మంగళవారం, 17 ఫిబ్రవరి 2026
  క్రీడలు
  క్రికెట్
  వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 17 ఫిబ్రవరి 2026 (18:50 IST)

జింబాబ్వే - ఐర్లాండ్ మ్యాచ్ వర్షార్పణం : వరల్డ్ కప్ నుంచి ఆసీస్ నిష్క్రమణ

australia team
భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యమిస్తున్న ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ టోర్నీలో ఓ సంచలనం నమోదైంది. శ్రీలంక వేదికగా జరగాల్సిన జింబాబ్వే - ఐర్లాండ్ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు అయింది. దీంతో రెండు పాయింట్లను సమానంగా పంచడంతో పాయింట్ల పరంగా జింబాబ్వే జట్టు సూపర్-8కు దూసుకెళ్లింది. అదేసమయంలో జింబాబ్వే చేతిలో ఓడిన మాజీ చాంపియన్ ఆస్ట్రేలియా పాయింట్ల పరంగా తక్కువగా ఉండటంతో ఈ రేస్ నుంచి నిష్క్రమించింది. 
 
శ్రీలంకలోని పల్లెకెలె స్టేడియంలో మంగళవారం జింబాబ్వే - ఐర్లాండ్ జట్ల మధ్య జరగాల్సిన మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు అయింది. ఈ మ్యాచ్ టాస్ కూడా వేయకుండా ఫీల్డ్ అంపైర్లు రద్దు చేశారు. దీంతో ఇరు జట్లకు చెరో పాయింట్‌ను కేటాయించారు. ఫలితంగా జింబాబ్వే ఖాతాలో ఐదు పాయింట్లకు చేరుకుని సూపర్-8కు చేరుకుని తన స్థానాన్ని ఖాయం చేసుకుంది. 
 
గ్రూపు-బిలో ఇప్పటికే శ్రీలంక ఆరు పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంద. జింబాబ్వే ఐదు పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉంది. అయితే, ప్రస్తుతం రెండు పాయింట్లతో ఉన్న ఆస్ట్రేలియా తన చివరి మ్యాచ్‌లో గెలిచినా గరిష్టంగా నాలుగు పాయింట్లు మాత్రమే చేరుకోగలదు. ఈ పాయింట్ల సమీకరణాల నేపథ్యంలో ఆస్ట్రేలియా జట్టు ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ నుంచి లీగ్ మ్యాచ్‌లోనే నిష్క్రమించడం గత 17 యేళ్లలో ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. 
 
అలాగే, ఈ మ్యాచ్ రద్దు కేవలం ఆస్ట్రేలియాకు మాత్రమే కాకుండా ఐర్లాండ్ జట్టుకు కూడా తీవ్ర నష్టం చేకూర్చింది. తొలి రెండు మ్యాచ్‌లలో ఓడి ఒమన్‌పై 96 పరుగుల భారీ విజయలక్ష్యంతో రేసులోకి వచ్చిన ఐర్లాండ్.. సూపర్-8 ఆశలు సజీవంగా ఉండాలంటే ఈ మ్యాచ్ గెలవడం తప్పనిసరి. కానీ, మ్యాచ్ వర్షార్పణం కావడంతో ఆ జట్టు ఆశలు గల్లంతయ్యాయి. 
 
అయితే, సూపర్-8లో జింబాబ్వే జట్టుకు అసలు సిసలైన పరీక్ష ఎదురుకానుంది. డిఫెండిగ్ చాంపియన్ భారత్, 2024 రన్నరప్ సౌతాఫ్రికా, రెండుసార్లు చాంపియన్‌గా నిలిచిన వెస్టిండీస్ జట్లతో జింబాబ్వే తలపడంటోపాటు ఫైనల్‌కు చేరాలంటే ఈ గ్రూపులో మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలవాల్సి ఉంటుంది. 

బోరున విలపించిన ఎర్రబెల్లి - రాజకీయాల్లో ఉండాలా వద్దా అంటూ కంటకన్నీరు...

బోరున విలపించిన ఎర్రబెల్లి - రాజకీయాల్లో ఉండాలా వద్దా అంటూ కంటకన్నీరు...టీడీపీ మాజీ నేత, ఇపుడు భారత రాష్ట్ర సమితి సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి ఎర్లబెల్లి దయాకర్ రావు బోరున విలపించారు. రాజకీయాల్లో ఉండాలా వద్దా అంటూ ఆయన కన్నీరు కార్చారు. ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పురపాలక ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ ఎన్నికల్లో తొర్రూర్ మున్సిపాలిటీని బీఆర్ఎస్ కైవసం చేసుకుంది. కానీ, ఎక్స్ అఫిషియో ఓట్లతో చైర్మన్ పదవిని కాంగ్రెస్ పార్టీ సొంతం చేసుకుంది. దీంతో ఆయన ఆగ్రహం చెందారు.

ప్రతిరోజూ బిస్కెత్తులు వేస్తున్న మహిళనే కరిచిన వీధికుక్కలు, వీడియో చూడండి

ప్రతిరోజూ బిస్కెత్తులు వేస్తున్న మహిళనే కరిచిన వీధికుక్కలు, వీడియో చూడండిమూగజంతువులు. ఈ జాబితాలో వున్న వీధికుక్కలు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. వీధి కుక్కల రక్షణ గురించి పలువురు ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు వీధికుక్కల కాటుకి బలవుతున్న కుటుంబాలు కోర్టుల ముందు రోదిస్తున్నాయి. సుప్రీంకోర్టు సైతం వీధికుక్కల బెడదను అరికట్టాల్సిందేనని ప్రభుత్వాలకు సూచించాయి. ఐతే వీధికుక్కల సంఖ్య మాత్రం రోజురోజుకీ పెరుగుతూ పోతూనే వుంది. ఇటీవలే ఓ మహిళను చుట్టుముట్టిన వీధికుక్కలను ఆమెపై బడి విచక్షణారహితంగా కరిచాయి. గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే... ఆ కుక్కలకి ఆమె ప్రతిరోజూ బిస్కెత్తులు వేస్తోందట.

వాష్‌రూమ్‌లో రహస్య కెమెరా అమర్చి రికార్డు చేశారు.. కన్నడ నటి ఫిర్యాదు

వాష్‌రూమ్‌లో రహస్య కెమెరా అమర్చి రికార్డు చేశారు.. కన్నడ నటి ఫిర్యాదువాష్‌రూమ్‌లో రహస్య కెమెరా అమర్చి ఆ దృశ్యాలతో తనను బ్లాక్ మెయిల్ చేశారంటూ కన్నడ నటి ఒకరు ఆరోపించారు. ఇదే అంశంపై ఆమె ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.

చంద్రబాబు విజన్‌ను బిల్‌గేట్స్ ప్రశంసించడాన్ని జగన్ జీర్ణించుకోలేకున్నారు : మంత్రి పార్థసారథి

చంద్రబాబు విజన్‌ను బిల్‌గేట్స్ ప్రశంసించడాన్ని జగన్ జీర్ణించుకోలేకున్నారు : మంత్రి పార్థసారథిఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు విజన్‌పై గేట్స్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ బిల్‌గేట్స్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించడాన్ని వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమాత్రం జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారంటూ ఏపీ మంత్రి కె.పార్థసారథి విమర్శించారు. తాజాగా బిల్ గేట్స్ నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిలో పర్యటించారు. ఈ పర్యటన విజయవంతం కావడంతో మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి విషం కక్కుతున్నారని మంత్రి పార్థసారథి ఆరోపించారు.

మార్చి 3వ తేదీన శ్రీవారి ఆలయం మూసివేత - ఎందుకో తెలుసా?

మార్చి 3వ తేదీన శ్రీవారి ఆలయం మూసివేత - ఎందుకో తెలుసా?మార్చి మూడో తేదీన శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్నారు. చంద్రగ్రహణం కారణంగా మార్చి 3వ తేదీన తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్నట్టు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఆలయ అధికారులు కీలక ప్రకటన విడుదల చేశారు.

Karthi: ఆది పినిశెట్టి హీరోగా మరకతమణి 2 పూజతో ప్రారంభం

Karthi: ఆది పినిశెట్టి హీరోగా మరకతమణి 2 పూజతో ప్రారంభంశివరాత్రి శుభ సందర్భంగా ఈ చిత్రం షూటింగ్ నిన్న (ఫిబ్రవరి 16, 2026) చెన్నైలో జరిగిన పూజా కార్యక్రమంతో ప్రారంభమైంది. హీరో కార్తీ క్లాప్‌ కొట్టగా, హీరో ఆర్య, దర్శకుడు వెంకట్ ప్రభు “కెమెరా రోలింగ్, యాక్షన్” అంటూ షూటింగ్ ప్రారంభించారు. యాక్సెస్ ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీతో అనుబంధం వున్న అనేక మంది ప్రముఖలు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.

సినీ నటి ప్రత్యూష కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక రూలింగ్... సిద్ధార్థ రెడ్డి లొంగిపోవాల్సిందే...

సినీ నటి ప్రత్యూష కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక రూలింగ్... సిద్ధార్థ రెడ్డి లొంగిపోవాల్సిందే...తెలుగు సినీ నటి ప్రత్యూష కేసులో సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం కీలక రూలింగ్ వెలువరించింది. ఈ కేసులో ముద్దాయిగా తేలిన సిద్ధార్థ రెడ్డి దాఖలు చేసుకున్న పిటిషన్‌ను కొట్టివేస్తూ, ముద్దాయి తక్షణం లొంగిపోవాలని ఆదేశించింది. సుమారు రెండు దశాబ్దాలుగా ఈ కేసు విచారణ సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం న్యాయమూర్తులు మనోజ్ మిశ్రా, మన్మోహన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం కీలక తీర్పను వెలువరించింది. సిద్ధార్థ పిటిషన్‌ను కొట్టివేస్తూ ఆయన నాలుగు వారాల్లోగా లొంగిపోవాలని ఆదేశించింది.

Suhas: హే బల్‌వంత్‌ సినిమా చూసి నా వైఫ్‌ ఫుల్‌ ఎంజాయ్‌ చేసింది : సుహాస్‌

Suhas: హే బల్‌వంత్‌ సినిమా చూసి నా వైఫ్‌ ఫుల్‌ ఎంజాయ్‌ చేసింది : సుహాస్‌భగవాన్‌ అంటే భగవంతుడు అనే అర్థం వస్తుంది కాబట్టి టైటిల్‌ మార్చాలని సెన్సారు వారు సూచించడంతో హే భగవాన్‌ ను హే బల్‌వంత్‌గా మార్చాం. సినిమాలో నరేష్‌ క్యారెక్టర్‌ పేరు మార్చాం. సినిమా టైటిల్‌తో పాటు సినిమా కాన్సెప్ట్‌ను కూడా సెన్సారు వాళ్లు పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు అని చిత్ర కథానాయకుడు సుహాస్ అన్నారు.

Soumith Rao,: మా నిలవే సక్సెస్ మాకు బాహుబలి లాంటిది : సౌమిత్ పోలాడి

Soumith Rao,: మా నిలవే సక్సెస్ మాకు బాహుబలి లాంటిది : సౌమిత్ పోలాడిసౌమిత్ పోలాడి హీరోగా నటిస్తూ సాయి కే వెన్నంతో కలిసి దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం నిలవే. శ్రేయాసి సేన్ హీరోయిన్ గా నటించగా, హర్ష చెముడు, సుప్రియా ఐసోలా మరో జంటగా నటించారు. POV ఆర్ట్స్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై రాజ్ అల్లాడ, గిరిధర్ రావు పోలాడి, సాయి కే వెన్నం నిర్మించారు. ఈ చిత్రం ప్రేమికుల దినోత్సవం కానుకగా ఫిబ్రవరి 13న విడుదలై అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ ను తెచ్చుకుంది.

నా భుజానికి చిన్న కీ-హోల్ సర్జరీ జరిగింది : చిరంజీవి

నా భుజానికి చిన్న కీ-హోల్ సర్జరీ జరిగింది : చిరంజీవితన భుజానికి చిన్నపాటి కీ-హోల్ సర్జరీ జరిగిందని మెగాస్టార్ చిరంజీవి చెప్పారు. ఇటీవల ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అర్జున్ చిన్నకుమారుడు అల్లు శిరీష్ వివాహ ఆహ్వాన పత్రికను అందించేందుకు మెగాస్టార్ ఇంటికి వెళ్లారు. ఆ సమయంలో చిరంజీవి చేతికి ఆర్మ్ స్లింగ్ ఉండటాన్ని గమనించిన అధికారులు ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆందోళన గురయ్యారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీంతో చిరంజీవి స్పందించారు.
