Asia Cup: హాంకాంగ్‌పై 94 పరుగుల తేడాతో గెలిచిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌

అబుదాబిలోని జాయెద్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగిన గ్రూప్-బి మ్యాచ్‌లో హాంకాంగ్‌పై 94 పరుగుల తేడాతో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ గెలుచుకుంది. కాంటినెంటల్ టోర్నమెంట్ టీ20 ఎడిషన్‌లో ఇది మూడవ అతిపెద్ద విజయం. రెండు జట్ల ఫీల్డింగ్ నిర్లక్ష్యంతో మ్యాచ్ దెబ్బతింది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఎనిమిది క్యాచ్‌లు జారవిడిచారు. ఇది 2020 తర్వాత పురుషుల టీ20లో అత్యధికం. 189 పరుగుల లక్ష్యఛేదనలో, హాంకాంగ్ ఇన్నింగ్స్‌లో ఫజల్‌హాక్ ఫరూఖి ఓపెనర్ అన్షుమాన్ రాత్‌ను ఇన్నింగ్స్‌లోని రెండవ బంతికే డకౌట్‌గా అవుట్ చేయడంతో వారి ఇన్నింగ్స్ అల్లకల్లోలంగా ప్రారంభమైంది.
 
జీషన్ అలీ, నిజకత్ ఖాన్ వెంటనే అదే బాట పట్టారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభంలోనే మ్యాచ్‌పై పూర్తి నియంత్రణ సాధించింది. పవర్‌ప్లేలో పెవిలియన్‌కు పంపబడిన నాల్గవ బ్యాట్స్‌మన్ కల్హన్ చల్లు, ఆరు ఓవర్ల తర్వాత హాంకాంగ్ 23/4తో తిరోగమనంలో ఉంది. కించిత్ షా కూడా క్రీజులో ఎక్కువసేపు ఉండటంలో విఫలమయ్యాడు. 10వ ఓవర్లో స్పిన్నర్ నూర్ అహ్మద్ చేతిలో బౌలింగ్ వేశాడు.
 
బాబర్ హయత్ మాత్రమే కొంత ప్రతిఘటనను ప్రదర్శించాడు. గుల్బాదిన్ నాయిబ్ బౌలింగ్‌లో అవుట్ అయ్యే ముందు మూడు ఫోర్లతో సహా 39 పరుగులు అందించాడు. చివరికి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బౌలర్లు సమిష్టిగా హాంకాంగ్‌ను 94/9కి తగ్గించి టోర్నమెంట్‌ను ఘనంగా ప్రారంభించారు.
 
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తరపున, ఫజల్హాక్ ఫరూఖీ, గుల్బాదిన్ నాయిబ్ రెండు వికెట్లు తీయగా, కెప్టెన్ రషీద్ ఖాన్, నూర్ అహ్మద్ మరియు అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ తలా ఒక వికెట్ తీసుకున్నారు. అంతకుముందు, సెదికుల్లా అటల్, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్‌ల అర్ధ సెంచరీలతో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ 20 ఓవర్లలో 188/6 పరుగులు చేసింది.
 
 ఈ మ్యాచ్‌లో ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన అఫ్గానిస్థాన్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 188 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ సెదిఖుల్లా అటల్ (52 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లతో 73 నాటౌట్), అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్(21 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లతో 53) విధ్వంసకర హాఫ్ సెంచరీలతో చెలరేగారు. హాంగ్ కాంగ్ బౌలర్లలో కించిత్ షా, ఆయుష్ శుక్లా రెండేసి వికెట్లు తీయగా.. అతీక్ ఇక్బాల్, ఇషాన్ ఖాన్ చెరో వికెట్ పడగొట్టారు.
 
అనంతరం హాంగ్ కాంగ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 94 పరుగులే చేసి ఓటమిపాలైంది. బబర్ హయత్(43 బంతుల్లో 3 సిక్స్‌లతో 39), కెప్టెన్ యాసిమ్ ముర్తాజా(16) మినహా అంతా సింగిల్ డిజిట్‌కే పరిమితమయ్యారు. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో గుల్బాదిన్ నైబ్(2/8), ఫజలక్ ఫరూఖీ(2/16) రెండేసి వికెట్లు తీయగా.. అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, రషీద్ ఖాన్, నూర్ అహ్మద్, తలో వికెట్ తీసారు. మరో ఇద్దరు బ్యాటర్లు రనౌటయ్యారు.

నెల్లూరులోని దగదర్తి విమానాశ్రయం పనులు- రూ.916 కోట్లు ఆమోదం

నెల్లూరులోని దగదర్తి విమానాశ్రయం పనులు- రూ.916 కోట్లు ఆమోదంనెల్లూరులోని దగదర్తి విమానాశ్రయం మొదటి దశను పూర్తి చేయడానికి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం రూ.916 కోట్లను ఆమోదించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థ లిమిటెడ్ (ఏపీఏడీసీఎల్) ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం (పీపీపీ) నమూనా ద్వారా విమానాశ్రయాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అన్ని జిల్లాల్లో విమానాశ్రయాలను నిర్మించాలనే దాని ప్రణాళికలో భాగంగా, ఏపీఏడీసీఎల్ దగదర్తిలో ఈ గ్రీన్‌ఫీల్డ్ విమానాశ్రయంపై పనిని ప్రారంభించింది.

సిద్ధం సిద్ధం.. అని అప్పుడు అరిచారు.. ఇప్పుడు రప్పా రప్పా అంటే ఊరుకుంటామా?

సిద్ధం సిద్ధం.. అని అప్పుడు అరిచారు.. ఇప్పుడు రప్పా రప్పా అంటే ఊరుకుంటామా?అనంతపురంలో బుధవారం జరిగిన సూపర్ సిక్స్-సూపర్ హిట్ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వైఎస్ఆర్సీపీని నకిలీ రాజకీయాలకు పాల్పడిందని తీవ్రంగా విమర్శించారు. పార్టీ తన గుర్తింపును కోల్పోతోందని, కార్యాలయాలను మూసివేస్తోందని, సోషల్ మీడియా ఉనికిపై మాత్రమే ఆధారపడుతోందన్నారు. ఎన్నికలకు ముందు, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు సిద్ధం, సిద్ధం అని అరిచారు, కానీ ఇప్పుడు వారు ప్రతిపక్ష హోదాను డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలకు దూరంగా ఉన్నవారిని రాజకీయ నాయకులు ఎలా పిలుస్తారని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు.

Super Six: వైకాపా పాలనను ధృతరాష్ట్ర కౌగిలిగా అభివర్ణించిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

Super Six: వైకాపా పాలనను ధృతరాష్ట్ర కౌగిలిగా అభివర్ణించిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుఅనంతపురంలో నిర్వహించిన సూపర్ సిక్స్-సూపర్ హిట్ సభలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు వైకాపాపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. సీమ అభివృద్ధికి తమ వద్ద స్పష్టమైన బ్లూ ప్రింట్ ఉందని, దానిని అమలు చేసి తీరుతామని భరోసా ఇచ్చారు. వైకాపా పాలనను ధృతరాష్ట్ర కౌగిలిగా అభివర్ణించిన ఆయన, ఆ కౌగిలిలో చిక్కుకున్న ప్రజలకు 2024 ఎన్నికల్లో విముక్తి లభించిందని వ్యాఖ్యానించారు.

హైదరాబాదులో రూ.13.9 కోట్ల విలువైన 13.9 కిలోల హైడ్రోపోనిక్ పట్టివేత

హైదరాబాదులో రూ.13.9 కోట్ల విలువైన 13.9 కిలోల హైడ్రోపోనిక్ పట్టివేతహైదరాబాద్ రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో బుధవారం రూ.13.9 కోట్ల విలువైన మొత్తం 13.9 కిలోల అనుమానిత హైడ్రోపోనిక్ కలుపును స్వాధీనం చేసుకున్నామని, ఆ ప్రయాణికుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని కస్టమ్స్ అధికారులు తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 8న బ్యాంకాక్ నుండి వచ్చిన ప్రయాణీకుడిని తనిఖీ సమయంలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

UP: 15 రోజుల నవజాత శిశువును రిఫ్రిజిరేటర్‌లో పెట్టిన 23 ఏళ్ల మహిళ.. ఎక్కడ?

UP: 15 రోజుల నవజాత శిశువును రిఫ్రిజిరేటర్‌లో పెట్టిన 23 ఏళ్ల మహిళ.. ఎక్కడ?మొరాదాబాద్‌లోని కరుల ప్రాంతంలో ప్రసవానంతర మానసిక వ్యాధితో బాధపడుతున్న 23 ఏళ్ల మహిళ తన 15 రోజుల శిశువును రిఫ్రిజిరేటర్‌లో ఉంచినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇటీవలే మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన ఆ మహిళ శిశువును రిఫ్రిజిరేటర్‌లో ఉంచి నిద్రలోకి జారుకున్నట్లు తెలిసింది. గత శుక్రవారం ఈ సంఘటన జరిగింది. శిశువు ఏడుపులు విన్న అమ్మమ్మ వంటగదికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి రిఫ్రిజిరేటర్ లోపల బిడ్డను కనుగొని రక్షించింది. శిశువును వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. తొలుత ఆమెపై దుష్టశక్తులున్నాయని ఏవేవో పరిహారాలు చేయించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.

Kantara Sequel: కాంతారా చాప్టర్ వన్‌కు కేరళతో వచ్చిన కష్టాలు.. సమస్య పరిష్కరించకపోతే..?

Kantara Sequel: కాంతారా చాప్టర్ వన్‌కు కేరళతో వచ్చిన కష్టాలు.. సమస్య పరిష్కరించకపోతే..?రిషబ్ శెట్టి 2022 బ్లాక్‌బస్టర్‌ కాంతారాకు సీక్వెల్ కాంతారా చాప్టర్ వన్, అక్టోబర్ 2, 2025న విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో భారీ హైప్‌ను సృష్టిస్తోంది. హోంబాలే ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం భారతదేశం అంతటా బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. అయితే, కేరళలో దీని విడుదల ఇబ్బందుల్లో పడింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. పృథ్వీరాజ్ ప్రొడక్షన్స్, ఫిల్మ్ ఎగ్జిబిటర్స్ యునైటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కేరళ (ఎఫ్ఈయూఓకే) మధ్య ఆదాయ వాటా విషయంలో వివాదం చెలరేగింది.

Bellam konda: దెయ్యాలుండే హౌస్ లో కిష్కింధపురి షూటింగ్ చేశాం : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్

Bellam konda: దెయ్యాలుండే హౌస్ లో కిష్కింధపురి షూటింగ్ చేశాం : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ మిస్టీరియస్ అకల్ట్ థ్రిల్లర్ 'కిష్కింధపురి'. అనుపమ పరమేశ్వరన్ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కౌశిక్ పెగల్లపాటి దర్శకత్వం వహించారు. షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచింది. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 12న విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Ritika Nayak : సెట్ లో బ్రదర్ సిస్టర్ అని పిలుచుకునే వాళ్లం : రితికా నాయక్

Ritika Nayak : సెట్ లో బ్రదర్ సిస్టర్ అని పిలుచుకునే వాళ్లం : రితికా నాయక్నా తొలి చిత్రం అశోకవనంలో అర్జున కళ్యాణం తర్వాత ఒక మంచి క్యారెక్టర్ కోసం చూస్తున్నప్పుడు మిరాయ్ అవకాశం వచ్చింది. అద్భుతంమైన కథ. నా క్యారెక్టర్ చాలా నచ్చింది. ఈ సినిమా కోసం చాలా ఎక్సయిటెడ్ గా ఉన్నాను. చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి సినిమా చేశాం.ఫైనల్ గా సినిమా ఆడియన్స్ కి ముందుకు రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అని హీరోయిన్ రితికా నాయక్ అన్నారు.

సామాన్యుడి గేమ్ షో గా రానున్న ది లక్ - గెలిచిన వారికి కారు బహుమానం

సామాన్యుడి గేమ్ షో గా రానున్న ది లక్ - గెలిచిన వారికి కారు బహుమానంరియాలిటీ షో లపై ప్రస్తుతం ప్రజలకు ఎంతో మక్కువ కలుగుతున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ప్రజా ఆర్ట్స్ ప్రొడక్షన్స్ ద్వారా ప్రస్తుత పరిస్థితులను ఆధారంగా ఒక రియాలిటీ షో ప్రారంభం చేయనుంది. ఇప్పటికీ దేశంలోని పలు ప్రాంతాల నుండి పలు భాషల్లో రియాలిటీ షోలు ఉండగా అవి అన్ని ఎంతోకొంత సినీ సెలెబ్రిటీలను, అలాగే ఇతర రంగాలలో ప్రముఖులను షోలో బాగంగా చేసుకుని ముందుకు వెళ్తున్నాయి. కాని దేశంలోనే తొలిసారిగా కేవలం సామాన్యులు మాత్రమే తమ గేమ్ లో ఉండేవిధంగా ది లక్ అనే రియాలిటీ షో ఉండబోతుంది అని ఈ షో నిర్వాహక బృందం వారు తెలిపారు.

Samyukta Menon: అందం, ఆరోగ్యం ఒకరిని అనుకరించడం కరెక్ట్ కాదు: సంయుక్త మీనన్

Samyukta Menon: అందం, ఆరోగ్యం ఒకరిని అనుకరించడం కరెక్ట్ కాదు: సంయుక్త మీనన్అందం, ఆరోగ్యం అనేది అందరికీ కావాలి. అలా అని ఒకరిని అనుకరించడం కరెక్ట్ కాదని కథానాయిక సంయుక్త మీనన్ తెలియజేస్తుంది. ప్ర‌ముఖ హెల్త్ కేర్ సంస్థ కలర్స్ (Kolors Healthcare) విజయవాడలో కొత్త బ్రాంచీని ఏర్పాటు చేసింది. శ్రీనివాస్‌నగర్ బ్యాంకు కాలనీలో ‘కలర్స్ హెల్త్ కేర్ 2.O’ నూతన బ్రాంచ్‌ను హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ ప్రారంభించారు. ఆధునిక సాంకేతికతతో ఏర్పాటు చేసిన సౌకర్యాలను ఆమె స్వయంగా పరిశీలించి నిర్వాహకులను అభినందించారు.
