో, ఆశయంతో క్రీడారంగంలో కెరీర్ను కొనసాగించడానికి స్ఫూర్తినివ్వడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుందని ఒక అధికారిక ప్రకటన తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడప జిల్లాకు చెందిన ఆమె, ఏప్రిల్లో అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన తర్వాత తన మొదటి ప్రపంచ కప్లో ఆడింది. ఈ ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్ ప్రపంచ కప్లో 14 వికెట్లు పడగొట్టింది.
నవంబర్ 2న నవీ ముంబైలో జరిగిన ఐసీసీ మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ టైటిల్ను గెలుచుకోవడం ద్వారా మహిళల జాతీయ క్రికెట్ జట్టు చరిత్ర సృష్టించింది. ఫైనల్లో భారత్ దక్షిణాఫ్రికాను 52 పరుగుల తేడాతో ఓడించింది.