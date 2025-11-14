శుక్రవారం, 14 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 14 నవంబరు 2025 (16:48 IST)

వ్యాపారవేత్తను పెళ్లాడిన Pooja Dhanda.. ప్రైవేట్ రిసార్ట్‌లో డుం.. డుం.. డుం.. (Video)

Pooja Dhanda
Pooja Dhanda
అర్జున అవార్డు గ్రహీత రెజ్లర్ పూజా దండా ఒక ప్రైవేట్ రిసార్ట్‌లో వివాహం చేసుకుంది. హిసార్‌లోని సుందర్ నగర్ నివాసి పూజా, అదే జిల్లాలోని ఘిరాయ్ గ్రామానికి చెందిన వ్యాపారవేత్త అభిషేక్ బూరాను గురువారం వివాహం చేసుకుంది. బుడాపెస్ట్‌లో జరిగిన 2018 ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో 57 కిలోల విభాగంలో కాంస్య పతక విజేత అయిన పూజా, 2010 సమ్మర్ యూత్ ఒలింపిక్స్, 2018 గోల్డ్ కోస్ట్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో రజతం గెలుచుకుంది. 
 
2014 ఆసియా రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో కాంస్య పతకం సాధించింది. ఆమె ప్రస్తుతం హిసార్‌లోని మహావీర్ స్టేడియంలో హర్యానా క్రీడా విభాగంలో సీనియర్ రెజ్లింగ్ కోచ్‌గా పనిచేస్తోంది. ఆమె తండ్రి అజ్మీర్ ధండా హిసార్‌లోని హర్యానా పశుసంవర్ధక శాఖ నుండి పదవీ విరమణ చేశారు. 
 
భవిష్యత్ ఒలింపిక్స్‌లో యువ అథ్లెట్లకు శిక్షణ ఇవ్వడంపై దృష్టి సారించింది. వివాహం తర్వాత కూడా తాను రెజ్లింగ్‌లో చురుకుగా పాల్గొంటానని పూజా చెప్పింది. అనేక మంది క్రీడాకారులు, రాజకీయ నాయకులు, అధికారులు ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు. 
 
హిసార్ జిల్లాలోని బుడానా గ్రామంలో జన్మించిన పూజ, 2009లో రెజ్లింగ్‌కు మారడానికి ముందు మహావీర్ స్టేడియంలో జూడోలో తన క్రీడా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. జూడోలో అనేక అంతర్జాతీయ పతకాలు గెలుచుకున్నప్పటికీ, రెజ్లింగ్‌ను కెరీర్‌గా తీసుకోవాలని ఆమెకు మాజీ భారత రెజ్లర్, కోచ్ కృపాశంకర్ బిష్ణోయ్ సలహా ఇచ్చారు. దీంతో రెజ్లింగ్‌లో రాణించింది.

Prashant Kishore: ఈ PK చెప్పడానికే కాని చేయడానికి పనికిరాడని తేల్చేసిన బీహార్ ప్రజలు

Prashant Kishore: ఈ PK చెప్పడానికే కాని చేయడానికి పనికిరాడని తేల్చేసిన బీహార్ ప్రజలు2025 బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు జాతీయ రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్, అతని రాజకీయ చొరవ జాన్ సూరజ్‌ పార్టీ అభ్యర్థులకు తీవ్ర నిరాశను తెచ్చిపెట్టాయి. విస్తృత ప్రచారం, విస్తృతమైన పునాది పని ఉన్నప్పటికీ, జాన్ సూరజ్ అభ్యర్థులు ఎక్కడా నిర్ణయాత్మక ఆధిక్యాన్ని సాధించలేకపోయారు. ప్రారంభ ట్రెండ్‌లలో వారి ఖాతాలను తెరవడంలో కూడా విఫలమయ్యారు. ఆయా రాజకీయ పార్టీలు ఎలా గెలవగలరో.. అంటే ఓ ఎన్నికల వ్యూహకర్తగా ప్రణాళికలు చెప్పడానికే కానీ అదే పని ఆయన చేయడానికి పనికిరాడని బీహార్ ప్రజలు తేల్చేసారు.

జూబ్లీహిల్స్‌లో ఓటమి.. రిగ్గింగ్, రౌడీ రాజకీయాల వల్లే కాంగ్రెస్‌ గెలుపు.. మాగంటి సునీత ఫైర్

జూబ్లీహిల్స్‌లో ఓటమి.. రిగ్గింగ్, రౌడీ రాజకీయాల వల్లే కాంగ్రెస్‌ గెలుపు.. మాగంటి సునీత ఫైర్జూబ్లీహిల్స్ బిఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత తన కాంగ్రెస్ ప్రత్యర్థి నవీన్ యాదవ్ చేతిలో 25,000 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయినప్పటికీ, తన ఫలితం నైతిక విజయం అని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రితో పాటు క్యాబినెట్ మంత్రులందరూ కలిసి తన ఓటమిని నిర్ధారించుకున్నారని సునీత పేర్కొన్నారు. షేక్‌పేట, యూసుఫ్‌గూడలోని అనేక ప్రాంతాలలో కాంగ్రెస్ ఓటర్లను బెదిరించి పోలింగ్ ప్రక్రియను ప్రభావితం చేసిందని ఆమె ఆరోపించారు.

ఎర్రకోట కారు బాంబు పేలుడు కేసు: డాక్టర్ ఉమర్ నబీ ఇల్లు కూల్చివేత

ఎర్రకోట కారు బాంబు పేలుడు కేసు: డాక్టర్ ఉమర్ నబీ ఇల్లు కూల్చివేతజమ్మూకాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఉగ్రవాదంపై భద్రతా బలగాలు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నాయి. పుల్వామా జిల్లాలో శుక్రవారం చేపట్టిన కీలక ఆపరేషన్‌లో ఢిల్లీ ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన కారు బాంబు పేలుళ్ల కేసులో కీలక నిందితుడైన డాక్టర్ ఉమర్ నబీకి చెందిన ఇంటిని పేలుడు పదార్థాలతో ధ్వంసం చేసారు. ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు ఈ ఇల్లు అడ్డాగా మారిందన్న పక్కా సమాచారంతో భద్రతా బలగాలు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి.

అక్రమ సంబంధం ఉందనీ.. అందరూ చూస్తుండగా పట్టపగలు భార్య గొంతు కోసి చంపేసిన భర్త

అక్రమ సంబంధం ఉందనీ.. అందరూ చూస్తుండగా పట్టపగలు భార్య గొంతు కోసి చంపేసిన భర్తతన భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని అనుమానించిన భర్త... కట్టుకున్న భార్యను పట్టపగలు అందరూ చూస్తుండగా గొంతుకోసి చంపేశాడు. ఈ దారుణం విజయవాడ పట్టణంలో చోటుచేసుకుంది. ఈ దారుణాన్ని అడ్డుకోబోయిన స్థానికులను కత్తి చూపి బెదిరించిమరీ భార్య గొంతుకోసేశాడు. గురువారం మధ్యాహ్నం జరిగిన ఈ హత్యతో విజయవాడ ఉలిక్కిపడింది.

జూబ్లీ హిల్స్ బైపోల్.. హస్తం హవా.. కారుకు బ్రేక్

జూబ్లీ హిల్స్ బైపోల్.. హస్తం హవా.. కారుకు బ్రేక్హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయభేరీ మోగించింది. ఆ పార్టీ నవీన్ యాదవ్ భారీ మెజార్టీతో గెలుపొందారు. భారత రాష్ట్ర సమితికి చెందిన తన సమీప అభ్యర్థి మాగంటి సునీతపై ఆయన సుమారుగా 25 వేలకు పైగా ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు. ఈ మెజార్టీ జూబ్లీహిల్స్ చరిత్రలోనే అత్యధికం కావడం గమనార్హం.

Watch More Videos

Balakrishna: అఖండ 2 కోసం ముంబై చేరిన బాలకృష్ణ, బోయపాటిశ్రీను

Balakrishna: అఖండ 2 కోసం ముంబై చేరిన బాలకృష్ణ, బోయపాటిశ్రీనునందమూరి నటసింహం బాలకృష్ణ నటించిన చిత్రమే అఖండ 2 తాండవం. వీరి కాంబినేషన్ లో నాలుగు వరుస హిట్స్ తర్వాత బాలయ్య నుంచి వస్తున్న ఐదవ సినిమా ఇది. కాగా దీనిపై భారీ హైప్ నెలకొంది. ముంబైలో ఈరోజు PVR జుహులో వేడుక జరుగుతుంది. ఇందులో ప్రధానంగా సౌండ్ సిస్టమ్ గురించి థమన్ ఏం చెప్పబోతున్నాడో ఆసక్తికరంగా వుంది.

ఏఐ విప్లవం ముందు విద్య చచ్చిపోయింది : రాంగోపాల్ వర్మ

ఏఐ విప్లవం ముందు విద్య చచ్చిపోయింది : రాంగోపాల్ వర్మకృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) నేపథ్యంలో ప్రస్తుత విద్యా వ్యవస్థ పూర్తిగా చచ్చిపోయిందని ప్రముఖ దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ మేరకు ఆయన సోషల్ మీడియాలో ఓ ట్వీట్ చేశారు. "విద్యార్థులారా మేల్కొండి.. ఏఐ విప్లవం ముందు విద్య చచ్చిపోయింది" అని ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి.

గ్రాండ్ గ్లోబ్ ట్రాటర్‌కు ఆ వయసు వారికి ఎంట్రీ లేదు : రాజమౌళి

గ్రాండ్ గ్లోబ్ ట్రాటర్‌కు ఆ వయసు వారికి ఎంట్రీ లేదు : రాజమౌళిహైదరాబాద్ నగరంలోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరుగనున్న గ్రాండ్ గ్లోబ్ ట్రాటర్‌కు 18 యేళ్లలోపు, వృద్ధులకు ప్రవేశం లేదని ప్రముఖ నిర్మాత ఎస్ఎస్ రాజమౌళి అన్నారు. అలాగే, ఫిజికల్ పాస్‌లు ఉన్నవారికి మాత్రమే ప్రవేశం ఉంటుందని ఆయన వెల్లడించారు. ఈవెంట్ భద్రతా ఏర్పాట్లు, నిబంధనలపై గురువారం సోషల్ మీడియా వేదికగా ఓ వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు.

కొండా సురేఖ క్షమాపణలు - కేసు విత్‌డ్రా చేసుకున్న హీరో నాగార్జున

కొండా సురేఖ క్షమాపణలు - కేసు విత్‌డ్రా చేసుకున్న హీరో నాగార్జునతెలంగాణ మంత్రి కొండా సురేఖ - హీరో అక్కినేని నాగార్జునల మధ్య జరిగిన వివాదం టీ కప్పులో తుఫానులా ముగిసిపోయింది. కొండా సురేఖ ఓ మెట్టుదిగి వచ్చి క్షమాపణలు చెప్పడంతో పాటు అక్కినేని నాగార్జునపై ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకున్నారు. దీంతో నాగార్జున కూడా శాంతి తన కేసును విత్ డ్రా చేసుకున్నారు.

'ది కేరళ స్టోరీ' తర్వాత చంపేందుకు ప్లాన్ చేశారు : ఆదా శర్మ

'ది కేరళ స్టోరీ' తర్వాత చంపేందుకు ప్లాన్ చేశారు : ఆదా శర్మ'ది కేరళ స్టోరీ' తర్వాత తర్వాత తనను చంపేందుకు ప్లాన్ చేశారని బాలీవుడ్ నటి ఆదా శర్మ అన్నారు. 2023లో విడుదలైన ఈ చిత్రం సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. ఈ చిత్రం తర్వాత దేశంలో సగం మంది తనను చంపాలని చూశారని వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో మిగితా సగం మంది తనకు మద్దతుగా నిలిచి తన ప్రాణాలను కాపాడారని చెప్పారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com