ఆంధ్ర, విదర్భ జట్ల రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్- రాజు అదుర్స్ ఐదు వికెట్లు

అనంతపురంలో శుక్రవారం ఆంధ్ర, విదర్భ జట్ల మధ్య జరిగిన రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్ రెండో రోజున, ఆంధ్ర జట్టు అన్ని వికెట్లు కోల్పోయి 228 పరుగులు చేసింది. మొదటి రోజు 267/7 స్కోరుతో ఉన్న విదర్భ జట్టు, రెండో రోజున 295 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. 
 
ఆంధ్ర బౌలర్ కె.ఎస్.ఎన్. రాజు 5 వికెట్లు పడగొట్టాడు. రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్‌లో ఇది అతనికి తొలి ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన కావడం గమనార్హం. సాయి తేజ 3 వికెట్లు తీశాడు. విదర్భ తరఫున వై.వి. రాథోడ్ 191 బంతుల్లో 115 పరుగులు చేసి అద్భుతంగా రాణించగా, భూతే 31 పరుగులు చేశాడు. 
 
ఆంధ్ర తరఫున ఎం. అభిషేక్ రెడ్డి 91 బంతుల్లో 73 పరుగులు, ఆల్‌రౌండర్ సౌరభ్ కుమార్ 62 పరుగులు, కె. నితీష్ కుమార్ రెడ్డి 48 బంతుల్లో 35 పరుగులు చేశారు. 
 
రెండో రోజు మ్యాచ్‌ను తిలకించిన వారిలో భారత సెలెక్టర్ ప్రజ్ఞాన్ ఓజా, ఆర్‌డిటి డైరెక్టర్ మంచు ఫెర్రర్, ఎసిఎ సెలక్షన్ కమిటీ చైర్మన్ ఆర్.వి.సి.హెచ్. ప్రసాద్, ఎసిఎ జిఎం డి. శివ కుమార్, వేదిక మేనేజర్ వంశీ ఉన్నారు.

రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాలకు సన్నద్ధమవుతున్న తెలంగాణ సర్కారు

రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాలకు సన్నద్ధమవుతున్న తెలంగాణ సర్కారుతెలంగాణ ప్రభుత్వం వివిధ శాఖలపై సమగ్ర సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాలకు సన్నద్ధమవుతోంది. ఈ సమావేశాలు శనివారం ప్రారంభమై ఫిబ్రవరి 5 వరకు కొనసాగుతాయి. ఇందులో 2026-27 రాష్ట్ర బడ్జెట్‌కు సంబంధించిన అదనపు కేటాయింపులు, కోతలపై దృష్టి సారిస్తారు. జనవరి 24న వ్యవసాయం, మార్కెటింగ్, జౌళి, పంచాయతీరాజ్, నీటి సరఫరా, మహిళా సంక్షేమ శాఖల అధికారులు చర్చల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక అవసరాలను అంచనా వేయడం, ప్రస్తుత ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా కేటాయింపులను సవరించడం ఈ సమీక్షల లక్ష్యం.

పెళ్లి మండపంలో మానవ బాంబు దాడి.. ఆరుగురు మృతి

పెళ్లి మండపంలో మానవ బాంబు దాడి.. ఆరుగురు మృతిపాకిస్తాన్‌లోని ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా (కెపి) ప్రావిన్స్‌లో వివాహ వేడుకలపై జరిగిన ఆత్మాహుతి దాడిలో కనీసం ఆరుగురు మరణించగా, డజనుకు పైగా గాయపడ్డారని స్థానిక మీడియా శనివారం నివేదించింది. శుక్రవారం రాత్రి డేరా ఇస్మాయిల్ ఖాన్ జిల్లాలోని అమన్ (శాంతి) కమిటీ అధిపతి నూర్ ఆలం మెహసూద్ నివాసాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ పేలుడు జరిగింది. ఈ సంఘటనలో మెహసూద్ కూడా గాయపడ్డాడు.

నటుడు కేఆర్కేను అరెస్ట్ చేసిన ముంబై పోలీసులు- తుపాకీ స్వాధీనం

నటుడు కేఆర్కేను అరెస్ట్ చేసిన ముంబై పోలీసులు- తుపాకీ స్వాధీనంకేఆర్‌కేగా సుపరిచితుడైన నటుడు కమల్ రషీద్ ఖాన్‌ను ముంబై పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నగరంలోని ఓషివారా ప్రాంతంలో జరిగిన రెండు రౌండ్ల కాల్పుల ఘటనకు సంబంధించి అతడిని ప్రధాన నిందితుడిగా గుర్తించినట్లు అధికారులు శనివారం తెలిపారు. ఈ విషయమై విచారణ నిమిత్తం కేఆర్‌కేను శుక్రవారం సాయంత్రం ఆలస్యంగా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని ఓషివారా పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు. పోలీసుల ప్రకారం, విచారణలో ఆ నటుడు కాల్పుల ఘటనలో తన ప్రమేయాన్ని అంగీకరించాడు. తన లైసెన్స్ పొందిన తుపాకీతోనే కాల్పులు జరిపినట్లు వెల్లడించాడు.

గోదావరి పుష్కరాలు.. సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష..మూడోసారి ముచ్చటగా..

గోదావరి పుష్కరాలు.. సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష..మూడోసారి ముచ్చటగా..ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శుక్రవారం వచ్చే ఏడాది జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాల ఏర్పాట్లను సమీక్షించారు. సచివాలయంలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో, ముఖ్యమంత్రి 2027 జూన్ 26 నుండి జూలై 7 వరకు 12 రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై చర్చించారు. గోదావరి నది ప్రవహించే పోలవరం, ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, అంబేద్కర్ కోనసీమ, కాకినాడ అనే ఆరు జిల్లాల్లో పుష్కరాల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. సమీక్షా సమావేశానికి ముందు, ముఖ్యమంత్రి అర్చకుల నుండి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు.

రేవంత్ రెడ్డి కలల ప్రాజెక్ట్..భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి యూఏఈ ఆమోదం

రేవంత్ రెడ్డి కలల ప్రాజెక్ట్..భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి యూఏఈ ఆమోదంతెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి కలల ప్రాజెక్ట్ అయిన భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి ప్రాధాన్యత లభించింది. దావోస్‌లో జరిగిన ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరమ్ 2026 సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టును ప్రచారం చేయడంతో దీనికి ఈ గుర్తింపు లభించింది. ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్న యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ నుండి దీనికి గట్టి మద్దతు లభించింది. ఆ దేశ మంత్రి అబ్దుల్లా బిన్ తౌక్ అల్ మర్రి, ప్రాజెక్టును వేగంగా అమలు చేయడానికి ఇరుపక్షాల అధికారులతో కూడిన ఒక సంయుక్త టాస్క్‌ఫోర్స్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు.

Sushmita Konidela : గోల్డ్ బాక్స్ తో నూతన చాప్టర్ బిగిన్స్ అంటున్న సుష్మిత కొణిదెల

Sushmita Konidela : గోల్డ్ బాక్స్ తో నూతన చాప్టర్ బిగిన్స్ అంటున్న సుష్మిత కొణిదెలమెగాస్టార్ చిరంజీవీ తాజా చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు విజయవంతం కావడంతో సుష్మిత కొణిదెల చాలా సంతోషంతో వున్నారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం దాదాపు 300 కోట్ల మార్క్ ను సంపాదించుకున్నట్లు చిత్ర టీమ్ పలు ప్రకటనల ద్వారా తెలియజేసింది. విక్టరీ వెంకటేష్ కూడా నటించిన ఈ సినిమాలో నయనతార నాయికగా నటించి మెప్పించింది. ఇక తాజాగా తన ఇన్ స్ట్రాలో ఫొటోలను పోస్ట్ చేసింది. తన స్వంతంగా నిర్మించుకున్న గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ స్టాఫ్ తో ఆనందాన్ని పంచుకుంది.

ట్రోలింగ్ చేస్తే ఏంటి ప్రయోజనం.. నా వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించారు.. రేణు దేశాయ్

ట్రోలింగ్ చేస్తే ఏంటి ప్రయోజనం.. నా వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించారు.. రేణు దేశాయ్నటి, సామాజిక కార్యకర్త రేణు దేశాయ్ వీధి కుక్కల సమస్యపై స్పందించారు. తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని ట్రోలింగ్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదని, సమస్య పరిష్కారం కాదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. కొన్ని కుక్కలు మనుషులను ఇబ్బంది పెట్టిన మాట వాస్తవమే కావొచ్చని, కానీ ఆ కారణంతో వీధుల్లో ఉన్న అన్ని కుక్కలను ఇబ్బంది పెట్టడం ఏమాత్రం సబబు కాదని రేణు దేశాయ్ అభిప్రాయపడ్డారు.ఉద్దేశపూర్వకంగానే తనపై ట్రోల్స్ చేయిస్తున్నారని, ఇది సరైన పద్ధతి కాదని ఆమె పేర్కొన్నారు.

Chiru: చిరంజీవి చిత్రం విశ్వంభర మళ్ళీ తెరముందుకు రాబోతుందా?

Chiru: చిరంజీవి చిత్రం విశ్వంభర మళ్ళీ తెరముందుకు రాబోతుందా?మెగాస్టార్ చిరంజీవీ నటించిన తాజా చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు భారీ హిట్ అయిన తర్వాత ఆయనతో కొత్త ఎనర్జీ వచ్చినట్లయింది. మరో సినిమాను కూడా వచ్చే సంక్రాంతికి సిద్ధం అన్నట్లు ఇటీవలే సూచయిగా ప్రకటించారు. అయితే అనిల్ రావిపూడి తర్వాత ఏ చేస్తున్నాడనేది ఇంకా క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఇదిలా వుండగా, కొత్త జోష్ తో విశ్వంభర సినిమాను థియేటర్లలోకి తెచ్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే నెటిజన్లు ఈ సినిమాపై పలు వ్యాఖ్యానాలు చేస్తున్నారు.

చాయ్ వాలా చిత్రం అందరికీ కనెక్ట్ కవుతుంది : సిటీ కమిషనర్ సజ్జనార్

చాయ్ వాలా చిత్రం అందరికీ కనెక్ట్ కవుతుంది : సిటీ కమిషనర్ సజ్జనార్శివ కందుకూరి హీరోగా హర్షిక ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై రాధా వి పాపుడిప్పు నిర్మించిన చిత్రం ‘చాయ్ వాలా’. రాజీవ్ కనకాల, తేజు అశ్విని, రాజ్‌కుమార్ కసిరెడ్డి, చైతన్య కృష్ణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్ వంటి వారు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ప్రమోద్ హర్ష ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహించారు. వెంకట్ ఆర్ పాపుడిప్పు సహ నిర్మాతగా వస్తున్న ఈ సినిమాకి ప్రశాంత్ ఆర్ విహారి సంగీతమందించారు.

మెచ్యూర్డ్‌ అండ్‌ ఇన్‌స్పిరేషన్‌ స్టోరీతో రాబోతున్న సినిమా శ్రీ చిదంబరం గారు

మెచ్యూర్డ్‌ అండ్‌ ఇన్‌స్పిరేషన్‌ స్టోరీతో రాబోతున్న సినిమా శ్రీ చిదంబరం గారువంశీ తుమ్మల, సంధ్యా వశిష్ట జంటగా నటించిన శ్రీ చిదంబరం గారు చిత్రం టీజర్‌కు వచ్చిన అనూహ్య స్పందన గురించి తెలిసిందే. కాగా ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎమ్‌ఎమ్‌ కీరవాణి గారు ఆలపించిన 'వెళ్లేదారిలో' అనే ఓ పాట బ్యూటిఫుల్‌ పాటను ఇటీవల విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. చందు, రవి సంగీతం అందించిన ఈ పాటకు చంద్రశేఖర్‌ సాహిత్యాన్ని సమాకూర్చారు.
