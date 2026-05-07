గురువారం, 7 మే 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 7 మే 2026 (12:25 IST)

Australia to tour Pakistan : మే 30 వన్డేల సిరీస్- పాకిస్థాన్‌లో ఆస్ట్రేలియా పర్యటన

cricket
ఆస్ట్రేలియా పురుషుల క్రికెట్ జట్టు మూడు వన్డేల సిరీస్ ఆడేందుకు ఈ నెల చివరలో పాకిస్థాన్‌కు రానుందని పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (పీసీబీ) గురువారం తెలిపింది. 2022 మార్చి-ఏప్రిల్‌లో జరిగిన పర్యటన తర్వాత పాకిస్థాన్‌లో ఆస్ట్రేలియా ఆడుతున్న తొలి వన్డే సిరీస్ ఇదే. ఆ పర్యటనలో ఆతిథ్య జట్టు 2-1 తేడాతో విజయం సాధించింది. 
 
ఈ ఏడాది ఆరంభంలో, ఆస్ట్రేలియా మూడు టీ20ల సిరీస్ కోసం పాకిస్థాన్‌లో పర్యటించింది, ఆ సిరీస్‌లో లాహోర్‌లో ఆతిథ్య జట్టు 3-0తో క్లీన్ స్వీప్ పూర్తి చేసింది.
 
పీసీబీ ప్రకటన ప్రకారం, పర్యటనకు వచ్చిన ఆస్ట్రేలియా జట్టు మే 23న ఇస్లామాబాద్‌కు చేరుకోనుంది. తొలి వన్డే మే 30న రావల్పిండి క్రికెట్ స్టేడియంలో జరగనుంది. ఆ తర్వాత మ్యాచ్‌లు లాహోర్‌కు మారతాయి, అక్కడ గడ్డాఫీ స్టేడియంలో వరుసగా జూన్ 2, జూన్ 4 తేదీలలో రెండో, మూడో మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి. 
 
ఈ సిరీస్, 2026 ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) ప్లేఆఫ్స్ దశతో కూడా ఏకకాలంలో జరగనుంది. అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో ఫైనల్ జరగడానికి ఒక రోజు ముందు ఆరంభ మ్యాచ్ జరగనుంది.
 
 ఐపీఎల్ 2026లో ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన పలువురు ప్రముఖ వైట్-బాల్ ఆటగాళ్లు పాల్గొంటున్నందున, జట్టు చాలా మంది ప్రధాన ఆటగాళ్లు లేకుండానే పాకిస్థాన్‌కు చేరుకోవచ్చు.

CM Vijay: ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి విజయ్‌కి గవర్నర్ గ్రీన్ సిగ్నల్

CM Vijay: ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి విజయ్‌కి గవర్నర్ గ్రీన్ సిగ్నల్ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అతిపెద్ద పార్టీ అయిన తమను ఆహ్వానించాలనీ, బలాన్ని అసెంబ్లీలో నిరూపించుకుంటామని TVK విజయ్ మరోసారి తమిళనాడు గవర్నరుని కలిసి విజ్ఞప్తి చేసారు. ఈ మేరకు గవర్నర్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసారు. దీనితో ప్రస్తుతం వున్న రాజకీయ సంక్షోభానికి తెరపడింది. అంతకుముందు తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, అన్నాడీఎంకె చీఫ్ పళనిస్వామి సైతం గవర్నరుతో భేటీ అయ్యారు. ఈ భేటీలో ఆయన ఏం చర్చించారన్నది వెల్లడి కాలేదు. ఇంకోవైపు మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ మాట్లాడుతూ... విజయ్‌ను ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనివ్వండి, ఎటువంటి రాజ్యాంగ సంక్షోభం మేము సృష్టించాలని అనుకోవడం లేదు.

విజయ్‌ను ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనివ్వండి, బలం గవర్నర్ వద్ద కాదు, అసెంబ్లీలో చూపించుకోవాలి: స్టాలిన్

విజయ్‌ను ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనివ్వండి, బలం గవర్నర్ వద్ద కాదు, అసెంబ్లీలో చూపించుకోవాలి: స్టాలిన్తమిళనాడులో రాజకీయ పరిణామాలు రోజుకో రకంగా మారుతున్నాయి. నిన్నటివరకూ ఒకరకంగా వున్నవి కాస్తా మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ తాజా వ్యాఖ్యలతో టీవీకె విజయ్‌కు అడ్డంకులు తొలగినట్లు కనబడుతున్నాయి. ఆయన మాట్లాడుతూ... విజయ్‌ను ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనివ్వండి, ఎటువంటి రాజ్యాంగ సంక్షోభం మేము సృష్టించాలని అనుకోవడం లేదు. విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయకుండా అడ్డుకోవడానికి గవర్నర్‌కు ఇప్పుడు ఎటువంటి కారణం లేదు. గవర్నర్ కార్యాలయంలో మెజారిటీని నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అది అసెంబ్లీ వేదికగా జరగాల్సి ఉంటుంది, అందుకు ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు. అక్కడ ఆయన చూసుకుంటారు. కనుక ఆ పని జరిగేట్లు చూడాల్సి వుంది అని వ్యాఖ్యానించారు.

విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు యత్నం, రజినీకాంత్ అకస్మాత్తుగా స్టాలిన్‌ను కలిశారు, ఎందుకని?

విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు యత్నం, రజినీకాంత్ అకస్మాత్తుగా స్టాలిన్‌ను కలిశారు, ఎందుకని?నటుడు విజయ్ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడానికి సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, డీఎంకే నాయకుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్‌ను ఆయన నివాసంలో నటుడు రజినీకాంత్ కలవడం సంచలనం సృష్టించింది. ఇటీవల ముగిసిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే 108 సీట్లు గెలుచుకుని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి టీవీకేకి 11 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం కాగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చింది. దీంతో విజయ్‌కు మరో 5 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు లభించింది. టీవీకేకి మరో ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం కావడంతో, టీవీకె చిన్న పార్టీలకు లేఖలు రాశారు.

టీవీకేకు షాకిచ్చిన వామపక్షాలు.. తమిళనాడు సీఎంగా ఎడప్పాడి పళనిస్వామి?

టీవీకేకు షాకిచ్చిన వామపక్షాలు.. తమిళనాడు సీఎంగా ఎడప్పాడి పళనిస్వామి?తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక మలుపు చోటుచేసుకుంది. టీవీకే అధినేత విజయ్‌కు వామపక్ష పార్టీల నుంచి ఊహించని షాక్ తగిలింది. సీపీఐ, సీపీఎం పార్టీలు టీవీకేకు మద్దతు ఇవ్వబోమని స్పష్టం చేశాయి. మరోవైపు తమిళనాడు రాజకీయాలు ఒక అంతుచిక్కని మలుపు తిరిగాయి. దశాబ్దాలుగా బద్ధశత్రువులుగా ఉన్న డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేలు చేతులు కలిపి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నాయనే వార్త దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ముఖ్యంగా తమిళ సూపర్ స్టార్ విజయ్ స్థాపించిన టీవీకే పార్టీని అధికారానికి దూరంగా ఉంచడమే లక్ష్యంగా ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.

పశ్చిమ బెంగాల్ బీజేపీ నేత సువేందు పీఏ దారుణ హత్య

పశ్చిమ బెంగాల్ బీజేపీ నేత సువేందు పీఏ దారుణ హత్యపశ్చిమ బెంగాల్ బీజేపీ నాయకుడు సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత సహాయకుడు (పీఏ) చంద్రనాథ్ హత్యకు గురయ్యాడు. మధ్యమ్‌గ్రామ్‌లో అతనిని కాల్చి చంపేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ చారిత్రక విజయం సాధించిన రెండు రోజులకే ఈ దారుణం చోటుచేసుకుంది. చంద్రనాథ్ రథ్ అని గుర్తించిన ఈ బీజేపీ నాయకుడి పీఏ, కారులో ప్రయాణిస్తుండగా, అతనిపై కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో మూడు బుల్లెట్లు అతని శరీరంలో దిగాయి. అనుమానితులు అతని కారును వెంబడించి, కారు వేగం తగ్గినప్పుడు కాల్పులు జరిపారు.

Watch More Videos

పుష్ప 2 తొక్కిసలాటలో గాయపడి శ్రీతేజ్ ను మరోసారి పరామర్శించిన అల్లు అరవింద్, స్నేహా రెడ్డి

పుష్ప 2 తొక్కిసలాటలో గాయపడి శ్రీతేజ్ ను మరోసారి పరామర్శించిన అల్లు అరవింద్, స్నేహా రెడ్డిపుష్ప 2 సినిమా విడుదలకు ముందు సికింద్రాబాద్ సంథ్య థియేటర్లో జరిగిన తొక్కిసలాటలో తీవ్రంగా గాయపడి కోమాలోకి వెళ్ళిన బాలుడు శ్రీతేజ్ ను పలు విధాలుగా ఆసుపత్రిలో అల్లు అర్జున్ టీమ్ చికిత్స చేయిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఆమధ్యే ఒకసారి అరవింద్, అర్జున్ బాలుడి ఇంటికి వెళ్ళి తండ్రిని పరామర్శించారు. తాజాగా అల్లు అరవింద్, స్నేహా రెడ్డి బుధవారం తొమ్మిదేళ్ల శ్రీతేజ్ మరియు అతని కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. 2024 డిసెంబర్ 4న జరిగిన తొక్కిసలాటలో అతని తల్లి రేవతి మరణించగా, అతనికి తీవ్రమైన బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయింది.

Lavanya Tripathi: షూటింగ్ తర్వాత, నేను చెకప్ కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్లేదాన్ని: లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల

Lavanya Tripathi: షూటింగ్ తర్వాత, నేను చెకప్ కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్లేదాన్ని: లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెలఆనంది ఆర్ట్స్ సమర్పణలో దుర్గాదేవి పిక్చ‌ర్స్ బ్యానర్‌పై నాగ‌మోహ‌న్ నిర్మాణంలో లావ‌ణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల, దేవ్ మోహన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో రానున్న చిత్రం ‘సతీ లీలావతి’. భీమిలీ కబడ్డీ జట్టు, ఎస్‌.ఎం.ఎస్‌(శివ మ‌న‌సులో శృతి) ఫేమ్ తాతినేని స‌త్య ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని మే 8న వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా గ్రాండ్ రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో బుధవారం నాడు లావణ్య త్రిపాఠి మీడియాతో ముచ్చటించారు.

Jo Sharma: బ్యూటీ విత్ బ్రెయిన్స్ అనిపించుకోవడమే నా లక్ష్యం: జో శర్మ

Jo Sharma: బ్యూటీ విత్ బ్రెయిన్స్ అనిపించుకోవడమే నా లక్ష్యం: జో శర్మఇండియ‌న్ ఇండ‌స్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారిన మూవీ "M4M (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్)". అమెరికన్ నటి జో శర్మ ప్రధాన పాత్రలో, దర్శకుడు మోహన్ వడ్లపట్ల తెరకెక్కించిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ M4M (Motive For Murder) చిత్రం మే 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. PVR Inox Pictures ద్వారా విడుదలవుతున్న ఈ సినిమా తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా జో శర్మ సినిమా గురించి, త‌న కెరీర్ గురించి ఈ భామ చెప్పిన‌ విశేషాలు ఇవి..

Avika Gor: విషపూరిత ప్రేమ థ్రిల్లర్ అగ్లీ స్టోరీ ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ

Avika Gor: విషపూరిత ప్రేమ థ్రిల్లర్ అగ్లీ స్టోరీ ట్రైలర్ ఆవిష్కరణఇటీవల ఖమ్మంలో జరిగిన 'అగ్లీ ప్రపోజల్ ఈవెంట్'లో తెలుగు సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'అగ్లీ స్టోరీ' ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. నేడు డైరెక్టర్ సాగర్ కె చంద్ర చేతులు మీదుగా అగ్లీ స్టోరీ ట్రైలర్ విడుదల జరిగింది. ఒక బొమ్మపై వ్యామోహం ఉన్న వ్యక్తి, రక్తం పూసిన గోడలు వంటి వెంటాడే దృశ్యాలు, శ్రవణ్ భరద్వాజ్ అందించిన గగుర్పాటు కలిగించే సంగీతంతో ఈ ట్రైలర్ రూపొందించబడింది. వ్యామోహంతో కూడిన భర్తగా శ్రీ నందు, అతడిని గందరగోళంలోకి లాగే అవికా గోర్ నటించిన ఈ చిత్రం, దర్శకుడు ప్రణవ స్వరూప్ దర్శకత్వంలో ప్రేమ యొక్క వినాశకరమైన కోణాన్ని అన్వేషిస్తుంది.

Bhagyashree Borse: శివకార్తికేయన్ చిత్రం సెయాన్ లో హీరోయిన్ గా భాగ్యశ్రీ బోర్సే

Bhagyashree Borse: శివకార్తికేయన్ చిత్రం సెయాన్ లో హీరోయిన్ గా భాగ్యశ్రీ బోర్సేవెర్సటైల్ స్టార్ శివకార్తికేయన్, దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్ దర్శకత్వంలో, కమల్ హాసన్, ఆర్. మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న చిత్రం సెయాన్. అమరన్ తర్వాత శివకార్తికేయన్ మరోసారి రాజ్‌కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్‌తో కొలాబరేట్ కావడం విశేషం. విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు కమర్షియల్ విజయాన్ని అందుకున్న ఆ చిత్రంతో ఏర్పడిన క్రియేటివ్ జర్నీ ఇప్పుడు మరింత బలపడింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com