ఆంధ్ర, విదర్భ జట్ల రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్- రాజు అదుర్స్ ఐదు వికెట్లు
అనంతపురంలో శుక్రవారం ఆంధ్ర, విదర్భ జట్ల మధ్య జరిగిన రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్ రెండో రోజున, ఆంధ్ర జట్టు అన్ని వికెట్లు కోల్పోయి 228 పరుగులు చేసింది. మొదటి రోజు 267/7 స్కోరుతో ఉన్న విదర్భ జట్టు, రెండో రోజున 295 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది.
ఆంధ్ర బౌలర్ కె.ఎస్.ఎన్. రాజు 5 వికెట్లు పడగొట్టాడు. రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్లో ఇది అతనికి తొలి ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన కావడం గమనార్హం. సాయి తేజ 3 వికెట్లు తీశాడు. విదర్భ తరఫున వై.వి. రాథోడ్ 191 బంతుల్లో 115 పరుగులు చేసి అద్భుతంగా రాణించగా, భూతే 31 పరుగులు చేశాడు.
ఆంధ్ర తరఫున ఎం. అభిషేక్ రెడ్డి 91 బంతుల్లో 73 పరుగులు, ఆల్రౌండర్ సౌరభ్ కుమార్ 62 పరుగులు, కె. నితీష్ కుమార్ రెడ్డి 48 బంతుల్లో 35 పరుగులు చేశారు.
రెండో రోజు మ్యాచ్ను తిలకించిన వారిలో భారత సెలెక్టర్ ప్రజ్ఞాన్ ఓజా, ఆర్డిటి డైరెక్టర్ మంచు ఫెర్రర్, ఎసిఎ సెలక్షన్ కమిటీ చైర్మన్ ఆర్.వి.సి.హెచ్. ప్రసాద్, ఎసిఎ జిఎం డి. శివ కుమార్, వేదిక మేనేజర్ వంశీ ఉన్నారు.