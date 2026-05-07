Australia to tour Pakistan : మే 30 వన్డేల సిరీస్- పాకిస్థాన్లో ఆస్ట్రేలియా పర్యటన
ఆస్ట్రేలియా పురుషుల క్రికెట్ జట్టు మూడు వన్డేల సిరీస్ ఆడేందుకు ఈ నెల చివరలో పాకిస్థాన్కు రానుందని పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (పీసీబీ) గురువారం తెలిపింది. 2022 మార్చి-ఏప్రిల్లో జరిగిన పర్యటన తర్వాత పాకిస్థాన్లో ఆస్ట్రేలియా ఆడుతున్న తొలి వన్డే సిరీస్ ఇదే. ఆ పర్యటనలో ఆతిథ్య జట్టు 2-1 తేడాతో విజయం సాధించింది.
ఈ ఏడాది ఆరంభంలో, ఆస్ట్రేలియా మూడు టీ20ల సిరీస్ కోసం పాకిస్థాన్లో పర్యటించింది, ఆ సిరీస్లో లాహోర్లో ఆతిథ్య జట్టు 3-0తో క్లీన్ స్వీప్ పూర్తి చేసింది.
పీసీబీ ప్రకటన ప్రకారం, పర్యటనకు వచ్చిన ఆస్ట్రేలియా జట్టు మే 23న ఇస్లామాబాద్కు చేరుకోనుంది. తొలి వన్డే మే 30న రావల్పిండి క్రికెట్ స్టేడియంలో జరగనుంది. ఆ తర్వాత మ్యాచ్లు లాహోర్కు మారతాయి, అక్కడ గడ్డాఫీ స్టేడియంలో వరుసగా జూన్ 2, జూన్ 4 తేదీలలో రెండో, మూడో మ్యాచ్లు జరుగుతాయి.
ఈ సిరీస్, 2026 ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) ప్లేఆఫ్స్ దశతో కూడా ఏకకాలంలో జరగనుంది. అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో ఫైనల్ జరగడానికి ఒక రోజు ముందు ఆరంభ మ్యాచ్ జరగనుంది.
ఐపీఎల్ 2026లో ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన పలువురు ప్రముఖ వైట్-బాల్ ఆటగాళ్లు పాల్గొంటున్నందున, జట్టు చాలా మంది ప్రధాన ఆటగాళ్లు లేకుండానే పాకిస్థాన్కు చేరుకోవచ్చు.