జింబాబ్వే - ఐర్లాండ్ మ్యాచ్ వర్షార్పణం : వరల్డ్ కప్ నుంచి ఆసీస్ నిష్క్రమణ
భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యమిస్తున్న ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ టోర్నీలో ఓ సంచలనం నమోదైంది. శ్రీలంక వేదికగా జరగాల్సిన జింబాబ్వే - ఐర్లాండ్ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు అయింది. దీంతో రెండు పాయింట్లను సమానంగా పంచడంతో పాయింట్ల పరంగా జింబాబ్వే జట్టు సూపర్-8కు దూసుకెళ్లింది. అదేసమయంలో జింబాబ్వే చేతిలో ఓడిన మాజీ చాంపియన్ ఆస్ట్రేలియా పాయింట్ల పరంగా తక్కువగా ఉండటంతో ఈ రేస్ నుంచి నిష్క్రమించింది.
శ్రీలంకలోని పల్లెకెలె స్టేడియంలో మంగళవారం జింబాబ్వే - ఐర్లాండ్ జట్ల మధ్య జరగాల్సిన మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు అయింది. ఈ మ్యాచ్ టాస్ కూడా వేయకుండా ఫీల్డ్ అంపైర్లు రద్దు చేశారు. దీంతో ఇరు జట్లకు చెరో పాయింట్ను కేటాయించారు. ఫలితంగా జింబాబ్వే ఖాతాలో ఐదు పాయింట్లకు చేరుకుని సూపర్-8కు చేరుకుని తన స్థానాన్ని ఖాయం చేసుకుంది.
గ్రూపు-బిలో ఇప్పటికే శ్రీలంక ఆరు పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంద. జింబాబ్వే ఐదు పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉంది. అయితే, ప్రస్తుతం రెండు పాయింట్లతో ఉన్న ఆస్ట్రేలియా తన చివరి మ్యాచ్లో గెలిచినా గరిష్టంగా నాలుగు పాయింట్లు మాత్రమే చేరుకోగలదు. ఈ పాయింట్ల సమీకరణాల నేపథ్యంలో ఆస్ట్రేలియా జట్టు ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ నుంచి లీగ్ మ్యాచ్లోనే నిష్క్రమించడం గత 17 యేళ్లలో ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం.
అలాగే, ఈ మ్యాచ్ రద్దు కేవలం ఆస్ట్రేలియాకు మాత్రమే కాకుండా ఐర్లాండ్ జట్టుకు కూడా తీవ్ర నష్టం చేకూర్చింది. తొలి రెండు మ్యాచ్లలో ఓడి ఒమన్పై 96 పరుగుల భారీ విజయలక్ష్యంతో రేసులోకి వచ్చిన ఐర్లాండ్.. సూపర్-8 ఆశలు సజీవంగా ఉండాలంటే ఈ మ్యాచ్ గెలవడం తప్పనిసరి. కానీ, మ్యాచ్ వర్షార్పణం కావడంతో ఆ జట్టు ఆశలు గల్లంతయ్యాయి.
అయితే, సూపర్-8లో జింబాబ్వే జట్టుకు అసలు సిసలైన పరీక్ష ఎదురుకానుంది. డిఫెండిగ్ చాంపియన్ భారత్, 2024 రన్నరప్ సౌతాఫ్రికా, రెండుసార్లు చాంపియన్గా నిలిచిన వెస్టిండీస్ జట్లతో జింబాబ్వే తలపడంటోపాటు ఫైనల్కు చేరాలంటే ఈ గ్రూపులో మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలవాల్సి ఉంటుంది.