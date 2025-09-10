Asia Cup: హాంకాంగ్పై 94 పరుగుల తేడాతో గెలిచిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్
అబుదాబిలోని జాయెద్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగిన గ్రూప్-బి మ్యాచ్లో హాంకాంగ్పై 94 పరుగుల తేడాతో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గెలుచుకుంది. కాంటినెంటల్ టోర్నమెంట్ టీ20 ఎడిషన్లో ఇది మూడవ అతిపెద్ద విజయం. రెండు జట్ల ఫీల్డింగ్ నిర్లక్ష్యంతో మ్యాచ్ దెబ్బతింది. ఈ మ్యాచ్లో ఎనిమిది క్యాచ్లు జారవిడిచారు. ఇది 2020 తర్వాత పురుషుల టీ20లో అత్యధికం. 189 పరుగుల లక్ష్యఛేదనలో, హాంకాంగ్ ఇన్నింగ్స్లో ఫజల్హాక్ ఫరూఖి ఓపెనర్ అన్షుమాన్ రాత్ను ఇన్నింగ్స్లోని రెండవ బంతికే డకౌట్గా అవుట్ చేయడంతో వారి ఇన్నింగ్స్ అల్లకల్లోలంగా ప్రారంభమైంది.
జీషన్ అలీ, నిజకత్ ఖాన్ వెంటనే అదే బాట పట్టారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభంలోనే మ్యాచ్పై పూర్తి నియంత్రణ సాధించింది. పవర్ప్లేలో పెవిలియన్కు పంపబడిన నాల్గవ బ్యాట్స్మన్ కల్హన్ చల్లు, ఆరు ఓవర్ల తర్వాత హాంకాంగ్ 23/4తో తిరోగమనంలో ఉంది. కించిత్ షా కూడా క్రీజులో ఎక్కువసేపు ఉండటంలో విఫలమయ్యాడు. 10వ ఓవర్లో స్పిన్నర్ నూర్ అహ్మద్ చేతిలో బౌలింగ్ వేశాడు.
బాబర్ హయత్ మాత్రమే కొంత ప్రతిఘటనను ప్రదర్శించాడు. గుల్బాదిన్ నాయిబ్ బౌలింగ్లో అవుట్ అయ్యే ముందు మూడు ఫోర్లతో సహా 39 పరుగులు అందించాడు. చివరికి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బౌలర్లు సమిష్టిగా హాంకాంగ్ను 94/9కి తగ్గించి టోర్నమెంట్ను ఘనంగా ప్రారంభించారు.
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తరపున, ఫజల్హాక్ ఫరూఖీ, గుల్బాదిన్ నాయిబ్ రెండు వికెట్లు తీయగా, కెప్టెన్ రషీద్ ఖాన్, నూర్ అహ్మద్ మరియు అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ తలా ఒక వికెట్ తీసుకున్నారు. అంతకుముందు, సెదికుల్లా అటల్, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ల అర్ధ సెంచరీలతో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ 20 ఓవర్లలో 188/6 పరుగులు చేసింది.
ఈ మ్యాచ్లో ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన అఫ్గానిస్థాన్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 188 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ సెదిఖుల్లా అటల్ (52 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 3 సిక్స్లతో 73 నాటౌట్), అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్(21 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 5 సిక్స్లతో 53) విధ్వంసకర హాఫ్ సెంచరీలతో చెలరేగారు. హాంగ్ కాంగ్ బౌలర్లలో కించిత్ షా, ఆయుష్ శుక్లా రెండేసి వికెట్లు తీయగా.. అతీక్ ఇక్బాల్, ఇషాన్ ఖాన్ చెరో వికెట్ పడగొట్టారు.
అనంతరం హాంగ్ కాంగ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 94 పరుగులే చేసి ఓటమిపాలైంది. బబర్ హయత్(43 బంతుల్లో 3 సిక్స్లతో 39), కెప్టెన్ యాసిమ్ ముర్తాజా(16) మినహా అంతా సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితమయ్యారు. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో గుల్బాదిన్ నైబ్(2/8), ఫజలక్ ఫరూఖీ(2/16) రెండేసి వికెట్లు తీయగా.. అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, రషీద్ ఖాన్, నూర్ అహ్మద్, తలో వికెట్ తీసారు. మరో ఇద్దరు బ్యాటర్లు రనౌటయ్యారు.